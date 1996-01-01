ПРАДЕДУШКА

(конкурсная песня)





Песня композитора А. Ермолова на стихи поэта М. Завадской. Я на свете недавно живу

И историю знаю по книжкам,

Но зато про большую войну

Я живые рассказы слышу.

Есть хороший один человек,

Он всегда говорит мне правду.

И в душе остаётся след, –

Остаётся со мной мой прадед!

Припев

От Волги и до самого Берлина.

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну,

Он защищал жену свою и сына.

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал,

Чтоб опять запели в небе птицы,

И стало небо голубым, и смех не угасал,

И чтобы мне на белый свет родиться,

И чтобы мне на белый свет родиться!

Он так рано ушёл на войну,

Был как я он в военные годы,

Побывать довелось и в плену

И пройти сквозь огонь и воду.

Он защитником Родины стал,

Хоть совсем ещё был мальчишкой,

И победу завоевал

И с победою к дому вышел!

Припев

Я прадедушкой очень горжусь,

Мне пример его – в жизни подмога,

Но из сердца не выкинуть грусть -

Трудной стала его дорога.

У меня всё ещё впереди,

И свой путь выбирать мне надо.

Но хочу я его пройти,

Как по жизни прошёл мой прадед!

Припев (2 раза) «На днях познакомился с творчеством Марины Павленко» – пишет одесский журналист Виктор Ильин о творчестве юной участницы III Международного творческого конкурса «Вечная Память» Марины Павленко; когда в Оргкомитете решили, что с песней «Прадедушка» она должна стать участницей этого конкурса, то ей на то время было ещё пять лет. Сегодня Марине 6 с половиной года и за это время она успела стать лауреатом многих московских, региональных и международных конкурсов.

«Признаюсь, – продолжает свой рассказ Виктор Ильин, – трудно говорить комплименты существу, которое на 70 лет моложе меня: мне 73, а ей… 4! Трудно, хотя я и журналист со стажем… Поражает, сколько она уже знает наизусть: «Мцыри» и «Бородино» Лермонтова, поэму «Иван Сусанин» Рылеева, стихи Пушкина, басни Крылова. Кстати, «У лукоморья дуб зелёный» она декламировала, если не ошибаюсь, когда ей не было ещё и трёх. И торжественно и гордо заканчивала: «…Там юський дух, там Юсью пахнет!». И сопровождала это такой неповторимой жестикуляцией!

Сегодня она способна еще и мгновенно перевоплощаться. Слушаю китайскую сказку в стихах «Справедливый заяц»: «Глаза у волка кровью налились» – и лицо Марины тут же посуровело, брови сомкнулись. А следующую строчку: «тут заяц выскочил, откуда ни возьмись», она произносит таинственно, как заговорщик. Она способна даже на возрастное перевоплощение: мгновенно взрослеет до кутузовского солдата в «Бородино», по-взрослому ненавидит врагов в «Иване Сусанине» и любит Россию, свою Родину, вместе с поэтом.

Помните, знаменитые строчки «Бородино»: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Богатыри! – Не вы!». Произнося эти строки, звучащие у нее даже неким обвинением в адрес современников, Марина безнадёжно махнула ручкой. Это превосходно!.. Вообще, 4-летняя Марина придала этому стихотворению такое новое звучание, что это прямо-таки пример школьникам и учителям: вот как нужно рассказывать великое «Бородино»!

В поэме «Мцыри» есть такие строчки: «Старик! Я слышал много раз, что ты меня от смерти спас». Марина делает тут паузу. И с надрывом вопрошает: «Зачем?». Эту паузу, этот надрыв я не слышал даже у мастеров. У юной артистки они есть!

Она усиливает голос или снижает его до шёпота, звуковым контрастом еще больше передавая содержание произведения. Ей Богу, редкое дарование! Не удивлюсь, если скоро известные поэты будут благодарны Марине за то, что она согласится прочитать их со сцены.

А сейчас пристегнитесь ремнями, как перед посадкой в самолёте. В свои 4 года Марина Павленко – Лауреат XVII Московского Фестиваля «Россия начинается с тебя» и самая юная участница Международного «Форума народов России»!

Солнечного тебе небосвода, милая девочка!»

Марина Павленко приглашает...