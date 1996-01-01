ВЫСОКОГОРНЫЙ ПАМЯТНИК МАТЕРЯМ РОССИИ



Здравствуйте, уважаемая редакция!

Обращается к Вам представитель рутульцев – самого малочисленного народа в Российской Федерации, с пожеланиями доброго здоровья и успехов в Вашей благородной деятельности. Я, Абдулжелилов Гасангусейн Бабаевич – автор проекта мемориального комплекса воинской и трудовой Славы, и строящегося памятника Матерям России в высокогорном с. Киче Рутульского района Республики Дагестан.

О себе: я уроженец Дагестана, выпускник исторического факультета Саратовского Государственного Университета. Благодаря русским учителям мы получили образование, за что бесконечно им благодарны. Имею много друзей в разных регионах нашей России.

В настоящее время по моей инициативе в знак благодарности и уважения ко всем российским матерям, сыновья которых так и не вернулись с войны, и матерям-труженицам тыла, которые не щадили себя на заводах, пашнях и в госпиталях во время Великой Отечественной войны, мы строим самый высокогорный памятник Матерям России. И мы думаем, что он будет ещё одним шагом по увековечению памяти защитников Отечества, приумножению теплоты, доброты в отношениях между людьми, станет ещё одним объединяющим фактором в благородном деле сближения народов нашей многонациональной России, в укреплении духовно-нравственных и культурных основ общества.

В этой связи очень просим Вас опубликовать в журнале СЕНАТОР прилагаемую статью и фотографии строящегося памятника. С глубоким уважением,

ГАСАНГУСЕЙН АБДУЛЖЕЛИЛОВ,

г. Махачкала, Дагестан



ПАТИМАТ ГЕЛИЧОВА,

руководитель Дагестанской общественной организации женщин-участниц локальных войн,

вдов погибших защитников Отечества «Содружество женщин» В высокогорном селе Киче Рутульского района Республики Дагестан начато строительство самого высокогорного в России памятника, посвящённого матерям России. Приграничный Рутульский район называют Дагестаном в миниатюре. Здесь в суровых условиях высокогорья единой семьёй издревле живут шесть коренных братских народов республики: рутульцы, цахуры, лезгины, аварцы, азербайджанцы, лакцы и седьмой – русские, чьи сыновья служат в пограничных отрядах, охраняющих свыше 115 км южных рубежей Российской Федерации.

Конечно, у каждой народности своя уникальная культура, свои обычаи, традиции, особенности языка и быта, но вместе с тем в нашей жизни есть нечто общее, сокровенное, что во все времена согревало души и объединяло наши сердца. Это память. Она нетленна, неподвластна времени.

Мы – наследники Великой Победы, гордимся подвигом наших отцов, дедов, матерей, которые в суровые годы Великой Отечественной войны по зову сердца поднялись на защиту Родины.

Как отметил на форуме в Волгограде и.о. президента Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, все народы Советского Союза воевали против фашистских захватчиков, пытавшихся сокрушить наше Отечество. Захватчикам этого сделать не удалось, потому что наши отцы и деды были людьми с честью и достоинством, с глубоким чувством дружбы народов. Они сплотились вокруг русского народа и вместе отстояли честь, свободу и независимость Отчизны.

Плечом к плечу с сыновьями и дочерьми русского и других братских народов сражались и дагестанцы. В республике почти не было семьи, из которой не было бы на фронте мужчины. Многие из них были награждены орденами и медалями, 58 человек стали Героями Советского Союза, 7 человек – полными кавалерами ордена Славы. Около 90 тысяч дагестанцев погибли на фронтах войны.

В Великую Победу неоценимый вклад внесли женщины-матери. Вместе с русскими сёстрами героически сражались на фронте, в партизанских отрядах и наши горянки. В тылу женщины и подростки стали к станкам вместо ушедших на фронт отцов, мужей, братьев. Ничего не жалели они для фронта и Победы: население Дагестана собрало около 300 кг золотых, серебряных и других драгоценных изделий, около 800 тонн лома чёрного и цветного металла для нужд армии. В одном только Рутульском районе женщины связали около 30 тысяч пар тёплых носков и перчаток для фронта.

Когда враг рвался на Кавказ, тысячи женщин вышли на строительство оборонительных рубежей. В тяжёлых условиях непогоды и гористой местности, перенося огромные трудности и лишения, матери укрепляли каждую тропу, сделав подступы к Дагестану неприступными. За подвиги в годы войны тысячи дагестанок заслужили высокие правительственные награды.

Память священна. Она не уходит с поколением поседевших ветеранов. Она воплощена в бронзе, воспета в стихах и песнях о героизме советского народа. В разных уголках необъятной России установлены памятники матерям, не дождавшимся своих мужей и сыновей с фронта, и наш человеческий долг – продолжить эту эстафету памяти. Одним из символов её является и строящийся в селе Киче памятник «Мать и дитя. В основание памятника священная надпись: «Рай находится под ногами матерей».

К 60-й годовщине Великой Победы 9 мая 2005 года в центре села Киче торжественно был открыт памятник защитникам Отечества, его автор и инициатор проекта – Гасангусейн Абдулжелилов. Памятник «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ» (по мотивам знаменитого стихотворения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова) был воздвигнут методом народной стройки и посвящён отцам-защитникам Отечества. По его сторонам две пушки, выделенные для мемориала распоряжением Правительства Российской Федерации.

Памятник Матерям России станет теперь логическим продолжением мемориального комплекса. Он представляет собой шестиметровую композицию, напоминающую триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве. Над аркой будет установлена скульптурная композиция «Мать и дитя» с ореолом солнца из лучей, символизирующих братские народы Дагестана. По обе стороны памятника будут установлены плиты с высеченными на них именами матерей-героинь, вырастивших и воспитавших по 10 и более детей, а также их русских сестёр-учительниц, приехавших в трудные годы в далёкий горный Рутульский район учить грамоте горских детей и оставивших о себе неизгладимую память у благодарных жителей района и всего Дагестана. Открытие памятника планируется к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время жители села Киче начали сбор средств на строительство памятника и благоустройство территории комплекса. Мы уверены, что к великой дате преклонить колени перед ним смогут и местные жители, и гости района, и гости Дагестана.

