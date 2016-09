«АВГУСТОВСКАЯ БУРЯ» 1945 ГОДА

(к Дню Победы над Японией)





Associated Press:

Историки Запада переосмысляют

роль Советского Союза в поражении Японии

и окончании Второй мировой войны.

В августе 1945 года, когда американские самолеты сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, 1,6 миллиона советских солдат неожиданно атаковали японские силы в Восточной Азии. За несколько дней миллионная армия, которую император Хирохито держал в регионе, была разбита. Это событие привело к перелому на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны, но в книгах по истории его часто заслоняют сброшенные на той же неделе атомные бомбы. Однако в последние годы некоторые историки доказывают, что действия Советского Союза не в меньшей – а, возможно, и в большей – мере, чем атомные бомбардировки, способствовали окончанию войны. Профессор новой истории из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре недавно поддержал эту точку зрения, заявив, что страх перед советским вторжением подтолкнул японцев сдаться США, которые, как они считали, обойдется с ними лучше, чем Советский Союз. Японские войска впервые столкнулись с русскими в Северо-Восточной Азии в 1939 году, когда японская армия попыталась вторгнуться в Монголию. Сокрушительное поражение в битве на Халхин-Голе в итоге заставило Токио подписать пакт о нейтралитете, благодаря которому Советский Союз не принимал участие в войне на Тихом океане. Токио после этого сфокусировался на противостоянии американским, британским и голландским силам, что 7 декабря 1941 года привело к удару по Перл-Харбору. После того, как 8 мая 1945 года Германия капитулировала, Япония, понесшая поражение на Филиппинах, на Окинаве и на Иводзиме, обратилась к Москве с просьбой послужить посредником на переговорах об окончании войны. Однако советский лидер Иосиф Сталин уже втайне пообещал Вашингтону и Лондону, что в течение трех месяцев после победы над Германией он атакует Японию. Поэтому он проигнорировал просьбу Токио и перебросил больше миллиона солдат на маньчжурскую границу. Операция «Августовская буря» (так называют американские специалисты Маньчжурскую стратегически-наступательную операцию советских войск на Дальнем Востоке – ред.) началась 9 августа 1945 года, когда на Нагасаки была сброшена бомба. За две недели боев погибли 84 000 японских солдат и 12 000 советских. Советские войска остановились всего в 50 километрах от японского северного острова Хоккайдо. «Вступление Советского Союза в войну внесло намного больший вклад в капитуляцию Японии, чем атомные бомбы. Оно лишило Японию надежды на выход из войны при посредничестве Москвы», - считает Цуеси Хасегава (Tsuyoshi Hasegawa), недавно выпустивший монографию «Наперегонки с врагом» («Racing the Enemy»), которая исследует завершение войны на Тихом океане, основываясь на недавно рассекреченных советских архивах, а также на японских и американских документах. «Император и партия мира (в правительстве) поспешили закончить войну, рассчитывая, что Америка обойдется с Японией лучше, чем Советский Союз», - заявил в своем интервью Хасегава, владеющий русским языком. Несмотря на огромное число погибших в результате атомных бомбардировок (в Хиросиме погибли 140 000 человек, в Нагасаки – 80 000), имперское командование верило, что Япония сможет сопротивляться вторжению союзников, если сохранит контроль над Маньчжурией и Кореей, снабжавшими Японию ресурсами на ведение войны, утверждают Хасегава и историк Второй мировой из лондонского Имперского военного музея Терри Чарман (Terry Charman). «Удар, который нанес СССР, все изменил, – говорит Чарман. – Правительство в Токио осознало, что надежды не осталось, и в этом смысле «Августовская буря» сильнее подтолкнула Японию к капитуляции, чем атомные бомбы». В Соединенных Штатах на бомбардировки до сих пор многие смотрят как на крайнее средство, которое пришлось применить, чтобы заставить сдаться врага, намеренного сражаться до последнего. Президент Гарри Трумэн и военное руководство США считали, что вторжение в Японию стоило бы сотен тысяч жизней американских солдат. Американский историк Ричард Франк (Richard Frank) убежден, что какими бы ужасными ни были атомные бомбардировки, они спасли жизни сотен тысяч американцев и миллионов японцев – военных и штатских – которые погибли бы, продолжайся война до 1946 года.

«Согласно знаменитому высказыванию министра обороны Генри Стимсона (Henry Stimson), бомбы были «наименее отвратительным вариантом» в рамках того жуткого выбора, перед которым стояли американские лидеры, - заявил он в своем интервью. – Альтернативы атомной бомбе не гарантировали скорого окончания войны, зато предполагали больше смертей и страданий». Франк, пишущий сейчас трехтомную историю войны на Тихом океане, говорит, что он по-прежнему не согласен с Хасегавой в вопросе о сравнительной важности советского вмешательства и атомной бомбы как факторов, способствовавших капитуляции Японии. Впрочем, по его словам, они оба согласны в том, что окончательная ответственность за случившееся лежит на японском правительстве и Хирохито, который решил в июне поставить под ружье почти все население, в том числе большую часть женщин, и драться до конца. «Так как никто не позаботился обеспечить этих людей формой, в случае вторжения союзники не могли бы отличить комбатантов от нонкомбатантов, что фактически превращало каждую японскую деревню в военную цель», - поясняет Франк. Об эффекте, который произвело молниеносное продвижение советских войск, свидетельствуют слова японского премьер-министра времен войны Кантаро Судзуки (Kantaro Suzuki), убеждавшего свое правительство капитулировать. Согласно книге Хасегавы, он заявил: «Если мы упустим сегодня эту возможность, Советский Союз захватит не только Манчжурию, Корею и Сахалин, но и Хоккайдо. Мы должны закончить войну, пока мы еще можем иметь дело с Соединенными Штатами». 15 августа Япония прекратила сражаться (в Соединенных Штатах день победы над ней празднуется 14 августа), а 2 сентября последовала формальная капитуляция. По словам профессора российской истории из Лондонской школы экономики Доминика Ливена (Dominic Lieven), «антисоветский настрой Запада породил тенденцию к преуменьшению военных достижений Советского Союза» (что фактически до сих пор поддерживается российскими либералами – ред.). Кроме того, «лишь немногие англичане и американцы видели продвижение советских войск на Дальнем Востоке своими глазами, а в советские архивы западных историков не пускали», - добавляет он. АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ

Удивительно, но в самой России на эту кампанию также не обращали большого внимания. Видимо, несмотря на беспрецедентный масштаб победы, 12 000 погибших в боях с японцами терялись на фоне войны не на жизнь, а на смерть с нацистской Германией, унесшей жизни 27 миллионов советских граждан. «Значение этой операции огромно, - считает президент Академии военных наук России отставной генерал Махмут Гареев, участвовавший в кампании 1945 года. – Вступив в войну с милитаристской Японией… Советский Союз ускорил конец Второй мировой войны». Источник: «The Associated Press»

НА ЭТУ ТЕМУ:

Забытый День Победы.

Советско-японская война.

Германо-японский союз.

Кто против народной славы?

День Победы над Японией будет!

Возмездие: Токийский военный трибунал.

Документальные фильмы о войне с Японией и о маршале Василевском.

Советско-японская война

«РАЗГРОМ МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ»

(к 115-летию со дня рождения Маршала Победы)



Битва за Маньчжурию

(к 115-летию со дня рождения Маршала Победы)