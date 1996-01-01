ИЗ ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ

(размышления писателя о конкурсе)



ВЛАДИМИР ИЛЛЯШЕВИЧ,

председатель Русской писательской организации Эстонии,

секретарь правления Союза писателей России (Москва),

член Исполкома Международного Сообщества Писательских Союзов (МСПС, Москва),

главный редактор международного литературного журнала «Балтика»

(Таллин-Рига-Вильнюс-Москва-Санкт-Петербург-Калининград-Псков). Поначалу официальным днём завершения приёма заявок на участие во II Международном творческом конкурсе писателей и журналистов «Вечная Память», посвящённом 65-летию окончания Великой Отечественной войны, был определён День Победы, 9 мая. Затем Оргкомитет конкурса, с учётом небывалой активности участников, решил продлить срок до 1 июня, до Международного дня защиты детей…

Так случилось, что все эти сухие факты в какой-то момент неожиданно превратились в некую вереницу особых знаков, обретших особую полноту жизни. Они стали живыми символами, казалось бы, достаточно рядовых событий. В те майские дни гостили у нас в Таллине близкие сердцу люди – Альберт Анатольевич Лиханов, известный писатель, президент Международной Ассоциации Детских Фондов, председатель Российского Детского Фонда, академик Российской академии образования и мой коллега по Союзу писателей России. А сопутствовали ему два других москвича – писатель и публицист, доктор исторических наук Лола Звонарёва и талантливый русский поэт Григорий Певцов. В изрядных паузах между литературными мероприятиями Альберт Анатольевич решил найти могилу своего тестя, погибшего под эстонским городом Раквере. Поехал он вместе с эстонским другом Индреком на 100 километров от Таллина к востоку вдоль побережья Финского залива к тому самому месту, где был убит в боях первых дней великой войны отец супруги. Могилу, увы, не нашли… На следующий день, 8 мая, не знаю почему, но как-то очень вдруг, может от удручённой сосредоточенности Альберта Анатольевича, пришло мне в голову заехать с московскими гостями в небольшой город Маарду, что в десятке километров от эстонской столицы. Утром того же дня друзья успели сообщить, что на тамошнем маленьком кладбище, на кусочке земли, отведённом для перезахоронения останков неизвестных советских воинов, обнаруженных поисковиками по всей Эстонии, состоятся торжественные поминальные проводы ещё 45 неизвестных солдат, останки которых были совсем недавно найдены по эстонским весям. Известное дело, перед этим немало трудов совершили местные поисковики из группы «Вирония» во главе с Алексеем Козловым, сыном Героя Советского Союза. …Под весенним солнцем стояли гробики с прахом воинов, обтянутые чёрным траурным полотном и в ярко-красных лентах. Служил заупокойную павшим православный священник Дмитрий Хювянен… Скажем здесь, что, к сожалению, почти все солдаты так и остались безымянными. Лишь у нескольких личности были установлены энтузиастами, благодаря обрывкам сведений в латунных солдатских «ладанках». Поисковики успели сообщить о событии родственникам установленных погибших воинов в Россию. Целая семья сына одного их них приехала в Эстонию и теперь тихо стояла среди скорбящих, вслушиваясь в слова Альберта Лиханова: «Перед смертью и памятью все равны, все, чьи останки известны и безымянны…». Один из прибывших родственников павших, пожилой мужчина, худощавый и невысокого роста, застыл, не шевелясь и слегка отвернувшись куда-то в сторону. Глаза его смотрели вдаль. Жёлтый чистый песок сыпался на крышки гробов, а он всё продолжал стоять, замер без движения. Лишь немногие могли видеть, что черты его было совершенно недвижны, словно застыли в удивительном покое. Не было рыданий и даже горести. Лишь щёки в морщинах были совершенно мокрые… Так плачут мужчины. Тихо, не стеная, немного стыдясь солёных капель, медленно стекающих по лицу. Он родился в первый год войны, когда 27-летнего отца уже не было в живых. И лишь через 65 лет после войны он вновь обрёл отца – обрёл то единственное место на планете Земля, куда теперь может придти вместе с сыновьями, дочерьми и внуками, чтобы сказать: вот здесь покоится отец и дедушка, отдавший свою жизнь за нас. Для него, уже совсем пожилого человека, отец остался таким же молодым, как и на бережно хранимой поблекшей фотографии солдата в гимнастёрке. Таким молодым солдат останется навсегда. Но в тот святой миг, у могилы, укрываемой песком, он замер во внутреннем одиночестве, когда в душе идёт разговор с самим собой, с теми, кто навечно ушли от нас в небытие. Смотрел на пожилого человека, приехавшего из России в далёкую для него Эстонию на последнее «Прости!», и в памяти возникли образы из шолоховской «Судьбы человека», из великолепной экранизации гениального произведения с не менее гениальным Сергеем Бондарчуком в роли солдата Андрея Соколова. Пройдя все круги ада немецкого плена, он, вырвавшись из лагерей смерти и потерявши в войну всех родных, решил всем своим израненным и изголодавшимся по любви сердцем принять в сыновья бездомного и беспризорного мальчонку Ваню. Ванятка с криком кинулся на шею солдата, нежданно вновь обретённого отца, и недетским стоном причитал: «Я знал, я всегда знал, что ты меня найдёшь…». И судьба их стала общей, вернее, она всегда была общей, на самом деле. Общей стала для солдата Соколова и ребёнка Вани, а общей была для всего народа, который и есть эти многие и многие солдаты и дети, поколения прошлые и будущие. Почти семидесятилетний русский человек, прожив куда более длинную жизнь, чем его погибший молодым отец, наверное, всегда знал, что найдёт, когда-нибудь обязательно найдёт сгинувшего отца… На другом конце могильной площадки в некрополе эстонского городка Маарду, бросив свою горсть земли в земное чрево, также застывший, смотрел вдаль писатель Альберт Лиханов. Я направился к нему и хотел что-то сказать ему, но осёкся. На ресницах его солнечными бликами блестели всё те же тихие мужские слёзы. Может, он оплакивал судьбу давно ушедших от нас или неудачу в поиске могилы тестя; может, сопереживал радости иных от обретения родных могил… Ему-то, дитю войны, которому 13 сентября года нынешнего, стукнуло уже 75 лет, наверное, думалось о многом: о горьком и радостном; вспоминалось о матери, спасшей жизнь сыну Альберту в голодные годы военного лихолетья ценой собственной крови в буквальном смысле этого слова, когда ходила в донорские пункты, обнажала вены на руках, чтобы затем отнести своему ребёнку махонький кусочек масла – скромную плату за человеческую кровь, столь нужную какому-нибудь неведомому солдату, истекшему от ран на поле брани. Эти кусочки масла были так нужны, чтобы дитё выжило и, возмужав, уже взрослым человеком, положить в свою очередь жизнь во имя спасения детей нынешних. Мать, во имя спасения своего сына от голодной смерти, сдавала свою кровь, чтобы спасти жизнь раненого солдата на фронте, а её сын - чтобы писательским словом согревать души и служить сохранению этой самой вечной памяти людской в благодарность ратному делу отцов и в назидание потомкам. Да простят меня читатели, если кому-то покажется, что нужно быть ближе к главной теме нашего разговора. В действительности всё сказанное относится именно к конкурсу «Вечная Память», который – такой нужный нам всем, живущим ныне, уже многие годы живёт полноценной литературной жизнью благодаря неиссякаемым тщаниям его создателя и попечителя Фреда Александровича Искендерова сотоварищи. Когда знакомишься с представленными на конкурс произведениями, то бросается в глаза то, что многие из них, так или иначе, связаны с темой связи поколений и времён. «Детская тема» – становится одной из главных. Не случайно многие из материалов называются по образу и подобию – «Опалённое детство» (Елена Пономаренко), «Горькая память детства» (Василий Омельченко), очерк «Бессмертный материнский подвиг» (Александр Тарасов), «Стук сердца моего отца» (Гульсина Зулькарнаева), «Спасибо, мама!» (Фёдор Батурин), «Война, ворвавшаяся в детство» (Елена Трускина»), «Мальчишки, мальчишки...» (Александр Огнёв) или тёплый по стилю и духу очерк «Пока ещё не поздно!» Елены Чернышёвой о своём дедушке, командире танка в войну, полковнике и неутомимом в отстаивании правды человеке. Но, пожалуй, нет взрослее темы именно сегодня, чем так называемая «детская». Порой писателя Альберта Лиханова, о котором говорится в начале статьи, называют детским писателем. Возможно, потому, что герои многих произведений – это дети, подростки, их взросление, или потому, что Альберт Анатольевич, создатель Советского, а затем Российского Детского фонда, связан с проблематикой подрастающего поколения по роду общественной деятельности. Но проза его отнюдь не детская. Последнее произведение писателя «Слётки» – свидетельство тому. Осеняют этот роман образы братьев – православных святых Глеба и Бориса, главным смыслом для одноименных героев-братьев романа становится жизненное становление, трудный выбор пути и, в зависимости от этого, едва намечающийся, угадываемый итог, смысл избранной стези, избранной меры – жить по правде или по «интересу». Не считаем же мы выдающегося современного писателя Валентина Григорьевича Распутина «детским писателем» потому, что им написаны пронзительные «Уроки французского». Так и многие авторы произведений на МТК «Вечная Память» заняты недетской «детской» темой. Кто по наитию, а кто-то совершенно осмысленно. Отчего же такая актуальность именно в день нынешний?.. Думается, оттого, что часть творческой интеллигенции (отрадно, что из молодого и среднего поколений!) начинает ощущать существование того самого пресловутого социального заказа, а «нормальным» языком говоря, чувствует то, чем живёт народ и что его волнует. Вся проблема в том, что часто интеллигенция любит разглагольствовать о том, что нужно или не нужно народу, что нужно любить или не любить народу, но отнюдь не любя то, что любит сам народ. Хорошо, что изрядный опыт МТК «Вечная Память» вселяет уверенность в том, что интерес к жизни истинно народной всё же не иссякает. Тема Великой Отечественной войны для нашего народа – не есть просто страницы славного прошлого, она являет собой, на самом деле, часть нашей генетической памяти, ориентир в системе наших ценностей, представлений о добре и зле, справедливости или подлости. Писатель, поэт и критик Николай Переяслов так охарактеризовал свою работу «Генерал наступления» – «пунктирный портрет» выдающегося советского полководца Кирилла Семёновича Москаленко. Небольшая литературная биографическая зарисовка писателя посвящена как конкретным операциям маршала Москаленко в войну (освобождение Донбасса), так и участию в отдельных исторических событиях, связанных со сменой политических руководителей и курса страны. Н.Переяслов поставил задачу – вычленить ряд характерных личных свойств полководца и военного деятеля мирного времени, обозначить некоторые штрихи стиля его действий и сделал это, используя свои «пунктиры», связующие, казалось бы, столь разрозненные факты биографии выдающегося отечественного деятеля. Талант любой личности, вне зависимости от того, крупный ли это деятель общества или государства, или имеем дело с рядовым человеком, состоит в умении безошибочно избрать инвариантное, но верное решение из многих возможных. Каждый человек, кто бы он ни был, с рождения являет собой ценность, так как рождён по образу и подобию Господню. Но и другое основополагающее свойство человека – это его достоинство, которое он обретает в течение всей своей жизни. Как прожил жизнь, каково достоинство – таковым и пребудет в глазах других людей. И, в конечном итоге, в своих собственных, таковым будут и помнить его после смерти. В этом смысле оценки судеб (а таков главный алгоритм МТК «Вечная Память» – произведения о судьбах страны, народа сквозь призму людских судеб) – своего рода «лакмусовая бумажка» генетического состояния народа и общества. Не случайно в последние годы нам усиленно навязывается «чувство вины» за развязывание Второй мировой войны и гибель десятков миллионов людей самых разных национальностей. Это навязывание стало составляющей частью своего рода англо-саксонского «культурного шовинизма», который выдаётся за систему общеевропейских ценностей массированной и по времени долгосрочной, можно сказать, стратегической кампанией «промывки мозгов» мировой общественности, а главное, нашей молодёжи. Плоды такой промывки мы уже ощущаем – по некоторым опросам до 60% школьной молодёжи в России, не говоря о бывших странах СССР и в Европе, считает, что войну «выиграли американцы», а «развязали её Гитлер и Сталин». Чудовищность этой лжи вызывает возмущение, но также сильно стимулирует стремление укрепить иммунитет нашей системы ценностей. В сущности же дело состоит не только в том, что кто-то пытается расщепить нашу генетическую память, а с этим и т.с. «личность народа». Специалисты хорошо знают, что все самые серьёзные катаклизмы на протяжении более столетия были инициированы в странах Западной Европы – все войны, Первая и Вторая мировая, – продукт или, как модно сейчас говорить, «проекты» западноевропейских стран и, в первую очередь, Великобритании, Германии и Франции. Тем более здесь представляет ценность признание выдающегося британского историка и византолога, историософа А.Тойнби, который подчёркивал, что все войны, в которых участвовала Россия/СССР, были инспирированы на Западе, а Россия, если вовлекалась, то в качестве объекта для нападения или в роли союзника одной из воюющих европейских сторон. И это – правда, с которой трудно спорить. Извращение нашей истории – есть стремление переложить вину с виновного (Запад) на невиновную сторону (Россия/СССР), и тем самым кое-кому на Западе хочется оправдаться за организацию двух мировых боен, не говоря о меньших по масштабам нынешних войнах. Вот эту истину должна знать наша молодёжь, как основу восприятия на уровне сознательных политических и исторических оценок и самооценки. Есть у МТК «Вечная Память» ещё одна особенность, всё больше проявляющаяся в произведениях авторов. Примером здесь может послужить очень добротный и интересный труд журналиста Виталия Понушкова «Защита земного Отечества» (О роли и месте Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне). В самом начале работы он указывает на то, что Великая Отечественная война началась в День поминовения всех святых в земле Российской просиявших… Мистические смыслы войны и её начала очень важны с точки зрения понимания оценки прошлого, с точки зрения генетической памяти народа. В статье приводится масса интереснейших сведений о том, что многие наши полководцы были происхождением из духовенства (сын священника из Кинешмы – маршал Александр Василевский) и даже сами были верующими людьми (начальник Генштаба Борис Шапошников, в прошлом полковник царской армии, носил финифтевый образ святителя Николая и часто молился). Многие облечённые духовным саном сыны Отечества воевали на фронтах, как к примеру, сидевший в заключении С.В. Извеков оказался на фронте заместителем командира роты и дослужился до звания майора, а известен он нам в сане Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексий (Коноплёв) воевал пулемётчиком. Да и я сам никогда не забуду того, как в середине 1980 годов, оказавшись в келье одного из старых монахов Псково-Печерского монастыря, увидел в его тумбочке просто целую горсть боевых медалей и орденов… Чернец искал какую-то старую запись, открыл тумбочку и как-то очень буднично отодвинул эту самую горсть в поиске своих записей. Церковь собирала огромные средства на помощь фронту и тылу. Да и сам Сталин не случайно в своём самом первом обращении к народу прибёг к известному и принятому в церковном народе: «Братья и сестры!». Россия всегда побеждала тех врагов, кто приходил к ней с оружием в руках и с целью ниспровергнуть веру народа. Народ российский, в большинстве своём, идеократичен. Есть идея (всеобщая сверх-идея) – будет народ и государство; рушится вера, слабнет она – грядут беды, как это уже было, когда развалилась Киевская Русь, затем – Московская, потом был развал царской России, а в начале 1990-х годов – СССР. Отличие Запада в том, что там в «красном углу» - этатизм и правоведение, закон, договор. Отличие Востока – в автаркии (система авторитетов прошлого и настоящего, на чём строятся строгие иерархии). Отличие российской, русской цивилизационной модели в том, что основой является вера. Именно на этом сломались крестоносный и, позднее, фашистский Запад или собравшийся именно против православной Москвы хан Мамай (Куликово поле; Орда же была очень терпимой к вере и не посягала на неё и множество ханов и их потомков были даже христианами), когда шли против России не просто как государства и народа, а против веры народной, против системы, в которой мирно уживалось множество конфессий, благодаря терпимости православия. Отрадно, что МТК «Вечная Память» благословляет Предстоятель Русской Православной Церкви. Оттого и творческая удача, думается, сопутствует этому доброму делу. Присутствие на конкурсе авторов, пишущих на тему войны с точки зрения ценностей веры, то есть системы традиционных ценностей, является очень верным и плодотворным направлением творческой работы. Это же подтверждает предположение об истинных, глубинных, далеко не всегда достаточно осознанных и уяснённых мотивах интереса всего общества к теме Великой Отечественной войны, ибо об этом долгие десятилетия было принято молчать. Пришло время говорить в полной мере. Быть может, мы преодолеем и нынешний разброд в молодых умах, которому так радуются наши недруги. Впрочем, не столь вопреки недругам нужно это делать, а прежде всего во имя любви к своему Отечеству и народу, так как именно любовь созидает. МТК «Вечная Память» – не от ненависти к кому-то, а из любви к своему, родному. Вот смысл и суть конкурса, которому хочется пожелать долгой творческой жизни.