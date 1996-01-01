Ф И Н А Л И С Т Ы

II МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»





Еще в январе 2005 года в редакции журнала «СЕНАТОР» родилась идея об учреждении в России международного творческого конкурса, посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. И он был тогда проведен. Сегодня завершается второй такой конкурс, объявленный уже к 65-летию Победы, – II МТК «Вечная Память». Позади творческий марафон писателей и журналистов длиной больше года. Позади многомесячная работа Оргкомитета по рассмотрению материалов, присланных на конкурс. И вот некоторые цифры.

Свыше 5000 авторов из 23 стран мира пожелали принять участие в конкурсе. И пусть далеко не все из них смогли преодолеть его стартовые требования, условия и критерии к материалам, цифра впечатляет. По итогам работы Отборочной комиссии Оргкомитета конкурса статус участников II МТК «Вечная Память» получили 157 человек (1/30 от числа заявок) из 14 стран мира. Тематически материалы конкурса охватывают почти все аспекты Великой Отечественной войны: от быта солдат до истории великих сражений; от будней красноармейцев до личной жизни командующих фронтами. Тут и рассказы о работе на полях и заводах страны, и о партизанах в тылу врага, о лагерях смерти в фашистской Германии. Важной темой нынешнего конкурса стала тема «дети и война». Видимо, такое широкое отражение подвига советского народа и вызывает у читателей высокую оценку конкурса, его общественно-политического значения. Многих искренне поражает огромный объем работы, проведенной организаторами и участниками конкурса, страницы которого в Интернете стали практически международным чтением совершенно новых произведений на тему Великой Отечественной войны. «Позвольте выразить вам восхищение и признательность за прекрасно организованный и единственный в стране объединивший все поколения конкурс к 65-летию Победы. Благодаря ему можно увидеть, какая прекрасная и добрая душа у нашего народа. Искренне благодарю вас за то внимание, с которым вы относитесь к каждому произведению, поступившему на конкурс, и за ту удивительную, на фоне других современных издательств, заботу об авторах». (К. Нечаева, г. Санкт-Петербург – Россия). «Как жаль, что наши народы в годы Второй мировой войны не стояли плечом к плечу в борьбе против фашизма! Но зато мы сегодня всячески развиваем торгово-экономические отношения и культурно-деловые связи между нашими странами». (В.Мишра, Дели – Индия). «Благодаря вашему конкурсу и журналу «СЕНАТОР» мне и членам моей семьи удается узнать о России гораздо больше, чем из других изданий в мире, где немало предвзятости к вашей стране. Мы любим Россию и её народ, который героически противостоял гитлеровскому фашизму и освободил мир от коричневой чумы XX века». (Фернандо Корреа Пердомо, г. Сан-Хосе – Республика Коста-Рика). Интересно, что старшему участнику конкурса на днях исполняется 91 год – это военный журналист и писатель, участник Великой Отечественной войны Иван Скарынкин из Белоруссии. Хотя другому конкурсанту – ветерану Великой Отечественной войны, Почетному сотруднику Госбезопасности СССР, полковнику в отставке Ивану Фёдоровичу Ушакову было 94 года, когда он этой осенью ушел из жизни. А старшему герою конкурсных произведений в этом году исполнилось ровно 100 лет – это единственный в мире Герой Советского Союза, перешагнувший 100-летний рубеж, гражданин Казахстана, участник Великой Отечественной войны Павел Федорович Кольцов. Самая юная участница конкурса (зачисленная в список его участников по специальному решению Оргкомитета) – 10-летняя шестиклассница Полина Куликова из Самары; чуть постарше – шестиклассница Анастасия Ефремова из Краматорска Донецкой области Украины. Кстати, именно благодаря Насте Ефремовой, которая первой прислала Оргкомитету рисунок «Дети войны», было принято решение о проведении в рамках МТК и конкурса художников. В числе конкурсантов 46 писателей, 18 поэтов, 43 журналиста, 4 историка и два народных артиста России (актриса театра и кино Людмила Иванова и певец Вячеслав Кобзев), а также 14 преподавателей вузов, докторов и кандидатов наук, 17 учителей средних школ и гимназий, 1 аспирант, 2 студента, 9 школьников (чьи материалы высоко отмечены Оргкомитетом), один священнослужитель и три юриста. Есть также автор, воевавший на стороне противника – бывший егерь горно-стрелкового батальона Первой дивизии «Эдельвейс» вермахта, австриец Ганс Брикс (материал «С любовью к России!»). Как мы уже сообщали, в рамках II МТК «Вечная Память» было решено расширить конкурс и допустить к нему также музыкальные произведения, документальные фильмы, программы телевидения и радио. Так среди участников конкурса оказались авторы 33 песен, 3 радиопередач, одного документального фильма (Республиканской государственной вещательной компании «Дагестан» – г. Махачкала) и 11 выпусков телерадиокомпании «Муромский меридиан».

Номинация

«ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» Автор

1. АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

2. ВЛАДИМИР ТУБОЛЬЦЕВ

3. ЛИДИЯ ШЕСТАКОВА

4. СЕРГЕЙ ШВАКИН

5. МУАЗЗАМХОН ИБРАГИМОВА

6. ЗАКИРЖОН ИБРАГИМОВ

7. ДМИТРИЙ ЦЫПЛАКОВ

8. ЛИДИЯ ДОВЫДЕНКО

9. ВИКТОР БЫЧКОВ

10. ТАТЬЯНА МИРОШНИК

11. ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВА

12. МАРИНА СКАРЛЫГИНА

13. ТАРАС ШЕВЧЕНКО

14. НИКОЛАЙ ТОЛСТИКОВ

15. ВИКТОР ШТАНЬКО

16. НИКОЛАЙ БОЙКО

17. АЛЕКСАНДР ОГНЁВ

18. ДЕНИС ЧУМАКОВ

19. МАРГАРИТА САФРОНОВА

20. ГУЛЬСИНА ЗУЛЬКАРНАЕВА

21. ЕЛЕНА ЧЕРНЫШОВА

22. НИКОЛАЙ ВОЛЫНЕЦ

23. ЕЛЕНА ЯЦЕНКО

24. НАТАЛЬЯ ДУБАШИНСКАЯ

25. ИРИНА ДРУЖАЕВА

26. НИКОЛАЙ ЗАЙЦЕВ

27. НИКОЛАЙ ЮРЛОВ

28. НИКОЛАЙ ЮРЛОВ

29. ЕЛЕНА РОДЧЕНКОВА

30. НАДЕЖДА ГОРБАЧЁВА

31. ВЛАДИМИР ГУД

32. ГАЛИНА ГУСЕВА

33. ЭРА СОПИНА

34. АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

35. ЮРИЙ ЖЕКОТОВ

36. ЮРИЙ ЖЕКОТОВ

37. НАДЕЖДА ПЕТРОВА

38. НАДЕЖДА ПЕТРОВА

39. НАДЕЖДА ПЕТРОВА

40. АЛЕКСАНДР МИРОНОВ*

41. АЛЕКСЕЙ КУРГАНОВ

42. АЛЕКСЕЙ КУРГАНОВ

43. МАРИНА СЕРГЕЕВА

44. СВЕТЛАНА ГРАМОТЕЕВА

45. ДИЛБАР САЛОХИДДИНОВА

46. ГРЕТА ЭРЦЭНГЕЛЬ

47. АЛЛА ПЯТИБРАТОВА

49. ВИКТОРИЯ ШАДЧИНА

50. ЕЛЕНА ЛОЩИНА

51. ЮРИЙ ШЕРСТНЁВ

52. ТАТЬЯНА ПОКАТОВА Произведение

«ПОБЕДНЫЕ ЗАЛПЫ «КАТЮШ» (очерк)

«ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВА» (статья)

«ХАРЛАМОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» (цикл статей)

«КРАСНОАРМЕЕЦ АФАНАСЬЕВ» (рассказ)

«СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ» (цикл статей)

-

«СОТРИ ПАМЯТЬ ОБ АМАЛЕКЕ!..» (очерк)

«ДОРОГИЕ МОИ ФРОНТОВИКИ» (очерк)

«СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ» (рассказ)

«БУМЕРАНГ ПАМЯТИ» (эссе)

«МЕЧТА СТОЛЕТНЕГО ГЕРОЯ» (очерк)

«ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ТАНКОВ» (очерк)

-

«СОСЕДИ» (очерк)

«ПОСЛЕДНЯЯ ФОТОГРАФИЯ» (повесть)

«ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ ДУСЯ» (очерк)

«МАЛЬЧИШКИ, МАЛЬЧИШКИ…» (повесть)

«ОТЕЦ И ДОЧЬ ВОЕВАЛИ ВМЕСТЕ» (цикл статей)

«ВЫСОКИЙ ФЛАГ» (цикл стихов)

«СТУК СЕРДЦА МОЕГО ОТЦА» (очерк)

«ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО» (очерк)

«ВКУС БЕРЕЗОВОГО СОКА» (очерк)

«МЫ ТАК ДАВНО НЕ ОТДЫХАЛИ» (очерк)

«ОНИ СРАЖАЛИСЬ... НЕ ЗА ТАКУЮ ЖИЗНЬ» (интервью)

«ВЕРНУЛСЯ СОЛДАТ» (стихи)

«СТАРОВЕРСКАЯ СУДЬБА» (очерк)

«СПАСЁННЫЙ БОГОМ» (очерк)

«СОН ИЗ ДАЛЁКОГО ДЕТСТВА» (очерк)

«ЭХО ПАМЯТИ» (сборник)

«СИЛОЙ ЛЮБВИ И ВЕРЫ» (очерк)

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН» (рассказ)

«СТРАНИЦЫ СТАРОГО АЛЬБОМА» (очерк)

«НЕ ПАРА» (рассказ)

«ЗОРИ ХИНГАНА» (рассказ)

«ПАРАД ДЕДА АВДЕЯ» (рассказ)

«ДЕДУШКИНА НАГРАДА» (рассказ)

«РУКОПОЖАТИЕ ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЕ» (рассказ)

«УМЕР ВАСЯ» (рассказ)

«ПЕРЕД ДЛИННОЙ ДОРОГОЙ» (рассказ)

«НА ПУТЯХ, ДОРОГАХ БЫТОВЫХ» (рассказ)

«СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (рассказ)

«МАЛЬЧИК» (рассказ)

«УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ №33335» (очерк)

«БЕЗ ГЛЯНЦА НА ПРОШЛОЕ» (заметка)

«СТРОКИ ПЛАМЕННЫХ БИОГРАФИЙ» (статья)

«О ЮНОМ СОЛДАТЕ» (очерк)

«АХМЕДЖАН-АКА МАНСУРОВ» (очерк)

«ОНИ ЗАЩИЩАЛИ СТАЛИНГРАД» (статья)

«ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО СОЛДАТА» (статья)

«ЕСЛИ Б ЖИЛ ВАСИЛИЙ ТЁРКИН?..» (статья)

«ПОБЕДИТЕЛЬ САМУРАЕВ» (статья) Страна

Россия

Украина

Россия

Россия

Узбекистан

Узбекистан

Израиль

Россия

Россия

Россия

Казахстан

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Казахстан

Белоруссия

Украина

Россия

Россия

Казахстан

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Украина

Украина

Украина

Россия

Россия

Россия

Россия

Казахстан

Узбекистан

Россия

Кыгызстан

Россия

Эстония

Россия

Россия

Номинация

«ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ» Автор

1. НИКОЛАЙ ПЕРЕЯСЛОВ

2. ВИКТОР ПОПОВ

3. ЮРИЙ ЛОПАТИН

4. ИВАН СКАРЫНКИН

5. БОРИС СОТНИКОВ

6. АЛЕКСАНДР ОГНЁВ

7. ЮРИЙ ПАХОМОВ

8. ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

9. ФЁДОР ШАПОВАЛОВ Произведение

«ГЕНЕРАЛ НАСТУПЛЕНИЯ» (очерк)

«ПРАВДА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ» (статья)

«МАРШАЛ ТИМОШЕНКО» (статья)

«ПОМНИТЬ ЗАПРЕЩЕНО» (повесть)

«ЗАЛОЖНИКИ» (повесть)

«НЕУСТРАШИМЫЙ КОМАНДАРМ» (очерк)

«ГОРЬКИЙ ПРИВКУС ПОБЕДЫ» (повесть)

«ОН БРАЛ ГОРОДА ГЕРМАНИИ» (очерк)

«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (статья) Страна

Россия

Россия

Россия

Белоруссия

Украина

Россия

Россия

Россия

Россия

Номинация

«КАК ЭТО БЫЛО» Автор

1. ЕЛЕНА ПОНОМАРЕНКО

2. АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

3. АЛЕКСАНДР БАРАНОВ

4. ИНЕССА ШЕВЦОВА

5. РАМИЛЬ ХИСОМИДИНОВ

6. НИКОЛАЙ МАНДЖИЕВ

7. ЗЕНОНАС ГРИЦЮС

8. ГАНС БРИКС

9. ВЛАДИМИР КРАСНОВ

10. ВИКТОР БЫЧКОВ

11. ИЛЬЯ ИЛЬИН

12. ВИКТОР ГУЩИН

13. ЮРИЙ ЛОПАТИН

14. БОРИС СОПЕЛЬНЯК

15. ИВАН УШАКОВ

16. ВИКТОР ШТАНЬКО

17. ДМИТРИЙ ЛИВЕНЦЕВ

18. ГЕННАДИЙ КОВАЛЕВСКИЙ

19. ОЛЕГ ВОЛЫНКИН

20. ВАСИЛИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

21. СТАНИСЛАВ ОЛЕФИР

22. ВИТАЛИЙ ПОНУШКОВ

23. ВАЛЕРИЙ АЛФЕРОВ

24. ВАЛЕРИЙ МУХАРЬЯМОВ

25. ТАТЬЯНА МИРНАЯ

26. ИРИНА ДРУЖАЕВА

27. АНДРЕЙ КЛИМЕНКОВ

28. АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

29. ФЁДОР БАТУРИН

30. ЕЛЕНА ТРУСКИНА

31. ВИКТОР ШУШАРИН

32. ВЛАДИМИР ГУД

33. ЕФИМ ГАММЕР

34. МАРАТ ВАЛЕЕВ

35. МИХАИЛ ПЕТРОВ

36. ПЁТР ЕВДОКИМОВ

37. ВАЛЕРИЙ КИРИЛЛОВ

38. ВАЛЕНТИН ЛЕВГЕРОВ

39. ЮРИЙ ПАВЛОВ

40. ВЯЧЕСЛАВ ТУШКАНОВ

41. АЛЕКСАНДР МИРОНОВ

42. АЛЕКСАНДР МИРОНОВ

43. АЛЕКСАНДР МИРОНОВ

44. АЛЕКСАНДР МИРОНОВ

45. АЛЕКСАНДР МИРОНОВ

46. АЛЕКСАНДР МИРОНОВ

47. АЛЕКСЕЙ КУРГАНОВ

49. АЛЕКСЕЙ КУРГАНОВ

50. АНАСТАСИЯ МИГНО

51. МАРИЯ КАРКОТКО

52. НИНА ДЕРНОВИЧ

53. ВЛАДИМИР БЕРЕЗОВСКИЙ

54. СВЕТЛАНА БЕЛЛЕНДИР

55. АЛЛА ПЯТИБРАТОВА

56. АННА ШУБИНА

57. ТАТЬЯНА БЕЛЯКОВА

58. ЕКАТЕРИНА ЕРШОВА

59. ВЛАДИМИР АВИЛОВ

60. ПОЛИНА КУЛИКОВА Произведение

«ОПАЛЁННОЕ ДЕТСТВО» (сборник рассказов)

«БЕССМЕРТНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ ПОДВИГ» (очерк)

«МАЛЬЧИКИ ВОЙНЫ!» (мемуары)

«Я ЕГО И СЕЙЧАС ЛЮБЛЮ!» (очерк)

«РАССКАЗ ВОЕННОГО ТОПОГРАФА» (очерк)

«ЧИЛГИРСКИЕ ГЕРОИ» (очерк)

«В БОЯХ ПОД ШАУЛЯЙ» (статья)

«С ЛБОВЬЮ К РОССИИ» (мемуары)

«ПОБЕДИ ЗЛО ДОБРОМ!» (очерк)

«МОЛИТВА» (рассказ)

«ШПАНА ЗАВЕТНАЯ» (рассказ)

«ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ЕЛГАВЫ» (статья)

«КУРЬЕР ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (очерк)

«НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ» (очерк)

«КАК ЭТО БЫЛО» (мемуары)

«НИКТО НИКОГДА НЕ УЗНАЕТ» (повесть)

«ЛЕНД-ЛИЗ: БЕСКОНВОЙНОЕ ПЛАВАНИЕ» (повесть)

«ПЕШКОМ ДО БЕРЛИНА» (мемуары)

«НЕПОБЕЖДЁННЫЕ» (очерк)

«ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ДЕТСТВА» (повесть)

«У НАС БЫЛА ВОЙНА» (сборник рассказов)

«ЗАЩИТА ЗЕМНОГО ОТЕЧЕСТВА» (очерк)

«КАВАЛЕР ЮЖНОГО БАНТА» (повесть)

«ДОРОГА В РАЙ» (рассказ)

«ПАРТИЗАНЫ СТАВРОПОЛЬЯ» (очерк)

«СЛАДКАЯ ТАЙНА» (цикл рассказов для детей)

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!..» (дневник бабушки)

«РАНЫ НОЮТ ПЕРЕД ДОЖДЁМ» (рассказ)

«СПАСИБО, МАМА!» (очерк)

«ВОЙНА, ВОРВАВШАЯСЯ В ДЕТСТВО» (очерк)

«ЖИВАЯ ЛИРИКА» (цикл стихов)

«ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ» (рассказ)

«ЮНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ» (очерк)

«А Я БЫЛА СОВСЕМ ДЕВЧОНКОЙ…» (мемуары)

«ПОСЛЕДНИЙ ДОЗОР» (повесть)

«ВОЙНА ГЛАЗАМИ СОЛДАТА» (мемуары)

«КОМУ ТЫ ТАК ОБЯЗАН» (книга очерков)

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

«ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА НАД ДОРОГОЙ» (рассказ)

«…КУДА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЖУРАВЛИ» (повесть)

«САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ» (рассказ)

«ОТПУСКНИЦА» (рассказ)

«ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА» (рассказ)

«КОНЦЕРТ НА ПОЛУСТАНКЕ» (рассказ)

«КСЮШИНА РОДНЯ» (рассказ)

«ТВИСТ» (рассказ)

«ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 44-ГО» (рассказ)

«ПИЛОТКА С САХАРОМ» (рассказ)

«РУКАВИЧКИ» (рассказ)

«СОЛДАТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ» (заметки)

«АХ, ВОЙНА, ЧТО НАДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ!..» (рассказы)

«ВРАТА» (рассказы)

«ЗИМОГОРЫ» (рассказ)

«НАДЯ-НАДЕЖДА» (статья)

«РУКОПИСИ ПОБЕДЫ» (статья)

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ПОМНЮ» (очерк)

«ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ» (мемуары)

ВОЕННЫЕ БЫЛИНЫ (по рассказам фронтовиков)

«НА СЛАВНОЙ БЕЗЫМЯНКЕ» (поисковая работа) Страна

Казахстан

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Литва

Австрия

Россия

Россия

Россия

Латвия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Украина

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Израиль

Россия

Россия

Россия

Россия

Литва

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Белоруссия

Белоруссия

Украина

Россия

Россия

Кыргызстан

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Номинация

«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» Автор

1. СЕРГЕЙ СМИРНЯГИН

2. МИРОСЛАВ РУДЕНКО

3. ЮЛИЯ ГЛУХОВА

4. ПАВЕЛ ЧЕРНИКОВ

5. ВИКТОР БЫЧКОВ

6. ВИКТОР БЫЧКОВ

7. ЮРИЙ ЛОПАТИН

8. ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

9. АНДРЕЙ КОРОЛЁВ

10. НАТАЛИЯ ВОЛЫНЕЦ

11. АЛЕКСАНДР ЧИНЕНКОВ

12. ДМИТРИЙ ВЕЙН

13. ВАЛЕНТИН ЛЕВГЕРОВ

14. ЮРИЙ ПАВЛОВ

15. ЮРИЙ ПАВЛОВ

16. НИКОЛАЙ БОЙКО

17. ТАТЬЯНА БЕЛЯКОВА Произведение

«ВСТРЕЧИ С «ТЕНЬЮ» ГИТЛЕРА» (очерк)

«ШАХТЁРЫ – ЗАЩИТНИКИ ОДЕССЫ» (очерк)

«РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА» (повесть)



«ПЕРЕКРЁСТОК ВЕРЫ…» (рассказ)

«ПРОВОДНИК С ТОГО СВЕТА» (повесть)

«ХОЛОДНЫЕ РАССВЕТЫ» (рассказ)

«ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ» (повесть)

«СОН ВОЙНЫ» (рассказ)

«ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ С ВОЙНЫ» (статья)

«ВОЙНА МИЛИЦИОНЕРА СУМКИНА» (рассказ)

«КОМАНДИР ШТРАФНОГО БАТАЛЬОНА» (очерк)

«ЭТО БЫЛО В БЕРЛИНЕ» (повесть)

«В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» (рассказ)

«И ВСТРЕПЕНУТСЯ В НЕБЕ ЖУРАВЛИ» (новелла)

«ГОЛОС НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА» (рассказ)

«СОЛДАТЫ РОССИИ» (очерк) Страна

Россия

Украина

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Белоруссия

Россия

Россия

Литва

Россия

Россия

Украина

Россия

К нам в редакцию часто пишут, звонят и спрашивают: «Когда же закончится конкурс?». Можем только ответить: небывалый размах конкурса требует и очень большой работы по подведению его итогов. Список авторов, чьи заявки с материалами приняты Оргкомитетом конкурса, опубликованы на этой странице сайта. Напоминаем, что по условиям конкурса ни Оргкомитет, ни тем более жюри конкурса не обязаны объяснять авторам причины отказа в приеме их материалов – полагаем, с нами согласятся, что переписка по этому поводу могла бы занять не один год, а всем нам надо приблизить завершение конкурса. Можем только напомнить некоторые критерии. Так, произведения, представленные на конкурс «Вечная Память», не должны участвовать в других конкурсах и не должны быть опубликованы – ни в печатных изданиях, ни в Интернете. По ряду авторов эти нарушения были установлены и приняты соответствующее решение Оргкомитета конкурса; однако проверить по этому критерию все произведения нам, конечно, было пока не под силу (в этом нам по-прежнему помогают читатели и служба информационной безопасности журнала). Поэтому обращаемся ко всем авторам: если вы по незнанию или случайно нарушили этот принцип, сообщите нам своевременно, чтобы нам вместе постараться потом избежать конфуза. Напоминаем также, что по Положению о конкурсе присланные тексты и фотографии обратно не возвращаются, не рецензируются и становятся собственностью редакции федерального журнала «СЕНАТОР» и Издательского дома «ИНТЕРПРЕССА». Этим обеспечивается возможность, по решению учредителей конкурса, публикации достойных произведений в информационных изданиях и в планируемом сборнике «Вечная Память». В настоящее время в Оргкомитете идет работа по определению списка авторов музыкальных произведений, документальных фильмов, программ теле- и радиопередач. Решение Оргкомитета по этому вопросу будет опубликовано в начале декабря. А в ближайшее время отобранные материалы писателей и журналистов будут переданы членам жюри, и будем надеяться, что к Новому 2011 году на сайте конкурса уже появятся имена лауреатов и дипломантов II МТК «Вечная Память». И ещё одна хорошая новость: Оргкомитету удалось в принципе договориться с солидным спонсором о финансовой поддержке издания трехтомника конкурсных произведений. В связи с этим обращаемся ко всем финалистам Первого и Второго МТК «Вечная Память» с просьбой: собственными силами провести необходимое литературное редактирование и корректуру своих текстов и прислать в Оргкомитет конкурса на адрес электронной почты журнала (указан в конце этой страницы сайта справа). Данная просьба касается всех финалистов МТК «Вечная Память» – и 2005 года, и 2010-го. Уже в начале января все эти материалы должны быть нами представлены в Редакционную комиссию, которая и должна определить, какие произведения будут включены в трехтомник. Оргкомитет II Международного творческого конкурса писателей и журналистов «Вечная Память».

г. Москва, 18 ноября 2010 года. * За халатность и за грубое нарушение условий конкурса исключен из состава участников II МТК «Вечная Память».