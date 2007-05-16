ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ



ВЛАДИМИР ЗОЛОТАРЁВ,

председатель Международного Жюри III МТК «Вечная Память»,

заместитель председателя главной редакционной комиссии – научный руководитель труда

«Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Золотарёв Владимир Антонович (20.07.1946, г. Одесса) – из семьи военнослужащего.

Окончил Ленинградское суворовское военное училище, Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М. Кирова, спецкурс по отечественной истории Ленинградского Государственного университета (заочно), адъюнктуру Военной академии тыла и транспорта.

Доктор исторических наук, доктор юридических наук, профессор. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Генерал-майор в запасе, на военной службе с 1957 года: в 1967-1976 гг. служил в Ленинградском военном округе, с 1976-1988 – в штабе Объединённых вооружённых сил государств-участников Варшавского Договора и Генеральном штабе Вооружённых Сил СССР; в 1988-1991 – начальник управления отечественной военной истории Института военной истории МО СССР; с 1991 по февраль 1992 года – помощник начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. 1992-1993 – советник первого заместителя министра обороны РФ.

С февраля 1993 по 2002 гг. – начальник Института военной истории МО РФ. Параллельно с работой в институте был заместителем начальника Главного управления Президента РФ по защите конституционных прав граждан России, начальником управления по вопросам помилования и реабилитации жертв политических репрессий (1996-1997), Председатель комиссии при Президенте Российской Федерации по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, 1996-2005 гг. Военный инспектор в аппарате Совета Безопасности РФ, член Комиссии при Президенте РФ по государственным наградам (1995-1999).

Заместитель председателя Главной редакционной комиссии (ГРК) восьми томной Военной Энциклопедии, сопредседатель ГРК четырёхтомного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Военно-исторические очерки» (1993-1999 гг.). Возглавляет редакционную коллегию 50-томного источниковедческого сериала «Русский архив. Великая Отечественная война», редакционную коллегию Всероссийской Книги памяти, является заместителем председателя главной редакционной комиссии – научным руководителем фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», председателем редакционной комиссии первого тома «Основные события войны».

Он – вице-президент Российской академии естественных наук, председатель секции РАЕН военной истории и теории, председатель Комиссии по военной истории народов Востока Общества востоковедов РАН, действительный член Русского географического общества, президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

Действительный член (академик) Российской академии естественных наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, член Итальянской Академии экономики и социальных наук. Профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. Почётный профессор Военного университета МО РФ.

Область научных интересов: русская история, всеобщая история, востоковедение, историография, археография, история нового времени, новейшая история.

Специалист по проблемам истории войн, армии и флота, военной безопасности. Автор, редактор и соисполнитель более 600 научных работ, в том числе более 40 монографий.

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги» и другими отечественными, а также зарубежными государственными и правительственными наградами; лауреат премии Правительства Москвы, премии им. В.И. Вернадского; обладатель приза «Золотой Геркулес 2000» Римской академии; удостоен золотой и серебряной медалей Петра I, золотой медали П.Л. Капицы.

Живёт и работает в Москве Принимая на себя почётную обязанность председателя Жюри Международного творческого Конкурса (МТК) писателей и журналистов «Вечная Память», счёл необходимым поглубже вникнуть в то, что уже сделано предшественниками, хотя, как военный историк, и до этого не раз обращался к публиковавшимся в рамках Конкурса материалам.

Начальный старт этому, как оказалось, единственному в мире творческому Конкурсу, посвящённому истории Великой Отечественной войны и её героям, был дан ещё в январе 2005 года. Инициатором и учредителем его стал информационно-аналитический журнал «Сенатор», победитель открытого федерального Конкурса «Петербург. Возрождение мечты», который был проведён в 2003 году журналистской организацией «МЕДИАСОЮЗ» и Информационным управлением Администрации Президента РФ в честь 300-летия Санкт-Петербурга. Безусловная заслуга в инициировании Конкурса принадлежит главному редактору журнала «Сенатор» Фреду Александровичу Искендерову, возглавившему Оргкомитет МТК. В Жюри первого Конкурса вошли крупные деятели отечественных культуры и науки, среди них М.Ф. Борисов, Н.П. Бурляев, В.К. Волков, И.Д. Кобзон (председатель), В.С. Лановой, И.А Рогачёв, Ю.М. Соломин, М.Л. Титаренко и другие. Первый МТК «Вечная Память», участниками которого стали 1500 авторов из 18 стран мира, состоялся в рамках 60-летия Великой Победы и был проведён в России впервые за все послевоенные годы, став главным Конкурсом юбилейного года. Общее число допущенных к Конкурсу работ составило 139: романы, повести, поэмы, рассказы, очерки, произведения эпистолярного жанра; из них 57 произведений в номинации «Как это было», 13 в номинации «На безымянной высоте», 41 в номинации «Ветеран» и 28 в номинации «Свободная тема»... Из этих материалов около 70 стали реальными претендентами на получение призов. Но по условиям Конкурса лауреатами могли быть признаны только 12 произведений. Информация о финалистах была обнародована в день 60-летия окончания Второй мировой войны – 3 сентября 2005 года, что стало и напоминанием о забытом к тому времени в России празднике – Дне Победы над милитаристской Японией.

Лауреатами I МТК «Вечная Память» стали: Ирина Дружаева (г. Городец, Россия) за балладу (детская поэзия) «Маша и медведь», Вера Пушкарская (г. Киев, Украина) за поэтический цикл «Неизвестный солдат», Варвара Тишина (г. Великий Новгород, Россия) за очерк «Возвращение», Владимир Гордон (г. Одесса, Украина) за рассказ «Холодны весною реки», Евгений Горбунов (г. Волжск, Россия) за поэтический цикл «Взгляд с Мамаева кургана», Юрий Лопатин (г. Самара, Россия) за рассказ «Галя молодая», Сосо Мчедлишвили (г. Тбилиси, Грузия) за рассказ «Интермедия», Александр Огнёв (г. Тверь, Россия) за очерк «Склероз исторической памяти», Виталий Фесенко (г. Севастополь, Украина) за документальную повесть «Может, свидимся ещё?..» и Вячеслав Зимонин (г. Москва, Россия), ставший лауреатом в двух номинациях за очерки «Победная точка во второй мировой войне» и «Великий полководец Великой войны» (к сожалению, два лауреата Конкурса – писатель Эдуард Анашкин и начинающий тогда прозаик-публицист Алексей Качалов были лишены этой чести за грубое нарушение условий Конкурса и поэтому количество лауреатов оказалось равным 10, а не 12).

Конкурс открыл много новых имён и страниц истории войны. Вместе с тем он обнажил и невнимание, допущенное по отношению к некоторым известным её участникам. Один из них – Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Выяснилось, что за прошедшие десятилетия после его смерти ни разу не были отмечены юбилейные даты рождения этого выдающегося полководца Великой Отечественной войны – ни 90-летие в 1985-м, ни 100-летие в 1995-м, ни тем более 110-летие в сентябре 2005 года. К моему глубокому сожалению, до сих пор в Москве нет ни одной памятной доски – ни на здании Генерального штаба, ни на здании Министерства обороны, ни тем более на здании бывшего Советского Комитета ветеранов войны, которые он когда-то возглавлял (был одним из основателей и первым председателем – ред.).

Поэтому в письме на имя президента России В.В. Путина и министра обороны С.Б. Иванова по итогам Конкурса его организаторами было выдвинуто предложение об увековечении памяти выдающегося полководца Великой Отечественной войны Маршала Советского Союза А.М. Василевского и сооружении ему в Москве памятника. А в 2007-м – в год 30-летия со дня смерти полководца, журнал «Сенатор» инициировал идею и успешно провёл вместе со многими субъектами Российской Федерации «Год Памяти Маршала Победы А.М. Василевского», в рамках которого был утверждён план работ и по сооружению в Москве ему памятника, хотя памятники этому выдающемуся полководцу Великой Отечественной войны и Второй мировой надо бы установить в городе-на-Волге – Волгограде, и особенно в Калининградской области, и на Курилах, ставших благодаря маршалу Василевскому новыми приграничными регионами России.

Инициативу Федерального журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитета МТК «Вечная Память» поддержали известные в стране люди, а также ряд субъектов РФ. Организаторам мероприятий Года собственными силами удалось реализовать ряд очень важных обязательств: имя маршала было присвоено одной из улиц Волгограда и Смоленской Военной академии войсковой ПВО ВС РФ; были созданы Фонд «Маршалы Победы» и историко-публицистический медиапортал, посвящённый маршалам Победы – полководцам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; Московская городская дума приняла постановление (16.05.2007 г.) о сооружении в столице памятника Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому – но его нет до сих пор; а в 2010 году в Южно-Сахалинске был открыт памятник (бюст) маршалу. Однако есть уверенность, что общими усилиями в год 70-летия Победы, когда мы будем отмечать и 120-летие со дня рождения Маршала Советского Союза А.М. Василевского, этот вопрос будет решён как знак благодарности от наших современников этому выдающемуся полководцу Великой Отечественной войны.

Примечательно, что данный вопрос был поднят и в очерке военного историка доктора исторических наук, профессора Вячеслава Зимонина о полководце, где с недоумением отмечалось, что «до сих пор в столице нет памятника этому талантливому полководцу, который в годы войны возглавил Генеральный штаб, был представителем и членом Ставки Верховного Главнокомандования Вооружённых сил СССР, автором и участником разработки многих ключевых планов победных сражений Великой Отечественной войны, а в конце Второй мировой, будучи Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке, блестяще спланировал и осуществил разгром миллионной Квантунской группировки войск Японии, освободив от агрессора Маньчжурию, Северную Корею и исконно русские земли – Южный Сахалин и Курильские острова, что стало победной точкой Второй мировой войны».

Конкурс «Вечная Память» стал не только международным, но и заслужил высшее общественное признание в России, получив поддержку со стороны видных представителей науки, культуры, искусства, политики, а также главы Русской Православной Церкви Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Европейской части России Шейха Равиля Гайнутдина, которые благословили организаторов и участников Конкурса, обратившись к ним с приветственными посланиями.

Никто не мог предвидеть такого наплыва произведений со всех концов света. Пришлось даже несколько изменить сроки подведения итогов. По этой же причине отборочной комиссии потребовалось намного больше времени. Но даже те авторы, чьи имена не оказались в списке финалистов, вправе гордиться тем, что были его активными участниками. Ведь благодаря всем участникам Конкурса он стал таким, каким представлен сегодня всему миру в сети Интернет.

Член Жюри Конкурса писатель, журналист-международник Владимир Илляшевич писал тогда:

«Конкурс «Вечная Память» обратился, в сущности, именно к народу с призывом отметить 60-летие Победы литературным и публицистическим словом. В первую очередь, словом от нового поколения. И, в определённой мере, именно от народа и пришёл этот ответ. Тот ответ, который обрадовал. Поэтому МТК «Вечная Память» просто обречён стать литературным явлением. Он же и продемонстрировал, что нет серьёзной, непреодолимой преграды в сохранении преемственности поколений и в сохранении традиционной системы ценностей. Рождаются и гибнут государства и даже народы, но основой человеческого бытия остаётся семья, живое соприкосновение родных, близких людей, соединение жизненной мудрости, памяти и молодой жизнерадостности. Соединение этих величин напитывает живыми соками энергию духа. Не от плоти, не от денег и технического прогресса к духу, а от духа к полноценному бытию. Таково движение, дающее радость и ощущение будущего».

1 сентября 2009 года, в день 70-летия начала Второй мировой войны, Оргкомитет МТК «Вечная Память» объявил о старте Второго МТК «Вечная Память», посвящённого 65-летию Великой Победы. Новый состав Международного общественного Совета и Жюри Конкурса возглавили соответственно Александр Яковлевич Сухарев – участник Великой Отечественной войны, бывший Генеральный прокурор СССР, и Николай Петрович Бурляев – народный артист России.

В этот раз на Конкурс поступило уже свыше 5000 заявок авторов из 23 стран мира. Высокую планку на участие в Конкурсе преодолели 155 авторов из 14 стран, среди них даже 2 студента и 9 школьников. Впервые в рамках II МТК «Вечная Память» были приняты к рассмотрению музыкальные произведения, документальные фильмы, программы телевидения и радио, посвящённые Великой Победе. Лауреатами стали 13 авторов из 6 стран мира – Австрии, Беларуси, Казахстана, Литвы, России, Украины.

В адрес Оргкомитета МТК поступило множество откликов. В т.ч. и от известного кинорежиссёра Станислава Говорухина:

«Хочу выразить коллективу журнала «Сенатор» своё искреннее восхищение уровнем организации и проведения II Международного творческого Конкурса «Вечная Память», посвящённого 65-летнему юбилею Великой Победы и собравшему вокруг себя столь большое количество авторов из многих стран мира!

Уходят из жизни бойцы самой гигантской по человеческим потерям войны, но не должна уйти память о них. И результаты Конкурса говорят сами за себя!

Очень важно для будущего нашей страны, для её молодёжи знать всё о героических днях, месяцах и годах этой войны, когда подвиг народа был повседневностью…».

Особой и трогательной темой II МТК стала тема «Дети войны». Ведь в те годы дети часто становились в один ряд со взрослыми – на колхозных полях, на заводах, в партизанских отрядах.

В этом же ряду стоит тема, затрагивающая судьбы матерей в годы войны. Так, многим запомнился очерк А. Тарасова о Епистинии Фёдоровне Степановой с Кубани, потерявшей 11 сыновей на войне с гитлеровской Германией и Японией.

Для многих Конкурс «Вечная Память» предстаёт своеобразным реквиемом героям Великой Отечественной войны. Читатели много пишут о его значимости для России и для нашего общества, для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и нравственности, для изучения истории Отечественной войны. В связи с этим журнал «СЕНАТОР» и Фонд «Маршалы Победы» решили передать со временем Конкурсные материалы на хранение в один из государственных архивов. Восемь лет назад никто из нас не мог себе и представить, что в школах России по Конкурсным материалам будут писать сочинения и сдавать экзамены, как случилось, например, с материалом дипломанта I МТК Ларисы Матрос (США) и других авторов-конкурсантов.

В год 65-летия Победы II МТК «Вечная Память» заявил о себе как серьезное общественное и литературно-публицистическое мероприятие. Этот Конкурс получился ещё более интересным, чем первый. О нем узнали почти в 40 странах мира. МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ К сожалению, мир устроен так, что совсем скоро о ветеранах Великой Отечественной войны мы будем говорить в прошедшем времени. А что будет потом с Днем Победы, его традициями и парадом на Красной площади? Что сохранится для будущего, для грядущих поколений? Каковы перспективы самого МТК «Вечная Память»? ...

Эти вопросы возникали перед нами и раньше, когда мы стремились осознать, насколько необходим наш Конкурс для России, для граждан других стран, особенно бывших республик Советского Союза. Как ни удивительно, сам Конкурс уже ответил на эти вопросы, заняв свои высотные позиции в рамках 65-летия Победы, причём в международном масштабе. Растущий авторитет Конкурса говорит о востребованности его творческого потенциала, об актуальности самого Конкурса, который объединил тысячи и тысячи читателей, слушателей и зрителей темой Великой Победы наших предков. Идеи МТК «Вечная Память» настолько глубоко вошли в общественное сознание, что требуют новых мер по его развитию. Он стал традиционным и постоянно действующим литературно-публицистическим Конкурсом, который проводится в честь юбилеев Победы. Удалось не только расширить географические границы его участников, но и обогатить его по жанрам, что превратило его в своеобразный творческий фестиваль по никогда не стареющей теме. Отныне он будет проводиться каждые пять лет в Москве и в столицах других стран СНГ. Наряду с федеральным журналом «Сенатор» одним из его локомотивов стал Фонд «Маршалы Победы», также учреждённый к 65-летию Победы с участием известных деятелей науки и культуры России в память о выдающихся полководцах и военачальниках Отечества.

Станислав Говорухин по этому поводу писал: «II Международный творческий Конкурс «Вечная Память» обязательно должен быть продолжен, и уже в более широких масштабах! Ибо нет ничего важнее для государства, чем патриотическое воспитание народа на основе истории своей страны. Поэтому я от всей души поддерживаю идею превращения этого Конкурса в международный фестиваль не только России, Украины и Беларуси, но и всех стран СНГ – бывших республик СССР».

Отрадно, что Конкурс возродил и укрепил в творческих людях повышенный интерес к событиям Великой Отечественной войны.

«Творческий конкурс «Вечная Память» сегодня вышел уже на тот уровень, когда его можно смело отнести в разряд Национальных, и не только Российской Федерации, а всех государств, народы которых, участвовали в Великой Отечественной войне», – считает украинский журналист Н. Бойко.

Растущий интерес к МТК и за пределами России заставил задуматься о его перспективах. Ведь перед нами встала и такая проблема: в странах СНГ русский язык нередко забывается, и по этой причине ряд произведений авторов из бывших республик СССР не могли быть приняты к рассмотрению.

Идеи Конкурса поддержаны Администрацией Президента Российской Федерации и Российским Организационным комитетом «Победа».

«Ваша инициатива о создании Совета Международного фестиваля творческих конкурсов «Вечная Память» свидетельствует о росте авторитета и расширении тематики осуществляемых фондом мероприятий.

Проведение ежегодной Международной научно-практической конференции «Наша Победа» с участием писателей, журналистов, историков, преподавателей вузов и представителей общественных молодёжных организаций России, и стран СНГ полагаем возможным поддержать», – отмечается в письме Российского организационного комитета «Победа» и Администрации Президента Российской Федерации.

О растущем внимании к военно-исторической тематике со стороны руководства России свидетельствует и разработка в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 года фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» . Труд разрабатывается под организационным руководством главной редакционной комиссии, возглавляемой Министром обороны Российской Федерации С.К. Шойгу.

При освещении проблем авторские коллективы исходят из следующих положений.

Великая Отечественная война – важнейшая составная часть Второй мировой войны и в целом всей истории человечества. Она стала убедительным примером того, что народы и страны могут и должны быть выше любых разногласий, когда решается вопрос о будущем человечества. Фашизм, его изуверская идеология и кровавая, страшная практика, являлись глобальной угрозой. Сокрушить фашизм удалось совместными усилиями. Но, как свидетельствует история, основную роль в решении этой эпохальной задачи сыграл Советский Союз. Он внёс главный вклад в разгром вооружённых сил нацистской Германии и её европейских союзников.

Генезис, ход и исход Великой Отечественной войны, её социальные последствия рассматриваются с учетом закономерностей и тенденций всемирной истории, с учетом сложной, противоречивой и конфликтной эпохи, сложившейся к середине прошлого, ХХ века.

Великая Отечественная война, как и другие войны XX века, являлась особым состоянием общества, в данном случае советского. Её вели все народы СССР. Все его сферы – политическая, экономическая, духовная, военная, социальная были перестроены для войны и участвовали в ней, слившись в форме единого военного лагеря.

Советско-японская война рассматривается как логическое продолжение Великой Отечественной войны.

Все тома, а их будет 12, создаются с учетом требований принципа преемственности. Авторские коллективы, взяв лучшее из того, что ранее было создано, предпринимают попытку выйти на новое качество понимания многих проблем Великой Отечественной войны, имея целью детально разобраться в том, что обеспечило Победу и может быть востребовано для развития современной России, для военного строительства.

На 1 ноября 2013 г. подготовлены и выпущены в свет первые шесть томов 12-томника. В разработке труда участвуют специалисты из различных министерств и ведомств, военных учебных заведений, гражданских вузов, институтов РАН, государственных и ведомственных архивов, научных библиотек, учёные Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других регионов Российской Федерации, в том числе авторы материалов, занявших достойное место в рамках Международного творческого Конкурса «Вечная Память». В этой связи уместно привести пример лауреата Первого МТК профессора Вячеслава Зимонина, материалы которого опубликованы во всех вышедших в свет шести томах 12-томника, а в пятом томе он стал и руководителем авторского коллектива.

Именно тема Великой Отечественной войны вобрала в себя все лучшее во взаимоотношениях людей, на примерах которых ещё долгие годы мы будем учить подрастающее поколение. Это – патриотизм, дружба между представителями различных национальностей, товарищество, взаимовыручка, верность чести и долгу, уважение к защитникам Отечества, почтение к старшим – ветеранам войны и труда. Эти качества всегда нужны в нормальном человеческом обществе при любой политической ситуации и при любом государственном строе. И можно не сомневаться: перед нами откроется ещё много неизвестных историй Великой Отечественной войны и её героев.

Продолжение Конкурса, теперь уже в рамках Фестиваля МТК «Вечная Память», даст огромный стимул и для творчества многих авторов, в т.ч. молодых.

Нелишне и отметить, что Конкурс сближает, объединяет людей, является для подрастающего поколения источником патриотических идеалов и воспитания в духе нравственности и патриотизма, уважения к историческому прошлому своей страны.

Именно поэтому в сентябре 2013 года был дан старт очередному МТК «Вечная Память». Его отличие от предыдущих Конкурсов в том, что в нём ещё больше увеличено жанровое разнообразие материалов, допускаемых к участию в Конкурсе, а также расширен возрастной состав участников: в целях содействия патриотическому воспитанию молодого поколения на высоких примерах Великой Отечественной войны к участию в нём мы решили допустить к участию в нём детей от 5 до 18 лет, что даст возможность выявить новые имена юных дарований и оказать содействие развитию детского художественного творчества. Но самым значительным отличием нового Конкурса является включение в него новой номинации: «ВЕЛИКАЯ И ЗАБЫТАЯ» – к 100-летию начала Первой мировой войны.

Всем авторам, которые хотят участвовать в III МТК «Вечная Память», предлагаем ознакомиться с его условиями на сайте Конкурса и присылать нам свои материалы.

Творческих вам успехов!