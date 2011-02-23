|
ПОБЕДИТЕЛИ II МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»
Недавно в Москве завершило свою работу Жюри Международного творческого конкурса «Вечная Память», и Оргкомитет подвел итоги Конкурса. Как уже сообщалось, было рассмотрено свыше 5000 заявок авторов из 23 стран мира. Высокий статус участника II МТК «Вечная Память» получили 155 человек из 14 стран. Среди них 46 писателей, 18 поэтов, 43 журналиста, 4 историка, 3 юриста, 1 актриса театра, 1 священнослужитель, а также 14 преподавателей вузов, ученых, 17 учителей, 1 аспирант, 2 студента, 9 школьников.
Впервые в рамках II МТК «Вечная Память» были приняты к рассмотрению также и музыкальные произведения, документальные фильмы, программы телевидения и радио, посвященные великой Победе; таким образом, среди конкурсантов оказались и авторы 33 песен, 3 радиопередач, создатели документального телефильма и телерадиовыпусков.
По оценке членов Оргкомитета и Жюри, установленная высокая планка на право участия в Конкурсе многими успешно преодолена.
Лауреатами литературно-публицистического конкурса стали 13 авторов из 6 стран мира – Австрия, Беларусь, Казахстан, Литва, Россия, Украина. Это:
|
Брикс Ганс: мемуары «С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ» –
участник Второй мировой войны, г. Штоккерау (Австрия).
Грачёв Евгений: повесть «ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ» –
писатель, журналист, ведущий программ ГТРК «Саратов» (Россия).
Зулькарнаева Гульсина: очерк «СТУК СЕРДЦА МОЕГО ОТЦА» –
дебютантка II МТК «Вечная Память», преподаватель колледжа, г. Уфа (Россия).
Ильин Илья: рассказ «ШПАНА ЗАВЕТНАЯ» –
писатель, журналист, драматург, г. Москва (Россия).
Левгеров Валентин: повесть «ЭТО БЫЛО В БЕРЛИНЕ» –
ветеран Великой Отечественной войны, писатель, г. Висагинас (Литва).
Огнёв Александр: очерк «НЕУСТРАШИМЫЙ КОМАНДАРМ» –
ветеран Великой Отечественной войны, писатель, профессор ТГУ, г. Тверь (Россия).
Омельченко Василий: повесть «ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ДЕТСТВА» –
писатель, журналист, г. Харьков (Украина).
Скарынкин Иван: повесть «ПОМНИТЬ ЗАПРЕЩЕНО» –
ветеран Великой Отечественной войны (награжден посмертно), г. Минск (Беларусь).
Сотников Борис: повесть «ЗАЛОЖНИКИ» –
писатель (награжден посмертно), г. Днепропетровск (Украина).
Черников Павел, Юлия Глухова: повесть «РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА» –
ветеран Великой Отечественной войны и его внучка, г. Астрахань (Россия).
Чернышова Елена: очерк «ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО» –
корреспондент газеты «Неделя» и собкор «Экспресс К», г. Петропавловск (Казахстан).
Штанько Виктор: повесть «ПОСЛЕДНЯЯ ФОТОГРАФИЯ» –
врач-рентгенолог, писатель, драматург, г. Пушкино (Россия).
Имена лауреатов указаны в алфавитном порядке; призёры по номинациям будут известны
на церемонии награждения победителей Конкурса.
С сожалением приходится отметить, что в список лауреатов Конкурса вполне могли войти такие авторы, как наш давний друг Станислав Олефир (Россия), Елена Пономаренко (Казахстан), Виктор Бычков (Россия) и другие. Но они не обратили внимания на одно из обязательных условий Конкурса: «Жюри примет на рассмотрение ранее не опубликованные (в том числе в Интернете) или написанные специально по условиям Конкурса авторские материалы...», что обернулось для них потерей призовых мест. Однако специальным решением Оргкомитета за авторами сохранен статус участников Конкурса, что означает, что их произведения будут включены также в трехтомник материалов Конкурса.
|
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ II МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» ПРИСУЖДЕН:
Алферов Валерий: повесть «КАВАЛЕР ЮЖНОГО БАНТА» –
дебютант Конкурса, специалист промышленной безопасности, г. Тольятти (Россия).
Батурин Фёдор: очерк «СПАСИБО, МАМА!» –
пенсионер, кандидат философских наук, г. Новосибирск (Россия).
Беллендир Светлана: рассказ «ЗИМОГОРЫ» –
журналист, редактор республиканской газеты «Ветеран Башкортостана», г. Уфа (Россия).
Белякова Татьяна: серия ОЧЕРКОВ о войне –
судья в отставке, литератор, с. Улуй Красноярского края (Россия).
Бойко Николай: очерк «ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ ДУСЯ» –
капитан 3 ранга запаса, журналист, г. Киев (Украина).
Валеев Марат: мемуары «А Я БЫЛА СОВСЕМ ДЕВЧОНКОЙ» –
журналист, редактор газеты «Эвенкийская жизнь», г. Тура (Россия).
Вейн Дмитрий: очерк «КОМАНДИР ШТРАФНОГО БАТАЛЬОНА» –
учитель истории, аспирант кафедры Отечественной истории АГПА, г. Барнаул, (Россия).
Волков Владимир: очерк «ОН БРАЛ ГОРОДА ГЕРМАНИИ» –
ведущий инженер Петербургского научно-технического центра «КИТ», г. Санкт-Петербург (Россия)
Волынец Наталья: статья «ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ С ВОЙНЫ» –
собкор газеты «Гродненская правда», дипломант I МТК «Вечная Память», г. Вилейка (Беларусь).
Волынец Николай: очерк «ВКУС БЕРЕЗОВОГО СОКА» –
корреспондент журнала «Тендер», студент-заочник журфака БГУ, г. Минск (Беларусь).
Гаммер Ефим: очерк «ЮНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ» –
автор-ведущий литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп», г. Иерусалим (Израиль).
Горбачёва Надежда: очерк «СИЛОЙ ЛЮБВИ И ВЕРЫ» –
доцент кафедры гуманитарных дисциплин АФ МГУКИ, г. Барнаул (Россия)
Гуд Владимир: рассказы «ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ» и «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН» –
писатель, журналист, сотрудник НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург (Россия).
Гусева Галина: очерк «СТРАНИЦЫ СТАРОГО АЛЬБОМА» –
педагог-пенсионер, г. Пермь (Россия).
Гущин Виктор: статья «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ЕЛГАВЫ» –
директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований, г. Елгава (Литва).
Дружаева Ирина: цикл рассказов «СЛАДКАЯ ТАЙНА» –
поэт и писатель, лауреат I МТК «Вечная Память», г. Городец (Россия).
Дернович Нина: цикл рассказов «АХ, ВОЙНА, ЧТО НАДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ!..» –
писатель, заслуженный работник образования Украины, г Молодогвардейск (Украина).
Довыденко Лидия: очерк «ДОРОГИЕ МОИ ФРОНТОВИКИ» –
писатель, научный сотрудник РГУ им. Канта, г. Балтийск (Россия).
Евдокимов Пётр: мемуары «ВОЙНА ГЛАЗАМИ СОЛДАТА» –
ветеран Великой Отечественной войны. г. Кстово (Россия).
Ершова Екатерина: мемуары «ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ» –
литератор, кандидат педагогических наук, г. Санкт-Петербург (Россия) .
Жекотов Юрий: рассказ «ДЕДУШКИНА НАГРАДА» –
литератор, педагог, г. Николаевск-на-Амуре (Россия) .
Зайцев Николай: очерк «СТАРОВЕРСКАЯ СУДЬБА» –
писатель, г. Талгар (Казахстан) .
Ибрагимовы – Муаззамхон и Зокиржон: цикл публикаций «СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ» –
брат и сестра – оба журналисты, она живет в Узбекистане, он – в Швеции.
Каркотко Мария: путевые заметки «СОЛДАТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ» –
врач, сотрудник газеты «Семейный доктор», г. Минск, (Беларусь) .
Валерий Кириллов: книга очерков «КОМУ ТЫ ТАК ОБЯЗАН» –
писатель, заслуженный работник культуры РФ, г. Андриаполь (Россия).
Клименков Андрей: дневник бабушки «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!» –
преподаватель вуза, дипломант I МТК «Вечная Память», г. Балашов (Россия).
Ковалевский Геннадий: мемуары о войне «ПЕШКОМ ДО БЕРЛИНА» –
ветеран Великой Отечественной войны, г. Омск (Россия).
Краснов Владимир: очерк «ПОБЕДИ ЗЛО ДОБРОМ!» –
писатель, журналист, главный редактор еженедельника «Красная искра», г. Боровичи (Россия).
Курганов Алексей: РАССКАЗЫ о войне –
литератор, врач-рентгенолог, г. Коломна (Россия).
Ливенцев Дмитрий: документальная повесть «БЕСКОНВОЙНОЕ ПЛАВАНИЕ» –
доктор исторических наук, профессор Воронежского ГПУ, г. Воронеж (Россия).
Лопатин Юрий: рассказ «ХОЛОДНЫЕ РАССВЕТЫ» –
военный журналист, писатель, лауреат I МТК «Вечная память», г. Самара (Россия).
Манджиев Николай: очерк «ЧИЛГИРСКИЕ ГЕРОИ» –
журналист, ведущий научный сотрудник Регионального института инновационных исследований, г. Элиста (Россия).
Мирошник Татьяна: эссе «БУМЕРАНГ ПАМЯТИ» –
сценарист, редактор, режиссёр ТО «Слово и Образ», г. Москва (Россия).
Мухарьямов Валерий: рассказ «ДОРОГА В РАЙ» –
писатель, драматург, сценарист, г. Москва (Россия).
Пахомов Юрий: повесть «ГОРЬКИЙ ПРИВКУС ПОБЕДЫ» –
член Высшего творческого Совета Союза писателей России, г. Москва (Россия).
Павлов Юрий: рассказы «В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» и «ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА НАД ДОРОГОЙ» –
поэт, прозаик, сотрудник Администрация Владимирской области, г. Владимир (Россия);
Петров Михаил: повесть «ПОСЛЕДНИЙ ДОЗОР» –
писатель, заслуженный работник культуры РФ, директор издательства «Русская провинция», г. Тверь (Россия).
Петрова Надежда: рассказ «РУКОПОЖАТИЕ ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЕ» –
писатель, сотрудник шахты «Черкасская», г. Зимогорье (Украина).
Переяслов Николай: очерк «ГЕНЕРАЛ НАСТУПЛЕНИЯ» –
писатель, секретарь Правления Союза писателей России. г. Москва (Россия).
Попов Виктор: статья «ПРАВДА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ» –
кандидат исторических наук, профессор, специалист по новейшей истории, г. Волгоград (Россия).
Понушков Виталий: очерк «ЗАЩИТА ЗЕМНОГО ОТЕЧЕСТВА» –
педагог, работник администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, с. Дивное (Россия).
Сергеева Марина: очерк «УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ №33335» –
преподаватель Тверского института усовершенствования учителей, г. Тверь (Россия).
Скарлыгина Марина и Шевченко Тарас: очерк «ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ТАНКОВ» –
она – учитель русского языка и литературы, он – пенсионер, г. Курск (Россия).
Смирнягин Сергей: очерк «ВСТРЕЧИ С «ТЕНЬЮ» ГИТЛЕРА» –
журналист, г. Улан-Удэ (Республика Бурятия – Россия).
Сопельняк Борис: документальный очерк «НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ» –
писатель, журналист, г. Москва (Россия).
Сопина Екатерина: рассказ «НЕ ПАРА» –
литератор, г. Москва (Россия).
Сухарев Александр: рассказ «РАНЫ НОЮТ ПЕРЕД ДОЖДЁМ» –
юрист, советник губернатора Владимирской области, г. Владимир (Россия)
Тарасов Александр: очерк «БЕССМЕРТНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ ПОДВИГ» –
писатель-журналист, референт пресс-службы Следственного комитета МВД России, г. Москва (Россия).
Толстиков Николай: очерк «СОСЕДИ» –
священнослужитель храма святого Николая во Владычной слободе, г. Вологда (Россия).
Ушаков Иван (посмертно): мемуары «КАК ЭТО БЫЛО» –
ветеран Великой Отечественной войны, почетный сотрудник Госбезопасности СССР, г. Москва (Россия).
Чиненков Александр: рассказ «ВОЙНА МИЛИЦИОНЕРА СУМКИНА» –
писатель, сотрудник милиции, п. Красный Коммунар Оренбургской области (Россия).
Шаповалов Фёдор (посмертно): статья «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» –
ветеран Великой Отечественной войны, г. Мурманск (Россия).
Швакин Сергей: рассказ «КРАСНОАРМЕЕЦ АФАНАСЬЕВ» –
писатель, электромеханик ЦТО Московской железной дороги, г. Москва (Россия).
Шевцова Инесса: очерк «Я ЕГО И СЕЙЧАС ЛЮБЛЮ!» –
литератор, актриса Саровского театра драмы, г. Саров (Россия).
Шерстнёв Юрий: статья «ЕСЛИ Б ЖИЛ ВАСИЛИЙ ТЁРКИН?..» –
журналист, фотограф, профсоюзный деятель ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод», г. Димитровград (Россия).
Виктор Штанько: повесть «НИКТО НИКОГДА НЕ УЗНАЕТ» –
врач-рентгенолог, писатель, драматург, г. Пушкино (Россия).
Шубина Анна: статья «РУКОПИСИ ПОБЕДЫ» –
журналистка, обозреватель газеты «Вечерний Волгоград», г. Волгоград (Россия).
Николай Юрлов: очерк «СОН ИЗ ДАЛЁКОГО ДЕТСТВА» –
журналист, шеф-редактор журнала «Телега жизни. Красноярская книга судеб», г. Красноярск (Россия).
ДИПЛОМ II МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» ПРИСУЖДЕН:
Авилов Владимир: рассказы из цикла «ВОЕННЫЕ БЫЛИНЫ» –
пенсионер, поэт-прозаик г. Саратов (Россия).
Баранов Александр: мемуары «МАЛЬЧИКИ ВОЙНЫ» –
пенсионер, г. Новосибирск (Россия).
Березовский Владимир: цикл рассказов «ВРАТА» –
военный журналист, г. Великий Новгород (Россия).
Волынкин Олег: очерк «НЕПОБЕЖДЁННЫЕ» –
педагог Православной школы Федоровской иконы Божией Матери, г Иваново (Россия).
Грамотеева Светлана: статья «БЕЗ ГЛЯНЦА НА ПРОШЛОЕ» –
поэтесса, редактор отдела газеты «Сельская новь», село Пресновка Жамбыльского района (Казахстан).
Грицюс Зенонас: статья «В БОЯХ ПОД ШАУЛЯЙ» –
журналист, г. Шауляй (Литва).
Дубашинская Наталья: интервью с ветераном «ОНИ СРАЖАЛИСЬ НЕ ЗА ТАКУЮ ЖИЗНЬ» –
корреспондент еженедельника «Телевизор», г. Красноярск (Россия).
Королёв Андрей: рассказ «СОН ВОЙНЫ» –
ветеран МВД, г. Москва (Россия).
Куликова Полина: итоги поисковой работы «НА СЛАВНОЙ БЕЗЫМЯНКЕ» –
учащаяся лицея, г. Самара (Россия).
Мигно Анастасия: рассказ «РУКАВИЧКИ» –
студентка Белорусского государственного университета, г. Минск (Беларусь).
Мирная Татьяна: очерк «ПАРТИЗАНЫ СТАВРОПОЛЬЯ» –
литератор, учительница, с. Новая Жизнь Буденовского района (Россия).
Пятибратова Алла: очерки «АХМЕДЖАН-АКА МАНСУРОВ» и «НАДЯ-НАДЕЖДА» –
журналист, координатор ОО «Ошского ресурсного центра СМИ», г. Ош (Кыргызстан).
Родченкова Елена: заметки на тему «ЭХО ПАМЯТИ» –
юрист, поэт, прозаик, публицист. Г. Санкт-Петербург (Россия);.
Руденко Мирослав: очерк «ШАХТЁРЫ – ЗАЩИТНИКИ ОДЕССЫ» –
историк, главный специалист Донецкого городского совета, г. Донецк (Украина).
Сафронова Маргарита: цикл стихов «ВЫСОКИЙ ФЛАГ» –
литератор, село Лесниково Кетовского района Курганской области (Россия).
Трускина Елена: очерк «ВОЙНА, ВОРВАВШАЯСЯ В ДЕТСТВО» –
журналист, обозреватель газеты «Исеть», г. Шадринск (Россия).
Тушканов Вячеслав: повесть «…КУДА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЖУРАВЛИ» –
директор Каменской средней школы, деревня Каменка Ачинского района Красноярского края (Россия).
Хисомидинов Рамиль: очерк «РАССКАЗ ВОЕННОГО ТОПОГРАФА» –
сотрудник Ивановского государственного архитектурно-строительного университета, г. Иваново (Россия).
Чумаков Денис: цикл статей «ОТЕЦ И ДОЧЬ ВОЕВАЛИ ВМЕСТЕ» –
общественный деятель, г. Тула (Россия).
Шадчина Виктория: статья «ОНИ ЗАЩИЩАЛИ СТАЛИНГРАД» –
журналистка, сотрудник газеты «Вечерний Волгоград», г. Волгоград (Россия).
Шушарин Виктор: цикл стихов «ЖИВАЯ ЛИРИКА» –
поэт, прозаик, г. Курган (Россия).
Эрцэнгель Грета: очерк «О ЮНОМ СОЛДАТЕ» –
журналист, сотрудник Краснодарского краевого комитета по защите прав человека, г. Краснодар (Россия).
Яценко Елена: очерк «МЫ ТАК ДАВНО НЕ ОТДЫХАЛИ» –
журналист, главный редактор газеты «С места происшествия», г. Симферополь (Украина).
Итоги Конкурса музыкальных произведений.
Диплом I степени II МТК «Вечная Память» присужден:
«Я вернусь победителем» – слова Сергея Золотухина, музыка Александра Ермолова, исполнение Коли Нарочного (г. Бугульма);
«Гимнастёрка» – слова Людмилы Ивановой, музыка Яна Френкеля, исполнение Инны Разумихиной (г. Москва);
«Неизвестный солдат» – автор-исполнитель Валерий Горбачёв (г. Москва);
«Наперекор войне» – автор-исполнитель Мария Жукова (г. Челябинск);
«Великая Победа» – слова Николая Беседина, музыка и исполнение Вячеслав Кобзев (г. Москва);
«Я в аду побывал...» – автор-исполнитель Юлиан Шутюк (г. Москва);
«Мальчишки нашего двора» – авторы семья Шерстнёвых: текст Юрий Шерстнёв (отец), музыка Ирина Шерстнёва (мать), аранжировка и запись музыки Александр Шерстнёв (сын); исполнитель Дмитрий Шерстнёв (сын), (г. Димитровград);
«Песня о моём отце» – слова Льва Куклина, музыка Владимира Пшеничникова, исполнение Ольги Макаровой (г. Ханты-Мансийск);
«Ветераны» – слова Владимира Сафонова, музыка Владимира Пшеничникова, исполнение Владимира Чарского (г. Ханты-Мансийск);
«Салют Победы» – автор-исполнитель Алексей Кадушкин (г. Саранск);
«Ветераны» – автор-исполнитель Евгений Михайлов (г. Глазов).
Диплом участника II МТК «Вечная Память» присужден:
«Солдаты Родины» – слова Николая Гвоздева, музыка Бориса Мызникова, исполнение Сергея Куликова (г. Саратов);
«Милая Настя» – слова Александра Фатьянова, музыка Владимира Карпова, исполнение Валентины Варакиной (г. Владимир);
«В параде Победы – великая сила» – автор-исполнитель Игорь Дербишер (г. Волгоград);
«Весна-Победа» – автор-исполнитель –Яна Коломиец (Москва);
«Солдаты России» – автор-исполнитель Елена Мухачева (г. Горно-Алтайск);
«Победа» – автор-исполнитель Флора Вафина (г. Москва).
Итоги конкурса телефильмов и радиопередач.
Диплом I степени II МТК «Вечная Память» присужден:
Серия фильмов из цикла «Все, что было не со мной, помню» и телефильм «День Победы» – автор сценария, режиссер-постановщик и ведущая программы Ольга Барышева (Муромское телевидение);
«Память поколения» – документальный фильм, автор Шахризат Байзанова (Дагестанское телевидение);
«Голоса из вечности» – цикл программ ГТРК «Сахалин», автор Наталья Белеба (г. Южно-Сахалинск);
«Фронтовые дороги Насти Куличенко» – радиорепортаж Приднестровского Гостелерадио, автор Ирина Мишина (г. Тирасполь);
«Голос жизни в городе смерти» – авторы: Александр Чернов и Мария Фомина (Череповец).
В настоящее время идет подготовка к проведению заключительного этапа II МТК «Вечная Память», – торжественной церемонии награждения победителей, а также издания произведений конкурсов, состоявшихся в 2005-м и 2010 годах. Дата проведения церемонии награждения и сроки выхода трехтомника будут объявлены дополнительно.
Оргкомитет ещё раз напоминает, что все финалисты конкурсов (2005 и 2010 годов) должны заново прислать свои материалы, представленные на сайте Конкурса: нужно скопировать их, провести профессиональную редактуру и корректуру текста и выслать по адресу электронной почты senatmedia#yahoo.com с пометкой ТРЕХТОМНИК, до 30 марта 2011 года. Это необходимо тем авторам, которые заинтересованы в том, чтобы их произведения могли быть включены в трехтомник, готовящийся к печати совместно редакцией журнала «СЕНАТОР», Фондом «Маршалы Победы» и Правительством города Москвы.
Сердечно поздравляем наших победителей и надеемся на дальнейшее наше успешное сотрудничество.
Председатель Оргкомитета II МТК «Вечная Память»,
Главный редактор Федерального журнала «СЕНАТОР»
ФРЕД ИСКЕНДЕРОВ.
г. Москва.
23 февраля 2011 года.
В ОРГКОМИТЕТ ПИШУТ
«Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Сенатор» Мне очень неловко. Но здесь есть один положительный момент: они подробно рассказали о самом Конкурсе, его организаторах. По откликам читателей, многие из них до этого не знали, что существует такой замечательный журнал «Сенатор», но теперь будут читать. Люди соскучились по серьезным интересным материалам, заставляющим мыслить. Так что аудитория читателей «Сенатора» в Казахстане продолжает расширяться. Некоторые спрашивают, будет ли проводиться Конкурс «Вечная Память» третий раз? Если да, то, наверняка, его участников из Казахстана будет гораздо больше.
и члены Оргкомитета МТК «Вечная Память»!
Я была несказанно счастлива, узнав, что вошла в число лауреатов Конкурса. Спасибо большое, что столь высоко оценили мой скромный труд. На душе стало светлее, ведь я что-то сделала в память о своем любимом дедушке, о котором часто думаю, и о его боевых друзьях. Многие из тех, кто работал с ним, и кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, ушли из жизни буквально за последние месяцы. Сердце сжимается, когда видишь в очередной раз имя ветерана в траурной рамочке, особенно трудно это воспринять, когда незадолго до этого разговаривала с человеком. Поразительно, сколько энергии было в этих людях, даже болезни порой не могли удержать их дома. Один из ветеранов Энгельс Андронов скончался прямо во время встречи с коллективом высшего военного училища. Вышел на сцену, прочитал собственные стихи о войне, поделился воспоминаниями, дал напутствия, а когда спустился в зал, стало плохо с сердцем...
По инициативе и при активном участии ветеранов в Северном Казахстане сейчас издается многотомник «Солдаты Победы», где собраны биографические данные о воинах, которые вернулись с фронтов и проживали на территории области. Участник редакционного совета этой книги, ветеран Великой Отечественной войны Петр Петрович Гноевых, встретив меня в декабре, сказал: «Молодец, что написала про такого хорошего парня». Я сначала не поняла, кого он так называет. Оказывается, деда моего, в памяти Петра Петровича он именно такой, молодой, боевой офицер. Некоторые фронтовики, которым я рассказывала о Конкурсе «Вечная Память», и которые выходили на сайт, говорили, что плакали, читая некоторые рассказы (тем, кому не позволяло зрение, читали дети, внуки), что организаторы делают святое дело. Такие слова слышу не только от представителей старшего поколения.
Огромная благодарность вам за ваш гигантский благородный и очень нужный труд от многих североказахстанцев, среди которых учителя, школьники, студенты, врачи, работники банков, правоохранительных органов, бизнесмены. Многие мои коллеги – журналисты сегодня поздравляют меня, причем некоторые по собственной инициативе это сделали посредством газет.
Еще раз спасибо вам большое!»
ЕЛЕНА ЧЕРНЫШОВА,
лауреат II Международного творческого Конкурса «Вечная Память»,
корреспондент газеты «Неделя» и собкор «Экспресс К»,
г. Петропавловск (Казахстан)
«Здравствуйте, уважаемые члены Жюри
и Оргкомитета МТК «Вечная Память»!
Вы меня обидели!.. С меня начали список штрафников, которые нарушили условие конкурса: не подавать опубликованные даже в Интернете произведения. Обидели и тысячи мальчишек, которые в случае моей победы на конкурсе, получили бы детскую книжку о войне…
Лично мне участвовать в Вашем конкурсе нравилось. Обычно жюри конкурса напоминает тайную ложу. Здесь же все открыто, полный контакт не только с организаторами конкурса, но и со значительной частью его участников. Познакомился и даже подружился не только с маститыми писателями, но и начинающими. Неожиданным было внимание журнала «СЕНАТОР» к немцам Поволжья, и уж совсем был неожиданным для меня его интерес к творчеству моей любимой певицы Анны Герман! Главное же, я почувствовал, что гордость за нашу Победу в Великой Отечественной войне не угасла, и есть уверенность, что угаснет не скоро.
Всю жизнь я проработал с детьми, и все время писал для детей. Раньше было проще, я сочинял хорошую книжку, ее печатали, распространяли по детским библиотекам и включали в школьные программы. Выходили книги большими тиражами. У меня были стотысячные, двухсоттысячные и даже четырехсоттысячные издания. Детей тогда любили не на словах, а на деле. Теперь же эту любовь заменили пустой болтовней. Объявили «Год Учителя», но ни одной детской книги о работе педагога не издали, подняли большой шум о Юбилее Победы, снова об издании доступной детям книги о войне нет и речи.
Я давно открыл способ издания книг. Выставляешь рукопись на литературный конкурс, становишься лауреатом и отправляешься с рукописью и дипломом лауреата к сильным мира сего. С большой неохотой, но издают. За последние семь лет я стал шестнадцать раз лауреатом и издал девять книг. Одну из них литературные критики назвали «самым заметным явлением в детской литературе».
Может, членам жюри это неизвестно, но я испытал на себе то, что из десяти конкурсов, на которые оправляешь рукописи, в лучшем случае, получаешь один-два ответа. А бывает и полная тишина на все двадцать. Подобное, к примеру, у меня произошло с книгой к «Году Учителя». Еще обиднее, когда делают вид, что рукопись не получали, а материалы помещают на сайте. Так случилось и со мной.
Наверное, я виноват. Но обиднее всего, что этим Жюри конкурса «Вечная Память» наказало не столько меня, столько детей. Без диплома лауреата «Вечной Памяти» я в кабинет чиновника даже не переступлю порог, и дети не увидят нормальной книжки о войне. Утешать меня включением моих рассказов в сборник не надо. Вы включите, а завтра кто-то придерется к тому, что они уже публиковались…»
СТАНИСЛАВ ОЛЕФИР,
участник Международного творческого Конкурса «Вечная Память»,
детский писатель, учитель начальных классов,
г. Приозерск (Россия).
Читайте о совместном решении журнала «СЕНАТОР» и Фонда «Маршалы Победы»
по реализации масштабного гражданско-патриотического проекта «ПЛАЧ РОССИИ»
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.