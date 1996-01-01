ЛЕНТА НОВОСТЕЙ III МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»





30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Как известно, 3 сентября 2015 года завершился приём заявок на участие в III МТК «Вечная Память», объявленном два года назад к 70-летию Победы и окончания Второй мировой войны и к 100-летию начала Первой мировой войны. И только сегодня стало возможным обнародовать некоторые данные об итогах этого Конкурса и при этом Оргкомитет отмечает: МТК «Вечная Память» стал ещё более масштабным и массовым, чем предыдущие два конкурса – к 60-летию и 65-летию Победы. Выросли также не только авторитет, массовость и популярность Конкурса, но и уровень патриотизма в присланных работах.

География участия в Конкурсе по-прежнему не знает границ: 85 процентов авторских заявок из России, остальные из ещё 20 стран. Войти же в список конкурсантов посчастливилось гражданам России, Украины, Беларуси, Новороссии (ДНР), Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Канады, Молдовы, Приднестровья, Хорватии и Эстонии.

Общее число авторов (хотя не по всем ещё принято решение об их статусе как участников конкурса) составило 11 355 человек, при этом многие из них подавали в Оргкомитет несколько заявок – по разным номинациям.

На массовости Конкурса очень сказалось и то, что на этот раз к участию в нем были допущены и дети от 5 до 18 лет, что позволило выявить имена новых талантов, как, например, 5-летняя тогда Марина Павленко (Москва), юный прозаик, шестиклассница Рауана Аубакирова (Караганда, Республика Казахстан) и другие.

Правда, в результате мы получили и большое количество школьных сочинений и курсовых работ студентов на темы войны и её героев. Это мы далеко не всегда могли считать работами творческими, что нередко вызывало недовольство родителей и педагогов, живо болевших за своих детей и учеников, – недовольство вплоть до жалоб «наверх».

Досадно и то, что многие авторы очень невнимательно отнеслись к оформлению заявок, к правилам подготовки текстовых и фотоматериалов по условиям Конкурса, из-за чего более 3 тысяч таких заявок просто не могло быть принято к рассмотрению.

Тем не менее, МТК «Вечная Память» ещё раз убедительно показал свою высокую потребность в нём и необходимость для всего общества. Как и настоятельную потребность государственного участия в нем, его материальной поддержки: проводить такую огромную и затратную работу только на энтузиазме тех, кто неравнодушен к истории своей страны и будущему её новых поколений, как это делается в течение многих лет силами только Федерального журнала «СЕНАТОР», – все более задача непосильная…

Ещё одним достижением нынешнего Конкурса стало видеоматериалы на темы Великой Отечественной войны, которые представлены в различных номинациях. В портфеле Конкурса, да и на его официальном видеоканале «День Победы» в YouTube , уже немало таких работ, в которых школьники и студенты читают стихи военных лет, исполняют песни и рассказывают о своих прадедушках. Такие видеоматериалы, как пишут в комментариях к ним, заслуживают того, чтобы они были демонстрированы в школах и вузах России во время уроков и занятий.

Среди видеоматериалов немало и профессиональных работ различных студий и телерадиокомпаний, например, АНО ТРК «Крым», Урюпинский Радиоканал «Авантаж», «Школа Искусств и Медиатехнологий» со своим педагогом, известной телеведущей Ариной Шараповой, Фонд «С чего начинается Родина» (Россия), Международный Фонд культурной интеграции им. Чжен Хэ (г. Бишкек, Кыргызстан) и другие. Особое место занимают песни, которые, благодаря авторским клипам, созданным самими конкурсантами или при участии партнёров МТК «Вечная Память», уже стали достоянием широкой публики на видеоканале Конкурса в YouTube . Конкурс показал: песни на военно-патриотические темы не забыты, спрос на них растёт и растёт, а потому авторы-исполнители сочиняют все новые песни.

Как известно, параллельно с приёмом заявок в III МТК «Вечная Память» принимались и анкеты с фотографиями героев и участников Великой Отечественной войны в рамках акции памяти «Спасибо за Жизнь!» – с целью создания интерактивного «Фотоальбома победителей фашизма» на портале Конкурса. Получено более 2000 фотографий, многие из которых требуют тщательной реставрации, что, конечно, потребует дополнительного времени и финансовых средств для реализации данного проекта.

В Конкурсе активное участие приняли и маленькие художники. Поступило более 500 детских рисунков, среди них особенно выделяются рисунки учащихся спецшкол из Республики Казахстан.

И, наконец, о литературно-публицистических материалах Конкурса. Скажем сразу: в связи с огромным наплывом заявок и конкурсных работ, часть из них пока ещё не рассмотрена. Поэтому, скорее всего, более полные итоги Конкурса будут готовы не ранее 20 ноября, когда Оргкомитет обнародует и список финалистов III МТК «Вечная Память». И только после этого материалы будут переданы на рассмотрение членам Жюри. А сегодня Оргкомитет обращается ко всем авторам литературно-публицистических материалов с рекомендацией своими силами и за свой счёт провести необходимое редактирование и корректуру своих произведений и выслать их нам по электронному адресу МТК «Вечная Память» с пометкой «РЕДАКТИРОВАН» – до 10 ноября 2015 года, когда планируется публикация этих работ на портале Конкурса. Надо особо отметить, что без должной правки и корректуры материалы просто не смогут быть переданы членам Жюри, ни тем более опубликованы.

Нелишне будет напомнить авторам и о том, что по условиям конкурса к рассмотрению принимаются только ранее не публиковавшиеся работы. И очень не хотелось бы повторения неприятных историй предыдущих конкурсов, когда некоторые авторы представляли свои уже опубликованные произведения: таких авторов приходилось просто исключать из участия в Конкурсе. Предупреждаем, что сегодня Оргкомитет вооружён специальной программой «Антиплагиат», и мы очень надеемся, что не придётся «принимать меры» ни к финалистам, ни тем более к лауреатам Конкурса: святая идея Конкурса исключает нечестное участие в нем.

ОРГКОМИТЕТ III МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

03 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Внимание! Сегодня, в 00:00 часов по московскому времени, в Оргкомитете Международного творческого Конкурса «Вечная Память» завершится приём заявок авторов на участие в конкурсе. Таким образом, заканчивается первый этап самого крупного международного творческого конкурса в России, посвящённого 70-летию Великой Победы и 70-летию окончания Второй мировой войны, в рамках которого принимались также заявки авторов с материалами, посвящёнными 100-летию начала Первой мировой войны. Некоторые предварительные итоги первого этапа III МТК «Вечная Память» будут обнародованы завтра, 4 сентября 2015 года.

Вниманию всех, кто прислал свои заявки в адрес нашего конкурса: уже давно на Facebook имеется официальная страница МТК «Вечная Память»: https://www.facebook.com/konkurs.pobeda , такая же страница создана сегодня и в сети Вконтакте: https://vk.com/konkurs_eternal_memory . Участникам конкурса, а также всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, Оргкомитет рекомендует подписаться на эти страницы, что позволит в дальнейшем иметь оперативную связь с организаторами конкурса, познакомиться с другими авторами-коллегами, поделиться информацией и новыми произведениями (публикациями) о Великой Отечественной войне и её героях. Лучшим авторам и активным подписчикам страниц мы готовы предоставить статус модератора, редактора или администратора страниц, что позволит им контролировать действия гостей и подписчиков страницы, а также публиковать свои материалы и привлечь новых авторов и подписчиков страницы.

ОРГКОМИТЕТ III МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

06 МАЯ 2015 ГОДА

Оргкомитет III МТК «Вечная Память», редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» и Фонд «Маршалы Победы» сегодня приняли решение продлить срок приёма заявок от авторов. В решении сказано: «Учитывая многочисленные просьбы и пожелания авторов, а также предстоящее 70-летие Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, продлить срок приёма заявок на участие в III МТК «Вечная Память» до 3 сентября 2015 года включительно...».

Не скроем: решение Оргкомитета обусловлено и тем, что III МТК «Вечная Память» вызвал исключительную активность у наших авторов – поступило более 8000 заявок. Таким образом, на все три наших конкурса пришло более 14500 заявок из 41 страны мира, в том числе и от граждан всех 15 бывших республик Советского Союза.

Одним из больших достоинств III МТК «Вечная Память» стало участие в нём детей в возрасте от 5 до 18 лет, что позволило нам не только привлечь их внимание к истории Великой Отечественной войны и к великому подвигу народов бывышего Советского Союза, но и найти среди них немало талантливых и творчески одарённых детей (например, Марина Павленко из Москвы, Рауана Аубакирова из Караганды и другие), поражающих своими талантами.

Итак, наш Конкурс продолжается, а подробности о предварительных итогах III МТК «Вечная Память» вы узнаете в ближайщее время. Следите за нашими сообщениями!

ОРГКОМИТЕТ III МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

18 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Оргкомитет III Международного творческого конкурса «Вечная Память» продолжает идею сохранения памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе созданием интерактивного альбома победителей фашизма «Спасибо за жизнь!». Начало этому проекту был положен ещё в 2009-2010 годах в рамках предыдущего конкурса, состоявшегося в честь 65-летия Победы. В большей степени созданию этого альбома послужили читательские письма. Так, например, Юлия Сафронова из Москвы писала:

«Спасибо вам за прекрасный подарок в год 65-летия Победы – ваш конкурс, который показал себя авторитетным международным творческим мероприятием по воспитанию патриотизма и сохранению памяти о Великой Отечественной войне и её героях. Считаю, что сам Бог велел вам провести и конкурс на лучшую фотографию ветерана Великой Отечественной войны. Ведь скоро среди нас не останется и их. Давайте же сохраним о них память не только в наших сердцах, но и в замечательных фотографиях этого героического поколения!».

Сегодня идея создания интерактивного альбома «Спасибо за жизнь!» получила поддержку и со стороны наших коллег и партнёров, которые решили объединить с нами усилия, в т.ч. в создании фото-стендов (см. фото), которые будут установлены на площади у Большого театра в Москве в рамках праздничного оформления города к 9 Маю – с 4-го по 10-ое мая этого года. В связи с этим редакция журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитет III МТК «Вечная Память» обращаются ко всем заинтересованным гражданам России и других стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья, с просьбой оперативно откликнуться на наше предложение: выслать в указанный ниже адрес электронной почты фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Фотографии, поступившие в адрес Оргкомитета конкурса до 27 апреля 2014 года, будут использованы в создании стендов, а также будут включены в интерактивный альбом ветеранов Великой Отечественной войны «Спасибо за жизнь!»... Далее

16 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Принимая на себя почётную обязанность председателя Жюри Международного творческого Конкурса (МТК) писателей и журналистов «Вечная Память», счёл необходимым поглубже вникнуть в то, что уже сделано предшественниками, хотя, как военный историк, и до этого не раз обращался к публиковавшимся в рамках Конкурса материалам.

Начальный старт этому, как оказалось, единственному в мире творческому Конкурсу, посвящённому истории Великой Отечественной войны и её героям, был дан ещё в январе 2005 года. Инициатором и учредителем его стал информационно-аналитический журнал «Сенатор», победитель открытого федерального Конкурса «Петербург. Возрождение мечты», который был проведён в 2003 году журналистской организацией «МЕДИАСОЮЗ» и Информационным управлением Администрации Президента РФ в честь 300-летия Санкт-Петербурга. Безусловная заслуга в инициировании Конкурса принадлежит главному редактору журнала «Сенатор» Фреду Александровичу Искендерову, возглавившему Оргкомитет МТК. В Жюри первого Конкурса вошли крупные деятели отечественных культуры и науки, среди них М.Ф. Борисов, Н.П. Бурляев, В.К. Волков, И.Д. Кобзон (председатель), В.С. Лановой, И.А Рогачёв, Ю.М. Соломин, М.Л. Титаренко и другие. Далее

20 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

В Москве объявлен III Международный творческий конкурс (МТК) «Вечная Память» к 70-летию Великой Победы! Фактически это продолжение I-го и II-го Конкурсов, которые были проведены к 60- и 65-летию Победы и вызвали широчайший отклик как в нашей стране, так и в ближнем и дальнем зарубежье.

Отличие нового Конкурса в том, что в нём еще больше увеличено жанровое разнообразие материалов, допускаемых к участию в Конкурсе, а также расширен возрастной состав участников: в целях содействия патриотическому воспитанию молодого поколения на высоких примерах Великой Отечественной войны к участию в нём будут допущены дети и школьники от 5 до 18 лет, что даст возможность выявить новые имена юных дарований и оказать содействие развитию детского художественного творчества.

Но самым значительным отличием нового Конкурса является включение в него новой номинации: «ВЕЛИКАЯ И ЗАБЫТАЯ» – к 100-летию начала Первой мировой войны.

В этом небывалом по масштабам конкурсе могут принять участие граждане России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран на постсоветском пространстве, а также дальнего зарубежья, в т.ч. наши соотечественники в различных странах мира.

В рамках III МТК «Вечная Память» организаторы конкурса вновь обращаются к учительскому сообществу и учащимся школ России с предложением провести в школах уроки по чтению, обсуждению и написанию сочинений по произведениям авторов-конкурсантов.

Кроме того, принято решение продолжить проведение Всероссийской акции «ПОСАДИТЕ ДЕРЕВО ЗА ТОГО ПАРНЯ!», получившей уже раньше активную поддержку на местах. Руководство Фонда «Маршалы Победы», редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитет III МТК «Вечная Память» обращаются ко всем с призывом посадить до 70-летия Победы дерево в память о каждом павшем в Великой Отечественной войне защитнике Родины. Пусть всегда зеленеет и шелестит листвой наша благодарная память о них!

См. Положение о III МТК «Вечная Память».



ВСЕМ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Информационно-просветительский медиапортал МТК «Вечная Память»: http://www.konkurs.senat.org

Страница конкурса в Facebook: https://www.facebook.com/konkurs.pobeda

Главная страница праздника «День Победы»: https://www.facebook.com/dayvictory

Видеоканал конкурса «День Победы»: https://www.youtube.com/user/happydayvictory

Главная страница праздника «День Победы» в Google+: https://plus.google.com/+ДеньПобеды1945

Медиапортал Федерального журнала СЕНАТОР: http://www.senat.org