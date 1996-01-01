 СТИХИ МАРГАРИТЫ САФРОНОВОЙ | Участница II Международного творческого конкурса «Вечная Память» Федерального аналитического журнала «Сенатор»
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СТИХИ МАРГАРИТЫ САФРОНОВОЙ
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МАРГАРИТА САФРОНОВА , День Победы, журнал Сенатор, МТК Вечная Память

«Родилась в г. Шумиха Курганской области. Когда мне было 11 лет, я пошла в поход вместе с классом. А в те времена в наших краях появился энцефалитный клещ… Несколько лет врачи боролись за моё здоровье, но – с 12-ти лет имею 1-ую группу инвалидности. Обе руки бездвижны, удалось разработать лишь кисть правой руки. Но я смогла самостоятельно получить образование, пишу на разные темы. Печатаюсь в газетах, журналах. В 2000 году выпустила первую книгу «Сирени белые объятья». С 2004-го по 2010 год я жила в доме ветеранов, общалась с людьми, пережившими войну. Это помогло мне написать стихи для конкурса».

ЗА ИКОНКОЙ В СВЯТОМ УГЛУ

ЗА ИКОНКОЙ В СВЯТОМ УГЛУ
ТРЕУГОЛЬНИЧКИ МЯТЫХ ПИСЕМ.
ДЕДОВ ПОЧЕРК ИСТЁРСЯ, ВЫЦВЕЛ.
Я БЕЗ СЛЁЗ СМОТРЕТЬ НЕ МОГУ.
А В ТВОИХ ГЛАЗАХ ПЛАЧА НЕТ,
ТОЛЬКО НЕЖНОСТЬ ВОСПОМИНАНИЙ.
СТАТЬ ВДОВОЙ В ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ,
ПОСЕДЕТЬ ОТ НОЧНЫХ РЫДАНИЙ,
СЫНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ РАСТИТЬ,
МИР ЕГО ОЗАРИВ УЛЫБКОЙ,
И НЕМЫМ ОЖИДАНЬЕМ ЖИТЬ:
ВДРУГ СЛУЧИЛОСЬ ВСЁ ПО ОШИБКЕ –
МОЖЕТ, ГДЕ-ТО ЕЩЁ ЖИВОЙ,
ИСКАЛЕЧЕННЫЙ И НЕ В СИЛАХ
САМ ДОРОГУ НАЙТИ ДОМОЙ?
ЛИШЬ ЕГО ЖДАЛА И ЛЮБИЛА.
А ВОКРУГ ОБЛОМКИ ВОЙНЫ
И ОСКОЛКИ РАЗБИТЫХ СУДЕБ…
ТЫ ЖИЛА ЗАБОТОЙ СТРАНЫ,
СВЯТО ВЕРИЛА: СЧАСТЬЕ БУДЕТ,
В СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ, ДЛЯ ДРУГИХ.
РАДИ ЭТОЙ ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ
НЕ ЖАЛЕЛА ТЫ СИЛ СВОИХ,
ДА И ВСЕ СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЛИ…
ВСЁ ПО-СВОЕМУ ПЕРЕКРОИВ,
ВРЕМЕНА НАСТУПИЛИ НАШИ,
МЫ НЕ ЗНАЛИ НЕВЗГОД ТВОИХ,
ИЗМЕНИЛИ ЗАВЕТАМ ПАВШИХ.
НО ТЫ ДЕРЖИШЬ В РУКАХ КОНВЕРТ,
И ЗАБЫТА ВСЯ ЖИЗНИ БРЕННОСТЬ,
А В ГЛАЗАХ ТВОИХ ВЕШНИЙ СВЕТ,
ВЕЧНОЙ ЖЕНСКОЙ ВЕРНОСТИ НЕЖНОСТЬ.
 

 

ВЫСОКИЙ ФЛАГ

(Маткину Я.Т.)

ОН ВОЕВАЛ И ЖИЛ БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ,
АРТИЛЛЕРИСТ, ПО ПРАВУ БОГ ВОЙНЫ.
ЕГО ДАВНО НЕ СЛУШАЮТ МАЛЬЧИШКИ,
ДРУГИМИ ИГРАМИ УВЛЕЧЕНЫ.

А ОН ВСЁ ТАМ, ВДАЛИ, В РАЗГАРЕ БИТВЫ:
ПРИЦЕЛЕН ВЗГЛЯД, ГОТОВА МСТИТЬ РУКА,
И ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ЕГО УБИТЫ,
САМ ЖИВ МОЛИТВОЙ МАТЕРИ ПОКА.

«ПОСЛУШАЙ, ДЕДУШКА, ПРОШЛО ПОЛВЕКА,
ПОРА ОСЛАБИТЬ ПАМЯТИ СТРУНУ».
НО БОЛЬ ГОРИТ В ГЛАЗАХ У ЧЕЛОВЕКА,
ОДНАЖДЫ ПОБЕДИВШЕГО ВОЙНУ.

ЗАБУДЬ, ПОПРОБУЙ, КАК ЛЕЖАЛ В ТРАНШЕЕ,
ЗАСЫПАННЫЙ ЯНВАРСКОЮ ЗЕМЛЁЙ,
И КАК ШЕПТАЛ, В ТЯЖЁЛОЙ ТЬМЕ СЕДЕЯ,
«РЕБЯТА, РОЙТЕ, Я ЕЩЁ ЖИВОЙ».

СИДИТ, СКЛОНИВШИСЬ НАД МЕДАЛЬНОЙ ГРУДОЙ,
ВЫТАСКИВАЕТ СНИЗУ ОРДЕНА.
РАССКАЗЫВАЕТ МНЕ, КАКОЙ ОТКУДА,
И В КАЖДОМ - КРОВЬ И ГОРЬКОЕ «ДО ДНА».

ДАВНО СЕДОЙ, СУДЬБУ ПОБЕД ПРОЖИВШИЙ,
ГЕРОЙ ВОЙНЫ, ГЕРОЙ ТРУДА, ПРОСТИ.
ТЫ СУД НАШ САМЫЙ СТРОГИЙ, САМЫЙ ВЫСШИЙ,
НО МЫ ПОЛЕГЧЕ ВЫБРАЛИ ПУТИ.

И ВСЁ ЖЕ, МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ ПОРОДЫ,
ТОГО ЖЕ КОРНЯ, ТОЛЬКО МОЛОДНЯК,
СВОИ У НАС БОИ, СВОИ ПОХОДЫ,
А ЖИЗНЬ ТВОЯ ДЛЯ НАС – ВЫСОКИЙ ФЛАГ!


 

 

 

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