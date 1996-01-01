ОН БРАЛ ГОРОДА ГЕРМАНИИ



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«Самая главная ценность,

которая должна доставаться в наследство поколениям,

идущим вослед, – правда, историческая, не допускающая забвения»

Герой Советского Союза Э.К. Пуусэп,

советский лётчик. ВЛАДИМИР ВОЛКОВ,

сын Героя Советского Союза Ф.А. Волкова. Все мы – ныне живущие и грядущие поколения, общей судьбой навсегда связаны с Великой Отечественной войной. И хранить память, нести её постоянно в душах о тех, на чью долю выпало жить и умирать в те годы, также естественно, как и пить, и есть. Именно это заставляет меня на примере довольно короткой, но необычайно яркой жизни моего отца – Федора Андреевича Волкова показать, что бескорыстное служение Отечеству во все времена являлось отличительной чертой настоящего человека. Служению Отечеству была посвящена вся его жизнь, которая началась 4-го (16-го по новому стилю) февраля 1898-го года, в деревне Косколово Сойкинской волости Ямбургского уезда Петербургской губернии в крестьянской семье ижорцев Волковых (изначально их фамилия звучала Suzi – волк по-ижорски). Родители нарекли своего шестого ребёнка именем Фёдор. С давних лет эти края назывались Ингерманландией, на территории которой, помимо ижорцев, проживали представители нескольких народностей финно-угорской группы: чудь, водь, весь и собственно ингерманландские финны, переселившиеся из некогда великой Швеции (в народе всех их называли «чухонцами). Отец Федора умер в 1903-м году. Поэтому, с малых лет мальчик работал во владениях герцога Мекленбург-Стрелица: пас скотину, работал на лесозаготовках. По окончании в 1909-м году земской народной школы, он навсегда покинул отчий дом, подавшись на заработки в имперскую столицу, куда зимой на возах по льду Финского залива ижорцы возили рыбу и ягоду, а сами, случалось, пристраивались на работу в городе. Смышлёный парень обучился профессии подручного, затем котельщика-сборщика, с осени 1913-го года работая в кустарной мастерской Павеля, которая располагалась тогда во дворе дома №88 на Большом проспекте Васильевского острова. В 1914-м году началась Первая (как тогда именовали – Великая) мировая война, и в марте 1916-го года, по достижении 18-ти лет, Фёдор поступил добровольцем в Русскую императорскую армию. Был зачислен в команду связи 148-го Каспийского пехотного полка (148 пп) 37-ой пехотной дивизии, расквартированного в казармах в Петродворце. Казармы существуют и сегодня, правда, в довольно неприглядном состоянии. Напротив них находится памятник воинам полка в русско-японскую войну 1905-07 годов (сохранённый в усечённом виде). Полк известен тем, что именно его нижние чины использовались великим русским ученым-изобретателем радио А.С. Поповым в первых опытах использования телеграфа для связи. С того времени в полку была введена должность телеграфистов, к коей со временем был приобщён и Фёдор Волков. Полк был отправлен на Румынский фронт, где летом-осенью 1916-го года в Карпатах шли кровопролитные бои. За проявленный героизм восемнадцатилетний рядовой Волков был награждён тремя(!) Георгиевскими крестами и произведён в старшие унтер-офицеры. Опыт, приобретенный им тогда в горах в районе Кирли-Баба и на направлении Дорна-Ватра, запомнился ему навсегда. 1917-й год принёс коренные перемены в России и в её Армии. Солдатские массы воевать далее не желали. К осени дивизия, где служил Волков, разложилась. В ноябре Федор отправился на родину. В Ревеле (Таллин) ему было предложено вступить в формирующуюся эстонскую армию, от чего он отказался. Приехав в начале декабря в Ямбург, он записался в 11-ую роту 125-го запасного пехотного полка всё ещё существующей в то время старой армии, из которой уволился 3 марта 1918-го года, и тут же вступил в 1-ый Ямбургский красногвардейский отряд инструктором-гренадёром. В тех краях о деятельности этого красногвардейского отряда теперь никто не помнит, как будто его не было вовсе. Но отряд был, и вел бои за интересы простого народа. Осенью 1918 года опыт фронтовика был востребован в качестве инструктора создаваемых отрядов Всеобуча – организации всеобщего военного обучения трудящихся – в Ямбурге. Вскоре он стал слушателем Петроградских организационных курсов Всеобуча. По окончании курсов вернулся в родные места в звании сотенного инструктора, равного по должности командиру роты, и в феврале 1919-го года был назначен начальником отдела Всеобуча Ястребинского волостного военкомата Волосовского уезда (это в нескольких десятках километров от Ямбурга). Как известно, весной 1919-го года с территории Эстонии добровольческий белогвардейский Северный корпус под командованием генерал-лейтенанта А.П. Родзянко предпринял первый поход на революционный Петроград. Одним из самых боеспособных в её составе был Ингерманландский полк, состоявший в основном из местных жителей. 13 мая белыми с ходу был взят Ямбург, и далее, идя вдоль железной дороги, они один за другим брали населённые пункты, подходя всё ближе к Петрограду. 20 мая Фёдор Волков, оказавшись в окружении в районе станции Вруда, попал в плен к своим землякам, которые мобилизовали его в качестве телефониста. Однако, воспользовавшись первой же возможностью, 3-го июля он перебежал к красным, и 7-го июля был осуждён к условному (!) расстрелу с отсрочкой на 3 месяца и оставлен при отряде Реввоентрибунала 2-ой стрелковой дивизии в качестве стрелка. События продолжали развиваться с калейдоскопической быстротой, и уже спустя полтора месяца Фёдор был назначен комвзвода, а затем инструктором батальона, передавая солдатам свой боевой опыт. Летом первый поход белых был отбит, но осенью, белые, оправившись от летних неудач, пополнив свои ряды, получив изрядную помощь от стран Антанты и заручившись поддержкой со стороны финнов, предприняли новый поход на Петроград под водительством генерала от инфантерии Н.Г. Юденича. В октябре 1919 года при отступлении красных частей в районе Гатчины Федор Волков предотвратил массовое бегство бойцов, приняв на себя командование батальоном. Далее он участвовал в боях на Петроградском фронте вплоть до заключения перемирия с Эстонией. Завоевав всеобщее уважение, Федор 20 декабря 1919 года был принят в члены ВКП (б), без прохождения кандидатского стажа. Во время советско-польской войны он участвовал в боях с белополяками, в марте-ноябре 1920-го года, в составе 11-го стрелкового полка, дойдя до варшавских предместий. За проявленное отличие в штурме крепости Брест-Литовск он был награждён приказом Реввоенсовета 16 армии орденом «Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.». Командование отметило в нём командирскую «струнку» и направило его на учёбу в Смоленск, на Высшие объединённые курсы старших строевых начальников Западного фронта. Учеба была прервана в марте 1921-го, когда в составе группы членов ВКП(б) он принял участие в подавлении кронштадтского мятежа. Пройдя по льду под огнём противника от мыса Лисий Нос и сломив ожесточённое сопротивление мятежников, колонна из 4-х курсантских батальонов, ведомая Ф. Волковым, ворвалась в северные форты. За отличие в бою приказом Реввоенсовета Республики он был награждён вторым орденом «Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.». Таким образом, в возрасте 23 лет он уже имел 3 георгиевских креста и 2 ордена «Красного Знамени», что свидетельствует о его редком военном таланте и смелости. По завершении учебы на курсах Ф. Волков был направлен на службу в части особого назначения (ЧОН) Петроградского военного округа, где находился на разных должностях: от комвзвода до ВРИД командующего ЧОН Мурманской губернии. В 1923 году после кратковременной службы в Петрограде он стал преподавателем практических занятий на одной из кафедр Военно-политической академии им. Н.Г. Толмачева, слушателем которой он затем был последующие 4 года. На всех проводимых тогда в Ленинграде военных парадах Ф. Волков неизменно командовал парадным батальоном слушателей академии. В 1920-е годы в Красной Армии уже несколько лет шла дискуссия о разграничении полномочий командного и политического состава. Так, 02.03.1925 было принято Постановление Секретариата ЦК ВКП(б), опубликованное как письмо «О единоначалии в Красной Армии». 12.05.1927 Политбюро ЦК ВКП(б) принимает Постановление «О политическом руководстве в Красной Армии» (вместо комиссара вводится должность помощника командира по политчасти; в частях создаются политические отделы и управления). Однако многие политработники продолжают по-прежнему действовать как комиссары, не подчиняясь командирам; возникает так называемая «внутриармейская» оппозиция, центром которой становится Военно-политическая академия. В марте 1928 года партийное собрание академии приняло резолюцию о состоянии политработы в войсках, в которой она характеризуется как неудовлетворительная, 23.05.1928 совещание руководящего политсостава Белорусского военного округа (БВО) в своей резолюции поддержало «толмачевцев». Политуправление РККА приняло ответные меры, в результате чего 18.07.1928 резолюция была отменена, а 26 июля на заседании Реввоенсовета СССР «толмачевцы» и политработники БВО были осуждены. Ф.Волков был подвергнут партийному взысканию и служебному наказанию, вследствие чего по окончании им учебы в академии назначение на высокую должность было заменено направлением с понижением в г. Полтаву, в Украинскую школу переподготовки командиров запаса им. М.В. Фрунзе (сентябрь 1928 – май 1930). С мая 1930 по апрель 1932 года Ф.А. Волков – командир 243-го стрелкового полка 81 Калужской сд (в г. Медынь). Затем он 5 лет командовал 196-м стрелковым полком 66 стрелковой дивизии в Уссурийске (тогда – г. Ворошилов) Приморской группы войск Отдельной Краснознаменной Дальневосточной Армии (ОКДВА) под командованием Маршала Советского Союза В.К. Блюхера. Введённое тогда в РККА воинское звание «полковник» было присвоено Ф.А. Волкову 17 февраля 1936 года. 10 июля 1937 года Ф.А. Волков назначен командиром 1-ой военно-строительной бригады, а осенью того же года начальником политотдела этой же бригады станет полковой комиссар С.В. Руднев, который позже, в годы Великой Отечественной войны стал комиссаром известного партизанского соединения, (он – Герой Советского Союза, погиб 04 августа 1943 г.). Полковник Ф.А. Волков был назначен по совместительству начальником строительного отдела ОКДВА, а затем – начальником строевого отдела Управления по военному строительству на Дальнем Востоке (Дальвоенстрой при СНК СССР). 29.04.1938 года он был награжден юбилейной медалью «ХХ лет Рабоче-крестьянской Красной Армии». В 1937 году начались поиски «врагов народа» и вспомнили бывших участников «оппозиции». 30-го декабря 1937 года начальником Политического Управления РККА был назначен Л.З. Мехлис, за подписью которого 14 января 1938 года вышла Директива об участниках белорусско-толмачёвской оппозиции. В соответствии с этим документом были подняты списки слушателей Военно-политической академии им. Н.Г. Толмачева на 1928 год. В результате Ф.А. Волков и С.В. Руднев были арестованы: С.В. Руднев – 07 февраля 1938 года, а Ф.А. Волков, через полгода – в ночь с 9 на 10 июля того же года. Согласно постановлению Особого Отдела ОКДВА и 5 Отдела УГБУ НКВД по ДВК Федор был привлечен в качестве обвиняемого по ст. 58-1 п. «б» (контрреволюционные действия), 58-7 (противодействие деятельности государственных учреждений и предприятий), 58-9 (разрушение с контрреволюционной целью сооружений или государственного и общественного имущества), 58-11 (организационная деятельность, направленная к подготовке совершения преступления) УК РСФСР. Мерой пресечения было избрано содержание в хабаровской внутренней тюрьме НКВД. В ходе допросов к арестованным применялись меры физического воздействия, и за время нахождения под следствием они испытали на себе полный набор способов выбивания нужных показаний. После отстранения наркома внутренних дел Н.И. Ежова был осуществлен пересмотр многих заведённых ранее дел, и 11-го декабря 1939 года Ф.А. Волков был оправдан, освобождён и уволен в запас РККА. Работал преподавателем военной кафедры Калининского государственного педагогического института. С.В. Руднев был освобожден несколько ранее – 04 октября 1939 г. и убыл в г. Путивль, где возглавил местное отделение ОСОАВИАХИМа. 22 июня 1941 года на страну обрушилась война, по праву названная Великой Отечественной. Однако первое время Ф.А. Волков с его богатым боевым опытом оставался не у дел, с болью наблюдая за поражениями, которые терпела Красная Армия. Только 30 августа он был восстановлен в рядах РККА и назначен на должность начальника отделения боевой подготовки 30 запасной стрелковой дивизии Московского военного округа (МВО). Вокруг Москвы в то время один за другим возникли военные лагеря, в которых проходило формирование, оснащение и обучение частей перед отправкой на фронт. Один из таких лагерей существовавший в военные годы находился в Люберецком районе Московской области – ныне это на территории 32-го микрорайона Выхино – Жулебино г. Москвы. В начале октября положение Москвы стало угрожающим. Прежние подозрения в отношении полковника Ф.А. Волкова на тот момент были сняты: он был восстановлен и в воинском звании и в партии. Ему было предписано в кратчайший срок сформировать 2 ой Особый Люберецкий стрелковый полк и вступить в командование им. Это было сделано за считанные часы – с 3.00 до 12.00 13.10.1941. По Приказу Военного Совета МВО в состав полка были включены одиннадцать маршевых рот, прибывших 11.10.1941 года из Приволжского военного округа (преимущественно – курсанты краткосрочных курсов Рязанского пехотного училища). Ф.А. Волков подобрал офицеров на командные должности из числа слушателей военных академий. Применительно к тем условиям полк по своему составу и оснащению мог быть отнесен к наиболее боеспособным войсковым единицам. К исходу 13.10.1941 года полк был погружен на 95 автомашин, предоставленных Моссоветом, и выступил на фронт по Варшавскому шоссе через г. Подольск к дер. Воробьи Калужской области, где поступил в подчинение Командующего 43 Армией генерал-лейтенанта С.Д. Акимова. Получив подкрепление из 12 орудий и 6 счетверенных зенитных пулеметов, полк по приказу командующего 43 А походным порядком в 13.00 ч. 14.10.1941 года выдвинулся в район Белоусово-Угодский Завод – Черная Грязь – Недельное, с выходом на Детчино – Абилей – Березенки на стыке 43 и 49 армий. В те дни на Можайской линии обороны с огромным напряжением сил и ценой огромных потерь фронт держали: на можайском направлении – 5А, на волоколамском направлении – 16А, на малоярославецском – 43А, на калужском – 49А. Из 232 км протяженности фронтовой полосы войска 43 А прикрывали только 42 км. 15.10.1941 года 2 ой Особый Люберецкий стрелковый полк принял от 9 танковой бригады позиции боевого участка в районе Кобылино. Из боевых документов 43А – комполка Волкову: «Военный Совет обращает особое внимание командира 2-го СП на выполнение поставленной задачи. Без приказа Военного совета армии войска не имеют права отходить. Все отошедшие без приказа будут расстреляны. Последний пункт приказа объявить всему личному составу до командиров отделений включительно…». Такие распоряжения с требованием расстрела всех, кто оставляет свои позиции без приказа, в эти дни шли от Ставки Верховного Главнокомандующего и командования Западного фронта практически каждый день. И они были оправданы. После начала операции «Тайфун», противник опрокинул боевые порядки Брянского и Резервного фронтов. Многие военнослужащие были деморализованы. Именно в полосе отходящего Резервного фронта и оказался 2 ОЛсп. Глядя на отходящих, у многих вновь прибывших на фронт не выдерживали нервы. Но фронт нужно было стабилизировать во что бы то ни стало – под угрозой была Москва. На следующий день после прибытия, оставшись без тягачей, 2 ой Особый Люберецкий стрелковый полк не смог подтянуть артиллерию, и это сказалось в первом бою. Танки противника безнаказанно давили станковые пулеметы и пехоту в окопах у Кобылино. Несмотря на упорное сопротивление противнику полк был отброшен к Недельное – Жилинка – Поречье. Утром 18.10.1941 года завязался жаркий бой на линии Чухловка – Никольское, в районе Высокиничи. В отчете о боевой деятельности полка Ф.А. Волков сообщал: «В этом бою особо отличился своим геройством и отвагой зам.ком.полка ст.лейт. Желнеровский В.В, руководивший боем на левом фланге. Красноармейцы рассказали, что он заявил: «Мне приказал Нарком тов. Сталин не отходить, и я с этого рубежа не уйду!». Когда у станкового пулемета был выбит весь расчет, он лег за наводчика у пулемета и уничтожая фашистов огнем, геройски погиб. Пример бесстрашия, отваги и героизма показали в этом бою комсомолка – шофер 5 автобазы Моссовета тов. Труханова Антонина, вскакивая под огнем противника в кабину то одной, то другой машины, брошенной шкурниками, она выводила машины из-под огня. Она не ушла даже тогда, когда один из командиров потребовал от нее уйти немедленно в тыл. Такую же отвагу и героизм проявила комсомолка – шофер Лебедева Валя. Наряду с этим были и факты сдачи групп красноармейцев в плен без сопротивления и отход некоторых взводов 8 и 10 рот без приказа, из-за слабого руководства боем». Даже из этого отрывка документа видно, насколько тяжелой была ситуация: пока одни бежали с поля боя, другие брали на себя двойную и тройную нагрузку – как за бежавших, так и за убитых и раненых, и они до конца боролись с врагом. Именно тем, кто остался на поле боя, и должна принадлежать СЛАВА ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ, именно они и сумели остановить фашистов на этом рубеже. К исходу дня остатки полка в составе около 350 человек были отведены в район Лыково – Величко. В районе Тарутино подразделения полка двое суток прикрывали переправы через р. Нара около Марфино. Именно там в 1812-м году русская армия дала достойный отпор вторгшимся в пределы России французам. Направление на Подольск в те дни было прикрыто от немецкого 57 механизированного корпуса остатками 312, 53 и одного батальона 17 сд, приданными им артполками и остатками 9-й и 17-й танковых бригад. Эти части были объединены 21-23.10.41 года в сводную группу генерал-лейтенанта С.Д. Акимова. С 23.10.41 года, после тяжелого ранения С.А. Акимова, эта группа была передана под командование командира 312 сд полковника А.Ф. Наумова и поэтому переименована в сводную 312 сд. С 30.10.41 года этой дивизии был присвоен номер 53 сд 2-го формирования, т.к. большую часть личного состава составили остатки именно 53 стрелковая дивизия. Опытный боевой командир А.Ф. Наумов, чья дивизия нанесла серьезные потери немецким войскам с 13 по 19 октября 1941 года на Детчинском направлении, научил оставшихся в живых бойцов грамотно воевать, и с его приходом продвижение немцев на этом рубеже затормозилось. Направление на Лопасню оставалось практически открытым, оно находилось на стыке 43-й и 49-й армий РККА, а именно по стыкам немцы старались наносить свои удары. Необходимо было создать единую линию обороны на этом участке. Оценив обстановку взглядом опытного военного, именно этим и начал заниматься полковник Волков. О положении, занимаемом 2-м Особым Люберецким стрелковым полком можно судить по депеше, которую Ф.А. Волков направил 23.10.41 года, в 19.30 командиру стоявшего в Чубарово 1314 сп 17сд: «Прошу срочно доложить положение Вашего полка. Правее Вас занимает оборону 3603 парашютный десантный батальон 10-й возд/дес. бригады полукольцом на западной окраине Стремилова. Необходимо организовать единую систему обороны на участке Дмитровка – Бегичево, т.е. согласовать действия всех частей и прочно прикрывать направление на Лопасню. Имейте виду возможность появления танков противника через брод Мелихово, через который свободно проходят даже автомашины…». В те дни под Москвой по приказу Командования Западного фронта были созданы заградительные отряды, состоящие из лучших воинских формирований. Выполняя такие функции, командир 17ТБР Герой Советского Союза майор Клыпин Н.Я. уведомил Ф.А. Волкова о том, что к нему в случае невыполнения приказа никакого снисхождения проявлено не будет (по записке от 24.10.41 года, в 16.30. на имя командира 2 ой Особый Люберецкий стрелковый полка: «Немедленно приостановить отступление вашей части. Приведите её в порядок и сдерживайте наступление противника в районе Рождествено. За отступление без письменного приказа командарма 43А будете расстреляны»). Н.Я. Клыпин был человеком жестким, но смелым, решительным, требовательным. Его 17 тбр вела бои в направлении Варшавского шоссе с 09.10.41 года, не имела ни одного случая отступления без приказа, но постоянно страдала от бегства соседей. Бригада потеряла в боях и при выходе из окружения почти все танки, но не потеряла боевого духа, т.к. многие ее бойцы имели положительный опыт в боях с немцами с июля 1941 года, когда они, будучи в составе 48 тд, освободили г. Великие Луки, и обороняли город более месяца – до 23.08.41 года. В 20-х числах октября 1941 года изрядно поредевшие батальоны 2 ой Особый Люберецкий стрелковый полка сначала вошли в группу генерал-лейтенанта Акимова, а затем – в сводную 312 сд, и вели упорные бои в районе деревень Климовка – Петрово – Тетеринки – Колонтаево. Только величайшим напряжением сил им удалось остановить врага на рубеже реки Нара, тем самым предотвратив последний бросок вермахта на Москву. Затем остатки полка были выдвинуты на правый фланг Стремиловского боевого участка в район Дмитровка – Чубарово – Хоросино. В этот период полк неоднократно предпринимал попытки наступления на близлежащие высоты, занятые врагом. Возложенные на полк высшим командованием боевые задачи полк выполнил ценою жизни большей части личного состава. А на долю тех немногих, кто остался в строю, выпала кому долгая, а кому-то и короткая фронтовая судьба. Достаточно отметить, что перед началом боев, на 13.10.1941 год, полк имел в своем составе 2623 бойца и командира, а на 25 октября их насчитывалось всего 476 человек. 29.10.1941 по приказу зам. командарма 43А генерал-майора Ревякина один батальон 2 ой Особый Люберецкий стрелковый полка был передан 1-му сводному полку сводной 312 сд, а остальные подразделения полка – 3-му сводному полку. Позже он был затребован в качестве основы вновь формируемой уже в третий раз 17 стрелковой дивизии под командованием нового командира – генерал-майора Д.М. Селезнева. Ф.А. Волков получил приказ принять командование полком, получившим, в наследство от своего ушедшего в небытие предшественника наименование 1316 сп, а дислокацию всё ту же – в районе Стремилово. Местность отличалась сложным рельефом, отсутствием дорог; а погодные условия тогда были вовсе несносные – мокрый снег, пронизывающий ветер, жуткая распутица, сменяемая заморозками. В середине ноября немцы собрались нанести решающий удар, с целью пройти к Москве, чтобы зимовать в теплых квартирах, т.к. немецкая армия не позаботилась вовремя о зимней форме одежды. Сталин дал указание Командующему Западным фронтом Г.К. Жукову провести упреждающий контрудар, при этом запретив сообщать о цели фронтовой операции не только личному составу, но и командирам дивизий и даже некоторым командармам. Для выполнения этого задания на участок, занимаемый 1316-м сп, 10.11.1941 года прибыла из г. Дзержинска Горьковской области 26 тбр (командир полковник М.И. Левский). Кроме того, прибыло пополнение бойцов-сибиряков, хорошо экипированных и вооруженных; также была обеспечена поддержка артиллерии и даже «Катюш». Был получен приказ о наступлении на Леоново – Тунаево с выходом на Марково, занятии этих деревень и отстаивании своих позиций любой ценой. 14.11.41 года наши войска пошли в наступление и продвинулись вперед, но 15.11.1941 года немцы нанесли тяжелый удар и наши части с большими потерями были вынуждены отойти на Стремилово. В результате, операция как контрнаступление, не удалась, но и удар немцев, из последних сил стремившихся прорваться к Москве, был отражен, а командующий немецкой 4-й полевой армии фельдмаршал фон Клюге был вынужден признать невозможным дальнейшее продвижение на Москву. Так, фронтовая операция, в которой были заняты несколько армий (16, 43, 49 А) завершившись, казалось бы, неудачно, в действительности, внесла достойный вклад в достижение победы над врагом, не дав замкнуть клещи окружения вокруг Москвы. После этого положение на фронте стабилизировалось настолько, что практически изменений в расстановке противоборствующих сторон, последующие две недели не происходило. В приказе №76 по частям 17СД от 11.12.1941 года было отмечено следующее: «За образцовое выполнение всех заданий штаба армии (43А – авт.) и командования дивизии, за умелое обеспечение боевой операции 14-15 ноября 1941 г., за нанесение значительных потерь противнику, что позволило сорвать наступательные планы фашистов в полосе дивизии, за проявленное бесстрашие и инициативу командиру 1316 стрелкового полка полковнику ВОЛКОВУ Федору Андреевичу объявляю БЛАГОДАРНОСТЬ и НАГРАЖДАЮ ЧАСАМИ. Командир дивизии генерал-майор Селезнев, военком дивизии ст.бат.комиссар Сировский». Ныне во многих местах былых боёв Московской битвы стоят, как правило, скромные памятники, за которыми, чувствуется уход. Результативно ведут сезонную работу поисковые отряды, продолжая славные традиции своих предшественников. Так, в начале 1980-х годов одним из зачинателей этого движения был отряд «Поиск» Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ, г. Москва). Возникшие в недавнее время на чистом энтузиазме музеи в районных центрах и музеи при школах ежегодно пополняют свои экспозиции. Таков, к примеру, Музей Памяти 1941-1945 в Чеховском районе Московской области, имеющий свой сайт в интернете и регулярно обновляющий информацию. Работают хорошие школьные музеи при Стремиловской школе в Чеховском районе, и Роговской школе Подольского района Московской области. В этих краях есть замечательные люди, знатоки истории своего района, например, А.С. Вишняков и А.П. Семенов из г. Чехова, В.М. Федоров из дер. Тетеринки Подольского района, командир Подольского военно-патриотического объединения «Память» Игорь Красильников, которые нашли многие важные детали тех грозных событий и открыли эту информацию для всех. На местах боев сводной дивизии, а позднее – 93-й Восточно-сибирской стрелковой дивизии и 53-й стрелковой дивизии второго формирования в Подольском районе, у деревни Кузовлево на Старой Калужской дороге усилиями местных патриотов при поддержке администрации Подольского района Московской области ныне воздвигнут мемориал в честь побед русского оружия во время Отечественной 1812 года и Великой Отечественной войн. 16.12.1941 года Ф.А. Волков сдал полк и убыл в распоряжение штаба 43А, откуда был направлен в отдел кадров МВО, 18.12.1941 года он получил предписание отправиться в г. Балахну Горьковской область на должность командира стрелковой дивизии. Формирование дивизии, фигурирующей то как 319-я, то как 124-я, то как 145-я стрелковая дивизия 2-го формирования (включала 403, 599, 729СП и ещё 16 подразделений по целевому назначению), происходило в декабре 1941-го – феврале 1942 года вблизи областного центра – г. Горького, в нескольких прилегающих к нему населенных пунктах. Дивизия убыла 28.02.1942 года на Калининский фронт, где пять дней была включена в состав 4УА, а с 01.11.1942 года – в состав 43А. В марте 1942 года дивизия заняла оборону на участке от г. Велижа до дер. Слободы, и так – до лета 1943 года. Постановлением СНК СССР от 03.05.42 года №615 Ф.А. Волкову присвоено воинское звание генерал-майор, а 05.12.1942 года ему были преподнесены часы – подарок советской колонии в США. В ходе наступления близ дер. Миловиды (в 12 км юго-западнее Велижа) 17-21.04.1942 года дивизия испытала горечь неудачи: за высоты шли кровопролитные бои при отсутствии обещанной артиллерийской поддержки. 145 сд понесла огромные потери, и к июню 1942 года состав дивизии пополнился на 70%, в основном за счет жителей Смоленской области, проживавших в 50-километровой прифронтровой полосе. Осень – зима 1942/43 годов прошли в непрестанных изнуряющих стычках с врагом. Трудности были буквально во всём: в снабжении оружием, боеприпасами, обмундированием, питании, в размещении и т.д. Весной – летом 1943 года дивизия занимала позиции на севере Демидовского района, отражая атаки противника и занимаясь подготовкой к наступлению. 16.08.1943 года Ф.А. Волков сдал дивизию своему преемнику – генерал-майору Люхтикову и 20.08.1943 года вступил в командование 91 стрелковым корпусом. Осенью 1943 года корпус участвовал в Смоленской стратегической операции, в частности, с 14.09 по 02.10.1943 год в рамках Духовщинско – Демидовской операции. За эти бои Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.09.1943 года Ф.А. Волков награжден полководческим орденом Суворова II степени. Затем начались бои в Белоруссии на витебском направлении. 08.11.1943 года войсками 91 СК были освобождены Яновичи Витебской обл. В марте 1944 года корпус был выведен из состава 43А и железнодорожными эшелонами с 1-го Прибалтийского фронта переброшен на 1-й Белорусский фронт. 91 СК был задействован в стратегической операции «Багратион»: наступая по лесам и болотам Белоруссии, вышел юго-западнее Ковеля на границу СССР с Польшей. Летом (18.07.1944) началась Люблинско-Брестская операция. 91 СК прорвал оборону немцев, вышел к р. Западный Буг, форсировал реку в районе г. Туриш во взаимодействии с 2 танковой армией (командующий генерал С.И. Богданов). Наступая на запад, корпус овладел городами Хелм, (где отец был контужен), Люблин, Наленчув, Вонвольница, вышел к р. Висле и закрепился на левом, западном берегу в районе г. Пулавы. В районе Люблина нашими бойцами был освобожден концлагерь Майданек, Увиденное в лагере потрясло всех, кто, казалось бы, уже прошел все ужасы войны. С августа 1944 года до 17.01.1945-го корпус, в исключительно сложных условиях (из-за отсутствия переправы артиллерия и танки долгое время не имели возможности преодолеть водную преграду) боролся за удержание боевого участка, вошедшего в историю как Пулавский плацдарм. За эти бои 91 СК получил орден «Красного Знамени» и стал Краснознаменным, а Ф.А Волков Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.08.1944 года был награжден орденом Кутузова 1-ой степени. Постановлением СНК СССР от 02.11.1944 года Ф.А Волкову было присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенант, а 03.11.1944 года он был награжден орденом «Красного Знамени» (в третий раз). С Пулавского плацдарма советское командование планировало новое наступление на Запад. В ноябре 1944 года 91 СК влился в состав 69А. С 14.01 по 03.02.1945 год корпус участвовал в Висло-Одерской стратегической наступательной операции. Он прорвал тройную немецкую оборону и во взаимодействии с танкистами овладел городами Зволень, Радом (16.01.1945), Лодзь (19.01.1945), с 14.01 по 23.02.1945 принял участие в штурме города-крепости Познань. Затем он пересёк польско-германскую границу и взял немецкие города Швибус (ныне – польский город Свебодзин) – 31.01.1945 года, Реппен (ныне – Жепин) – 03.02.1945 года, выйдя к реке Одер, захватил плацдарм на её западном берегу в районе г. Лебус, чуть севернее г. Франкфурта на Одере. До 16.04.1945 года шли бои за удержание этого плацдарма. По дважды представляемому «наверх» командармом 69А Колпакчи и членом Военного Совета армии Щелаковским наградному листу и поддержанному, в конце концов, командующим 1-м Белорусским фронтом Г.К. Жуковым (с резолюцией «Согласен», сопровожденной размашистой подписью) Ф.А. Волков был удостоен 06.04.1945 высокого звания Героя Советского Союза. С 16.04 до 08.05.1945 года силами 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов была проведена «Берлинская стратегическая операция». В ходе операции 91 СК, прорвав вражескую оборону, взял города Франкфурт на Одере -19.04.1945 года, Фюрстенвальде (на р. Шпрее) - 22.04.1945 года, Фюрстенберг и Губен – 24.04.1945 года, участвовал в уничтожении франкфуртско-губенской группировки противника, оборонявшей подступы к юго-восточным пригородам Берлина. Затем корпус уничтожил крупную группировку противника на левом фланге 69А, взяв города Бранденбург, Альтенграбов, вышел на восточный берег р. Эльбе на участке Хоэнверке-Фридриххоффен около Магдебурга, где вошел в соприкосновение с 30 ПД американской армии. За эти операции Ф.А Волков был вторично награжден орденом Кутузова I степени. Так завершился славный боевой путь 91-й Краснознаменного стрелкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта Ф.А. Волкова. За годы Великой Отечественной войска, ведомые генералом Волковым, 12 раз были отмечены благодарностями Верховного Главнокомандующего за успехи в выполнении поставленных боевых задач. Война закончилась, но служба отца как кадрового военного продолжилась в новой должности – зам. командующего 3-й общевойсковой армии, штаб которой расположился в г. Магдебург, и одновременно – начальника магдебургского гарнизона. В весьма специфической обстановке происходило обустройство жизни Красной Армии, получивших согласно международным соглашениям статус Группы Советских оккупационных войск в Германии. Появилось время для анализа боевых операций, обмена мнениями в среде сослуживцев, стали поступать предложения от военно-теоретических журналов и кафедр военных академий поделиться соображениями по оперативно-тактическим вопросам. Спустя год Ф.А. Волков был откомандирован на учебу в Высшую военную Академию им. К.Е. Ворошилова (ныне – Академия Генерального штаба), где поступил на двухгодичные курсы, которые закончил с отличием. Затем он поступил в адъюнктуру, успешно защитил кандидатскую диссертацию и в течение нескольких лет (вплоть до своей кончины) преподавал на кафедре оперативного искусства. А ещё до того – 30.05.1946 года – его «догнали» три польские награды: орден Грюнвальда 3-го класса, медали «За Варшаву» и «За Одер, Нису и Балтику». 21 июля 1946 года произошло событие, оставившее в душе Ф.А. Волкова сильное впечатление: по поручению руководства страны он вручал Звёзды Героев Советского Союза воинам, водрузившим над рейхстагом Знамя Победы – комбату 756СП 150СП С.А. Неустроеву комбату 380СП 171СД К.Я. Самсонову, старшине роты И.Я. Сьянову, сержанту М.А. Егорову и мл. сержанту М.В. Кантария.

Командование 3-й Ударной армии поздравляет отличившихся

при штурме рейхстага с присвоением высокого звания Героя Советского Союза.

Слева направо: С.Неустроев, К.Самсонов, И.Сьянов, М.Егоров и М.Кантария. 1946 год. Спустя ещё два года Ф.А. Волков стал преподавателем кафедры оперативного искусства Академии, а вскоре, успешно защитившись, получил степень кандидата военных наук. Яркая жизнь отца закончилась после тяжелой продолжительной болезни 23 декабря 1954 года. Таковы основные вехи жизни Волкова Федора Андреевича, представителя ижорцев, одного из малочисленных народов России, прошедшего путь от пастушка до генерал-лейтенанта, доцента, кандидата военных наук, трижды георгиевского кавалера, кавалера четырех орденов Красного Знамени, кавалера Золотой Звезды и многих других орденов и медалей – человека, полностью, без остатка отдавшего себя служению Отечеству. Он достоин нашей памяти. Если кому-то из вас случится посетить в Москве Новодевичье кладбище – он похоронен 4-й участок, 25-й ряд, захоронение 19 – поклонитесь его праху!