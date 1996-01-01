ГРАНДИОЗНЫЙ ТРУД О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

(специально для Федерального журнала «СЕНАТОР»)





Вышел из печати пятый том 12-томника «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». Мы обратились к заместителю председателя Главной редакционной комиссии, научному руководителю труда, академику РАЕН В.А. ЗОЛОТАРЕВУ с просьбой рассказать об этом уникальном издании: ВЛАДИМИР ЗОЛОТАРЕВ Золотарёв Владимир Антонович (20.07.1946, г. Одесса) – из семьи военнослужащего.

Окончил Ленинградское суворовское военное училище, Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М. Кирова, спецкурс по отечественной истории Ленинградского Государственного университета (заочно), адъюнктуру Военной академии тыла и транспорта.

Доктор исторических наук, доктор юридических наук, профессор. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Генерал-майор в запасе, на военной службе с 1957 года: в 1967-1976 гг. служил в Ленинградском военном округе, с 1976-1988 – в штабе Объединённых вооружённых сил государств-участников Варшавского Договора и Генеральном штабе Вооружённых Сил СССР; в 1988-1991 – начальник управления отечественной военной истории Института военной истории МО СССР; с 1991 по февраль 1992 года – помощник начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. 1992-1993 – советник первого заместителя министра обороны РФ.

С февраля 1993 по 2002 гг. – начальник Института военной истории МО РФ. Параллельно с работой в институте был заместителем начальника Главного управления Президента РФ по защите конституционных прав граждан России, начальником управления по вопросам помилования и реабилитации жертв политических репрессий (1996-1997), Председатель комиссии при Президенте Российской Федерации по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, 1996-2005 гг. Военный инспектор в аппарате Совета Безопасности РФ, член Комиссии при Президенте РФ по государственным наградам (1995-1999).

Заместитель председателя Главной редакционной комиссии (ГРК) восьми томной Военной Энциклопедии, сопредседатель ГРК четырёхтомного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Военно-исторические очерки» (1993-1999 гг.). Возглавляет редакционную коллегию 50-томного источниковедческого сериала «Русский архив. Великая Отечественная война», редакционную коллегию Всероссийской Книги памяти, является заместителем председателя главной редакционной комиссии – научным руководителем фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», председателем редакционной комиссии первого тома «Основные события войны».

Он – вице-президент Российской академии естественных наук, председатель секции РАЕН военной истории и теории, председатель Комиссии по военной истории народов Востока Общества востоковедов РАН, действительный член Русского географического общества, президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

Действительный член (академик) Российской академии естественных наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, член Итальянской Академии экономики и социальных наук. Профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. Почётный профессор Военного университета МО РФ.

Область научных интересов: русская история, всеобщая история, востоковедение, историография, археография, история нового времени, новейшая история.

Специалист по проблемам истории войн, армии и флота, военной безопасности. Автор, редактор и соисполнитель более 600 научных работ, в том числе более 40 монографий.

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги» и другими отечественными, а также зарубежными государственными и правительственными наградами; лауреат премии Правительства Москвы, премии им. В.И. Вернадского; обладатель приза «Золотой Геркулес 2000» Римской академии; удостоен золотой и серебряной медалей Петра I, золотой медали П.Л. Капицы.

Живёт и работает в Москве – Работа над изданием опирается на прочные традиции создания фундаментальных трудов о Великой Отечественной войне, которые накоплены отечественной наукой. В послевоенные годы наряду с обширной служебной литературой был создан четырехтомник операций Советских Вооруженных Сил. Первым основательным шагом военных историков в этом направлении в открытой печати стало 6-томное издание «История Великой Отечественной войны Советского Союза», увидевшее свет в 60-е годы прошлого века. Его создатели стремились рассмотреть войну не только как бескомпромиссную вооруженную борьбу, но и как особое экстремальное состояние общества, напряженнейшее экономическое противоборство, острейшее противостояние чуждых друг другу идеологий, а также показать противоречивость и сложность человеческого бытия в военные годы.

Второй шаг сделали авторы фундаментального 12-томного труда «История Второй мировой войны. 1939-1945». В нем в контексте мировой войны был широко представлен значительный диапазон событий, явлений и процессов Великой Отечественной войны в их взаимосвязи и взаимодействии. Значительное внимание авторы уделили выводам и урокам трагедии, пережитой человечеством.

Конечно, оба многотомника были продуктом своего времени, создавались в атмосфере «холодной войны» и отражали официальную историческую концепцию советского периода. Из-за того, что многие важные архивные документы были тогда недоступны для исследователей, труды опирались на недостаточно обширную источниковую базу, негативные стороны войны нередко приукрашивались или замалчивались. Это, однако, не отменяет достоинств обоих изданий: они аккумулировали большой массив исторических фактов, не утративших своего значения по сей день, и несли в себе огромный познавательный и патриотический заряд. В конце 1980 – начале 1990-х годах была предпринята попытка создания 10-томной истории Великой Отечественной, но распад СССР остановил эту работу.

Содержавшиеся в названных многотомных трудах недостатки сумел в значительной степени преодолеть авторский коллектив нового, 4-томного труда, увидевшего свет уже в период становления современной России: «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Военно-исторические очерки» в 4 кн. М., 1998-1999.. Он создавался в совершенно иной обстановке: распалось государство, народ и вооруженные силы которого защитили Отечество и спасли мир от фашизма. В России кардинально изменились социально-экономический уклад, политический строй и духовный климат. Новые явления возникли и в исторической науке – исследователи перестали видеть перед собой указующий перст идеологических органов, существенно расширили методологический инструментарий, получили возможность использовать ранее недоступные источники. В последние годы расширился доступ к архивам, появилась возможность существенно раздвинуть горизонты наших знаний о минувшей войне, создана широкая объективная документальная основа и источниковая база. Особое место в этом плане принадлежит специальным сборникам архивных документов и материалов. Учеными Института военной истории МО РФ была разработана научная концепция, нашедшая воплощение в создании, начиная с 1993 г., уникальной 50-томной серии сборников документов и материалов под рубрикой «Русский архив: Великая Отечественная». Издательством «ТЕРРА» выпушены в свет 29 томов. Среди них сборники «Государственный Комитет Обороны», «Ставка Верховного Главнокомандования», «Генеральный штаб в годы Великой Отечественной войны». В них представлены документы по проблемам становления Верховного Главнокомандования в ходе стратегического руководства вооруженной борьбой; развития форм и методов управления действиями фронтов и сил флота; материалы по вопросам подготовки и проведения целого ряда операций; документы, освещающие как причины неудач начального периода войны, в ходе сражений 1941-1942 гг., так и развитие событий на советско-германском фронте до конца войны. В этих сборниках публикуются, причем в подавляющем большинстве впервые, ранее закрытые подлинные архивные документы и материалы оперативно-стратегического характера. Несомненный научный интерес представляет впервые опубликованная коллекция тематических сборников, посвященная битвам и стратегическим операциям войны. Опубликованные и подготовленные к печати сборники документов позволяют ярче осветить пласты проблем истории Великой Отечественной войны, многие из которых потребовали и дальнейшего глубокого теоретического исследования, и ответов на загадки или искаженные трактовки основных тезисов о Великой Отечественной и в целом Второй мировой войны. Немалый вклад в освещение событий войны внесли два издания «Военной энциклопедии» и «Поименные книги Памяти»

Благодаря всему этому оказалась плодотворной попытка раскрыть основные проблемы войны и дать оценку её событиям, опираясь на результаты научных исследований, осуществленных с учетом новых методологических подходов и с широким использованием большого массива вновь вводимых в научный оборот архивных материалов. Новаторским для такого рода трудов стало обстоятельное раскрытие в «Очерках» крайне неоднозначных и болезненных сторон войны – драматической участи наших соотечественников на оккупированной территории, коллаборационизма, судьбы военнопленных, цены войны.

Большая работа была проведена по изучению опыта разработки военно-исторических трудов за рубежом. Рассматривая Вторую мировую войну как решающее событие ХХ века, страны-участницы уделяют ей пристальное внимание. При этом спецификой историографии каждого из участников войны является истолкование важнейших проблем войны с точки зрения сегодняшних интересов своей страны. Военно-историческими службами видов вооруженных сил США создано свыше 100 томов о Второй мировой войне. Их главной составной частью является серия «Армия США во Второй мировой войне» (85 томов). Многотомные публикации посвящены истории военно-воздушных сил и военно-морского флота. В Англии создана 80-томная «Официальная история Второй мировой войны», подготовленная исторической секцией при кабинете министров Великобритании. В Германии издано 10-томное (в 13 книгах) издание «Германский рейх и Вторая мировая война». В Японии вышла в свет 110-томная «Официальная история войны великой Восточной Азии».

Разумеется, было бы большим просчетом не использовать также значительные наработки историков Италии, Польши, Франции, других стран. Речь, разумеется, идет не о копировании или слепом заимствовании концепций и оценок, а об учете и критической оценке научных результатов, достигнутых зарубежными авторами.

В равной степени это относится к трудам, вышедшим за последние годы и в бывших союзных республиках – Белоруссии, Молдавии, Узбекистане, Украине, странах Балтии и других ныне независимых государствах. Нельзя, однако, не обратить внимания на то, что определенные политические силы стремятся похоронить память народов этих стран о том, как семь десятилетий назад они в рамках одного с Россией и Союзом ССР лагеря воевали против гитлеризма. Тамошняя историография, где в большей, где в меньшей степени нацелена на отрицание существования единой семьи советских народов как одного из важнейших факторов победы. В русле «нового прочтения» формируются представления о некоем «самостоятельном вкладе» бывших советских республик в «победу Объединённых Наций во Второй мировой войне», а в наиболее крайней форме «новаторство» выражается в отрицании совместной борьбы народов СССР с нацистским агрессором и внедрении в общественное сознание тезисов о борьбе «титульных этносов» той или иной союзной республики за «национальное освобождение от большевистского режима».

Так формировалась и продолжает наращиваться база для создания настоящего 12-томного труда. Разумеется, новый многотомник будет принят обществом только в том случае, если исторические процессы найдут в нем отражение объективное и всестороннее, без перекосов и умолчаний. А для этого необходимы не только знание правды факта, но и точность в изложении той исторической действительности, в условиях которой эти факты проявлялись. Авторские коллективы томов в ходе реализации проекта видят свою задачу в том, чтобы на основе всестороннего изучения всего комплекса опубликованных отечественных и зарубежных трудов по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, введенных в научный оборот отечественных и зарубежных архивных документов, при использовании современных методологических подходов дать оценку взглядам предшествующих поколений исследователей, выявить неисследованные и дискуссионные проблемы, аргументировано изложить современное видение истории Великой Отечественной войны и создать максимально достоверный научный труд. Структура 12-томника выглядит следующим образом:

1-й том – «Основные события войны»; 2-й том – «Происхождение и начало войны»; 3-й том – «Битвы и сражения, изменившие ход войны»; 4-й том – «Освобождение территории СССР. 1944 год»; 5-й том – «Победный финал. Завершающие операции. Великой Отечественной войны. Война с Японией»; 6-й том – «Тайная война. Разведка и контрразведка в Великой Отечественной войне»; 7-й том – «Экономика и оружие войны»; 8-й том – «Искусство на грани возможного. Внешняя политика и дипломатия Советского Союза в годы войны»; 9-й том – «Антигитлеровская коалиция»; 10-й том – «Государство, общество и война»; 11-й том – «Политика и стратегия Победы. Стратегическое руководство страной и Вооруженными силами в годы войны»; 12-й том – «Итоги и уроки войны».

Даже одна лишь структура труда позволяет судить о широте проблематики войны: собственно военной, а также политической, дипломатической, социальной, духовной, личностной, за освещение которой взялся авторский коллектив. Труду заведомо отказано в некоей академической отстраненности. Авторы не вправе уклониться от рефлексии на попытки различных сил как вне, так и внутри нашей страны осветить те же самые проблемы, но исходя из диаметрально противоположных мировоззренческих и методологических подходов, а в ряде случаев и с беспринципных, откровенно очернительских позиций. Слишком очевидны расчеты наших оппонентов под предлогом «нового прочтения» истории «переиграть», «перевоевать» Великую Отечественную войну, кардинально пересмотрев её причины, характер и итоги.

Сегодня кампания по извращению истории войны 1941-1945 гг., приобретя невиданные масштабы, достигла своего апогея. Главным её направлением стала разработка и внедрение в общественное сознание антиисторической доктрины «равной ответственности нацистского и сталинского режимов» за развязывание Второй мировой войны. Ярким выражением этой тенденции стала широко известная резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятая в июле 2009 г. Многие оппоненты тщатся отменить само понятие «Великая Отечественная война», на его место подставляются такие дефиниции, как «советско-немецкая», «нацистско-советская». Отбрасывается любое напоминание о её справедливом, освободительном характере, она изображается как «война двух человеконенавистнических режимов», «схватка двух тоталитаризмов». Вместо образа советского солдата-освободителя навязывается образ оккупанта и насильника. Великая Отечественная нередко объявляется «самым большим мифом» советской эпохи, к разряду мифов отнесены единство народов СССР в годы войны, всенародный характер борьбы в тылу врага, героизм, самопожертвование советских людей. В то же время представители «новой» историографии войны нещадно эксплуатируют сюжеты, связанные со сталинскими репрессиями, поражениями Красной Армии, потерями, пленом, коллаборационизмом.

В связи с этим следует напомнить, что и концепция 12-томника, о котором идет речь, вырабатывалась в далеко не бестурбулентной среде. Главной редакционной комиссии пришлось отстаивать её от дилетантов «новаторов», требующих преимущественно описывать боевые действия в ущерб политической, дипломатической, социально-экономической составляющим при явном пренебрежении к мировоззренческому, воспитательному аспекту. Администраторы от военно-исторической науки без тени шутки предлагали провести тезис не об освобождении Европы, а об ее оккупации, отрицали проведение стратегических операций, намеревались сменить название труда с «Великой Отечественной…» на «СССР во Второй мировой войне». Так поступили германские историки, выпуская свой 10-томник об участии Третьего рейха в военных событиях 1939-1945 гг. Но к подобной отстраненной формулировке они прибегли, чтобы сгладить агрессивный, захватнический характер войны со стороны Германии, поменьше говорить о собственном поражении. Мы же, в случае бездумного копирования своего бывшего противника, полностью выхолащивали бы справедливый, освободительный характер смертельной битвы с фашизмом.

Любые попытки отхода от исторической правды, будь это очевидная фальсификация под предлогом «нового прочтения» или пресловутый «объективизм», трудно воспринимать с холодным умом и сердцем. Однако никакая эмоциональность, никакой гражданский пафос не станут оправданием ученых, если они, опровергая измышления оппонентов, изменят научной методологии, историзму и объективности. Критическому осмыслению предстоит подвергнуть всю сумму знаний о Великой Отечественной войне, реальные, достоверно установленные факты отделить от вымыслов, преодолев ангажированность и предубежденность, исправить допущенные ранее в освещении войны ошибки и просчеты. От труда читатели вправе ожидать также современного освещения тех проблем, которые по политическим мотивам или за недоступностью соответствующих архивных фондов ранее не становились предметом серьезного исследования.

Большой вклад в подготовку фундаментального труда вносят заместители председателя секции военной истории и теории Российской академии естественных наук, заместители научного руководителя труда академики РАЕН А.М. Соколов (руководитель авторского коллектива 1-го тома) и В.П. Зимонин (руководитель авторского коллектива 5-го тома).

Важным условием успешного решения сколь масштабной, столь и сложной научной задачи по подготовке фундаментального труда служит состав авторского коллектива, объединившего как маститых ученых (действительные члены РАН) В.В. Козлов, А.А. Кокошин, Г.А. Куманев, А.А. Саркисов, М.Л. Титаренко, С.Л. Тихвинский, Е.П. Челышев, недавно ушедшие из жизни академики Ю.А. Поляков и Г.Н. Севостьянов, московская и санкт-петербургская региональная профессура, а также историки нового поколения. Они представляют исследовательские институты РАН, вузы Министерства обороны, ФСБ и МВД, другие вузовские и научно-исследовательские центры нашей страны.

Многотомник готовится с привлечением новейшей литературы и документальных источников, фондов Архива Президента РФ, Архива внешней политики МИД РФ, Центрального архива Министерства обороны РФ, Центрального архива ФСБ РФ и других государственных и ведомственных архивов Российской Федерации, а также архивохранилищ Белоруссии, Украины, Великобритании, Германии, США, Финляндии и Японии. Немаловажное значение имеют обширная литература, эпистолярные источники, воспоминания участников войны. Настоящий труд открыт вышедшим к 70-летию начала Великой Отечественной войны томом, обобщающим основные события войны. Какими соображениями вызвана подготовка этого своеобразного конспекта всего труда?

Материалы первого тома позволяют читателям, не дожидаясь окончания всего издания, получить в сжатом виде целостное представление о сумме фактов и научных взглядах, сформировавшихся по основным проблемам истории Великой Отечественной войны. Граждане России, прежде всего молодежь, опираясь на материалы тома, могут лучше разобраться в потоке многочисленной литературы по войне, отделить в освещении тех или иных фактов и событий войны правду от вымысла, избежать заблуждений. Том служит как бы конспектом всего труда, поскольку в последующих томах идет как наращивание суммы новых фактов и явлений войны, так и углубление, развитие, расширение их освещения и, по мере необходимости, уточнение их трактовок. Мы посчитали крайне необходимым «провести сверку» материалов тома с живой памятью ветеранов войны, число которых, к сожалению, неумолимо сокращается.

Остановлюсь лишь на некоторых проблемах, получивших освещение в первом томе. Так, авторы предприняли результативную попытку вскрыть истинные геополитические и политические причины и цели преступной войны Германии против СССР, опровергнуть легенды о «превентивной войне» с её стороны с целью «спасти мировую цивилизацию от смертельной опасности большевизма»; показать, что цели Советского Союза в войне против фашистского блока объективно соответствовали геополитическим, жизненным интересам как народов нашей страны, так и народов других стран; раскрыть справедливый характер войны СССР против нацистской Германии и её европейских союзников за право на существование, независимость и территориальную целостность.

С использованием конкретных статистических данных и фактов в томе показано, что Великая Отечественная была главной составляющей Второй мировой войны, что именно Советский Союз вынес основную тяжесть борьбы с нацистской Германией и ее европейскими союзниками. В труде дан анализ стратегического взаимодействия с союзниками по Антигитлеровской коалиции, роли экономической и военно-технической помощи союзников в рамках «ленд-лиза». Раскрыт народный характер Великой Отечественной войны, проанализированы роль государственных, партийных и военных органов, общественных организаций, церкви в мобилизации всех сил страны на разгром врага, источники и движущие силы борьбы с агрессором, характер борьбы в тылу врага. Проанализированы цена войны и победы, демографические и материальные потери в ходе вооруженной борьбы и войны в целом.

Не ушли авторы и от аргументированных ответов на вопросы, по которым сегодня не прекращаются дискуссии: можно ли было предотвратить Вторую мировую войну и нападение Германии на СССР; в чем причины поражений 1941 года и огромных потерь нашей страны в войне; имеют ли хоть малейшие объективные основания многочисленные попытки обвинить нашу страну в развязывании войны и представить советского воина-освободителя захватчиком и насильником; почему определенная часть населения страны сотрудничала с врагом и другие.

Второй том фундаментального труда более пристально рассматривает предысторию и первые три месяца Великой Отечественной войны. Научное освещение получили основные события на Западе и Востоке в 1930-х годах, в обстановке которых зарождалась Вторая мировая война, и ход Великой Отечественной войны с 22 июня по 30 сентября 1941 г. (начало операции вермахта «Тайфун» по захвату Москвы).

В рамках шести глав материал сгруппирован по основным проблемам: «Историко-познавательные основы изучения Великой Отечественной войны», «У истоков войны», «Начало Второй мировой войны и политика СССР», «СССР накануне нападения Германии», «Вступление советского народа в борьбу с агрессором», «Итоги первых месяцев войны».

Раскрывая комплекс этих проблем, авторский коллектив исходил из ряда бесспорных для него методологических положений.

Предыстория и начало Великой Отечественной войны показаны через призму понимания войны как особого состояния общества, сущность которого заключается в продолжении политики классов и государств средствами вооруженного насилия.

Великая Отечественная война рассматривается как часть мировой истории, её генезис и ход раскрыты с учетом закономерностей и тенденций мирового развития на протяжении двух десятилетий, разделивших две мировые войны. Под этим углом зрения Великая Отечественная война рассматривается также как важнейшая составная часть Второй мировой войны.

Будучи справедливой и освободительной, Великая Отечественная война придала такой же всеобъемлющий характер и Второй мировой войне в целом. Именно с ее началом стало ясно, что в борьбе с силами фашизма и милитаризма за свободу, демократию и мир народы разных стран способны встать над геополитическими, классовыми, идеологическими и другими противоречиями, объединиться против общего врага – нацизма и милитаризма.

Специфика первых месяцев Великой Отечественной войны раскрыта на основе анализа хода вооруженной борьбы, усилий власти и общества по материальному и духовному обеспечению вооруженного противоборства с фашистским блоком. Диалектика развития событий состояла в том, что, несмотря на тяжелое поражение в первые месяцы войны, Красная Армия смогла, в конце концов, сдержать наступление врага и сорвать его планы по окружению и уничтожению советских соединений западнее рек Днепр и Двина.

Великая Отечественная война, являясь особым состоянием советского общества, потребовала кардинальной перестройки всех сфер жизни – политической, экономической, духовной, военной, социальной, вызвала необходимость превратить страну в единый военный лагерь.

Авторский коллектив тома впервые в трудах такого характера попытался разрешить ряд крупных научных проблем:

– исследовать и раскрыть агрессию фашистской Германии и ее союзников против СССР как обусловленную цивилизационными факторами. Впервые с опорой на недавно обнаруженный оригинал генерального плана «Ост» в томе показано, что замыслы гитлеровской верхушки лишали восточнославянский этнос места в мировой цивилизации. С появлением на мировой карте Советского Союза традиционная, обозначившаяся, как минимум, с XIII века германская агрессия против исторической России, приобрела еще и ярко выраженную классовую, идеологическую окраску;

– преодолеть европоцентризм в описании предыстории Великой Отечественной войны, сбалансированно показать узлы межгосударственных противоречий и очаги мировой войны на всем пространстве Евразии;

– осветить предысторию антигитлеровской коалиции, возникшей не с нападением Германии на СССР, как считалось ранее, а в результате длительных переговоров с Англией и США, которые советское правительство вело, начиная с октября 1939 г.;

– на основе вновь введенных в научный оборот и ранее изученных документов опровергнуть версию современных ревизионистов о якобы существовавшем в СССР плане превентивной войны против Германии;

– рассмотреть события первых месяцев войны на фронте и в тылу как целостный процесс перехода советского общества от мирного состояния к войне во всей его сложности и противоречивости, показать значение начального периода Великой Отечественной войны для грядущего поворота в военном противодействии с фашистской Германией;

– раскрыть общественно- и индивидуально-психологические особенности перехода социума в целом, социальных групп и отдельных индивидов от состояния мира к состоянию войны;

– глубоко и объективно проанализировать причины поражений советских Вооруженных Сил в 1941 г.

В томе рассмотрены взаимосвязь политики фашизма и милитаризма, процесс зарождения и укрепления агрессивных замыслов в Японии и Германии при политике умиротворения (а точнее – поощрения агрессоров к войне против Советского Союза) со стороны западных демократий. При этом показано, что так называемая «мюнхенская политика» и именно германский национал-социализм были ведущей движущей силой агрессивного блока, развязавшего Вторую мировую войну и стремившегося к уничтожению Советского Союза как главного препятствия на пути к мировому господству.

Обстоятельно проанализированы фашистские планы завоевания мирового господства и нападения на Советский Союз, уделяется значительное внимание истории разработки плана «Барбаросса» и генерального плана «Ост», в соответствии с которыми нацистами кощунственно, варварски-вандально планировалась истребительная война против народов Советского Союза, стран Восточной Европы, осуществлялась преступная политика расового геноцида.

По-новому в томе рассмотрены вопросы политики и дипломатии накануне войны, доказан непоследовательный характер политики демократических стран Западной Европы и США. Приведено немало новых фактов и альтернативных оценок предвоенного политического кризиса, договоров между СССР и Германией, заключенных в 1939 году, внешней политики СССР накануне войны. Это способствует лучшему пониманию условий возникновения Великой Отечественной войны в ходе Второй мировой войны, уяснению того непреложного факта, что фашистская Германия осуществила неспровоцированную агрессию против СССР.

В томе содержится большой фактический материал о подготовке СССР к войне с Германией, разработке Генеральным штабом ВС СССР планов отражения агрессии, ведения оборонительной войны. В книге показано, что советское руководство своевременно оценило Германию как главную военную опасность.

Подробно показаны расчеты и просчеты советского руководства, пытавшегося избежать нападения гитлеровской Германии или, по крайней мере, максимально оттянуть его, роль разведки, деятельность органов госбезопасности, процесс мобилизации сил Советской страны на отпор врагу, феномен массового героизма.

Значительное место авторы уделили рассмотрению событий первых месяцев войны как крайне драматического процесса перехода советского общества из мирного состояния к войне, показу значения этого периода для дальнейшего развития событий на советско-германском и иных фронтах Второй мировой войны. Рассказывается об отступлении Красной Армии, её больших потерях, героической самоотверженной борьбе и о том, как в неимоверно тяжелых условиях удалось решить главную для начала войны стратегическую задачу – сохранить основные силы Красной Армии и сдержать наступление врага. На обширном документальном материале раскрывается самоотверженность и героизм воинов, их мужество и воинский подвиг, способствовавший срыву гитлеровского плана молниеносной войны. Представлена картина преображения Советского Союза в единый военный лагерь, поворота всего общества от мира к ведению войны в защиту Родины и её святынь. Показано осуществление плана эвакуации предприятий промышленности и сельского хозяйства, учреждений науки и культуры с запада на восток, проанализированы причины незавершенности в подготовке страны и армии к войне, поражения советских войск в приграничных сражениях.

В томе раскрывается роль морального фактора в ведении справедливой Отечественной войны, обеспечении единства фронта и тыла. Показаны источники духовной стойкости советских людей, роль и место дружбы народов, интернационализма, патриотизма, связи поколений в борьбе с фашизмом за свободу своей Родины.

Отличительной чертой стало включение в ткань второго тома обширной главы, в которой подведены итоги более чем семидесятилетнего развития историографии Великой Отечественной войны, осуществлены своеобразная инвентаризация и критическое осмысление всего, что написано о войне в нашей стране и за рубежом, без чего невозможно движение вперед.

Третий том, вышедший в свет в 2012 г., посвящен анализу событий, происходивших с 30 сентября 1941 по конец 1943 года. В томе рассматриваются основные битвы и сражения 1-го и 2-го периодов Великой Отечественной войны, которые переломили ход не только Великой Отечественной, но всей Второй мировой войны. Это Московская, Сталинградская, Курская битвы, сражения за Ленинград, Кавказ, Днепр. Эти битвы привели к разгрому крупных стратегических группировок врага и достижению значительных политических и стратегических результатов.

В целом, в течение 1941–1943 гг. произошли решающие сражения, приведшие к принципиальным изменениям стратегической обстановки на театрах военных действий. Германия вынуждена была отказаться от наступательной стратегии. Тон в вооруженной борьбе теперь задавал Советский Союз и его союзники. Кроме того, антигитлеровская коалиция добилась существенного превосходства в военной, политической, экономической областях.

Сложные и ответственные годы войны наиболее ярко показали феномен силы советского народа, который уже не в первый раз во всемирной истории спасал цивилизацию от уничтожения. Массовый героизм советских людей стал тем фактором, который обеспечил решение этой благородной задачи.

В томе сделан акцент на то, что со стороны вермахта и его сателлитов это была жестокая и беспощадная война, а со стороны советского народа – борьба за жизнь, свободу и независимость

В четвертом томе (вышел в свет в 2013 г.) освещаются основные события на советско-германском фронте с начала января и до конца декабря 1944 г., связанные с освобождением территории Советского Союза от оккупации немецкими войсками и их союзниками.

В томе объективно проанализированы не только победоносные сражения и операции, представлены читателям неоспоримые достижения советского военного искусства, но и вскрыты недостатки в решениях и действиях Ставки Верховного Главнокомандования, командований фронтов, флотов, армий, флотилий. На основе широкой источниковой базы обобщаются общие результаты боевых действий при исследовании зимней кампании 1944 г., особенно на западном стратегическом направлении в восточной Белоруссии. В научный оборот введены документы обобщающие опыт подготовки и проведения наступательных операций.

Пятый том вышел в свет в мае 2013 г., в канун очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны

Сам по себе показ в отдельном томе фундаментального труда о Великой Отечественной войне всех военных операций 1944-1945 гг. на зарубежных (по состоянию на 22 июня 1941 г.) территориях Европы и Азии предпринят в отечественной историографии впервые, что позволяет выпукло показать гуманную интернационалистскую освободительную миссию Советского государства по отношению к странам-жертвам агрессий, которую ныне пытаются очернить недобросовестные политики и ученые, в том числе отечественные. При этом советско-японская война показывается не только как одна из завершающих кампаний союзных сил на завершающем этапе Второй мировой войны, но и как логическое продолжение четырехлетней Великой Отечественной войны советского народа и его Вооруженных Сил за свою свободу и независимость, утверждение справедливых западных и восточных границ СССР и освобождение других народов от фашистско-милитаристского гнета.

Материалы 5-го тома раскрывают содержание, формы и методы осуществления Советским Союзом и его ввооружёнными силами во взаимодействии с союзниками и патриотическими силами освободительной миссии в зарубежных странах Европы и Азии, их роль в разгроме оккупационных войск агрессоров и ликвидации оккупационных режимов на этих и их собственной территориях. Раскрыто влияние советских военных действий на развитие военно-политической ситуации на других театрах коалиционной мировой войны и значение политических мероприятий за рубежом для формирования дружественных по отношению к Советскому Союзу политических режимов по периметру границ СССР, обеспечения его безопасности на Западе и Востоке Евразии.

С выходом Вооруженных Сил СССР к довоенным границам в Европе была решена главная задача – изгнание врага с территории Отечества. В военно-политической обстановке в мире и на театрах военных действий Второй мировой войны в связи с этим произошли принципиальные изменения, но не была еще достигнута поставленная союзниками по антифашистской коалиции цель – полный разгром агрессоров на Западе и Востоке.

Особое внимание в томе уделено показу верности СССР союзническому долгу, дается убедительное обоснование соответствия решения Советского правительства об объявлении войны Японии нормам международного права.

Показан интернациональный характер действий советских воинов в ходе освободительной миссии в Азии, высокие моральные и боевые качества советских воинов, их массовый героизм в вооруженной борьбе на зарубежной территории, ответственное отношение как к поверженному противнику, так и к местному населению освобождаемых территорий.

Издание 6-12 томов будет завершено к 70-й годовщине Великой Победы. Нельзя не отметить ещё одной качественной характеристики как всего 12-томника, так и всех составляющих его томов, уже опубликованных и ждущих своего выхода в свет, а именно – нацеленности в будущее. Коллектив авторов, стремясь выйти на новое качество понимания многочисленных проблем Великой Отечественной войны, обращает свой взор не только в прошлое. Цель поставлена прямо и недвусмысленно – из войны и Победы извлечь практические уроки в интересах укрепления современной России.

Наша страна переживает переломные времена. В такие моменты истории люди испытывают особую потребность в духовных опорах, которые они ищут, обращаясь к опыту предков, к их героическим боевым и трудовым традициям, к их религиозному подвижничеству и даже к их жертвам и трагическим заблуждениям.

Изучение истории Великой Отечественной войны актуально, поскольку помогает найти ответ на чрезвычайно актуальный для сегодняшней России вопрос: что помогло нашему народу выстоять в годы суровых испытаний, перенести невиданные лишения и при этом сохранить лучшие нравственные и духовные качества, не утратить веру в светлые идеалы, в трудную и потому особенно желанную Победу.

Решению этой важной задачи и служит наш 12-томный труд. Другие материалы автора:

Грандиозный труд о Великой войне

Живое дыхание минувшей войны

… Чтобы иметь будущее!