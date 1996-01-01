«СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!»

(интерактивный альбом и фото-стенд у Большого театра)





«Память – единственный рай, откуда нас не могут изгнать»

Жан Поль. Оргкомитет III Международного творческого конкурса «Вечная Память» продолжает идею сохранения памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе созданием интерактивного альбома победителей фашизма «Спасибо за жизнь!». Начало этому проекту был положен ещё в 2009-2010 годах в рамках предыдущего конкурса, состоявшегося в честь 65-летия Победы. В большей степени созданию этого альбома послужили читательские письма. Так, например, Юлия Сафронова из Москвы писала: «Спасибо вам за прекрасный подарок в год 65-летия Победы – ваш конкурс, который показал себя авторитетным международным творческим мероприятием по воспитанию патриотизма и сохранению памяти о Великой Отечественной войне и её героях. Считаю, что сам Бог велел вам провести и конкурс на лучшую фотографию ветерана Великой Отечественной войны. Ведь скоро среди нас не останется и их. Давайте же сохраним о них память не только в наших сердцах, но и в замечательных фотографиях этого героического поколения!».

Сегодня идея создания интерактивного альбома «Спасибо за жизнь!» получила поддержку и со стороны наших коллег и партнёров, которые решили объединить с нами усилия и в создании фото-стендов (см. фото), которые снова будут установлены на площади у Большого театра в Москве в рамках праздничного оформления города к 70-летию Победы – 9 Маю 2015 года. В связи с этим редакция журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитет III МТК «Вечная Память» обращаются ко всем заинтересованным гражданам России и других стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья, с просьбой оперативно откликнуться на наше предложение: выслать в указанный ниже адрес электронной фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Фотографии, поступившие в адрес Оргкомитета конкурса до 20 апреля 2015 года, будут использованы в создании стендов, а также будут включены в интерактивный альбом ветеранов Великой Отечественной войны «Спасибо за жизнь!». Требования: принимаются фотографии портретные и коллективные, черно-белые и цветные – снимки ветеранов по отдельности и вместе с боевыми товарищами, с членами семьи, с внуками и правнуками. В прилагаемом текстовом файле должны быть указаны: имя отправителя и его адрес, имя, фамилия и отчество ветерана, год и место его рождения/смерти, звание и места службы (фронт, армия, дивизия, полк). Фото должны быть качественные; отсканированные с разрешением не менее 300-400 dpi и только в формате jpg. Фото в документе word и других форматах не принимаются. Количество фотографий ограничено до пяти снимков. Сроки приёма фотографий: для фотоархива с использованием избранных фотогрфий в книге-альбоме ветеранов – до 09 мая 2015 года; для оформления стендов у Большого театра – до 20 апреля 2015 года включительно. Оргкомитет обращается также к руководителям военкоматов, ветеранских организаций, редакций газет и журналов, общественных и других организаций и поисковых групп с просьбой оказать содействие в проведении такой работы на местах. Ещё раз: лучшие снимки, поступившие к нам до 20 апреля 2015 года, будут использованы в оформлении стендов на площади у Большого театра в Москве (москвичи и гости столицы могут рассматривать их с 01 по 30 мая 2015 года); все остальные фотографии с информацией о ветеранах будут навечно включены в интерактивный альбом победителей фашизма «Спасибо за жизнь!». Надеемся также, что из числа общественных, государственных и частных структур найдутся спонсоры, которые помогут нам в издании специального альбома – книги для школьников и студентов, с целью широкого распространения её тиража по школьным и вузовским библиотекам. Фотографии с краткой информацией о себе (скачать форму расписки, заполнить её, распечатать и подписать) присылайте по электронному адресу pobeda-70(#)senat.org с пометкой: «Спасибо за жизнь!». Скачать форму расписки.

Оргкомитет III МТК «Вечная Память»,

Фонд «Маршалы Победы» P.S. Реализация проекта осуществляется в рамках III МТК «Вечная Память» редакцией Федерального журнала «СЕНАТОР» и Фондом «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» (г. Москва). ВСЕМ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Информационно-просветительский медиапортал МТК «Вечная Память»: http://www.konkurs.senat.org

Страница конкурса в Facebook: https://www.facebook.com/konkurs.pobeda

Главная страница праздника «День Победы»: https://www.facebook.com/dayvictory

Видеоканал конкурса «День Победы»: https://www.youtube.com/user/happydayvictory

Главная страница праздника «День Победы» в Google+: https://plus.google.com/+ДеньПобеды1945

Медиапортал Федерального журнала СЕНАТОР: http://www.senat.org