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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
ВВЕДЕНИЕ
День Победы над фашистской Германией – одна из главных памятных дат в истории нашего Отечества. Великий подвиг народов бывшего Советского Союза и его значение для нынешних и будущих поколений обязывают нас помнить о нём. Поэтому в преддверии 70-летия Победы редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» и Фонд «Маршалы Победы» приняли решение провести III Международный творческий конкурс (МТК) «Вечная Память», ставший традиционным с 2005 года.
МТК «Вечная Память» стал практически главным конкурсом России в честь юбилея Победы. В нем уже приняло участие (в 2005-м и 2010 гг.) более 6500 авторов из 30 стран мира. Конкурс привлёк к себе и внимание миллионов пользователей Интернета, в т.ч. школьников и студентов, учителей школ и преподавателей вузов, особенно ветеранов-участников Великой Отечественной войны и их потомков. Медиапортал Конкурса, который в скором времени изменит свой «облик», стал источником новой информации о войне, а его материалы часто темой школьных сочинений, курсовых работ и защиты дипломов студентов.
МТК «Вечная Память» вносит большой вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи на славных примерах доблести и мужества старших поколений. В нем принимают все более широкое участие и представители народов других стран на постсоветском пространстве и дальнего зарубежья.
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНКУРСА
Традиционно главной темой МТК «Вечная Память» является Великая Отечественная война и её герои, история известных и малоизвестных сражений, героизм солдат и офицеров Красной Армии, трудовые будни советского народа в годы войны, партизанская борьба в тылу врага. Предстоящий 2014 год является также годом 100-летия начала Первой мировой войны, «Эту войну называли империалистической в советское время, – говорил президент России В. Путин, – но замалчивали её совсем по другим причинам». Первая мировая война вызвала небывалый патриотический подъем в России, показала силу и мощь русского оружия, ее история полна подвигов народов тогдашней России. В этой войне участвовали и будущие военачальники Великой Отечественной – маршалы Василевский, Жуков, Конев, Малиновский, Рокоссовский. С учётом этого юбилея в Положение о III МТК включена также номинация для материалов о Первой мировой войне и её героях (приказы, письма, мемуары и фотоматериалы участников войны и их потомков, в т.ч. из других стран, неизвестные или малоизвестные в России публикации за рубежом о Первой мировой войне).
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Учредителями и организаторами III МТК «Вечная Память» являются: Федеральный журнал «СЕНАТОР» и Фонд «Маршалы Победы» (Москва).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА
Международный Совет III МТК «Вечная Память» возглавляет А.Я. СУХАРЕВ – ветеран Великой Отечественной войны, председатель Правления Фонда «Маршалы Победы», действительный государственный советник юстиции РФ, советник Генерального прокурора России.
В состав Совета входят известные деятели науки, культуры и искусства России, а также представители Республики Беларусь, Украины, Казахстана и других стран.
МЕЖДНАРОДНОЕ ЖЮРИ КОНКУРСА
Международное Жюри III МТК «Вечная Память» возглавляет В.А. ЗОЛОТАРЁВ, заместитель председателя главной редакционной комиссии – научный руководитель фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», президент Ассоциации историков II мировой войны, профессор, доктор исторических наук.
В состав Жюри входят известные деятели науки, культуры и искусства России, а также представители Республики Беларусь, Украины, Казахстана и других стран.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Оргкомитет III МТК «Вечная Память» возглавляет Ф.А. ИСКЕНДЕРОВ – автор проекта Конкурса, главный редактор Федерального журнала «СЕНАТОР» и президент Фонда «Маршалы Победы», член Международного Совета III МТК «Вечная Память».
Оргкомитет Конкурса состоит из сотрудников журнала, членов Правления Фонда «Маршалы Победы», известных журналистов, деятелей науки и культуры России, а также представители Республики Беларусь, Украины, Казахстана и других стран.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Главная цель Конкурса – сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге народов СССР, патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание уважения к старшему поколению, к ветеранам войны и труда, к защитникам Отечества.
Одновременно целями Конкурса являются:
– выявление талантливых авторов и произведений по военной тематике;
– стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению истории Великой Отечественной войны;
– создание информационной базы фото и других материалов о Великой Отечественной войне на медиапортале МТК «Вечная Память»;
– издание многотомника из лучших произведений участников конкурса;
– издание специального выпуска журнала «СЕНАТОР» с материалами лауреатов и дипломантов I, II и III МТК «Вечная Память»;
– создание интерактивного медиапортала в Интернете по истории Великой Отечественной войны.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В МТК «Вечная Память» могут принять участие (бесплатно) граждане России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран на постсоветском пространстве, а также дальнего зарубежья, в т.ч. наши соотечественники в различных странах мира. Авторов лучших работ намечается пригласить в Москву для участия в работе Международной научно-практической конференции «Наша Победа» (планируется на 5-6 мая 2015 года).
В целях содействия патриотическому воспитанию молодого поколения на высоких примерах Великой Отечественной войны к участию в Конкурсе будут допущены и юные граждане от 5 до 18 лет, что даст возможность выявить имена одарённых детей и оказать содействие развитию детского художественного творчества.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
К участию в МТК «Вечная Память» принимаются только ранее не опубликованные, в т.ч. в Интернете, авторские материалы на темы Конкурса: статьи, воспоминания, мемуары, дневники, фронтовые письма, фото, кино- и видеофильмы, радио- и телепередачи, рисунки, произведения изобразительного искусства, музыкальные произведения (в т.ч. песни), а также исполнение художественных произведений (стихов, песен).
Конкурс проводится в Интернете. Оргкомитет МТК не вступает в переписку с авторами, не отвечает на их письма и не рецензирует материалы, поступившие в адрес конкурсной Комиссии, но не прошедшие первичного отбора для участия в нём.
ЭТАПЫ КОНКУРСА
III МТК «Вечная Память» проходит в четыре этапа.
Первый этап: поступление материалов – с 20.09.2013 по 03.09.2015 года.
Второй этап: отбор материалов по номинациям Конкурса и их публикация на страницах Медиапортала МТК «Вечная Память», публикация лучших материалов на страницах Федерального журнала «СЕНАТОР» – с 20.10.2013 по 03.09.2015 года.
Третий этап: проведение торжественного мероприятия и церемонии награждения победителей Конкурса с участием приглашённых гостей из числа ветеранов Великой Отечественной войны, государственных деятелей, спонсоров, учёных, писателей, представителей СМИ – 29-30 сентября 2015 года.
Четвёртый этап: выпуск иллюстрированного многотомника из лучших материалов Конкурса. Тираж будет разослан по адресам федеральных и региональных органов власти, предприятий и компаний, посольств зарубежных стран и представительств международных организаций в Москве. Большая часть тиража будет передана школьникам и студентам России через школы и вузы страны.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
«ФРОНТОВАЯ ДРУЖБА И БОЕВОЕ БРАТСТВО – СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ» – рассказы, очерки, статьи, документальные фильмы и видеоролики, песни и картины, посвящённых боевому братству, интернационализму бойцов Красной Армии, а также Героям Советского Союза и кавалерам боевых орденов и медалей – сыновей и дочерей народов бывшего СССР.
«ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ» – очерки, рассказы и повести о командирах воинских частей и соединений, партизанских отрядов, армий, фронтов, группировок войск и их вкладе в Победу.
«КАК ЭТО БЫЛО» – очерки о событиях Великой Отечественной войны: освобождении территории нашей страны, государств Восточной Европы и Дальнего Востока; о жизни и самоотверженном труде в советском тылу, о партизанском движении, воспоминания о фронтовых друзьях; о солдатской любви.
«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» – рассказы о подвиге, героизме, о заданиях в тылу врага и боевых операциях разведчиков.
«ВЕТЕРАНЫ» – литературные и публицистические материалы о ветеранах войны, об их молодости, жизни после Великой Отечественной и в наши дни.
«ВЕЛИКАЯ И ЗАБЫТАЯ» – материалы о Первой мировой войне, о ее последствиях для всего мира и для России.
«ДЕТИ О ВОЙНЕ» – материалы (талантливых) детей от 5 до 18 лет, по категориям:
«Война глазами детей» – детские рисунки (репродукции) на темы войны, портреты дедушек и бабушек – участников войны и тружеников тыла;
«Наша Победа» – видеозаписи исполнения рассказов, стихов и песен о Великой Отечественной войне и её героях;
«Семейный альбом» – фотографии близких родственников – участников Великой Отечественной войны, из военных и послевоенных лет.
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
На конкурс принимаются материалы, присланные до 03 сентября 2015 года включительно.
Произведения могут быть различных жанров: публицистика, художественная литература, мемуары, очерки и воспоминания о людях и событиях, записи радио- и телепередач, кинофильмы, песни, репродукции картин и фотографии. Тексты принимаются на русском языке, объем не менее 10 машинописных страниц (18000 знаков без пробелов) в формате word.
Материалы принимаются в электронном виде, с портретной фотографией автора (формат файла jpg высокого разрешения и большого формата – не менее 2 Мб) и подробной информацией о нём (не менее половины страницы литературно обработанного текста), с указанием почтового индекса, адреса, места работы, телефонов, электронной почты.
Фотоматериалы и репродукции картин, в т.ч. отсканированные архивные, – формат jpg с разрешением не менее 300 dpi, размер файла от 2 до 5 Мб.
Видеоматериалы: документальные фильмы, телепередачи, видеозаписи выступлений в формате avi, хронометраж – не менее 5 мин. (для видеороликов) и не более 54 мин. (для кинофильмов и телепередач) с учетом требований закона об авторском праве.
Аудиоматериалы: аудиозаписи в формате mp3, хронометраж – не более 30 мин. Аудио- и видеозаписи представляются с указанием в заявке номинации, названия и жанра работы, хронометража, автора, даты и времени выхода/создания, и краткой аннотации.
Ко всем работам в формате avi и mp3 следует приложить их краткое описание (в объеме – не менее полстраницы и не более 2 страниц литературно обработанного текста).
Текстовые материалы и фото на основании утверждённой формы Заявки (не архивируются!) принимаются по электронному адресу Оргкомитета Конкурса. Записи радио- и телепередач, фильмы и видеоролики большого объёма принимаются через файлообменник (наиболее удобным является Яндекс.Диск).
С целью создания на медиапортале МТК «Вечная Память» интерактивного фотоальбома ветеранов Великой Отечественной войны «Спасибо за жизнь!» Оргкомитет Конкурса проводит и дополнительную работу по сбору черно-белых и цветных фотографий. Принимаются обработанные и качественные фотографии (большого формата и с высоким разрешением!) и из семейного архива – портретные и коллективные снимки ветеранов по отдельности и вместе с боевыми товарищами, с членами семьи, с внуками и правнуками. В прилагаемом текстовом файле должны быть указаны: имя отправителя и его адрес, имя, фамилия и отчество ветерана, год и место его рождения/смерти, награды, звание и места службы (фронт, армия, дивизия, полк). Эти фотографии также могут быть использованы в качестве иллюстраций к материалам многотомника, спецвыпуска журнала «СЕНАТОР» и в создании различных фото-стендов.
Официальный адрес электронный почты Оргкомитета Конкурса для приёма заявок авторов с материалами: pobeda-70(#)senat.org. Заявки с материалами принимаются с пометкой МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ».
Присланные тексты и фотографии обратно не возвращаются, не рецензируются и становятся собственностью редакции Федерального журнала «СЕНАТОР» и Фонда «Маршалы Победы» в рамках проводимого Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать их в информационных изданиях, статьях или публиковать в печатных изданиях с указанием имени автора. Видеоматериалы, будут включены в видеотеку медиапортала МТК «Вечная Память» и демонстрироваться по специальному видеоканалу Конкурса.
Материалы, поступившие в адрес Оргкомитета Конкурса, рассматриваются только на основании Положения о конкурсе и предложенной формы заявки. Скачать заявку!
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Награждение победителей Конкурса производится в соответствии с решением жюри. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака, сертификата и диплома Конкурса. Премии устанавливаются в размере:
1 место – 75 000 рублей;
2 место – 50 000 рублей;
3 место – 30 000 рублей.
Лауреаты Конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места по номинациям Конкурса, награждаются денежной премией, дипломом лауреата и нагрудным знаком МТК «Вечная Память».
Лауреаты в детской номинации отмечаются только Дипломом и Почётной грамотой Конкурса, кроме особых случаев, когда по решению Оргкомитета Конкурса особо отличившиеся дети могут быть вместе с родителями приглашены в Москву для участия в заключительной концертной программе Конкурса.
По решению жюри, конкурсанты, не вошедшие в число победителей, могут награждаться нагрудным знаком и грамотой Оргкомитета III МТК «Вечная Память».
Подведение итогов и награждение победителей Конкурса будут осуществляться во время официальной церемонии, которую планируется провести 29-30 сентября 2015 года.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНКУРСАНТОВ
Конкурсанты МТК «Вечная Память» несут ответственность за достоверность информации, указываемой ими в заявке, и за соблюдение условий и правил, установленных настоящим Положением.
За допущенные нарушения они могут быть лишены права на участие в Конкурсе, что фиксируется соответствующим протоколом. Уведомление о лишении права на участие в Конкурсе публикуется на ленте новостей Конкурса в Интернете.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как и прежде, Оргкомитет МТК «Вечная Память», обращается к учительскому сообществу и учащимся школ России с предложением провести в школах уроки по чтению, обсуждению и написанию сочинений по произведениям авторов III МТК «Вечная Память». Это будет дополнительной оценкой произведений авторов, которые получат специальные призы и дипломы от имени учительского сообщества и юных читателей России.
Организаторы III МТК «Вечная Память» решили также вернуться к идее проведения Всероссийской акции «Посади дерево за того парня!», получившей на местах активную массовую поддержку. Так, в Республике Северная Осетия-Алания с участием Президента Республики Таймураза Мамсурова было посажено свыше 5000 молодых деревьев. В акции приняли участие и в Карачаево-Черкесии, где на склоне горы в ст. Зеленчукская около 6000 саженцев образовали надпись «65 лет Победе». А вот что писал А.И. Герасимчук из Саратова: «Мы с внуком и зятем посадили в один ряд 12 берёзок в память о наших родственниках, которые не вернулись с войны...».
Руководство Фонда «Маршалы Победы», редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитет III МТК «Вечная Память» обращаются ко всем гражданам России с призывом посадить до 70-летия Победы (этой осенью, весной и осенью 2014-го и весной 2015 года) дерево в память о каждом павшем в Великой Отечественной войне советском солдате – защитнике Отечества! Пусть всегда зеленеет и шелестит листвой наша благодарная память о них!