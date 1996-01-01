ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ» (впервые после окончания Великой Отечественной войны)
ОБРАЩЕНИЕ ФОНДА «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» и ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖУРНАЛА «СЕНАТОР»
2011 год – это год 70-летия начала Великой Отечественной войны, победа в которой стоила народу нашей страны неимоверных жертв. И не только на полях сражений, но и среди мирного населения на территориях, попавших под оккупацию, а это только в России 18 регионов. Хатынь и Бабий Яр – лишь два символа этой трагедии. Но после распада СССР и эти символы остались за пределами России. И получается, что сегодня у нас в стране нет ни одного общенационального памятника, посвященного трагедии мирного населения в годы войны. А ведь в одной Смоленской области за время оккупации погибло более 540 000 человек, треть жителей области. Это десять Бухенвальдов! В Угранском районе области заживо было сожжено 742 мирных жителя, в соседнем Вяземском – 773; вместе это десять Хатыней!
Однако за все минувшие после войны годы об этой трагедии не было ни одного упоминания на государственном уровне; даже в Смоленском областном музее Великой Отечественной войны о ней нет ни одного экспоната. Сведений о трагедии российских Хатыней нет ни в энциклопедиях о Великой Отечественной войне, ни в трудах историков. Это несправедливо, это не по-человечески…
Федеральный журнал «Сенатор» и Фонд «Маршалы Победы» приняли совместное решение:
1. Инициировать сооружение в г. Москве на Поклонной горе общенационального памятника жертвам войны из числа мирного населения оккупированных территорий страны; рабочее название проекта «ПЛАЧ РОССИИ».
Создать Общественно-наблюдательный Совет по реализации этого проекта, куда войдут представители федеральных и региональных органов власти, общественные деятели, представители науки, культуры и искусства России.
Объявить Международный конкурс художников и скульпторов по созданию мемориального комплекса «ПЛАЧ РОССИИ».
Организовать торжественную закладку первого камня на месте будущего мемориального комплекса «ПЛАЧ РОССИИ» 22 июня 2011 года с участием ветеранов Великой Отечественной войны, видных государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры и искусства России.
Открытие мемориала приурочить к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках реализации проекта возродить в Москве знаменитый сиреневый сад (селекционер Л.А. Колесников), уничтоженный в 60-х годах прошлого века, создав в парке на Поклонной горе «Сиреневую аллею Героев Великой Отечественной войны» и посадив саженцы сирени вокруг мемориального комплекса.
Организовать всенародный сбор средств на создание мемориала.
2. Подготовить Книгу памяти о жертвах из числа мирного населения России в годы Великой Отечественной войны. Обратиться с призывом принять участие в проекте к региональным органам власти и местного самоуправления территорий, бывших в годы войны под оккупацией, к историкам, краеведам, журналистам, в т.ч. теле- и радиожурналистам; их работы публиковать на интернет-портале журнала «СЕНАТОР».
Издание книги наметить к 70-летию Великой Победы; книгу проиллюстрировать фотоматериалами, собранными в процессе реализации проекта.
3. Подготовить документальный фильм, посвященный жертвам оккупации.
ФИЛЬМ-РЕКВИЕМ «ПЛАЧ РОССИИ» Посвящается жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа мирных граждан СССР, погибшим во время боевых действий, на оккупированных территориях, в партизанских лесах, в концлагерях, заживо сожжённым жителям русских, украинских, белорусских деревень…
На совещании руководства Федерального журнала «Сенатор» и Фонда «Маршалы Победы» с участием членов его Правления рассмотрен также вопрос о предстоящем в 2014-м году 100-летии начала Первой мировой войны. Намечены следующие мероприятия:
– Провести творческий конкурс с участием писателей, журналистов, историков, композиторов, художников, скульпторов, посвященный Первой мировой войне и её героям.
– Провести Международную научно-практическую конференцию, посвященную Первой мировой войне.
– Издать спецвыпуск Федерального журнала «СЕНАТОР», посвященный Первой мировой войне, и книгу с материалами участников творческого конкурса.
– Войти в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и в Государственную Думу Российской Федерации с предложением о сооружении в Санкт-Петербурге памятника, посвященного героям Первой мировой войны.
– Создать к 100-летию начала Первой мировой войны документальный фильм и художественную полнометражную картину о войне и её российских героях.
С целью реализации вышеуказанных проектов подготовлены обращения к Президенту и Председателю Правительства Российской Федерации, в адрес соответствующих федеральных и региональных органов власти, Общественной Палаты Российской Федерации, ведущих средств массовой информации.
О ходе работе по выполнению принятых решений будет сообщаться по мере получения информации. Об условиях намеченных конкурсов и реквизитах по сбору средств на проекты будет сообщено дополнительно.
Правление Фонда «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ»
Редакция журнала «СЕНАТОР»
P.S. Оргкомитет проекта «Плач России» надеется на активное участие всех, кто неравнодушен к нашей героической и трагической истории страны, в сборе данных о местах гибели мирного населения на оккупированных в годы Великой Отечественной войны территориях (18 регионов) России с целью создания «КНИГИ ПАМЯТИ». Свои материалы просим присылать нам вместе с вашей фотографией и кратким сведением о себе, включая
домашний адрес и телефон, по указанному адресу электронной почты. Также напоминаем, что Фонд «Маршалы Победы» проводит сбор пожертвований граждан на организацию и проведения указанных мероприятий, в том числе и на сооружение мемориального комплекса «Плач России» безчисленным жертвам фашистского зверства из числа мирных граждан СССР.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
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