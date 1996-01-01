… ЧТОБЫ ИМЕТЬ БУДУЩЕЕ!





ВЛАДИМИР ЗОЛОТАРЁВ,

вице-президент РАЕН, научный руководитель

12-томного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 годов»,

председатель Международного Жюри III МТК «Вечная Память» Золотарёв Владимир Антонович (20.07.1946, г. Одесса) – из семьи военнослужащего.

Окончил Ленинградское суворовское военное училище, Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М. Кирова, спецкурс по отечественной истории Ленинградского Государственного университета (заочно), адъюнктуру Военной академии тыла и транспорта.

Доктор исторических наук, доктор юридических наук, профессор. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Генерал-майор в запасе, на военной службе с 1957 года: в 1967-1976 гг. служил в Ленинградском военном округе, с 1976-1988 – в штабе Объединённых вооружённых сил государств-участников Варшавского Договора и Генеральном штабе Вооружённых Сил СССР; в 1988-1991 – начальник управления отечественной военной истории Института военной истории МО СССР; с 1991 по февраль 1992 года – помощник начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. 1992-1993 – советник первого заместителя министра обороны РФ.

С февраля 1993 по 2002 гг. – начальник Института военной истории МО РФ. Параллельно с работой в институте был заместителем начальника Главного управления Президента РФ по защите конституционных прав граждан России, начальником управления по вопросам помилования и реабилитации жертв политических репрессий (1996-1997), Председатель комиссии при Президенте Российской Федерации по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, 1996-2005 гг. Военный инспектор в аппарате Совета Безопасности РФ, член Комиссии при Президенте РФ по государственным наградам (1995-1999).

Заместитель председателя Главной редакционной комиссии (ГРК) восьми томной Военной Энциклопедии, сопредседатель ГРК четырёхтомного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Военно-исторические очерки» (1993-1999 гг.). Возглавляет редакционную коллегию 50-томного источниковедческого сериала «Русский архив. Великая Отечественная война», редакционную коллегию Всероссийской Книги памяти, является заместителем председателя главной редакционной комиссии – научным руководителем фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», председателем редакционной комиссии первого тома «Основные события войны».

Он – вице-президент Российской академии естественных наук, председатель секции РАЕН военной истории и теории, председатель Комиссии по военной истории народов Востока Общества востоковедов РАН, действительный член Русского географического общества, президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

Действительный член (академик) Российской академии естественных наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, член Итальянской Академии экономики и социальных наук. Профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. Почётный профессор Военного университета МО РФ.

Область научных интересов: русская история, всеобщая история, востоковедение, историография, археография, история нового времени, новейшая история.

Специалист по проблемам истории войн, армии и флота, военной безопасности. Автор, редактор и соисполнитель более 600 научных работ, в том числе более 40 монографий.

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги» и другими отечественными, а также зарубежными государственными и правительственными наградами; лауреат премии Правительства Москвы, премии им. В.И. Вернадского; обладатель приза «Золотой Геркулес 2000» Римской академии; удостоен золотой и серебряной медалей Петра I, золотой медали П.Л. Капицы.

Живёт и работает в Москве Есть ли на нашей планете развитые в цивилизационном смысле страны, где их граждане, облечённые профессорской мантией либо докторским дипломом, журналистским или общественным статусом, методично, целенаправленно, с «героическим» упорством уничтожают память о прошлом своего Отечества?

Есть. Увы, это наша Родина – Россия! Величайший исторический парадокс. Государство поистине с легендарной историей. Тем не менее, у нас родилась целая область псевдоисторической науки – «версиология», включающая в себя фальсификации, фантазии, придумки разного рода, абсолютизацию «документа» без его археографической экспертизы, сравнительного историографического анализа. Есть и другие «парадоксы». Наследие М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.К. Толстого, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, В.Г. Белинского, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, С.М. Соловьева, Н.А. Некрасова, В.О. Ключевского, Ф.М. Достоевского, Ф.И. Тютчева, А.П. Чехова, А.А. Блока, И.А. Бунина, А.Ф. Писемского, А.В. Сухово-Кобылина, Г.И. Успенского, К.М. Станюковича, В.В. Вересаева, А.И. Куприна, А.М. Горького, М.А. Шолохова, М.А. Булгакова, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.Н. Толстого, С.В. Михалкова, К.Г. Паустовского, А.С. Новикова-Прибоя, М.М. Пришвина, Б.Л. Пастернака, Р.И. Рождественского, М.П. Погодина, А.Т. Твардовского, В.С. Розова, Б.А. Лавренёва, К.М. Симонова, В.В. Вишневского, Л.М. Леонова, К.А. Федина, Л.С. Соболева, П.Л. Проскурина, Ю.В. Бондарева, Ф.А. Абрамова, А.С. Иванова, да всех и не счесть – вот солнечные лучи в познании минувшего.

Шесть мощных попыток были предприняты недругами России, чтобы подчинить её себе силой. Первая – монголо-татарское нашествие XIII века – с востока, остальные четыре – с запада. В XVII веке во главе нашествия стояла Польша, в XVIII – Швеция, в XIX – Франция, в XX веке дважды – Германия. Самым кровавым оказался XX век. Историки и демографы подсчитали, что за все войны Руси-России (около 230 крупных военных конфликтов) погибли свыше 100 млн. наших соотечественников. В войнах XX века Россия потеряла более 50 млн. убитыми – треть общемировых военных потерь.

Все оборонительные войны России, а их было подавляющее большинство, велись за свободу, независимость и самосохранение её народов. Итоги этих войн способствовали утверждению России на мировой арене, её международному авторитету.

Приближается 70-я годовщина важнейшего исторического события ХХ века – Великой Победы советского народа над германским фашизмом. В 1945 году усилиями многих народов и стран, в первую очередь – военной мощью нашего государства, силой духа советского народа человечество было избавлено от угрозы порабощения нацистской Германией и её союзниками. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, для россиян Великая Отечественная война 1941-1945 годов остаётся самым выдающимся событием минувшего века.

Ценой неимоверных усилий и потерь наш народ выдержал это тяжелейшее испытание, сумел разгромить мощного врага и одержать выдающуюся победу. Подвиг старших поколений поистине велик. Советско-германский фронт не знал себе равных по размаху, продолжительности и интенсивности борьбы. Его протяжённость составляла от 3000 до 6200 километров, тогда как североафриканского и итальянского фронтов не превышала 300 – 350, германо-французского – 800. Из 1418 дней и ночей существования советско-германского фронта активные боевые действия здесь шли 1320 суток (на западноевропейском – 293, североафриканском – 309, итальянском – 492).

Из общего числа людских потерь, которые понесла немецко-фашистская армия во Второй мировой войне, более 73% приходится на советско-германский фронт. Именно здесь были разгромлены главные силы агрессивного блока – 607 дивизий (англо-американскими дивизиями – 176). На долю Вооружённых Сил СССР приходится и подавляющая часть уничтоженной за годы войны вражеской боевой техники.

Значение войны, в ходе которой агрессор впервые поставил вопрос о физическом истреблении своей жертвы – советского народа, масштаб народного подвига вновь и вновь порождают интерес к истории Великой Отечественной войны, самой разрушительной из всех, какие знала наша страна.

Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их союзников рассмотрела около 4 млрд. актов об ущербе, причинённом советскому народу за время оккупации. Было установлено, что только прямой ущерб (от уничтожения имущества) составляет 679 млрд. рублей (в ценах 1941 года), или 128 млрд. долл. США. Весь материальный ущерб, нанесённый Советскому Союзу за годы войны, составил 2 569 млрд. рублей – страна потеряла треть своего национального богатства. Для сравнения: потери Франции выражались 30 млрд. долл., Голландии – 10, Греции – 3 млрд. и т.д. Почти 27 млн. советских людей погибли, из них около 8,6 млн. – на полях сражений. В результате этих потерь резко сократилась численность трудоспособного населения страны. Война оставила миллионы сирот, вдов и инвалидов. Горе посетило почти каждую советскую семью.

Наши потери были настолько велики, что рубец народной памяти болит и поныне. Активно развивается поисковое движение, которое возвращает имена тысячам безымянных героев. Важно отметить работу Комиссии при Президенте Российской Федерации по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести. За 12 лет существования ей удалось установить судьбу более 1 млн. человек – граждан Советского Союза и 29 тыс. граждан США.

Цена Победы нашла своё воплощение в уникальном издании – Книге Памяти, которая содержит имена граждан России, погибших при защите Отечества. Эта Книга будет вечно храниться на Поклонной горе в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Нашей исторической науке, всему российскому обществу нужна полная правда о Великой Отечественной войне, правда без каких-либо купюр. Необходима достоверная научная история войны, которая помогла бы сделать обоснованные выводы из прошлого опыта и без новых трагических ошибок видеть и оценивать сложнейшие проблемы современности. Народы России выстрадали право знать своё прошлое. Без осмысления и усвоения его уроков невозможен успех преобразований в нашей стране. Только таким образом мы утвердимся в настоящем и обеспечим себе достойное будущее.

Этой благородной цели в полной мере служит создание многотомника о войне: 50-томной серии сборников документов «Русский архив: Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Документы и материалы»; в настоящее время вышел 31 том.

Большая ответственность лежит сейчас и на Главной редакционной комиссии, которая, выполняя распоряжение Президента РФ от 5 мая 2008 года, под руководством Министра обороны РФ И.К. Шойгу ведёт разработку 12-томного фундаментального труда «Великая Отечественная война 1941-1945 годов».

История всегда являлась фактором национальной самоидентификации. Необычайно возросшая её роль для современной России определяется тем, что прежние социально-политические, культурные, духовные ценности подверглись переоценке, а новая их система не сложилась. Образовавшийся вакуум заполняется версиями, по духу чуждыми России, а порой и разрушительными.

Процесс пересмотра национальных ценностей в полной мере затронул и историческую науку. Появились новые или модернизированные трактовки прошлого, особенно отечественной истории XX века, часто заимствованные из разного рода западных источников. Искажение истории советского периода стало своеобразной модой. Примечательно, что в роли наиболее предвзятых критиков выступают большей частью литераторы, публицисты, журналисты, а не профессиональные историки. Именно им принадлежат попытки дискредитировать подвиги воинов дивизии И. Панфилова, А. Матросова, брата и сестры Космодемьянских, Н. Кузнецова, В. Талалихина, К. Ольшанского, сержанта Павлова, молодогвардейцев Краснодона, Г. Жукова, документально подтверждённые и в лучшем смысле слова хрестоматийные.

Мрачный поток конъюнктурных сенсаций обрушили на россиян коммерциализированная печать, а вслед за ней и телевидение. В последние 20 лет на прилавках наших магазинов появилось огромное количество литературы, которая направлена не на укрепление социальной памяти, не на её обогащение, дополнение, уточнение, а на разрушение. Налицо чрезвычайно опасный процесс: из исторического сознания нации постепенно вымываются подлинные национально-государственные ориентиры. Разумеется, каждый имеет право на собственное мнение относительно тех или иных исторических событий, но уместно ли бездоказательно навязывать его другим? Насколько достоверна база данных, объективен взгляд на события, глубок их анализ – вот главные критерии, по которым учёные судят о ценности исторических изысканий. К сожалению, всё чаще на первый план выходят прагматизм и личный интерес. Эти мотивы оттесняют традиционные ценности, идеалы добра, справедливости, коллективизма, издавна присущие народам, населяющим наше Отечество. Предаётся память о поколении победителей в войне и послевоенном строительстве. Не менее опасным является многообразие учебников по истории с негативным освещением прошлого нашей страны.

Это дезориентирует молодое поколение, которое выросло, не зная истории своей страны, целой эпохи первой половины XX века. Неудивительно, что, по данным ВЦИОМ, 47% опрошенных россиян в возрасте до 24 лет не знают точной даты начала Великой Отечественной войны, причём каждый второй не может назвать ни дня, ни месяца, ни даже года нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Как видно, память народа о Великой Отечественной войне ослабевает и растворяется, поскольку на сегодняшний момент эта память представляет собой систему как правдивых и истинных, так и ложных, искажённых знаний, представлений, мифов, понятий, образов. В немалой степени это явление вызвано деятельностью недобросовестных исследователей.

Противостоять им и призван новый 12-томный труд, который издаётся сегодня под эгидой Министерства обороны РФ. У истоков проекта стояли генерал армии Н.А. Панков, выдающиеся учёные России академики Е.П. Челышев, С.Л. Тихвинский, Ю.А. Поляков, В.В. Козлов, А.Д. Некипелов, Г.Н. Севостьянов; Маршалы Советского Союза В.Г. Куликов, В.И. Петров, С.Л. Соколов, Д.Т. Язов.

Этот труд, кроме максимально объективной трактовки истории Великой Отечественной войны, поможет также государственным органам всех уровней, системе высшего и школьного образования в организации патриотического воспитания молодого поколения, всех граждан страны в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». Воспитание патриотизма базируется на историческом знании, в том числе – о войне. Роль исторической науки в воспитании патриота России в условиях обострения современной информационной войны, открыто навязывающей чуждые нам взгляды, пытающейся стереть историческую память, фальсифицировать прошлое, в том числе историю о Великой войне, возрастает, как никогда.

Российский и советский патриотизм всегда был опорой национальной идеи. В первые дни фашистского нашествия она прозвучала в выступлениях первых лиц государства: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» В реализации этой национальной идеи принял участие весь многонациональный народ страны, совершив массовый подвиг во имя Родины.

Сегодня, когда активно идёт процесс утери национального самосознания, сознательно направляемый и реализуемый многими СМИ, государство и общество не могут не ощущать чувства тревоги, игнорировать исторический опыт войны, её призыв «Вставай, страна огромная!». Этот призыв в его сегодняшнем наполнении – за сохранение и умножение нации, что является ныне стержнем национальной идеи, – актуален и в наше время.

Одним из главных объектов исследования авторов 12-томного труда по-прежнему остаётся человек на войне, советский солдат и труженик тыла. Самобытная земля, уникальные в своём многонациональном своеобразии народы нашего Отечества, их мужество, выносливость, свободолюбие, смекалка и изобретательность – черты, без понимания которых исследование проблем истории войны не может быть полностью объективным.

В целом многотомный труд призван помочь читателям в получении достоверного знания своего прошлого, возрождении у них чувства гордости за нашу историю и чувства собственного достоинства гражданина своей страны. И это бесконечно важно, ибо народ, не помнящий своего прошлого, не поймёт своего настоящего и лишён самостоятельного будущего. Другие материалы автора:

Грандиозный труд о Великой войне

Живое дыхание минувшей войны

… Чтобы иметь будущее!