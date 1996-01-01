ПРОШЛОЕ СТУЧИТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ

НАСЛЕДНИКИ СОЮЗНИКОВ ГИТЛЕРА В ЕВРОПЕ

ГОТОВЯТ «НЮРНБЕРГ» ПРОТИВ РОССИИ



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В соответствии с решением Европарламента, 23 августа 2011 года, в годовщину подписания пакта «Молотов-Риббентроп» между Германией и СССР, в странах Европейского Союза впервые отметили День памяти жертв тоталитаризма. В Варшаве прошла конференция министров юстиции стран ЕС, принята Варшавская Декларация. Посольство США в Эстонии возложило равную ответственность за начало Второй мировой войны на гитлеровскую Германию и СССР. На вопросы Информационного агентства REGNUM отвечает кандидат исторических наук МОДЕСТ КОЛЕРОВ.

Рукопожатие польского маршала Эдварда Рыдз-Смиглы и немецкого атташе генерал-майора Богислава фон Штудница. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом». Рукопожатие польского маршала Эдварда Рыдз-Смиглы и немецкого атташе генерал-майора Богислава фон Штудница на параде «Дня независимости» в Варшаве 11 ноября 1938 года. Фотография примечательна тем, что польский парад особо привязывался к захвату Тешинской Селезии месяцем ранее. На параде специально прошла колонна тешинских поляков, а в Германии накануне с 9 на 10 ноября 1938 года произошла так называемая «хрустальная ночь», первая массовая акция прямого физического насилия по отношению к евреям на территории Третьего Рейха. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом». Польские танки 7ТР входят в чешский город Тешин. Октябрь 1938 года. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом». Польские войска занимают чешское селение Йоргов во время проведения операции по аннексии чехословацких земель Спиша. Ноябрь 1938. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом». Польские войска входят в Тешин. Октябрь 1938. Чехословакия. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом». Поляки несут вырванный из земли чехословацкий пограничный столб с уничтоженным чехословацким гербом. Тешин. Октябрь 1938. Чехословакия. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом». Немецкие офицеры у чехословацко-германской границы наблюдают за захватом города Богумин польскими войсками. Немцы стоят на пешеходном мосту, построенном в честь юбилея императора Франца-Иосифа. Октябрь 1938. Богумин, Чехословакия. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом». Немецкий и польский пограничник на железнодорожном мосту в захваченном поляками чешском городе Богумин. Октябрь 1938. Богумин, Чехословакия. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом». Тешинский конфликт: захват Польшей чешской части Тешинской Силезии. Польский танк 7ТР из состава 3-го бронебатальона (танк 1-го взвода) преодолевает пограничные чехословацкие укрепления в районе польско-чехословацкой границы. Ноябрь 1938. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом».

REGNUM: Почему ЕС поминает жертвы только тоталитаризма, не поминая жертв демократии и авторитаризма, фашизма и милитаризма?

МОДЕСТ КОЛЕРОВ: Если решение Европарламента об учреждении Дня памяти жертв тоталитаризма ещё содержало в себе глухие оговорки о том, что кроме тоталитарных режимов накануне Второй мировой войны существовали неназванные авторитарные режимы, под которые ценой дополнительных разъяснительных усилий можно вполне законно подвести режимы в Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии, Италии, Румынии, Польше, практика которых тоже может быть осуждена и жертвы которых должны быть помянуты, то в Варшавской декларации от 23 августа 2011 года, русский перевод которой опубликован ИА REGNUM, прямо говорится только о тоталитаризме: «Европа страдала под властью тоталитарных режимов, независимо от того был ли это коммунизм, национальный социализм или любой другой... тоталитарные режимы ответственны за большинство позорных актов геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений... виновники предстанут перед правосудием... призываем Европейскую сеть контактных пунктов по вопросам лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, рассмотреть вопрос преступлений, совершенных тоталитарными режимами». Из этой формулы следует, что союзники Гитлера в названных странах и сами названные страны, ответственные за геноцид и пр., и уж тем более союзники Гитлера во главе Финляндии, Испании, Португалии, Франции, и уже тем более демократические власти Англии, Франции, США, прямо поддерживавшие Гитлера в его агрессии на Восток, в сторону СССР, не подпадают под действие декларации и европейского правосудия.

Кроме того, декларация прямо ставит задачу, ради исполнения которой, собственно и затевалась вся эта игра в День памяти: «истинное примирение (кого с кем – стыдливо умалчивается, ибо речь идёт о «примирении» ЕС с врагом в лице СССР и Россией, на которую возлагается бремя всего советского наследия – М.К.) невозможно без искреннего и тщательного обсуждения и без установления справедливости». Вот именно «справедливость» и намерены установить министры юстиции ЕС. Не главы МИД, не министры культуры, – а министры юстиции, которые откровенно готовят и будут готовить в союзе и абсолютном согласии с российской «десталинизаторской» инквизицией новый «Нюрнбергский процесс» – теперь уже над Россией, – которой непременно присудят не только масштабное «примирение» с теми, с кем в нынешнем Европейском Союзе она не воевала, но и масштабные репарации за преступления сталинизма, за само существование СССР как государства, за борьбу СССР против демократических и авторитарных союзников Гитлера. И значит – принуждает Россию к политическому «примирению» с теми, от имени кого Европейского Союза, получается, выступает – с союзниками Гитлера. Очень важно понимать, что ставя условие «примирения» СССР/России со странами ЕС, Евросоюз тем самым прямо объявляет себя наследником демократических и авторитарных союзников Гитлера, от которых прямо и публично ведут свою генетику современные режимы именно в тех странах, представители которых собрались в Варшаве 23 августа 2011 года, отметили День памяти и подписали Варшавскую декларацию – программу нового Нюрнберга.

Это наследники союзника Гитлера адмирала Хорти – в Венгрии, это наследники полуфашистских режимов Сметоны, Ульманиса, Пятса – в Латвии, Литве, Эстонии, это наследники геноцидального гитлеровского протектората – во вступающей в ЕС Хорватии, это наследники геноцидального союзника Гитлера маршала Антонеску – Румынии, это наследники «нейтрального» союзника Гитлера – в Швеции, вплоть до 1976 года осуществлявшей практику принудительной «стерилизации» по политическим мотивам, но не осуждаемой и не наказуемой ЕС, это наследники гитлеровского протектората – в Словакии, это наследники националистической репрессивной диктатуры маршала Пилсудского – в Польше и др. Это наследники демократической Чехословакии, истреблявшей культурно-политические права русинов и осуществившей масштабную и кровавую этническую чистку против миллионов Судетских немцев. Это наследники генерала Франко в Испании, о сотнях тысяч жертв которого до сих пор в Испании – после формального «примирения» – не очень принято говорить.

Надо быть российским идиотом-«десталинизатором» или просто циником и предателем, чтобы «не понимать»: министры юстиции этих стран Новой Европы – прямые националистические и «демократические» наследники союзников и коллаборационистов Гитлера. Они не ставили, не ставят и не будут ставить перед самими собой вопросов «примирения», «справедливости» и расплаты, например, короля Хуана Карлоса за преступления Франко, Бенеша, Пилсудского, Хорти, Муссолини, Чемберлена, Даладье, Маннергейма, Антонеску, Сметоны, Ульманиса, Пятса и других, чьей «легитимностью» и легитимностью они укрепляют свой современный апартеид и избирательную, изначально политически и экономически мотивированную «политику памяти». Они не будут вводить юридические санкции против тех, кто восхваляет и преуменьшает преступления всех этих деятелей, они не будут судить тех, кто, исполняя их решения, сделал жертвами преступлений миллионы людей в Европе. Все эти страны и режимы не ответили, не отвечают и не ответят за своё участие в холокосте, в самых редких случаях ограничиваясь протокольными извинениями, а не реализуя «правосудие» и «справедливость». Я уже не говорю о том, что – даже вступая в ЕС – Хорватия не ответила и не отвечает за геноцид сербов, сотворённый ею в годы Второй мировой войны.

REGNUM: Каков был характер политических режимов Центральной и Восточной Европы в 1930-1940 гг., с которыми на своих западных границах сталкивался СССР?

МОДЕСТ КОЛЕРОВ: Как я уже сказал, в лице Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Болгарии – СССР имел дело с националистическими диктатурами, проводившими ассимиляторскую и антисемитскую политику и потому ставшими естественными союзниками Гитлера, с победившим с помощью массового расстрельного террора в гражданской войне в Финляндии режимом, имевшим устойчивые империалистические территориальные претензии к СССР.

REGNUM: Какие цели преследовали эти режимы в отношении СССР?

МОДЕСТ КОЛЕРОВ: Общей целью этих режимов было уничтожение СССР, расчленение его территории, перераспределение между собой его ресурсов. Такую цель преследовали и те, кто во главе США, Англии и Франции толкали Гитлера и страны Восточной Европы к войне против СССР.

REGNUM: Кто начал раздел Европы с Гитлером накануне Второй мировой войны: СССР или западные демократии?

МОДЕСТ КОЛЕРОВ: Только государственная пропаганда ЕС и США и российский официальный историк Чубарьян утверждают, что Вторая мировая война началась с договора о ненападении между Германией и СССР 1939 года. Любой исследователь и студент, не ищущий личного профита в обвинении СССР, знает: раздел Европы с Гитлером, «умиротворение» агрессора за счёт сопредельных ему территорий в направлении на Восток, к СССР, раздел соседних стран с Гитлером начали Польша, Венгрия, Англия, Франция и США. Апогеем их союзничества с Гитлером стали аншлюс Австрии и «Мюнхенский сговор» 1938 года, расчленивший Чехословакию, после чего любые сталинские внешнеполитические усилия СССР были попытками отсрочить нападение Гитлера и союзной ему «объединённой Европы» на СССР, отодвинуть будущий фронт как можно дальше от его государственных и промышленных центров, избежать войны на два фронта – с Германией и союзной ему Японией (преступления которой, кстати, ЕС «географически» не замечает, зато прекрасно смиряется с «европейскими» притворствами стран Средней Азии).

REGNUM: Какое политическое устройство планировали реализовать национальные движения, в 1940-е гг. боровшиеся за независимость от СССР?

МОДЕСТ КОЛЕРОВ: Националистические движения в Эстонии, Латвии, Литве, на Украине, боровшиеся за независимость от СССР, отнюдь не случайно во время Второй мировой войны были союзниками Гитлера. Идеологически и практически они строили профашистские, радикально националистические и антисемитские режимы, не только добровольно участвовали в геноциде, творимом гитлеровцами, но откровенно разделяли его идейные установки. Идеологии классового интернационализма в СССР противостояли не «европейские ценности», которым сейчас присягают наследники этих национальных движений в Прибалтике и на Украине, а европейский нацизм, разделявшийся всеми этими движениями. Поэтому о «европейском выборе» этого восточно-европейского фашизма могут говорить только свиньи, которые в зеркальных своих отражениях видят не свиные рыла, а «лица демократии».

Отдельно надо сказать об идеологии наследников Пилсудского в Польше во время Второй мировой войны, Лондонского эмигрантского правительства Польши и его Армии Крайовой. Уже только их цель вернуть Польше на востоке границы 1772 года явственно доказывает, что они намеревались на деле продолжать ассимиляторскую, колонизаторскую, националистическую и империалистическую практику Польши против литовцев, белорусов и украинцев на их этнографических территориях. Израильским историкам известен и массовый антисемитизм, процветавший в быту и политике польской армии Андерса.

Примечательно, что в уже упомянутой Варшавской декларации предписывается «поддержать деятельность неправительственных организаций, в том числе организаций из стран, охваченных Восточным Партнерством, которые активно вовлекаются в изучение и сбор документации, связанной с преступлениями, осуществлёнными тоталитарными режимами». В переводе на русский язык это значит, что политическим классам Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии, Белоруссии, стремящимся если не вступить в Европейский Союз, то хотя бы покормиться в Евросоюзе, прямо указано собирать материалы к обвинительному заключению по новому «Нюрнбергскому процессу» против России. Это значит, что их ревизионизм, оправдание своих гитлеровских коллаборационистов и глорификация «лесных братьев», «легионеров», бандеровцев – только потому, что они боролись против СССР – получают не только индульгенцию от ЕС, но и прямое задание практической русофобии. Избирательная, русофобская и антисемитская «десталинизация» – снимающая ответственность со своих советских вождей, национал-коммунистов, номенклатурных суверенизаторов, кравчуков, кучм, ющенок, шушкевичей, берий, демирчянов, шаумянов, микоянов, багировых, шеварднадзе, снегуров, рюйтелей, петерсов, вациетисов, бразаускасов, горбуновсов и прочих и ограничивающая её только «ответчиками» из современной России, становится прямым условием их интеграции в Евросоюз, супротив которого «музеи оккупации» покажутся детским лепетом.

REGNUM: Почему Европейский Союз не осудил Мюнхенский сговор?

МОДЕСТ КОЛЕРОВ: Потому что Евросоюз в целом и правящие особенно в новых странах-членах ЕС режимы – прямые наследники тех, кто заключил с Гитлером этот «Мюнхенский сговор», кто был союзником Гитлера во Второй мировой войне, кто воевал против антигитлеровской коалиции в рядах националистических коллаборационистских формирований. Источник: ИА РЕГНУМ

Польские войска оккупируют чешский город Тешин. 11 октября 1938 года. Чехословакия. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом». Муссолини и Гитлер во время «Мюнхенского сговора» с Англией и Францией. Иллюстрация: «Военный альбом». Гитлер принимает овации депутатов Рейхстага после объявления о «мирном» присоединении Австрии. Март 1938. Берлин, Германия. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом». Польские солдаты позируют с низложенным чехословацким гербом у захваченного ими в ходе операции «Залужье» здания телефона и телеграфа в чешском селении Лиготка Камеральна (Ligotka Kameralna – польск., Komorni Lhotka – чешск.), расположенного недалеко от города Тешин. Октябрь 1938. Чехословакия. Иллюстрация и комментарий: «Военный альбом». Читаем подлинник.

Раймонд Картье: ТАЙНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

