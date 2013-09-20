III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ВВЕДЕНИЕ День Победы над фашистской Германией – одна из главных памятных дат в истории нашего Отечества. Великий подвиг народов бывшего Советского Союза и его значение для нынешних и будущих поколений обязывают нас помнить о нём. Поэтому в преддверии 70-летия Победы редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» и Фонд «Маршалы Победы» приняли решение провести III Международный творческий конкурс (МТК) «Вечная Память», ставший традиционным с 2005 года.

МТК «Вечная Память» стал практически главным конкурсом России в честь юбилея Победы. В нем уже приняло участие (в 2005-м и 2010 гг.) более 6500 авторов из 30 стран мира. Конкурс привлёк к себе и внимание миллионов пользователей Интернета, в т.ч. школьников и студентов, учителей школ и преподавателей вузов, особенно ветеранов-участников Великой Отечественной войны и их потомков. Медиапортал Конкурса, который в скором времени изменит свой «облик», стал источником новой информации о войне, а его материалы часто темой школьных сочинений, курсовых работ и защиты дипломов студентов.

МТК «Вечная Память» вносит большой вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи на славных примерах доблести и мужества старших поколений. В нем принимают все более широкое участие и представители народов других стран на постсоветском пространстве и дальнего зарубежья. ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНКУРСА Традиционно главной темой МТК «Вечная Память» является Великая Отечественная война и её герои, история известных и малоизвестных сражений, героизм солдат и офицеров Красной Армии, трудовые будни советского народа в годы войны, партизанская борьба в тылу врага. Предстоящий 2014 год является также годом 100-летия начала Первой мировой войны, «Эту войну называли империалистической в советское время, – говорил президент России В. Путин, – но замалчивали её совсем по другим причинам». Первая мировая война вызвала небывалый патриотический подъем в России, показала силу и мощь русского оружия, ее история полна подвигов народов тогдашней России. В этой войне участвовали и будущие военачальники Великой Отечественной – маршалы Василевский, Жуков, Конев, Малиновский, Рокоссовский. С учётом этого юбилея в Положение о III МТК включена также номинация для материалов о Первой мировой войне и её героях (приказы, письма, мемуары и фотоматериалы участников войны и их потомков, в т.ч. из других стран, неизвестные или малоизвестные в России публикации за рубежом о Первой мировой войне). УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА Учредителями и организаторами III МТК «Вечная Память» являются: Федеральный журнал «СЕНАТОР» и Фонд «Маршалы Победы» (Москва). МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА Международный Совет III МТК «Вечная Память» возглавляет А.Я. СУХАРЕВ – ветеран Великой Отечественной войны, председатель Правления Фонда «Маршалы Победы», действительный государственный советник юстиции РФ, советник Генерального прокурора России.

В состав Совета входят известные деятели науки, культуры и искусства России, а также представители Республики Беларусь, Украины, Казахстана и других стран. МЕЖДНАРОДНОЕ ЖЮРИ КОНКУРСА Международное Жюри III МТК «Вечная Память» возглавляет В.А. ЗОЛОТАРЁВ, заместитель председателя главной редакционной комиссии – научный руководитель фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», президент Ассоциации историков II мировой войны, профессор, доктор исторических наук.

В состав Жюри входят известные деятели науки, культуры и искусства России, а также представители Республики Беларусь, Украины, Казахстана и других стран. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА Оргкомитет III МТК «Вечная Память» возглавляет Ф.А. ИСКЕНДЕРОВ – автор проекта Конкурса, главный редактор Федерального журнала «СЕНАТОР» и президент Фонда «Маршалы Победы», член Международного Совета III МТК «Вечная Память».

Оргкомитет Конкурса состоит из сотрудников журнала, членов Правления Фонда «Маршалы Победы», известных журналистов, деятелей науки и культуры России, а также представители Республики Беларусь, Украины, Казахстана и других стран. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА Главная цель Конкурса – сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге народов СССР, патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание уважения к старшему поколению, к ветеранам войны и труда, к защитникам Отечества.

Одновременно целями Конкурса являются:

– выявление талантливых авторов и произведений по военной тематике;

– стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению истории Великой Отечественной войны;

– создание информационной базы фото и других материалов о Великой Отечественной войне на медиапортале МТК «Вечная Память»;

– издание многотомника из лучших произведений участников конкурса;

– издание специального выпуска журнала «СЕНАТОР» с материалами лауреатов и дипломантов I, II и III МТК «Вечная Память»;

– создание интерактивного медиапортала в Интернете по истории Великой Отечественной войны. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА В МТК «Вечная Память» могут принять участие (бесплатно) граждане России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран на постсоветском пространстве, а также дальнего зарубежья, в т.ч. наши соотечественники в различных странах мира. Авторов лучших работ намечается пригласить в Москву для участия в работе Международной научно-практической конференции «Наша Победа» (планируется на 5-6 мая 2015 года).

В целях содействия патриотическому воспитанию молодого поколения на высоких примерах Великой Отечественной войны к участию в Конкурсе будут допущены и юные граждане от 5 до 18 лет, что даст возможность выявить имена одарённых детей и оказать содействие развитию детского художественного творчества. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА К участию в МТК «Вечная Память» принимаются только ранее не опубликованные, в т.ч. в Интернете, авторские материалы на темы Конкурса: статьи, воспоминания, мемуары, дневники, фронтовые письма, фото, кино- и видеофильмы, радио- и телепередачи, рисунки, произведения изобразительного искусства, музыкальные произведения (в т.ч. песни), а также исполнение художественных произведений (стихов, песен).

Конкурс проводится в Интернете. Оргкомитет МТК не вступает в переписку с авторами, не отвечает на их письма и не рецензирует материалы, поступившие в адрес конкурсной Комиссии, но не прошедшие первичного отбора для участия в нём. ЭТАПЫ КОНКУРСА III МТК «Вечная Память» проходит в четыре этапа.

Первый этап: поступление материалов – с 20.09.2013 по 03.09.2015 года.

Второй этап: отбор материалов по номинациям Конкурса и их публикация на страницах Медиапортала МТК «Вечная Память», публикация лучших материалов на страницах Федерального журнала «СЕНАТОР» – с 20.10.2013 по 03.09.2015 года.

Третий этап: проведение торжественного мероприятия и церемонии награждения победителей Конкурса с участием приглашённых гостей из числа ветеранов Великой Отечественной войны, государственных деятелей, спонсоров, учёных, писателей, представителей СМИ – 29-30 сентября 2015 года.

Четвёртый этап: выпуск иллюстрированного многотомника из лучших материалов Конкурса. Тираж будет разослан по адресам федеральных и региональных органов власти, предприятий и компаний, посольств зарубежных стран и представительств международных организаций в Москве. Большая часть тиража будет передана школьникам и студентам России через школы и вузы страны. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «ФРОНТОВАЯ ДРУЖБА И БОЕВОЕ БРАТСТВО – СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ» – рассказы, очерки, статьи, документальные фильмы и видеоролики, песни и картины, посвящённых боевому братству, интернационализму бойцов Красной Армии, а также Героям Советского Союза и кавалерам боевых орденов и медалей – сыновей и дочерей народов бывшего СССР.

«ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ» – очерки, рассказы и повести о командирах воинских частей и соединений, партизанских отрядов, армий, фронтов, группировок войск и их вкладе в Победу.

«КАК ЭТО БЫЛО» – очерки о событиях Великой Отечественной войны: освобождении территории нашей страны, государств Восточной Европы и Дальнего Востока; о жизни и самоотверженном труде в советском тылу, о партизанском движении, воспоминания о фронтовых друзьях; о солдатской любви.

«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» – рассказы о подвиге, героизме, о заданиях в тылу врага и боевых операциях разведчиков.

«ВЕТЕРАНЫ» – литературные и публицистические материалы о ветеранах войны, об их молодости, жизни после Великой Отечественной и в наши дни.

«ВЕЛИКАЯ И ЗАБЫТАЯ» – материалы о Первой мировой войне, о ее последствиях для всего мира и для России.

«ДЕТИ О ВОЙНЕ» – материалы (талантливых) детей от 5 до 18 лет, по категориям:

«Война глазами детей» – детские рисунки (репродукции) на темы войны, портреты дедушек и бабушек – участников войны и тружеников тыла;

«Наша Победа» – видеозаписи исполнения рассказов, стихов и песен о Великой Отечественной войне и её героях;

«Семейный альбом» – фотографии близких родственников – участников Великой Отечественной войны, из военных и послевоенных лет. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ На конкурс принимаются материалы, присланные до 03 сентября 2015 года включительно.

Произведения могут быть различных жанров: публицистика, художественная литература, мемуары, очерки и воспоминания о людях и событиях, записи радио- и телепередач, кинофильмы, песни, репродукции картин и фотографии. Тексты принимаются на русском языке, объем не менее 10 машинописных страниц (18000 знаков без пробелов) в формате word.

Материалы принимаются в электронном виде, с портретной фотографией автора (формат файла jpg высокого разрешения и большого формата – не менее 2 Мб) и подробной информацией о нём (не менее половины страницы литературно обработанного текста), с указанием почтового индекса, адреса, места работы, телефонов, электронной почты.

Фотоматериалы и репродукции картин, в т.ч. отсканированные архивные, – формат jpg с разрешением не менее 300 dpi, размер файла от 2 до 5 Мб.

Видеоматериалы: документальные фильмы, телепередачи, видеозаписи выступлений в формате avi, хронометраж – не менее 5 мин. (для видеороликов) и не более 54 мин. (для кинофильмов и телепередач) с учетом требований закона об авторском праве.

Аудиоматериалы: аудиозаписи в формате mp3, хронометраж – не более 30 мин. Аудио- и видеозаписи представляются с указанием в заявке номинации, названия и жанра работы, хронометража, автора, даты и времени выхода/создания, и краткой аннотации.

Ко всем работам в формате avi и mp3 следует приложить их краткое описание (в объеме – не менее полстраницы и не более 2 страниц литературно обработанного текста).

Текстовые материалы и фото на основании утверждённой формы Заявки (не архивируются!) принимаются по электронному адресу Оргкомитета Конкурса. Записи радио- и телепередач, фильмы и видеоролики большого объёма принимаются через файлообменник (наиболее удобным является Яндекс.Диск).

С целью создания на медиапортале МТК «Вечная Память» интерактивного фотоальбома ветеранов Великой Отечественной войны «Спасибо за жизнь!» Оргкомитет Конкурса проводит и дополнительную работу по сбору черно-белых и цветных фотографий. Принимаются обработанные и качественные фотографии (большого формата и с высоким разрешением!) и из семейного архива – портретные и коллективные снимки ветеранов по отдельности и вместе с боевыми товарищами, с членами семьи, с внуками и правнуками. В прилагаемом текстовом файле должны быть указаны: имя отправителя и его адрес, имя, фамилия и отчество ветерана, год и место его рождения/смерти, награды, звание и места службы (фронт, армия, дивизия, полк). Эти фотографии также могут быть использованы в качестве иллюстраций к материалам многотомника, спецвыпуска журнала «СЕНАТОР» и в создании различных фото-стендов.

Официальный адрес электронный почты Оргкомитета Конкурса для приёма заявок авторов с материалами: pobeda-70(#)senat.org . Заявки с материалами принимаются с пометкой МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ».

Присланные тексты и фотографии обратно не возвращаются, не рецензируются и становятся собственностью редакции Федерального журнала «СЕНАТОР» и Фонда «Маршалы Победы» в рамках проводимого Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать их в информационных изданиях, статьях или публиковать в печатных изданиях с указанием имени автора. Видеоматериалы, будут включены в видеотеку медиапортала МТК «Вечная Память» и демонстрироваться по специальному видеоканалу Конкурса.

Материалы, поступившие в адрес Оргкомитета Конкурса, рассматриваются только на основании Положения о конкурсе и предложенной формы заявки. Скачать заявку! НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ Награждение победителей Конкурса производится в соответствии с решением жюри. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака, сертификата и диплома Конкурса. Премии устанавливаются в размере: 1 место – 75 000 рублей;

2 место – 50 000 рублей;

3 место – 30 000 рублей. Лауреаты Конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места по номинациям Конкурса, награждаются денежной премией, дипломом лауреата и нагрудным знаком МТК «Вечная Память».

Лауреаты в детской номинации отмечаются только Дипломом и Почётной грамотой Конкурса, кроме особых случаев, когда по решению Оргкомитета Конкурса особо отличившиеся дети могут быть вместе с родителями приглашены в Москву для участия в заключительной концертной программе Конкурса.

По решению жюри, конкурсанты, не вошедшие в число победителей, могут награждаться нагрудным знаком и грамотой Оргкомитета III МТК «Вечная Память».

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса будут осуществляться во время официальной церемонии, которую планируется провести 29-30 сентября 2015 года. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНКУРСАНТОВ Конкурсанты МТК «Вечная Память» несут ответственность за достоверность информации, указываемой ими в заявке, и за соблюдение условий и правил, установленных настоящим Положением.

За допущенные нарушения они могут быть лишены права на участие в Конкурсе, что фиксируется соответствующим протоколом. Уведомление о лишении права на участие в Конкурсе публикуется на ленте новостей Конкурса в Интернете. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Как и прежде, Оргкомитет МТК «Вечная Память», обращается к учительскому сообществу и учащимся школ России с предложением провести в школах уроки по чтению, обсуждению и написанию сочинений по произведениям авторов III МТК «Вечная Память». Это будет дополнительной оценкой произведений авторов, которые получат специальные призы и дипломы от имени учительского сообщества и юных читателей России.

Организаторы III МТК «Вечная Память» решили также вернуться к идее проведения Всероссийской акции «Посади дерево за того парня!», получившей на местах активную массовую поддержку. Так, в Республике Северная Осетия-Алания с участием Президента Республики Таймураза Мамсурова было посажено свыше 5000 молодых деревьев. В акции приняли участие и в Карачаево-Черкесии, где на склоне горы в ст. Зеленчукская около 6000 саженцев образовали надпись «65 лет Победе». А вот что писал А.И. Герасимчук из Саратова: «Мы с внуком и зятем посадили в один ряд 12 берёзок в память о наших родственниках, которые не вернулись с войны...».

Руководство Фонда «Маршалы Победы», редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитет III МТК «Вечная Память» обращаются ко всем гражданам России с призывом посадить до 70-летия Победы (этой осенью, весной и осенью 2014-го и весной 2015 года) дерево в память о каждом павшем в Великой Отечественной войне советском солдате – защитнике Отечества! Пусть всегда зеленеет и шелестит листвой наша благодарная память о них!

ВСЕМ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Информационно-просветительский медиапортал МТК «Вечная Память»: http://www.konkurs.senat.org

Страница конкурса в Facebook: https://www.facebook.com/konkurs.pobeda

Главная страница праздника «День Победы»: https://www.facebook.com/dayvictory

Видеоканал конкурса «День Победы»: https://www.youtube.com/user/happydayvictory

Главная страница праздника «День Победы» в Google+: https://plus.google.com/+ДеньПобеды1945

Медиапортал Федерального журнала СЕНАТОР: http://www.senat.org