ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ II МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» ПРИСУЖДЕН:

Алферов Валерий: повесть «КАВАЛЕР ЮЖНОГО БАНТА» –

дебютант Конкурса, специалист промышленной безопасности, г. Тольятти (Россия).

Батурин Фёдор: очерк «СПАСИБО, МАМА!» –

пенсионер, кандидат философских наук, г. Новосибирск (Россия).

Беллендир Светлана: рассказ «ЗИМОГОРЫ» –

журналист, редактор республиканской газеты «Ветеран Башкортостана», г. Уфа (Россия).

Белякова Татьяна: серия ОЧЕРКОВ о войне –

судья в отставке, литератор, с. Улуй Красноярского края (Россия).

Бойко Николай: очерк «ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ ДУСЯ» –

капитан 3 ранга запаса, журналист, г. Киев (Украина).

Валеев Марат: мемуары «А Я БЫЛА СОВСЕМ ДЕВЧОНКОЙ» –

журналист, редактор газеты «Эвенкийская жизнь», г. Тура (Россия).

Вейн Дмитрий: очерк «КОМАНДИР ШТРАФНОГО БАТАЛЬОНА» –

учитель истории, аспирант кафедры Отечественной истории АГПА, г. Барнаул, (Россия).

Волков Владимир: очерк «ОН БРАЛ ГОРОДА ГЕРМАНИИ» –

ведущий инженер Петербургского научно-технического центра «КИТ», г. Санкт-Петербург (Россия)

Волынец Наталья: статья «ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ С ВОЙНЫ» –

собкор газеты «Гродненская правда», дипломант I МТК «Вечная Память», г. Вилейка (Беларусь).

Волынец Николай: очерк «ВКУС БЕРЕЗОВОГО СОКА» –

корреспондент журнала «Тендер», студент-заочник журфака БГУ, г. Минск (Беларусь).

Гаммер Ефим: очерк «ЮНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ» –

автор-ведущий литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп», г. Иерусалим (Израиль).

Горбачёва Надежда: очерк «СИЛОЙ ЛЮБВИ И ВЕРЫ» –

доцент кафедры гуманитарных дисциплин АФ МГУКИ, г. Барнаул (Россия)

Гуд Владимир: рассказы «ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ» и «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН» –

писатель, журналист, сотрудник НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург (Россия).

Гусева Галина: очерк «СТРАНИЦЫ СТАРОГО АЛЬБОМА» –

педагог-пенсионер, г. Пермь (Россия).

Гущин Виктор: статья «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ЕЛГАВЫ» –

директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований, г. Елгава (Литва).

Дружаева Ирина: цикл рассказов «СЛАДКАЯ ТАЙНА» –

поэт и писатель, лауреат I МТК «Вечная Память», г. Городец (Россия).

Дернович Нина: цикл рассказов «АХ, ВОЙНА, ЧТО НАДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ!..» –

писатель, заслуженный работник образования Украины, г Молодогвардейск (Украина).

Довыденко Лидия: очерк «ДОРОГИЕ МОИ ФРОНТОВИКИ» –

писатель, научный сотрудник РГУ им. Канта, г. Балтийск (Россия).

Евдокимов Пётр: мемуары «ВОЙНА ГЛАЗАМИ СОЛДАТА» –

ветеран Великой Отечественной войны. г. Кстово (Россия).

Ершова Екатерина: мемуары «ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ» –

литератор, кандидат педагогических наук, г. Санкт-Петербург (Россия) .

Жекотов Юрий: рассказ «ДЕДУШКИНА НАГРАДА» –

литератор, педагог, г. Николаевск-на-Амуре (Россия) .

Зайцев Николай: очерк «СТАРОВЕРСКАЯ СУДЬБА» –

писатель, г. Талгар (Казахстан) .

Ибрагимовы – Муаззамхон и Зокиржон: цикл публикаций «СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ» –

брат и сестра – оба журналисты, она живет в Узбекистане, он – в Швеции.

Каркотко Мария: путевые заметки «СОЛДАТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ» –

врач, сотрудник газеты «Семейный доктор», г. Минск, (Беларусь) .

Валерий Кириллов: книга очерков «КОМУ ТЫ ТАК ОБЯЗАН» –

писатель, заслуженный работник культуры РФ, г. Андриаполь (Россия).

Клименков Андрей: дневник бабушки «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!» –

преподаватель вуза, дипломант I МТК «Вечная Память», г. Балашов (Россия).

Ковалевский Геннадий: мемуары о войне «ПЕШКОМ ДО БЕРЛИНА» –

ветеран Великой Отечественной войны, г. Омск (Россия).

Краснов Владимир: очерк «ПОБЕДИ ЗЛО ДОБРОМ!» –

писатель, журналист, главный редактор еженедельника «Красная искра», г. Боровичи (Россия).

Курганов Алексей: РАССКАЗЫ о войне –

литератор, врач-рентгенолог, г. Коломна (Россия).

Ливенцев Дмитрий: документальная повесть «БЕСКОНВОЙНОЕ ПЛАВАНИЕ» –

доктор исторических наук, профессор Воронежского ГПУ, г. Воронеж (Россия).

Лопатин Юрий: рассказ «ХОЛОДНЫЕ РАССВЕТЫ» –

военный журналист, писатель, лауреат I МТК «Вечная память», г. Самара (Россия).

Манджиев Николай: очерк «ЧИЛГИРСКИЕ ГЕРОИ» –

журналист, ведущий научный сотрудник Регионального института инновационных исследований, г. Элиста (Россия).

Мирошник Татьяна: эссе «БУМЕРАНГ ПАМЯТИ» –

сценарист, редактор, режиссёр ТО «Слово и Образ», г. Москва (Россия).

Мухарьямов Валерий: рассказ «ДОРОГА В РАЙ» –

писатель, драматург, сценарист, г. Москва (Россия).

Пахомов Юрий: повесть «ГОРЬКИЙ ПРИВКУС ПОБЕДЫ» –

член Высшего творческого Совета Союза писателей России, г. Москва (Россия).

Павлов Юрий: рассказы «В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» и «ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА НАД ДОРОГОЙ» –

поэт, прозаик, сотрудник Администрация Владимирской области, г. Владимир (Россия);

Петров Михаил: повесть «ПОСЛЕДНИЙ ДОЗОР» –

писатель, заслуженный работник культуры РФ, директор издательства «Русская провинция», г. Тверь (Россия).

Петрова Надежда: рассказ «РУКОПОЖАТИЕ ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЕ» –

писатель, сотрудник шахты «Черкасская», г. Зимогорье (Украина).

Переяслов Николай: очерк «ГЕНЕРАЛ НАСТУПЛЕНИЯ» –

писатель, секретарь Правления Союза писателей России. г. Москва (Россия).

Попов Виктор: статья «ПРАВДА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ» –

кандидат исторических наук, профессор, специалист по новейшей истории, г. Волгоград (Россия).

Понушков Виталий: очерк «ЗАЩИТА ЗЕМНОГО ОТЕЧЕСТВА» –

педагог, работник администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, с. Дивное (Россия).

Сергеева Марина: очерк «УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ №33335» –

преподаватель Тверского института усовершенствования учителей, г. Тверь (Россия).

Скарлыгина Марина и Шевченко Тарас: очерк «ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ТАНКОВ» –

она – учитель русского языка и литературы, он – пенсионер, г. Курск (Россия).

Смирнягин Сергей: очерк «ВСТРЕЧИ С «ТЕНЬЮ» ГИТЛЕРА» –

журналист, г. Улан-Удэ (Республика Бурятия – Россия).

Сопельняк Борис: документальный очерк «НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ» –

писатель, журналист, г. Москва (Россия).

Сопина Екатерина: рассказ «НЕ ПАРА» –

литератор, г. Москва (Россия).

Сухарев Александр: рассказ «РАНЫ НОЮТ ПЕРЕД ДОЖДЁМ» –

юрист, советник губернатора Владимирской области, г. Владимир (Россия)

Тарасов Александр: очерк «БЕССМЕРТНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ ПОДВИГ» –

писатель-журналист, референт пресс-службы Следственного комитета МВД России, г. Москва (Россия).

Толстиков Николай: очерк «СОСЕДИ» –

священнослужитель храма святого Николая во Владычной слободе, г. Вологда (Россия).

Ушаков Иван (посмертно): мемуары «КАК ЭТО БЫЛО» –

ветеран Великой Отечественной войны, почетный сотрудник Госбезопасности СССР, г. Москва (Россия).

Чиненков Александр: рассказ «ВОЙНА МИЛИЦИОНЕРА СУМКИНА» –

писатель, сотрудник милиции, п. Красный Коммунар Оренбургской области (Россия).

Шаповалов Фёдор (посмертно): статья «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» –

ветеран Великой Отечественной войны, г. Мурманск (Россия).

Швакин Сергей: рассказ «КРАСНОАРМЕЕЦ АФАНАСЬЕВ» –

писатель, электромеханик ЦТО Московской железной дороги, г. Москва (Россия).

Шевцова Инесса: очерк «Я ЕГО И СЕЙЧАС ЛЮБЛЮ!» –

литератор, актриса Саровского театра драмы, г. Саров (Россия).

Шерстнёв Юрий: статья «ЕСЛИ Б ЖИЛ ВАСИЛИЙ ТЁРКИН?..» –

журналист, фотограф, профсоюзный деятель ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод», г. Димитровград (Россия).

Виктор Штанько: повесть «НИКТО НИКОГДА НЕ УЗНАЕТ» –

врач-рентгенолог, писатель, драматург, г. Пушкино (Россия).

Шубина Анна: статья «РУКОПИСИ ПОБЕДЫ» –

журналистка, обозреватель газеты «Вечерний Волгоград», г. Волгоград (Россия).

Николай Юрлов: очерк «СОН ИЗ ДАЛЁКОГО ДЕТСТВА» –

журналист, шеф-редактор журнала «Телега жизни. Красноярская книга судеб», г. Красноярск (Россия).

ДИПЛОМ II МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» ПРИСУЖДЕН:

Авилов Владимир: рассказы из цикла «ВОЕННЫЕ БЫЛИНЫ» –

пенсионер, поэт-прозаик г. Саратов (Россия).

Баранов Александр: мемуары «МАЛЬЧИКИ ВОЙНЫ» –

пенсионер, г. Новосибирск (Россия).

Березовский Владимир: цикл рассказов «ВРАТА» –

военный журналист, г. Великий Новгород (Россия).

Волынкин Олег: очерк «НЕПОБЕЖДЁННЫЕ» –

педагог Православной школы Федоровской иконы Божией Матери, г Иваново (Россия).

Грамотеева Светлана: статья «БЕЗ ГЛЯНЦА НА ПРОШЛОЕ» –

поэтесса, редактор отдела газеты «Сельская новь», село Пресновка Жамбыльского района (Казахстан).

Грицюс Зенонас: статья «В БОЯХ ПОД ШАУЛЯЙ» –

журналист, г. Шауляй (Литва).

Дубашинская Наталья: интервью с ветераном «ОНИ СРАЖАЛИСЬ НЕ ЗА ТАКУЮ ЖИЗНЬ» –

корреспондент еженедельника «Телевизор», г. Красноярск (Россия).

Королёв Андрей: рассказ «СОН ВОЙНЫ» –

ветеран МВД, г. Москва (Россия).

Куликова Полина: итоги поисковой работы «НА СЛАВНОЙ БЕЗЫМЯНКЕ» –

учащаяся лицея, г. Самара (Россия).

Мигно Анастасия: рассказ «РУКАВИЧКИ» –

студентка Белорусского государственного университета, г. Минск (Беларусь).

Мирная Татьяна: очерк «ПАРТИЗАНЫ СТАВРОПОЛЬЯ» –

литератор, учительница, с. Новая Жизнь Буденовского района (Россия).

Пятибратова Алла: очерки «АХМЕДЖАН-АКА МАНСУРОВ» и «НАДЯ-НАДЕЖДА» –

журналист, координатор ОО «Ошского ресурсного центра СМИ», г. Ош (Кыргызстан).

Родченкова Елена: заметки на тему «ЭХО ПАМЯТИ» –

юрист, поэт, прозаик, публицист. Г. Санкт-Петербург (Россия);.

Руденко Мирослав: очерк «ШАХТЁРЫ – ЗАЩИТНИКИ ОДЕССЫ» –

историк, главный специалист Донецкого городского совета, г. Донецк (Украина).

Сафронова Маргарита: цикл стихов «ВЫСОКИЙ ФЛАГ» –

литератор, село Лесниково Кетовского района Курганской области (Россия).

Трускина Елена: очерк «ВОЙНА, ВОРВАВШАЯСЯ В ДЕТСТВО» –

журналист, обозреватель газеты «Исеть», г. Шадринск (Россия).

Тушканов Вячеслав: повесть «…КУДА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЖУРАВЛИ» –

директор Каменской средней школы, деревня Каменка Ачинского района Красноярского края (Россия).

Хисомидинов Рамиль: очерк «РАССКАЗ ВОЕННОГО ТОПОГРАФА» –

сотрудник Ивановского государственного архитектурно-строительного университета, г. Иваново (Россия).

Чумаков Денис: цикл статей «ОТЕЦ И ДОЧЬ ВОЕВАЛИ ВМЕСТЕ» –

общественный деятель, г. Тула (Россия).

Шадчина Виктория: статья «ОНИ ЗАЩИЩАЛИ СТАЛИНГРАД» –

журналистка, сотрудник газеты «Вечерний Волгоград», г. Волгоград (Россия).

Шушарин Виктор: цикл стихов «ЖИВАЯ ЛИРИКА» –

поэт, прозаик, г. Курган (Россия).

Эрцэнгель Грета: очерк «О ЮНОМ СОЛДАТЕ» –

журналист, сотрудник Краснодарского краевого комитета по защите прав человека, г. Краснодар (Россия).

Яценко Елена: очерк «МЫ ТАК ДАВНО НЕ ОТДЫХАЛИ» –

журналист, главный редактор газеты «С места происшествия», г. Симферополь (Украина). Итоги Конкурса музыкальных произведений.

Диплом I степени II МТК «Вечная Память» присужден:

«Я вернусь победителем» – слова Сергея Золотухина, музыка Александра Ермолова, исполнение Коли Нарочного (г. Бугульма);

«Гимнастёрка» – слова Людмилы Ивановой, музыка Яна Френкеля, исполнение Инны Разумихиной (г. Москва);

«Неизвестный солдат» – автор-исполнитель Валерий Горбачёв (г. Москва);

«Наперекор войне» – автор-исполнитель Мария Жукова (г. Челябинск);

«Великая Победа» – слова Николая Беседина, музыка и исполнение Вячеслав Кобзев (г. Москва);

«Я в аду побывал...» – автор-исполнитель Юлиан Шутюк (г. Москва);

«Мальчишки нашего двора» – авторы семья Шерстнёвых: текст Юрий Шерстнёв (отец), музыка Ирина Шерстнёва (мать), аранжировка и запись музыки Александр Шерстнёв (сын); исполнитель Дмитрий Шерстнёв (сын), (г. Димитровград);

«Песня о моём отце» – слова Льва Куклина, музыка Владимира Пшеничникова, исполнение Ольги Макаровой (г. Ханты-Мансийск);

«Ветераны» – слова Владимира Сафонова, музыка Владимира Пшеничникова, исполнение Владимира Чарского (г. Ханты-Мансийск);

«Салют Победы» – автор-исполнитель Алексей Кадушкин (г. Саранск);

«Ветераны» – автор-исполнитель Евгений Михайлов (г. Глазов). Диплом участника II МТК «Вечная Память» присужден:

«Солдаты Родины» – слова Николая Гвоздева, музыка Бориса Мызникова, исполнение Сергея Куликова (г. Саратов);

«Милая Настя» – слова Александра Фатьянова, музыка Владимира Карпова, исполнение Валентины Варакиной (г. Владимир);

«В параде Победы – великая сила» – автор-исполнитель Игорь Дербишер (г. Волгоград);

«Весна-Победа» – автор-исполнитель –Яна Коломиец (Москва);

«Солдаты России» – автор-исполнитель Елена Мухачева (г. Горно-Алтайск);

«Победа» – автор-исполнитель Флора Вафина (г. Москва). Итоги конкурса телефильмов и радиопередач.

Диплом I степени II МТК «Вечная Память» присужден:

Серия фильмов из цикла «Все, что было не со мной, помню» и телефильм «День Победы» – автор сценария, режиссер-постановщик и ведущая программы Ольга Барышева (Муромское телевидение);

«Память поколения» – документальный фильм, автор Шахризат Байзанова (Дагестанское телевидение);

«Голоса из вечности» – цикл программ ГТРК «Сахалин», автор Наталья Белеба (г. Южно-Сахалинск);

«Фронтовые дороги Насти Куличенко» – радиорепортаж Приднестровского Гостелерадио, автор Ирина Мишина (г. Тирасполь);

«Голос жизни в городе смерти» – авторы: Александр Чернов и Мария Фомина (Череповец).