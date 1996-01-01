ОТВАЖНЫЕ ОСЕТИНЫ



«Осетии отважные сыны -

Сыновний долг России отдавали.

Осетии отважные сыны -

Россию никогда не предавали!»

(Тамара Вардшаева) Герои Великой Отечественной войны… Они росли в разных семьях и в разной национальной среде своими традициями и обычаями. Они были представителями различных народов нашей необъятной страны – Советского Союза, но их объединило общая беда – Великая Отечественная война, когда враг начал топтать нашу землю и они как один встали на защиту своего Отечества. И мой рассказ об этих замечательных людях, настоящих патриотах, солдатах Победы, которыми по праву гордится наша маленькая Республика Осетия.

С первых дней Великой Отечественной на защиту Родины встали более 90 000 уроженцев Осетии, которые были на фронтах – от Баренцева моря до предгорий Кавказа, в партизанских отрядах на Украине и в Белоруссии, в Испании, и проявили образцы доблести и героизма. Шестьдесят пять Героев Советского Союза, одинадцать полных кавалеров ордена Славы, более 60 000 награжденных боевыми орденами и медалями – таков вклад уроженцев Осетии в героическую летопись Великой Отечественной войны. Бессмертна память народа о тысячах наших земляках, которые навсегда остались на полях больших и малых сражений. Нет, не прервется связь времен, и мы не утратим свою историческую память о каждом из них, кто ценою своей жизни отстоял мир на земле. Пусть эта благодарная память будет вечной и нетленной!

Дорогие ветераны! С того дня, когда человечество узнало о долгожданной Победе, прошло 65 лет. Тысячи подростков воспитала наша школа на вашем героическом подвиге, сотни мальчишек и девчонок завидовали вам. Ветераны войны, вы последние листья Поздней осени гулкой на холодных ветрах. Обрываются сны, и летит этот лист золотистый В ночном переулке, не дожив до утра. А пока мы в надежде, а пока мы еще верим, Что живым нам окажут достойный почет. Все измелет, как прежде, вселенская мельница, Только правда о нас никогда не умрет. В этом году наша страна торжественно отметила знаменательную дату – 65-летие Великой Победы над фашистской Германией. За это время многое изменилось, да и другой стала наша страна, но память о той войне по-прежнему священна. Нескончаемой чередой летят дни, складываясь в годы, а годы – в десятилетия, но День Победы – 9 Мая – для нашего народа так и останется навечно самым народным и самым значимым праздником. И так будет всегда, пока жива Память… На занятиях в творческом объединении «Скиф» я узнала много интересного о блокадных буднях военного Ленинграда, о доблестных защитниках города на Неве. В 2005 году в Санкт-Петербурге была издана замечательная книга – «Великие люди России. Осетины». Авторы книги – В.И. Шавлохов, В.Х. Фриев и Д.Д. Техов – рассказали о защитниках Ленинграда, проживающих в нашей республике. Среди них и Василий Егорович Егоров. Вот что пишут о нем авторы книги: «Егоров Василий Егорович родился 7 января 1925 года в городе Пскове. В юношеском возрасте добровольно вступил в 9-й отряд 8-й партизанской бригады, воевавшей с немецкими захватчиками в Ленинградской области, неоднократно попадал в плен; находясь в концентрационных лагерях, совершал побеги и вновь беспощадно боролся с ненавистным врагом. Старшина сверхсрочной службы Егоров В.Е. завершил свою боевую службу победителем в Венгрии. После войны переехал на жительство в город Владикавказ. 19 наградами отметила Родина его подвиги». Отец Василия Егоровича, Егор Романович, и мать, Ксения Ивановна, были простыми крестьянами. Отец был участником первой мировой войны, с которой вернулся раненым, но держался, как мог, из года в год трудился с любимой женой на своем скромном клочке земли, который не всегда мог прокормить семью. Родился Вася на берегу реки Великой. Он был в семье четвертым ребенком. Когда подрос, отец впервые взял его с собой на рыбалку. Узнав от отца места рыбной ловли, Вася впоследствии стал самостоятельно выплывать на лодке на рыбалку. Так, будучи еще ребенком, он начал помогать помогать семье. Весной, летом и осенью трудился наравне со старшими в огороде, ходил в лес по грибы да по ягоды. В 7 классе помогал родителям в вечерние смены. Шло время. Учась в школе, Вася мечтал стать летчиком и уже записался в аэроклуб, но не прошел, а тут началась война, и прекрасные мечты о небе пришлось отложить на потом. Каждый день в тревожные 30-е радио сообщало о приближении фашистских войск к советским границам. «Мне, как старшему мальчишке, – вспоминал Василий Егорович, – было тогда 15 лет. Вот с тех пор и началось мое хождение по мукам. И что я только ни испытал на своем веку: голод, холод, болезни, думал, не выдержу, но все перенес. Каждый день мечтал о побеге на фронт или в лес, но не находил товарища-единомышленника, да и не знал, куда идти… И до войны было тяжело, особенно в 33-м. В городе всех косил голод, куска хлеба негде было достать. Помню, как мать собралась в деревню выменять на тряпки немного муки или картошки и меня взяла с собой. А я ревел, упирался, боясь, что не дойду. А идти надо было 24 километра туда и обратно, но уже с пудом муки. Мамка у нас тощая была и одна боялась ходить: вдруг не выдержат ноги, упадет – и сообщить некому. Так она без меня не ступала ни шагу. Вдвоем и ходили мы с ней всю весну и лето. Тогда в семье нашей померло двое...» А потом грянула война… О том страшном 1941-м у Васи сохранилось тяжелое воспоминание. Ранним утром фашистская авиация начала бомбить товарную станцию. Горел хлеб, а немцы еще не успели войти в город. Вместе с матерью Васе удалось принести с пожарища и закопать в бочке в огороде целый мешок муки. Когда немцы прорвались в Псков, они стали врываться в дома, переворачивать все, что попадалось им на пути. Проявлявших малейшее сопротивление расстреливали на месте. Вскоре фашисты издали указ: все неработающее мужское население города было обязано явиться к Дому советов. В числе согнанных для отправки в концентрационный лагерь оказался и подросток Вася Егоров. Так началась военная жизнь 16-летнего подростка. Допросы, пытки, ощущение дыхания смерти – все пришлось испытать ему в лагере. В своей книге воспоминаний о войне «Неоконченная повесть» Василий Егоров пишет: «…В шесть часов вечера всех загнали в большой двор тюремного помещения, до полуночи распределяли по номерам, набивая их до предела. Впервые я почувствовал обиду и страх за завтрашний день, мне казалось, что это последняя ночь в моей жизни, до утра не сомкнул глаз, а ранним утром двор тюремного помещения и прилегающую к нему улицу оцепила полиция с собаками. Выстроили в колонну по 4 человека и вывели на рыночную площадь… На площади висел мужчина с табличкой: «Он пытался сопротивляться властям…» В лагерном бараке пленным объяснили, что их привели сюда для оказания помощи немецкому командованию в выявлении коммунистов и евреев, что они будут работать, так как даром их кормить не станут. Вася сильно исхудал, был похож на живой труп. После зверского избиения он твердо решил бежать, так как понял, что нового испытания ему не выдержать. И случай совершить побег представился довольно быстро. Вася увидел, как двое мужчин пошли в угол барака, взломали две доски и проползли в образовавшийся проем. Недолго думая, юноша тут же пополз за ними к ограждению и перевалил через колючую проволоку. Когда молния озарила землю, он заметил на ограждении две темные точки и пополз к ним. Все пальцы, живот и ноги были изодраны, из ран обильно сочилась кровь, но юноша не замечал ее в страхе. Он взял направление на разъезд. Далеко в ночи мерцал слабый свет, который и помог беглецу на рассвете благополучно добраться до разъезда. Увидев эшелоны, подросток выбрал вагон с тамбуром, залег возле него и стал ждать, пока часовой не перейдет на противоположную сторону. Васе удалось залезть в вагон. Этот удачный случай с поездом решил его дальнейшую судьбу. Парень ушел в лес к партизанам. Сельчане подсказали ему, где их сборный пункт, и даже сами отвели туда. Собрав более ста человек, проводник провел их в лес, где Егоров по распределению был зачислен в разведотдел 8-й Ленинградской партизанской бригады. Партизанская жизнь стала настоящей фронтовой школой для молодого бойца. В отряде было много таких же, как и сам Вася, мальчишек. Вместе с ними он выполнял важные правительственные задания: взрывал мосты, пускал под откос вражеские эшелоны с живой силой и техникой, взрывал железнодорожные пути и шоссейные дороги, громил немецкие гарнизоны. В суете и заботах рано повзрослевший юноша не замечал, как стремительно летело время. Всю осень 43 года, а затем и зиму 44-го, в составе боевого отряда рота, командиром которой был назначен Егоров, участвовала в разгроме фашистских гарнизонов, ходила на «железку», проникала в расположение противника, захватывала оружие, громя вражеские военные склады. Партизаны не давали фашистам пробиться к Ленинграду. В январе 1944 года на Ленинградском и Волховском направлениях началось наступление советских войск. А в феврале 44-го немецко-фашистские силы были разгромлены, и началось беспорядочное отступление. Партизаны получили приказ преградить им путь отхода. Солдаты стояли не на жизнь, а на смерть. Хорошо запомнился Василию Егорову один тяжелый бой на большаке. Он шел целый день. Днем немцы прорывались вперед с танками и тяжелой артиллерией, а ночью теряли вдвое больше своих солдат. Жарко было на поле битвы, страшные потери несли обе стороны. Но, ни один советский солдат не струсил в том кровопролитном бою, защищая свою родную землю. Бой продолжался еще долго, и ни один немецкий солдат не ушел с поля боя живым… В марте пришла долгожданная весть: советские танки осуществили прорыв и более ста километров пошли без боя. Этим закончилась партизанская борьба с немецко-фашистскими захватчиками. «Самый молодой разведчик, проверенный, смелый, каждый день рвущийся на любое задание, человек, которому можно поручить и людей» – так рекомендовал Васю Егорова командир отряда штабному начальству, предлагая его кандидатуру на ведение тылового хозяйства. – Молод, не подойдет. Здесь нужен человек мужественный, опытный, знающий ведение тылового хозяйства... Людям надо поднять настроение, оживить унылые лица, сделать их приветливыми, как в отряде. А по поводу твоего молодого разведчика скажу так: с такими мальчишками мы не только победим, но и спасем мир от фашизма и за несколько лет восстановим все разрушенное войной хозяйство. Ценить, а не посылать в резерв таких людей надо, – резюмировал начальник штаба, внимательно рассмотрев стоявшего рядом растерявшегося паренька. Вася был умен, самоуверен на редкость, неутомим в службе. В нем сочетались ловкость и уверенность движений, сила и выносливость – все, что требовалось от разведчика. За все время пребывания в отряде его знали как смелого юного разведчика, не пропустившего ни одного важного задания. Сегодня в его обязанность входило бесшумно подползти к мосту и снять часового, охранявшего подъезд к полевому аэродрому, а затем залечь в скрытное место, откуда могли появиться немцы, и оборонять мост до тех пор, пока остальная группа товарищей не взорвет его. Первое слово было за Васей. Действуя под покровом ночи, он осторожно подполз к мосту, выждал, когда произойдет смена. Подождал еще несколько минут, пока скроется предыдущая. Стал выжидать момент, когда подойдет часовой на расстояние десяти метров… Выстрелил. Выстрел получился бесшумным, благодаря маленькому прибору, надетому на ствол карабина. Часовой упал замертво. Вася отполз от моста и залег, ожидая возможной смены часового. Дальше все шло своим чередом. Партизаны установили по углам взрывчатку, соединили все детонаторным шнуром, подожгли бикфордовый и отошли на положенное расстояние в ожидании взрыва. Взрыв произошел неожиданно, осветив все вокруг. Так, блестящим выполнением ответственного отрядного задания Вася искупил вину перед начальством за отказ идти руководить тыловым хозяйством, за отказ идти «в резерв». Он знал: его место здесь – там, где он больше нужен товарищам по оружию. За 2 года и восемь месяцев борьбы ленинградские партизаны оказали большую помощь советским воинам в разгроме немецких захватчиков и изгнании их за пределы Ленинградской области. Они истребили более 100 000 немецких солдат и офицеров, разрушили 175 километров железных дорог, взорвали 1280 мостов, 150 000 рельсов, разрушили 48 железных узлов и станций, спустили под откос 103 воинских эшелона, разбили 1050 паровозов, 18600 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами, сорвали 2150 километров телефонно-телеграфной проволоки. И в этот огромный успех советских партизан внес свою лепту Василий Егоров… Когда весной 1943 года в Берлине были сформированы истребительные батальоны эсэсовцев для борьбы с партизанами, стало понятно: удары партизан стремительно нарастают и крепнут. Партизанское движение Ленинградской области оказало огромную помощь воинам Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов в разгроме немецких захватчиков под Ленинградом и Новгородом. После окончания Великой Отечественной войны советское правительство высоко оценило боевую деятельность партизан и подпольщиков – коммунистов и комсомольцев. 5247 партизан и подпольщиков Ленинградской области были награждены орденами и медалями. Восемнадцати доблестным партизанам было присвоено звание Героя Советского Союза. За командование 9-й ротой партизанского отряда 8-й Ленинградской партизанской бригады, принимавшей активное участие в боях с фашистскими оккупантами, медалью «За оборону Ленинграда» был награжден и Василий Егорович Егоров. …Роту из молодых партизан, в составе которой находился и Егоров, было решено забросить в тыл к фашистам, но вскоре приказ был отменен ввиду сложившейся сложной ситуации под городом Нарва. Командование Ленинградским фронтом решило отправить под Нарву сформированную дивизию. Прощаясь с товарищами и любимой девушкой, Василий, уходя в неизвестность, думал: «Перед нами – одна задача: изгнать фашистов с нашей священной земли. И вот иду я с товарищами навстречу своей неизвестной судьбе и не властен ей воспротивиться, ибо я солдат, защитник своей Родины». Началось общее наступление. Первая линия обороны противника была прорвана. На второй линии противник все еще сопротивлялся, но третья линия обороны врага неожиданно открыла ураганный огонь из всех видов орудия. Внезапно на самой высоте, когда вновь раздалась команда «В атаку!», Вася был ранен в руку. Левая рука повисла, как плеть. В горячке парень не понял, почему его автомат завис вниз стволом. Пробежав еще несколько шагов, он упал, но вскоре очнулся, хотел встать и не мог. Кровь струилась из открытой раны. А кругом продолжали свистеть пули, рваться снаряды. Но Егоров теперь не реагировал на них. Никто не решался остановиться, чтобы помочь раненому, истекающему кровью. Боясь потерять сознание от потери крови, Василий стал искать, чем перетянуть руку, но ничего подходящего рядом не оказалось. Увидев вблизи воронку, в которой лежал убитый фашист, он сполз в нее и, нащупав в заднем кармане брюк перевязочный пакет, разорвал его зубами и с трудом перетянул руку выше локтя, замотав конец за шею. Чтобы оказаться замеченным своими, Василий, повесив автомат на шею, стал упираться ногами, выталкивая свое тело вверх. Но полностью вылезть из окопа он так и не смог, а, лишь перевалившись через край воронки, завис неподвижно… Очнулся Егоров только в госпитале, когда двое санитаров укладывали его на носилки и выносили на улицу. Ночью поезд с тяжело раненными, среди которых был и Василий Егоров, прибыл в Ленинград. Прямо с поезда его увезли в госпиталь. Он хорошо помнил, как четыре девочки лет по 14-15, в белых халатах, положив на носилки, отнесли его на операционный стол. Требовалась срочная операция. Делать ее под наркозом хирург не стал, сказав, что потеряно слишком много крови и раненый может не проснуться, и решил оперировать без наркоза. Хирург работал скальпелем. Разрезав раненую руку вдоль раны, он сделал чистку, соединил вены… Дальше Егоров ничего уже не помнил… Больной проснулся лишь на третьи сутки. Спустя несколько дней санитарный поезд вновь увозил Егорова в другой госпиталь – в город Гусь-Хрустальный. Долгие шесть месяцев боролись медики за спасение руки Егорова, после чего он опять встал в строй… Во время встреч со школьниками уже после войны Василий Егорович рассказывал им о себе и своих нелегких фронтовых дорогах много интересного. О событиях своей тревожной военной молодости он написал рукописную книгу, которую назвал «Неоконченная повесть». В ней есть следующие разделы: «Память», «Детство», «Болото», «Взрыв», «На встрече с Ольгой», «Гибель Риты» и «Новое назначение». В качестве эпиграфа к повести автор выбрал короткие, но емкие слова: «Я рано встал и на дороге застигнут был суровою войной…» «Неоконченная повесть» стала правдивым рассказом о борьбе партизан, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны и победивших его. Все приведенные в книге факты достоверны и конкретны, а посвящена она жене – Лидии Викторовне и любимой дочери Марине, Саше, а также внукам Сереже и Инне – «с верой, что они проживут жизнь в мире, труде и дружбе». «Пусть знают, какими трудными дорогами шел по жизни их отец и дед. С любовью посвящаю… Чтобы вы знали, мои дети и внуки, какую тяжелую жизнь прошел ваш отец и дед, борясь за счастливое будущее нового поколения. Если вы не познаете прошлого, вам тяжело будет сохранить и настоящее. Так храните эту свободу, завоеванную большими жертвами павших безымянных солдат, и отдавайте дань уважения тем из защитников Родины, кто еще жив», – пишет Василий Егорович в предисловии к повести. Читая эту трогательную книгу, невозможно остаться равнодушным к сложной человеческой судьбе, отданной любимой Родине, ее народу, как невозможно не восхищаться патриотизмом, красотой души и обаянием ее автора. Потеряв в 42-м мать, а затем, в 43-м, и отца, Василий дал себе слово, что будет мстить врагу до последней капли крови. После тяжелого ранения, полученного в Нарвской операции, и долгого лечения в госпиталях Василий Егорович, окончив училище механиков-водителей, был направлен на формирование танкового полка в город Тулу. Потом опять был фронт. Но теперь уже в Венгрии, на Болотоне. Фронтовые пути-дороги привели Егорова в Европу. В Венгрии, в 1945 году он и встретил Победу. В книге «Неоконченная повесть» Василий Егоров, вспоминая пережитое, писал, что только любовь спасла людей в лихие военные годы. Она не давала опускаться, поднимала на смертельный бой, и не было ничего радостней ожидания победы. И она пришла… Через горе и страдания, через тяжелейшие испытания, потому что в сердцах измученных людей жила любовь – к женам, детям, матерям и отцам, любовь к Родине… Василий Егорович Егоров, пройдя всю войну, увидел салют Великой Победы над Москвой. До последнего дня войны он отличался храбростью, за что был награжден медалью «За отвагу». В 1946 году 11-й военный корпус прибыл на Кавказ. И по сегодняшний день отдельные его части дислоцируются в Моздоке. Туда попал и Василий Егоров. 27 лет прослужил он в армии рядовым солдатом. За время службы освоил все солдатские специальности. Закончил службу мастером вождения танков. Этому военному искусству учил он и молодое поколение. В покорении на танках Кавказских гор с переходом в Дарьяльское ущелье и с выходом на Крестовый перевал во время тактических занятий принимали участие и воспитанники Егорова. 10 отважных фронтовых механиков были награждены командующим СКВО именными часами. Василий Егорович Егоров сам участвовал в восхождении на вершину горы и установке на ней бюста И.В. Сталина. Был альпинистом 1 ступени. Имя Василия Егоровича Егорова занесено в Книгу Почета части № 01860. За отвагу и доблесть, проявленные в годы Великой Отечественной войны, он награжден 19-ю правительственными наградами. В 1968 году В.Е. Егоров был отправлен на пенсию, но не усидел дома и поступил на работу в медицинское училище – лаборантом на физмат. Бывший фронтовик часто выступал перед студентами и военнослужащими, с гордостью рассказывал о боевом пути наших вооруженных сил. «Память должна быть у каждого, кто хотел бы оставить после себя добрый след в сердцах своих детей и внуков» – с такими словами обращался седовласый ветеран к молодежи. По его глубокому убеждению, память должна быть присуща новому поколению живущих, как источник дальнейшей борьбы за счастливое будущее. «И пусть эта память явится глубоким уважением к светлой памяти ваших отцов и дедов, ценою жизни отстоявших вам мирное небо над головой…», – этими напутственными словами легендарный фронтовик обычно завершает свои встречи с теми, кто перенял эстафету служения Отечеству. Солдат Победы, он, к счастью, сегодня рядом с нами. В настоящее время Василий Егорович Егоров проживает в городе Владикавказе с дочерью Мариной и внуками, пишет стихи, по-прежнему находится в гуще событий, живя болью и радостями своей страны и нашей республики, на долю которой уже в постсоветское время выпало немало испытаний. Воспитывает молодежь, помогая юным краеведам в поисковой работе. Благодаря ему кружковцы узнали, что славным партизанам, геройски защищавшим страну, в Псковской области, в Лужском районе, на 135-м километре шоссе Ленинград – Киев были установлены обелиски, мемориальный комплекс «Партизанская слава» и памятник партизанской славы «Курган дружбы». Пройдут годы, вырастут новые поколения защитников Отечества, а эти памятники останутся вечными символами патриотического служения родной земле, свидетельством неумирающей любви, способной победить все, даже смерть. А благодарное человечество будет помнить о таких простых, скромных солдатах Родины, каким был и остается один из ее верных сынов, наш замечательный земляк Василий Егорович Егоров…

У СУДЬБЫ ОН НЕ ПРОСИЛ СНИСХОЖДЕНИЯ 15 декабря 1905 года в селении Сохта, ныне – Джавского района Южной Осетии, родился мальчик, которому суждено было впоследствии прославить свой народ на ратном поприще. В 15 лет Алексей Остаев остался круглым сиротой. Получив неполное среднее образование, Алексей после смерти родителей, вынужден был зарабатывать на пропитание, работая батраком. Он сменил немало профессий. Жизнь не баловала юношу, но тот никогда не просил у нее снисхождения, брался за любую работу. В 1925 году семья Остаевых переехала в Северную Осетию, в селение Ногир. Алексей начал работать ремонтным рабочим в Орджоникидзе. В 1926 году добровольцем вступил в ряды Красной Армии, но через год тяжело заболел и был демобилизован. А в 1927 году Остаев начал работать на строительстве Высокогорной электростанции на реке Гизельдон. Там вступил в комсомол, а в 1931 году – в партию. Алексей увлекался спортом, занимался военным делом в кружке оборонного общества. Он все время мечтал об армейской службе, об авиации, его ни на один день не покидала его заветная мечта. Почти все свободное время Остаев посвящал книгам о гражданской войне, об авиации и подвигах летчиков. В 1931 году по просьбе Алексея руководство «Гизельдонстроя» направило его в город Ленинград, в школу подготовки командиров Красной Армии. Несколько месяцев спустя, Остаев был зачислен курсантом в школу военных пилотов. В 1933 году, успешно закончив учебу, молодой летчик был направлен для прохождения службы в Ленинградский военный округ на должность младшего пилота. В полку Алексей стал одним из лучших летчиков. В 1937 году его назначили командиром бомбардировщиков, а затем – командиром авиационного звена. В этой должности, в звании старшего лейтенанта, встретил Остаев советско-финскую войну 1939-1940-х годов. С первых же дней войны он участвовал в полетах на вражеские укрепления. В боях показал высокое мужество и отвагу, летное мастерство и командирский талант. Каждый день звено Остаева наносило точные, мощные удары по «линии Маннергейма» с целью уничтожения вражеских укреплений, дав возможность подразделениям наших войск атаковать противника и захватить эти укрепления с наименьшими людскими потерями. Уже первый боевой вылет Остаева привлек внимание командования 58-го авиаполка. – Молодец, товарищ Остаев! – поздравлял старшего лейтенанта командир полка полковник Удонин. – Я доложу командованию дивизии о блестящем выполнении вами боевого задания. – Ничего особенного не было, – скромно ответил Остаев. А полковник Удонин писал командиру дивизии: «Товарищ Остаев отлично владеет техникой пилотирования и знает свое дело. Является смелым и бесстрашным летчиком». Так, 19 декабря 1939 году эскадрилья взлетела и под облаками легла на боевой курс, сердце забилось в груди: ведь впереди сложности, как все сложится? Мысли Алексея прервал голос штурмана: «Прошли линию фронта, летим над территорией противника». Остаев невольно взглянул вниз. Под крыльями самолета тянулись подернутые дымком пожаров темные перелески озера. Самолет Остаева получил 49 пробоин, и сам летчик был ранен в ногу. Но, несмотря на это, выполнил приказ, успешно посадил на свой аэродром поврежденный самолет. Тяжело раненный, потерявший сознание, Алексей Остаев был направлен в госпиталь. А в чем же была суть выполненного задания? Пехота вышла к основной оборонительной полосе линии «Маннергейма». Из огромных долговременных железобетонных казематов враг стал поливать ее свинцовым градом. Наступление захлебнулось. Большая часть артиллерии не могла помочь пехоте – болота не давали возможности придвинуть огненной позиции ближе к цели. Тогда на помощь пришла авиация. Воздушный корабль Остаева появился над казематами. Вражеские зенитки заговорили хором. Что делать? Бомбить цель, так плотно прикрытую зенитным огнем, не совсем безопасно. Бросать же бомбы с большой высоты – малоэффективно. Остаев углубился в оборону противника, чтобы с тыла внезапно напасть на врага. Но оказалось, что вся глубина вражеской обороны насыщена зенитками. – Снижаться и атаковать! – решил воздушный ас. В другой обстановке он не стал бы рисковать. Он сам учил своих подчиненных, что надо выбирать мертвое, не простреливаемое зенитным огнем пространство, что надо нападать на хорошо охраняемый объект внезапно. Но сейчас, когда наша пехота прижата к земле перед оборонительными сооружениями врага и несет потери… Немедленно, немедленно атаковать!.. И воздушный корабль пошел на резкое снижение. Осколки зенитных снарядов забарабанили по корпусу самолета. Но машина не меняла курса. До цели оставалось 100 м, когда летчик нажал на кнопки бомбосбрасывателя. Над дотами и дзотами поднялись грязно-черные фонтаны. Цель достигнута! Фигуры вражеских солдат, пытавшихся спастись бегством, ясно и четко выделялись на чистом снегу. Летчик прошелся по ним пулеметной очередью и потянул на себя ручку – самолет на мгновение взмыл, потом перешел в горизонтальный полет. Остаев сделал еще несколько заходов, после третьего из них вражеские укрепления снова были окутаны дымом. Самолет пролетел так низко, что взрывные волны бросали его из стороны в сторону. Задание было выполнено успешно. Пехота, возобновив атаку, сравнительно легко овладела вражескими укреплениями. А Остаев взял курс на свой аэродром. Самолет накренился, отказываясь подчиняться воле своего командира. Оказалось, что действует лишь один мотор. Случись это на большой высоте, летчик мог бы спокойно планировать, постепенно идя на снижение. Сделать же подобное на высоте 100-150 метров было невозможно. На помощь пришло мастерство. Экипаж благополучно приземлился на своем аэродроме. Один за другим члены экипажа покидали самолет. Из боевой кабины не выходили лишь командир корабля: тяжелораненый, он потерял сознание. Рана оказалось настолько серьезной, что Алексея положили в госпиталь. За мужество и отвагу летчик Остаев был награжден орденом Красного Знамени. С февраля 1940 года Остаев продолжал выполнять боевые задания в районах Выборга и Керкула, Кяморя, Силиома, 30 боевых вылетов, 40 часов в воздухе – такова статистика боев Алексея Остаева. Однако что кроется за этой статистикой! Вот только один из вылетов. 19 февраля 1940-го года экипаж Остаева получил задание уничтожить на Выборгском железнодорожном узле живую силу и технику противника, ослабив тем самым фронт белофиннов. На подходе к станции самолет Алексея был подбит. Но отважный экипаж все же прорвался к цели и точно сбросил бомбы. Но после успешной атаки на бомбардировщик насели 10 вражеских истребителей, поливая его со всех сторон пулеметным огнем. Летчик маневрировал, но машина была все же поражена. Запах гари заполнил кабину, из пробитых радиатора и маслобака вытекали вода и масло, моторы стали давать перебои. И все же воздушным асам удалось отбиться и дотянуть до своего аэродрома. Остаев благополучно посадил самолет, на котором появилось множество пулевых и осколочных пробоин. «Чтобы ускорить ремонт самолета, – писал в воспоминаниях командир полковник Удонин, – товарищ Остаев, не считаясь со временем и морозами, на открытом воздухе исключительно активно помогал техническому составу в скорейшем вводе самолета в строй»… В представлении командования на присвоение отважному летчику высокого звания говорилось: «Товарищ Остаев среди личного состава пользуется заслуженным авторитетом бесстрашного и храброго летчика, готового к выполнению любого боевого задания». И 21 марта 1940 года Алексею Егоровичу Остаеву первому из уроженцев Осетии было присвоено звание Героя Советского Союза. Вскоре после этого знаменательного события началась Великая Отечественная война, которая застала Остаева в должности командира эскадрильи 208-го авиационного полка. С первых дней Великой Отечественной он участвовал в боевых действиях на западном фронте, совершал налеты на военные объекты фашистов в глубоком тылу, наносил ночные бомбовые удары по скоплениям танков и живой силе противника, по железно – дорожным узлам, штабам, тыловым обозам. Через два месяца Остаеву было присвоено очередное воинское звание майора. В те суровые дни обстановка на подступах к столице нашей Родины была тяжелой. Гитлеровцы уже предвкушали быструю победу над защитниками Москвы. «Через хороший бинокль уже можно рассмотреть внутреннюю часть столицы большевиков», – хвастливо заявляла геббельсовская пропаганда. Командование немецко-фашистских войск подготовила специальную «Зондеркоманду», в обязанность которой входило разрушение Кремля и других особо важных объектов в Москве. В эти сложные дни Красная Армия проявляла необычайный героизм и отвагу. «Великая Россия, а отступать некуда, позади Москва!» – эти проникновенные слова стали девизом защитников Москвы – представителей всех народов нашей многонациональной Родины. Там с одинаковым упорством и отвагой сражались русские и украинцы, белорусы и казахи, узбеки и грузины. Там отважно защищал родную столицу и Герой Советского Союза Алексей Егорович Остаев. С фронта он писал жене: «Дорогая Мария, за всех погибших товарищей, за слезы матерей, вдов и сестер я буду мстить гитлеровским захватчикам… Не плачь, не печалься, не беспокойся обо мне... Я беспощадно буду уничтожать врага». И Алексей до конца был верен своему слову. Днем и ночью он наносил бомбовые удары по танковым группировкам противника, истреблял его живую силу и боевую технику. Измотав и обескровив врага, войска Западного фронта 6 декабря 1941 года начали историческое контрнаступление под Москвой. Алексей Остаев лично водил свой полк на поддержку и сопровождение наступающей пехоты. Эскадрильи руководимого им полка наносили бомбовые удары по вражеским группировкам войск в районах Клина, Солнечногорска, Рузы. 7 января 1942 года 208-ой авиационный полк получил боевое задание нанести удары по фронтовым аэродромам, отступавшего противника, но самолет Остаева получил серьезное повреждение. Командир с трудом довел поврежденный бомбардировщик до своего аэродрома, но при посадке самолет разбился – А.Е. Остаев и экипаж погибли. Как добрая память об отце хранятся в семейном архиве документы: письмо Всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина переносит нас в 1939-1940гг. в период Советско-Финляндской войны. Письмо дотировано 16 апреля 1940 года. А второе письмо писало командование дивизии жене героя Марии Семеновне Остаевой: «Мы гордимся вашим мужем, – он оправдал высокое доверие партии и правительства. Любое, самое трудное и сложное боевое задание выполняет лично, с большим успехом. Из самых трудных боев выходит победителем». Есть еще один документ – извещение: «Герой Советского Союза майор Остаев Алексей Егорович погиб, выполняя боевое задание, по борьбе с немецким фашизмом и похоронен в городе Москве на Новодевичьем кладбище.

Военный комиссар Иваненко.

Зам. начштаба капитан Гридчин.

14 января 1942 года». О том, каким авторитетом и уважением пользовался Алексей Остаев, говорит церемония его проводов в последний путь. Несмотря на сложность обстановки на фронтах, командование, сослуживцы с большими почестями похоронили Остаева. Его именем названа одна из школ в Москве, в Цхинвале на Аллее Героев стоит бюст славного сына осетинского народа, его именем названы улицы в Цхинвале, во Владикавказе и в селении Ногир, в память о нем установлена мемориальная доска. В канун 65-ой годовщины Великой Победы имя А.Е. Остаева присвоено общеобразовательной школе №25 города Владикавказ, на фасаде школы открыта мемориальная доска. «Память живет в стихах,

В мемориальных плитах,

Мы пронесем, как стяг,

Память о всех героях!» На торжественную линейку открытия мемориальной доски были приглашены родственники героя. Священник отец Тимофей – внук Алексея Остаева, племянник Инал Захарович Остаев – пилот первого класса, ныне – мэр города Квайсы (Южная Осетия). Он автор книги воспоминаний об Алексее Егоровиче «Прерванный полет», пишет свои воспоминания об Алексее Егоровиче. А учитель 25 школы Т. Джабиева написала стихотворение о бесстрашном воздушном асе. Ученица 11 класса той же школы Анна Попова написала стихотворение о герое и прочла его на торжественной линейке, посвященной открытию мемориальной доски. Но Победа – это не только радость, но и скорбь. На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель Северной Осетии. Это 89 934 гражданина республики. Из них более 45 500 человек не вернулись с полей сражений. Каждый второй житель нашей республики, участвовавший в войне, погиб. Родина высоко оценила подвиги своих героев. 79 воинам из Северной Осетии было присвоено высокое звание Героя Советского Союза! 9 сынов Осетии стали полными кавалерами ордена Славы! 50 воинам были присвоены воинские звания генералов и адмиралов! Спасибо вам Ветераны – Солдаты минувшей войны. За вами – тяжелые раны, за вами – тревожные сны. За то, что Отчизну спасли вы, сыновнему долгу верны, Спасибо, родные, спасибо от тех, кто не знает войны.

БЕССТРАШНЫЙ ИЗ БЕССТРАШНЫХ Уже в первые и самые тяжелые для нашей страны дни гитлеровского нашествия в едином строю с представителями других национальностей на переднем рубеже обороны были, по неполным данным, более 3000 сынов Северной Осетии. Всего же в вооруженной борьбе против фашистских захватчиков сражалось свыше 80 000 уроженцев Осетии – практически все взрослое население. Наши воины сражались отчаянно, не прячась за спины товарищей, демонстрируя поистине чудеса доблести и героизма. Более половины из них сложили головы на полях сражений, так и не увидев больше родных гор, на обняв тех, кто долгие годы с нетерпением ждал их возвращения домой. При относительно небольшой численности населения Осетия дала 75 Героев Советского Союза, 9 кавалеров ордена Славы трех степеней, 48 человек были удостоены генеральских званий! А это значит, что нам есть кем гордиться нам по праву и есть кого ставить в пример, на чьих славных именах воспитывать нашу молодежь. Герои, чьи подвиги стали легендами, навечно в наших сердцах, в нашей благодарной памяти… Он не был профессиональным военным. Происходил из простой трудовой крестьянской семьи, где труд и созидание были в великом почете, где с малых лет родители учили детей добру, уважению к старшим, бескорыстной любви к родной земле. Когда пробил грозный час Великой Отечественной войны и Родина-мать позвала на защиту своих рубежей, они дружно поднялись на ее защиту от фашистов. А после его разгрома так же дружно встали за штурвалы комбайнов, вернулись к станкам заводских цехов, в научные лаборатории – начали возрождать былую мощь любимого Отечества, обильно политого кровью во время страшной, кровопролитной войны. Герой Советского Союза Константин Елизарович Ходов принадлежит к числу таких великих тружеников. Своим ратным подвигом в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени мирного созидания он воздвиг себе прижизненный памятник признания и преклонения. Родился он в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказе) 11 мая 1907 года. Здесь же прожил всю свою послевоенную жизнь, здесь же завершил он свой многотрудный земной путь. Коста Ходов рано лишился отца и с 12 лет остался на иждивении матери. Острая нужда заставила мальчика уже в 5 классе оставить учебу, чтобы поступить на работу. Но это не могло поправить бедственного положения семьи, и вскоре Константин в поисках лучшей доли попадает в Туркменистан, в Ашхабад, а затем – в Таджикистан. 1932 год. Средняя Азия. Константин Елизарович Ходов – молодой боец отряда по борьбе с басмачеством. Костя и его товарищи хорошо знали каждый камешек, каждую пядь пограничной земли. Навсегда сохранились в его памяти тяжелые будни того сурового времени. Выходили в наряд на заре. Предрассветный холод буквально пронизывал все тело. Но нельзя было – ни курить, ни развести костер и даже передвинуться: враг не дремал. Хрустнет ветка – и спугнешь перебежчика. Приходилось терпеть все: и холод, и налетавшую тучами мошкару, и скрип песка на зубах после налетевшего ветра. Вербовщики с противоположной стороны играли на доверии населения. Они запугивали народ, как могли, и обманным путем снимали их с насиженных мест целыми кишлаками. Только потом к людям пришло прозрение, но… Молодой боец сочувствовал обманутым дехканам. Выходец из народа, рано осиротевший, он хорошо знал цену куска хлеба. Голодная жизнь не раз кидала его с места на место, заставляя менять ставшее привычным место жительства, а потому ему хорошо была знакома незавидная доля переселенца. А эти крестьяне бросались в неведомое, отрываясь от родной земли. Константин видел раскаяние тех, кто пытался вернуться, насмотрелся на оборванных и голодных, потерявших на другой стороне родных и последний скарб дехкан, и ему хотелось помочь горемыкам, защитить их от коварных врагов. Особый отряд, в котором служил Константин, перехватывал вербовщиков, охранял покой людей, пресекая любую возможность паники и клеветы на молодую Республику Советов. Приходилось уничтожать прослывшие своей нечеловеческой жестокостью банды басмачей, помогать советской власти утвердиться в Средней Азии. Служба на границе научила молодого бойца многому: дисциплине, товарищеской взаимовыручке, самоотверженности, умению мгновенно ориентироваться в сложной обстановке, принимать ответственные решения – словом, закалила его характер, привела к возмужанию и зрелости. Когда весть о начале войны докатилась и до далекого Таджикистана, Джиликульским райвоенкоматом Константин Елизарович Ходов был призван на фронт… И после войны у Константина Ходова осталось много друзей в Таджикистане – в тех местах, где в борьбе с врагами Советской власти прошла его бурная молодость, где до войны, с 1932 по 1941 год, он проработал начальником артели имени 8 Марта. В поселке Джиликуль в 70-е годы был 9-й пионерский отряд, гордо носивший имя прославленного героя-осетина Константина Ходова. Ребята не теряли связи с ветераном, вели с ним теплую переписку, собирали материалы о времени его службы в Таджикистане, а в сентябре 1973 года пригласили его в Джиликульскую школу №45, один из лучших отрядов которой носит его имя, чтобы из первых уст узнать о его героическом прошлом и сфотографироваться с ним на память. В письме-приглашении Константину Ходову ученица 5 класса Джиликульской школы писала: «Мы гордимся, что наш отряд носит Ваше имя. Обещаем Вам, что будем учиться на «хорошо» и «отлично». В нашей школе организован уголок военно-патриотического воспитания учащихся, где имеются материалы и о Вас…» Из письма учителя, классного руководителя отряда красных следопытов той же школы К.Г. Байманова, стало известно, что встреча К.Е. Ходова с детьми Таджикистана легла в основу документального кинофильма «Дети страны Советов». Эта встреча также транслировалась в «Новостях» местного телевидения. К.Байманов с благодарностью писал герою: «В кратчайший исторический срок отсталая в прошлом феодальная и колониальная страна Таджикистан превратилась в одну из передовых индустриальных советских республик. В этом деле есть и скромная доля сына осетинского народа…» Научный сотрудник института истории имени Ахмади Академии наук А. Секретов рассказал о мужестве и героизме Константина Ходова. А в письме от коллектива районного отдела народного образования Таджикистана и коллектива учителей и учащихся школы №45, присланном на имя Н. Саутиева, директора завода «Топаз», где после войны трудился в должности старшего инженера К. Ходов, сообщалось: «на состоявшейся в райисполкоме конференции по вопросам охраны памятников истории и культуры было вынесено решение об установлении бюста Константину Елизаровичу Ходову в Джиликуле» – там, где он работал до начала Великой Отечественной войны. Оттуда, из Средней Азии, в далеком 41-м Ходов и ушел на фронт, где был определен в 20-ю артиллерийскую дивизию. Он воевал под Москвой и Сталинградом, под Курском, в Белоруссии, принимал участие в боях за Украину. Своими глазами он видел «котел» Сталинграда и кровопролитные сражения Курской битвы. Не единожды был ранен, лечился в госпиталях Горького, Ташкента. Но снова и снова рвался в бой. И снова командовал взводом, уничтожая ненавистного врага… Первое боевое крещение помощник командира пулеметного взвода 20-й кавалерийской дивизии кавалерийского корпуса под командованием Л.М. Доватора Константин Ходов получил в ожесточенных боях под Москвой. 19 декабря 1941 года недалеко от Волоколамского шоссе Коста был ранен и более 3 месяцев лечился в тыловых госпиталях. Боевое мастерство К. Ходова оттачивалось и закалялось в великой битве под Сталинградом. Здесь, находясь в составе 14-й гвардейской кавалерийской дивизии, Ходов испытал горечь вынужденного отступления под напором превосходящих сил врага и радость победы над отборными силами фашистских войск. Это был период, когда враг под ударами наших войск стал отходить от берегов Волги и Дона. Кавалерия преследовала отступающие колонны гитлеровцев. Впереди был населенный пункт Александровка. По его улицам откатывались колонны мотопехоты врага. Оценив обстановку, Ходов галопом огородами выскочил наперерез вражеской колонне, остановил пулеметную тачанку и в упор начал расстреливать охваченных паникой гитлеровцев. В этом неравном бою Ходов сам уничтожил 25 фашистов и вывел из строя 5 немецких автомашин! В другом сражении – после пяти немецких атак – у позиций расчета Константина Ходова осталось на поле брани 200 фашистских трупов. В третьем бою раненый Ходов, истекая кровью и теряя силы, добрался до единственного оставшегося целым пулемета и, открыв огонь по врагу, помог отбить яростную атаку противника. Однажды, во время очередной атаки, когда опасность угрожала командному пункту, в котором находились член военного Совета фронта, военные корреспонденты и командир полка Федор Алексеевич Нелидов, бесстрашный боец Ходов вновь спас положение. Понимая, что могут погибнуть многие товарищи по ратному делу, Ходов принял для себя решение отражать атаку до последнего патрона. Ценой больших усилий он сумел «раздавить» немецкую самоходку, вытащил замок пулемета и патроноприемник, чтобы враг не воспользовался пулеметом, а сам уполз на командный пункт. Об этом ярком эпизоде своих фронтовых будней Ходов вспоминал скромно, буднично, без излишней помпезности. Фронтовая газета «В бой, кавалеристы!» посвятила подвигам отважного пулеметчика целую полосу под заголовком «Бесстрашный из бесстрашных». В статье говорилось, что «гвардеец Константин Ходов – один из тех коммунистов, которые идут на самые ответственные участки и побеждают». А вот еще один эпизод из фронтовой жизни Константина Ходова. Фашисты решили запугать советских солдат психической атакой, не рискуя поначалу наступать танками. Ходов только и ждал этого. Подпустив пехоту на 150-200 метров, пулеметчик открыл огонь. Падали десятками гитлеровцы, скошенные свинцовым градом. Психическая атака немцев не удалась, и враг откатился назад. После артиллерийского обстрела позиций конников противник вновь ринулся на атаку, но опять безуспешно. И так 5 раз вражеская пехота атаковывала позиции гвардейцев и каждый раз с большими потерями откатывалась обратно. Наконец враг бросил в атаку свои танки. Конники встретили их противотанковыми гранатами. Ходов продолжал вести огонь до последнего патрона. Вражеская пехота, отрезанная от танков, залегла. Но вот танк пошел прямо на храброго пулеметчика. Ходову было приказано укрыться в щель. Грузный танк завалил его, но отважный пулеметчик остался жив и по-прежнему расстреливал пехоту врага. «Эскадрон благодаря Ходову не отошел ни на шаг», – докладывал командир эскадрона командиру полка, когда подошли главные силы кавалеристов. Перед своими позициями конники насчитали 200 трупов вражеской пехоты! Об этом подвиге рассказывала своим читателям газета 7-го гвардейского кавалерийского корпуса «В бой, кавалеристы!» от 11 ноября 1944 года. В ней говорилось: «Подразделения отбивали яростные атаки врага. Танки, самоходные пушки и следовавшие за ними гитлеровцы рвались к окопам конников. У пулеметчика Ходова оставалась только одна пулеметная лента. Дорога была каждая пуля, и храбрец бил по врагу с близкой дистанции. Пехота залегла, а танки все лезли вперед. Один из них навалился на окоп пулеметчика, но стоило вражескому танку отойти, как Ходов, живой и невредимый, послал на врага шквал смертоносного огня. Атака врага была отбита». В этом бою Ходов был ранен и снова попал в госпиталь. Но с сентября 1943 года он опять встал в боевой строй гвардейцев-конников. Ходов участвовал в освобождении Украины в составе войск Центрального фронта. Особо отличился герой в сражениях в Гомельской и Черниговской областях. Новое испытание выпало на долю Ходова 2 декабря 1943 года. В боях за населенный пункт Колоце в Белоруссии противник перешел в атаку. Ходов уничтожал гитлеровцев, стреляя из своего пулемета. Контратака была отбита, однако враг повторял атаки одну за другой. Колоце в системе вражеской обороны имело большое значение, поэтому гитлеровцы не хотели примириться с его утратой. Ходов был тяжело ранен в ногу. Товарищи перенесли его за боевые порядки эскадрона. Гитлеровцам удалось вывести из строя весь расчет единственного в эскадроне пулемета. Они вновь перешли в контратаку. Конники остались без поддержки мощным огнем. Видя это, Костя, превозмогая нестерпимую боль, подполз к пулемету и открыл огонь по вражеским автоматчикам. И, вторично раненый, не прекращал огня до полного отражения контратаки. Когда товарищи подоспели на помощь Ходову, он был уже обескровлен и потерял сознание, но его руки так и не выпускали пулемета. «Мастером огненных атак» прозвали товарищи бойца Ходова. «Достоин высокой правительственной награды – присвоения звания Героя Советского Союза», – писал военному начальству командир 14-й Гвардейской кавалерийской дивизии полковник Фиксель. Ходатайство командира дивизии было поддержано командующим войсками фронта генералом армии К.К. Рокоссовским. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года старшему сержанту Константину (Коста) Елизаровичу Ходову было присвоено звание Героя Советского Союза. Весть о присвоении ему звания Героя Советского Союза пришла к нему в госпиталь, где он залечивал свои раны. Они еще долго давали о себе знать. Константин Ходов перенес три операции, но раны по-прежнему не давали старому бойцу покоя. И все же, повидавший многое на своем веку ветеран не позволял себе расслабляться: по первому же зову он шел к своим старшим товарищам, к молодежи. На одной из встреч с молодежью в речи, обращенной к юному поколению Осетии, Ходов сказал: «Скоро праздник Победы. Праздничные салюты. Чистое, мирное небо, спокойная жизнь достались нам огромной ценой, более 20 миллионов жизней угасли во имя того, чтобы вы могли сегодня спокойно жить и работать. Осваивайте свои профессии, хорошо учитесь, а главное, помните о внимании и заботе, которым вас окружила страна. Будьте бдительны, дисциплинированны, помните о силе убеждения и личного примера, лишь спрашивая с себя, можно чего–то требовать и от других. Мирного неба вам, мои молодые друзья». После долгожданной победы герой вернулся к мирному труду в город Орджоникидзе. И теперь, уже на мирном фронте борьбы, он снова был впереди, подобно маяку, освещающему путь другим. Провожая товарища на заслуженный отдых, руководство и коллектив предприятия, где более 20 лет добросовестно проработал Константин Елизарович Ходов, присвоили ему звание «Почетный ветеран завода». В приказе о зачислении Героя Советского Союза Ходова К.Е. почетным членом коллектива, в частности, говорилось: «В связи с уходом на заслуженный отдых Героя Советского Союза, почетного ветерана завода К.Е. Ходова, отмечая его многолетний доблестный труд, плодотворную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, приказываю: В соответствии с решением общего собрания коллектива завода от 22. 02. 88 г., зачислить Героя Советского Союза К. Е. Ходова почетным членом трудового коллектива завода; Соорудить в музее истории и трудовой славы завода уголок Героя Советского Союза К. Е. Ходова; Оформить К. Е. Ходову бессрочный пропуск на завод как почетному члену коллектива завода. Директор завода Н.Саутиев» Так по достоинству был оценен труд ветерана войны и труда Константина Ходова, активного участника общественно-политической жизни завода, военно-патриотического воспитания молодежи и в работе ветеранских организаций. 11 февраля 1989 года Ходова не стало. Одна из ведущих республиканских газет – «Социалистическая Осетия» – от 19.05.1989 года писала: «После тяжелой и продолжительной болезни скончался член КПСС с 1943 года К.Е.Ходов… В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза… 11 мая, в день рождения Героя СССР К.Е. Ходова, у дома, что по улице Генерала Плиева, где он проживал более 20 лет, состоялся митинг. Его открыл председатель ветеранов завода «Топаз», почетным членом которого являлся Ходов, Е.А. Саркисов. Состоялось открытие мемориальной доски в память о герое. Это право было предоставлено старейшему рабочему завода, ветерану войны и труда Б.И. Голикову, который рассказал о старшем товарище как о храбром солдате, честном труженике и прекрасной души человеке, заслуженно занесенном в галерею ветеранов-передовиков производства…» К.Е. Ходов воспитал двух сыновей, четырех внуков, дождался правнуков. Высокий воинский подвиг Константина Ходова был по достоинству был оценен Родиной: ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, медалей «Золотая звезда», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа». Память о доблестном патриоте свято хранится его соотечественниками на родной осетинской земле, где о воинах, не щадивших живота своего за счастье любимой Родины, народом слагаются героические песни, столь популярные в Осетии. ИРИНА КЕСАЕВА,

Почетный работник общего образования РФ,

педагог доп.образования Дома детской культуры.

(г. Владикавказ)