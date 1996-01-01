ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ



Опубликовать

ФЁДОР ШАПОВАЛОВ,

ветеран Великой Отечественной войны. КЛАВДИЯ НЕЧАЕВА,

внучка автора.

В истории есть даты, которые остаются эпохальными навсегда и для всех. Одна из таких дат – 9 Мая 1945 года. Сегодня этот день поднял еще и проблему сохранения для будущих поколений памяти об истории Великой войны, о подвигах ее героев. Одним из результатов этих подвигов было новое послевоенное мироустройство. И – рождение нового немецкого государства на немецкой земле: Германской Демократической Республики.

20 лет назад ГДР перестала существовать, но в воспоминаниях многих наших ветеранов запечатлена история её становления, радость от ее успехов, тесная дружба между ее народом и советским народом. На 25-летие основания ГДР в составе делегации советских ветеранов войны был приглашен и мой дедушка – Шаповалов Фёдор Кузьмич. 2-ой батальон 1050-го стрелкового полка 5-й Ударной армии, которым он командовал, участвовал в штурме Имперской канцелярии и взял в качестве трофеев штандарт фюрера «Адольф Гитлер», который был затем брошен к подножию Мавзолея во время Парада Победы 24 июня 1945 года, и фельдмаршальский жезл Э. Роммеля, который хранится в Центральном музее Советской Армии в Москве. Личная подпись Шаповалова Ф.К. стоит и на последней оперативной карте Гитлера, которая хранится в музее на Поклонной Горе. Поэтому он и был приглашён тогда в качестве почётного гостя в ГДР. О днях своего пребывания на юбилейных торжествах он оставил воспоминания, которые я и предлагаю вашему вниманию.

Апрель 2010 года. – 5-го октября 1974 года в 9 часов 20 минут, делегация советских ветеранов войны во главе с Маршалом В.И. Чуйковым и генерал-лейтенантом Ф.Е. Боковым, вылетела с аэропорта Шереметьево в Берлин на празднование 25-летия Германской Демократической Республики. В составе делегации был и автор этих строк. Нашему визиту придавалось большое значение. Каждый делегат имел персональное приглашение Политбюро СЕПГ и Правительства ГДР. За делегацией был прислан специальный самолёт, и на перелётах в Берлин и из Берлина в Москву нас сопровождали высокопоставленные лица из Министерства Иностранных дел и Министерства Обороны ГДР. Чувствовалось, что руководители ГДР, старались пригласить тех ветеранов войны, кто своими глазами видел Берлин, Германию апреля-мая 1945 года. Тех, кто мог сравнить обстановку 1945-го с нынешней. Через три часа полёта, наш самолёт приземлился в берлинском аэропорту Шенефельд. Делегатов-ветеранов войны тепло встречали жители Берлина, представители других округов страны, молодёжь, члены Политбюро СЕПГ, руководители общества ГДР – Советский Союз, общественность столицы. Комфортабельными автобусами и легковыми машинами всех делегатов доставили в одну из лучших и современнейших гостиниц столицы ГДР – «Штадт Берлин». Она расположена на известной площади Александерплац. Как только мы вошли в вестибюль гостиницы, к каждому из нас подошли представители Министерства Иностранных Дел и Министерства Обороны. Представились и доложили, что им поручено сопровождать нас на всё время пребывания в ГДР. Ко мне подошли подполковник и два молодых человека в гражданской одежде. – Вы Фёдор Кузьмич Шаповалов? – спросил подполковник. – Да, я Шаповалов. – Мы вас приветствуем на земле ГДР и докладываем, что нам поручено Вас сопровождать и выполнять все Ваши просьбы и пожелания. Я поблагодарил немецких друзей за столь большое внимание и заботу, сердечно поздравил их с большим и радостным праздником – 25-летием ГДР, пожелал дальнейших успехов в процветании их страны и счастья в личной жизни. Подполковник назвал себя Людвигом и сказал, что он из центрального аппарата Министерства Обороны ГДР. Один из гражданских товарищей назвался Эрхардом Бергтом, а второй просил называть его Юрой. Все три немецких товарища хорошо говорят по-русски. Особенно хорошо подполковник С.И. Людвиг. Эрхард тут же вручил мне книжечку небольшого формата и сказал, что в ней всё написано, чем мы будем заниматься во время нашего пребывания в ГДР. Юра явно проявлял заботу, чтобы нам не опоздать на очередное мероприятие. Он предупредил меня, что времени осталось столько, чтобы положить портфель в номер, помыть руки… и сразу же подняться на 37 этаж, где состоится официальный обед в торжественном зале гостиницы. Мы поторопились на 30-й этаж в 15 номер. Помогли нам в этом скоростные лифты. За несколько минут я бегло осмотрел номер-люкс, положил портфель, привёл себя в порядок, и уже через несколько минут мы сидели в торжественном зале отеля «Штадт Берлин». Кандидат в члены Политбюро ЦК СЕПГ, первый секретарь Берлинского окружного комитета СЕПГ Конрад Науман и председатель окружного Совета, давали официальный обед в честь советских ветеранов войны. Товарищ К. Науман произнёс торжественную речь. С ответной речью выступили Маршал В.И. Чуйков и генерал-лейтенант Ф.Е. Боков. Обед начал принимать более оживлённый характер: немецкие товарищи благодарили ветеранов войны за ратные дела, за освобождение немецкого народа от фашизма. Советские ветераны искренне поздравляли немецких друзей с радостным праздником – 25-летием немецкого социалистического государства, с теми успехами, которые достигнуты народом ГДР за 25 лет. Затем, через некоторое время, немецкие руководители и руководители делегации уехали в аэропорт встречать партийно-правительственную делегацию СССР во главе с Л.И. Брежневым. А нам, немецкие друзья показали достопримечательности столицы ГДР. Кортеж легковых машин и автобусы тронулись по Карл-Маркс-аллее, а звонкий голосок третьего секретаря Посольства ГДР в СССР – Кристины Тешнер, сопровождавшей нас, начал рассказ о городе, о его улицах и площадях: – Столица получила своё сегодняшнее лицо благодаря активной работе всех граждан ГДР. В 1945 году Берлин был сплошной грудой развалин. Мы не пожалели сил, чтобы сделать этот город красивым. Он оставляет радужное впечатление, потому что в ГДР царит мир и социализм. Здесь царит социальная уверенность. Кристина подробно рассказала о преобразованиях в стране и в столице ГДР, о том, что неуклонно повышается материальный и культурный уровень жизни народа: – Мы многое достигли, но многое предстоит ещё сделать. С каждым годом наш город становится всё интереснее и красивей. Приезжайте к нам чаще, и вы сможете убедиться в этом – приглашала нас приветливая Кристина. Наши машины дали круг окрест телевизионной башни. У её основания возник новый центр города. Здесь, на площади Александерплац, разместилась 365-метровая телевизионная башня и УКВ, информационно-выставочный центр, гостиница «Штадт Берлин», улицы Ратхаусштрассе и Либкнехтштрассе. Нам – ветеранам войны, видавшим эти места в 1945 году, когда при уничтожении германского фашизма были нанесены городу очень большие разрушения, приятно было увидеть всё построенное вновь и восстановленное из руин. Всё здесь нам нравилось. И люди, гостеприимно встретившие нас, и дело рук их. От того, что мы видели в 1945-м, не осталось и следа. Наши машины проходят по Александерплац. Гуляющие берлинцы приветливо, с искренней улыбкой на лицах, машут нам руками. У подножия телевизионной башни мы наблюдаем прелестную картину: газоны с цветами и фонтаны, посреди площади фонтан Нептуна. Рядом – средневековая церковь Мриенкирхен. На проходящей рядом улице Либкнехтштрассе поток движения проходит мимо современных зданий. Улица, проходящая с другой стороны телевизионной башни, предоставлена пешеходам. Здесь, на улице Ратхаусштрассе была восстановлена в точном соответствии с оригиналом Берлинская ратуша (из красного клинкера), которая было разрушена во время второй мировой войны, и в которой выступал Карл Либкнехт, избранный депутатом берлинского населения. Ныне здесь заседает собрание городских депутатов, выбранный парламент столицы, а также здесь находится резиденция магистрата и обер-бургомистра. На улице Брайтештрассе и Маркс-Энгель-плац мы увидели любовно восстановленные старые берлинские дома. В одном из них находится берлинская библиотека, портал которой разукрашен красивой художественной поковкой. Через минуту наши машины уже катили по Унтер-ден-Линден. Историческая улица, существующая с 17-го столетия. В мае 1945-го года здесь не было ни одной липы, а дома были превращены в развалины. Сейчас исторический бульвар Унтер-ден-Линден – это точно восстановленные здания в стиле четырёх прошедших столетий, это рестораны, кафе, магазины и много места для прогулки по «Линден», как называют эту улицу берлинцы. Здесь расположены и посольства разных государств. Слева в широкие окна автобуса, показалось двухэтажное здание со скульптурными группами на крыше. Напротив этого здания – дворец Пале-Унтер-ден-Линден. Эти здания относятся к прекраснейшим сооружениям феодализма и буржуазной эпохи. Андреас Шлютер, замечательный архитектор на службе прусских королей, создал в 1700 году арсенал. Ясная архитектура в стиле барокко и оригинальные скульптуры делают эти здания неповторимыми. Там, где раньше хранилось оружие, ныне интересно и многосторонне рассказывается о немецкой истории. Специальные выставки по истории немецкого и международного рабочего движения дополняют этот центр образования немецкого народа. Наши автобусы и кортеж легковых автомашин подъезжают к зданию Новой гауптвахты. Это здание было создано после освободительных войн Фридрихом Шникелем в 1816 1818 годах в духе классицизма и является сегодня мемориальным памятником. Каждую среду, в 14 часов 30 минут, на Унтер-ден-Линден проводится большой развод караула. Оркестр и рота почётного караула Национальной Народной армии проходят, выходя с Фридрихштрассе, парадным маршем перед Новой гауптвахтой. И это не просто военная церемония. Здесь чтится память жертв фашизма и милитаризма. На посту стоят сыны народа, солдаты социалистической ГДР. Молча входим во внутреннее помещение. В кристальном блоке горит вечный огонь в честь Неизвестного борца Сопротивления и Неизвестного солдата. Никогда больше война не должна начаться с немецкой земли. В этом заключается политика ГДР. Поэтому солдаты Народной армии с оружием в руках стоят у мемориального памятника на Унтер-ден-Линден. Мы снова в машинах и продолжаем путь. Проезжаем университет им. Гумбольдта. Это крупнейшее высшее учебное заведение в ГДР, с 1946 года названное по имени своего основателя – гуманиста Вильгельма фон Гумбольдта. Ему и его брату Александру установили памятники перед главным корпусом. Прежде чем мы простились с улицей Унтер-ден-Линден, мы полюбовались красотами площади, расположенной напротив университета. Здесь ежегодно в День памяти жертв фашизма собираются на демонстрацию десятки тысяч берлинцев. Все здания площади были восстановлены после 1945 года в соответствии с оригиналами. Государственная опера, построенная в 1741-1743 годах, собор Святой Ядвиги, который тоже был восстановлен при помощи правительства ГДР, а также изогнутый «Комод», который раньше был библиотекой королевского двора, а ныне служит институтам Университета. Подъезжаем к Бранденбургским воротам. Мне припомнились они в состоянии мая 1945-го… Израненные осколками и пулями, опалённые пламенем жесточайшей войны. 2-го мая 1945 года воины 416 й Таганрогской стрелковой дивизии водрузили победное Красное знамя на Бранденбургских воротах. Но это было более 30 лет тому назад, а сейчас на Бранденбургских воротах развевается флаг ГДР. Здесь проходит надёжно охраняемая государственная граница, так как социализм имеет не только друзей. Эти ворота были созданы в 1791 году Лангхансом и Шадовым, причём нельзя забывать трудолюбивых рабочих – строителях, воплотивших их проекты в реальность. По воле своих создателей они должны были стать воротами мира, однако в прошлом здесь десятилетиями звучал топот сапог наёмников милитаризма. Фашизм справлял здесь факельным шествием свой приход к власти, а теперь Бранденбургские ворота стали символом мира и безопасности социализма. Берлин и Шпрее неразрывны. Хотя это и неширокая и немощная река, она всё-таки вносит много романтики и успокоения в торопливую жизнь города. Почти на берегу Шпрее стоит здание Совета Министров ГДР с башней и колоннами, а вокруг расположен новый городской центр. Мы вслух выражаем своё восхищение труду и любви к своему городу берлинцев, которые за 25 лет подняли его из пепла и руин. Наш гид Кристина искренне рада за свой город, за свой народ, благодарно склоняет голову и говорит: Нынешняя молодёжь знает о военных развалинах только по рассказам родителей и по снимкам. Стар и млад, принялись в то время за восстановление нашего Берлина, чтобы постепенно построить его лучше, чем когда-либо. Это удалось. И всё равно дел хватает. И мы высоко ценим то, что благодаря социалистической политике, мы живём в мирное время, самое продолжительное мирное время за наше столетие. Мы делаем всё, чтобы сохранить этот мир. На пути к гостинице мы проезжали площади Лениналлее, Карл Маркс аллее, новые жилые дома на набережной Шпрее, жилые корпуса вокруг площадей. Таким образом, новый Берлин имеет много обликов. Характерным для всех этих улиц и площадей является одно: здесь живут берлинские трудящиеся, семьи рабочих, инженеров, продавцов и учёных. Время, отведённое в программе как «Встречи с представителями общественных организаций и с личными друзьями в соответствии с желаниями советских товарищей» мы использовали на осмотр города с высоты птичьего полёта. На лифте мы поднялись на высоту 207 метров в ресторан, расположенный в телевизионной башне. Там нас угостили коньяком, чёрным кофе, мороженным и одновременно показали город. Помещение ресторана медленно вращается и даёт возможность осмотреть город и его пригороды со всех сторон. В ресторане телебашни мы встретили мать Зои Космодемьянской, жену и дочерей покойного первого коменданта Берлина, Героя Советского Союза генерал-полковника Н.Э. Берзарина. Они также были гостями Правительства и Политбюро СЕПГ на празднествах, посвящённых 25-летию Республики. День 5-го октября клонился к концу. Смеркалось. В некоторых зданиях общественного назначения и жилых домах зажглись огни. Ресторан на телебашне продолжал медленно вращаться вокруг своей оси. В конце этой встречи мы дружески расстались с новыми знакомыми, лифт доставил нас на первый этаж телебашни, и мы направились в гостиницу. На пути к отелю я мысленно прикидывал итог первого дня, проведённого на дружественной немецкой земле. Масса впечатлений мешала сосредоточиться, и я решил вести дневник… Голос Эрхарда ворвался в гущу мыслей, намерений: – Не забудьте, завтра вместе с партийно-правительственной делегацией возлагаем венки в Трептов-парке, на Фридрихсфельде и на Унтер-ден-Линден. Мы поднялись на тридцатый этаж, пожелали друг другу доброй ночи и расстались до следующего дня. 6-го октября: после завтрака наши сопровождающие немецкие товарищи предложили спуститься на первый этаж в вестибюль. До отправки в Трептов-парк оставалось 15-20 минут свободного времени. Этим воспользовались кинематографисты ГДР, они решили создать фильм о 25-летии Республики, сняли кадры о пребывании на немецкой земле по данному торжественному случаю советских ветеранов войны. Не теряли времени и фоторепортёры ADN (подобно нашему ТАСС), других печатных органов ГДР. Нужно отдать должное оперативности фоторепортёров и корреспондентов ГДР, будь то столичные или периферийные. После каждого нашего мероприятия, длившегося час-два, под конец его нам преподносили фотоснимки довольно высокого качества, а газеты со статьями о нашем посещении того или иного предприятия, с нашими портретами, вручались утром следующего дня. По-хорошему завидные оперативность и качество работы! Закончили свою работу кинематографисты и репортёры. Нас пригласили в машины, и мы поехали к Трептов-парку. К 9 часам 20 минутам мы были у его входа. Делясь впечатлениями вчерашнего дня и о виденном сегодня на пути сюда, мы коротали время в ожидании Л.И. Брежнева и сопровождающих его лиц; руководителей ГДР. Через пять минут прибыли наша партийно-правительственная делегация во главе с секретарём ЦК КПСС и партийное и государственное руководство ГДР во главе с Э. Хонеккером. В 9 часов 30 минут началась церемония возложения венков у памятника павшим советским героям в Трептов-парке, зазвучала траурно-торжественная музыка. Много мы видели прекрасного и интересного в ГДР и в Берлине. Но самой волнующей достопримечательностью столицы является памятник воинам в Трептов-парке. Это величественный памятник. Он сооружён в честь тысяч солдат и офицеров Советской Армии, отдавших свои жизни в ожесточённых боях за освобождение Берлина. Медленно, в скорбном молчании, двигаются делегации партийно-правительственные, ветеранов войны, общественности города. Возлагаются венки. Все застывают на минуту в скорбном молчании. В этот миг на меня навалились мысли и чувства, которые владели мной 29 лет назад. Трептов-парк напомнил мне форсирование Шпрее под вой снарядов, грохот бомб и мин, под свист вражеских пуль… Враг остервенело огрызался, бросался в яростные контратаки, посылал в бой новые резервы, танки, бронетранспортёры… Это место памятен мне ещё и тем, что воины 2-го стрелкового батальона 1050-го полка, которым мне выпало счастье командовать, 23 апреля 1945 года форсировали Шпрее в этом самом месте, где мы сегодня преклоняем свои седые головы праху тех, кто шагал с нами в боевом строю и не дожил до победного часа, отдал свою жизнь во имя мира на Земле, во имя счастья и процветания народов. В сражении за плацдарм в Трептов-парке бесстрашно сражался и пал смертью героя – Герой Советского Союза, бывший командир 1-го стрелкового батальона 1050-го стрелкового полка капитан Николай Васильевич Оберемченко. С этим боевым офицером я прошёл огненными вёрстами войны от берегов Днестра до места, где его сразила вражеская пуля, где он захоронен – на месте величественного памятника, куда мы сегодня с чувством великой скорби возложили наши венки. Венки нашей вечной памяти о наших боевых соратниках, венки нашей беспредельной благодарности за их ратный героический труд, обагрённый их кровью. Здесь я вспомнил и отважного комиссара 1-го стрелкового батальона капитана Митрофана Васильевича Давыдова. Когда неприятельская пуля вырвала из нашего боевого строя комбата Оберемченко, капитан Давыдов в сложной обстановке боя принял командование батальоном и выиграл сражение. Он затем успешно командовал подразделением в битве за Берлин, в штурме правительственных кварталов столицы третьего рейха, в штурме Имперской канцелярии Гитлера. Ныне герой битвы за Трептов-парк, Митрофан Васильевич Давыдов живёт и трудится в городе Остёр Черниговской области. Трептов-парк и его памятники напомнили мне боевые эпизоды апреля-мая 1945 года, когда комсорг 2-го стрелкового полка Салиджан Алимов, выручая товарищей из 1-го стрелкового батальона, повёл группу комсомольцев в бой. Они зашли противнику во фланг и дерзкой атакой уничтожили два пулемёта и более тридцати солдат и офицеров противника, что способствовало удержанию плацдарма на западном берегу Шпрее. Сегодня Салиджан Алимов стоит рядом со мной и минутой молчания чтит память однополчан, павших в незабываемом сражении. Здесь, у памятника, перед моим мысленным взором встал во весь свой рост офицер связи оперативного отдела 9-го Краснознамённого стрелкового корпуса лейтенант М. Ярич. Это он в суматохе жаркого боя, не страшась пуль и осколков, пробирался от соединения к соединению и передавал боевые приказы командира корпуса Героя Советского союза генерал-лейтенанта И.П. Рослого. Нынче Михаил Никитич Ярич – на фронте идеологической борьбы. Он – редактор одной из газет в Казахстане. Рядом со мной, уже в достаточно зрелом возрасте с прядями седых волос, застыл в скорбном молчании Владимир Александрович Ишин. Он отдаёт почести погибшим солдатам, сержантам, офицерам 2-го стрелкового батальона 1054-го стрелкового полка, которым тогда командовал. 30 лет тому назад майор В. Ишин взаимодействовал огнём и маневром с моим батальоном, когда велось яростное сражение за овладение плацдармом в Трептов-парке. Вместе с нами сегодня возлагает венки к могилам погибших боевых товарищей ответственный работник ЦК КПСС Иван Филиппович Сеничкин. Я помню его действия и действия его группы комсомольцев 23-го апреля 1945 года, когда нужно было или умереть, или обеспечить захват и удержание плацдарма в Трептов-парке. Это было основа дальнейшего успешного сражения за Берлин. Комсорг батальона И.Ф. Сеничкина и его друзья юности успешно справились с боевым заданием: плацдарм был надёжно закреплён и расширен, а противник разгромлен. Мне припомнились ратные заботы бывшего командира 1050-го стрелкового полка подполковника Исхака Идрисовича Гумерова. Он, пренебрегая опасностью, руководил боем, управлял огнём, организовывал взаимодействие батальонов, приданных и поддерживающих пехоту специальных подразделений и частей. Герой Сталинградской битвы, участник Ясско-Кишиневской операции, воин Висла-Одерского сражения, активный участник штурма Берлина и Имперской канцелярии Гитлера – И.И. Гумеров ныне в составе советской делегации на праздновании 25-летия ГДР. Он склонил голову и в скорбном молчании отдаёт почести светлой памяти героев, павших за освобождение немецкого народа от фашизма. Величественные монументы парка воскресили перед моим мысленным взором лихие атаки полков славной 301-й Сталинской стрелковой дивизии, которые бессменно вёл победным путём Герой Советского Союза генерал Владимир Семёнович Антонов. Сегодня он стоит коленопреклонённый перед могилами своих воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Символические памятники павшим советским воинам в Трептов-парке напомнили мне героические подвиги многих солдат, сержантов и офицеров батальона, которые не жалели своей крови и жизни во имя торжества мира, во имя процветания нашей Родины, во имя освобождения немецкого народа от фашизма. Бесстрашно дрались с врагом солдаты Иван Боковой, Михаил Островский, Малышев; сержанты Иван Залыгаев, Леонид Лебедев; старшина Николай Рыженков; офицеры Иван Седов, Иван Яковлев, Семён Важдаев, Иосиф Рабенко, капитан Храмов и многие, многие другие. В одном строю с мужчинами самоотверженно сражались с врагом наши славные девушки-комсомолки. Одна из многих – бывшая комсорг полка связи 5-й ударной армии Ольга Сергеевна Кривошеина. Ныне она директор Центрального музея В.И. Ленина в столице нашей Родины – Москве. Сейчас она скорбит по павшим в бою комсомольцам рядом с нами и возлагает венок памяти и любви друзьям своей юности. С особым материнским чувством скорби возлагает венки к пьедесталу захоронения боевых соратников, выражая великую благодарность их светлой памяти и заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Анна Владимировна Никулина. Её героические действия особенно ярко запечатлелись в памяти. Она, советский майор, в составе одной из штурмовых групп ворвалась в здание резиденции Гитлера и водрузила Красное Знамя на Имперской канцелярии. Этот исторический акт бесстрашной советской женщины явился последней победной точкой над гитлеровской Германией. В бою за овладение Трептов-парком сложили свои головы сотни наших славных соотечественников. Мы оплакивали их гибель в грозные минуты сражения, с чувством великого сожаления скорбим по ним и сегодня. Тридцатилетняя давность не зарубцевала раны наших сердец. Наша победа над гитлеровской Германией далась ценою большой крови и миллионами жизней советских людей. Но великие жертвы не пропали даром. Они принесли великие плоды в деле строительства социалистического содружества, в деле строительства новой, дружественной нам Германии, которую мы увидели в дни юбилейных торжеств. На пути из аэропорта в центр столицы ГДР и на пути из Берлина в Трептов-парк мы не увидели той разрухи и нищеты, которую довелось увидеть в апрельские и майские дни 1945 года. На месте бывших руин, воронок, пожарищ выросли светлые, радующие глаз корпуса жилых домов, гостиниц, детских учреждений, школ, высших учебных заведений, народных предприятий. На вновь отстроенных улицах и проспектах новой Германии мы увидели свободный народ. Народ, который получил свою свободу и самостоятельное развитие из рук советского солдата. Солдата – интернационалиста. Кровь и жизнь павших на поле брани с фашизмом, породили дружественных нам граждан ГДР и новое государство в лице Германской Демократической Республики. Таковы мысли и чувства владели мной в минуты пребывания в Трептов-парке, в минуты возложения венков на братскую могилу наших боевых товарищей. После возложения венков в Трептов-парке, наша делегация посетила памятники социалистам на Фридрихсфельде и жертвам фашизма на Унтер-ден-Линден и возложила венки. В свободное послеобеденное время Эрхард и Юра вручили нам красочно оформленные пригласительные билеты. В них типографским способом напечатано, что мы приглашаемся на «Совместное торжественное собрание ЦК СЕПГ и Государственного Совета ГДР, Совета Министров ГДР и Национального Совета Национального фронта ГДР по случаю 25-летия образования ГДР». В пригласительный вложен талон, в котором указывалась сторона, ряд и место, где должен сидеть приглашённый. Советским гостям отвели левую сторону и первые ряды партера перед столом президиума. Нет необходимости излагать здесь содержание доклада Э. Хонеккера и речи Л.И. Брежнева, они публиковались в нашей центральных газетах и печати ГДР. Хочется отметить теплоту и сердечную искренность немецких друзей, с какой они принимали на торжествах нашу делегацию. Во время нашего шествия в зал заседания и во время выхода из него, все вставали и приветствовали нас горячими аплодисментами. От наших автобусов до здания имени Веренера Зееленбиндера, где проходило заседание, стоял живой коридор юношей и девушек, которые также приветствовали нашу делегацию аплодисментами. Юноши и девушки стояли и в фойе и на лестничных маршах. Эта же процедура приветствия повторилась и после окончания торжественного собрания. В этот же день наша делегация присутствовала на демонстрации Союза Свободной немецкой молодёжи. Перед этим Юра вручил нам пригласительные билеты за подписью первого секретаря Центрального Совета Союза Свободной немецкой молодёжи Эгона Кренца. Демонстрация началась в 19.00, когда было уже темно. И ночь, со свойственной ей торжественностью, очарованием, расцветила мозаику картины факельного шествия. Плыло народное море огней. Временами казалось, что по Унтер-ден-Линден, течёт расплавленный металл… Факельное шествие – это равнозначно нашей демонстрации трудящихся в майские или ноябрьские дни на Красной площади. Оно продолжалось более двух часов. Кроме столичной молодёжи, в демонстрации приняли участие молодые граждане ГДР из провинциальных округов. Их прибыло в столицу Республики более 360 тысяч человек. Все они были устроены с жильём и питанием. Часть юношей и девушек из провинции в добровольном порядке были приняты берлинцами в свои квартиры на полное обеспечение хозяев квартир. И ночью нас не забывали фотокорреспонденты ГДР. К концу факельного шествия нам преподнесли фотографии этого незабываемого зрелища. 7-го октября в 10.00 начался парад войск Национальной народной армии по случаю 25-летия образования ГДР. Следует отметить, что парад произвёл сильное впечатление и можно смело сказать, что у наших немецких друзей есть, что защищать и есть чем защищать. Затем, до 20.00 сегодняшнего дня, нам отводилось время для участия в народных гуляниях, для встреч с представителями общественных организаций и с друзьями. Герой Советского Союза генерал-лейтенант И.П. Рослый, И.И. Гумеров, С.А. Алимов и автор этих строк использовали это время на поездку по местам былых боёв. Мы осмотрели здание Министерства авиации, прошли по Вильгельмштрассе, по Фоссштрассе. Подошли к месту, где стояла резиденция Гитлера – Имперская канцелярия, но… здания этого давно нет. Заметны только нижние венцы фундамента его, которые выступают из земли на 2-3 сантиметра. Самое место Имперской канцелярии – теперь пустырь, заросший сорной травой. Только на месте фюрер-бункера заметен бугорок щебня, кирпичей, камней тоже поросших сорняками… – Что случилось со зданием Имперской канцелярии? – спросил я у подполковника Людвига. – Его разобрали и из отличного строительного материала построили зал имени Вернера Зееленбиндера (место съездов СЕПГ и крупных спортивных мероприятий), – сказал полковник. Мы были в этом зале на торжественном собрании, посвящённом 25-летию ГДР. Нужно заметить, что зал построен отлично, да и используется очень рационально. И в этом господствует немецкая расчётливость и конкретная экономика. Когда мы возвратились из поездки по местам боёв, в вестибюле гостиницы нас встретили Эрхард и Юра, они вручили нам пригласительные билеты на приём ЦК СЕПГ, ГосСовета, СовМина по случаю 25-летия образования ГДР. Приём проходил в здании ЦК СЕПГ на Маркс-Энгельс-плац. Фронтально к площади обращено здание Государственного Совета, главный портал и балкон бывшего Берлинского дворца; отсюда Карл Либкнехт 9 ноября 1918 года провозгласил Германскую социалистическую республику. До назначенного времени оставалось минут 10-12. Мы знакомились с новыми немецкими товарищами, обменивались впечатлениями с однополчанами, беседовали с видными советскими военачальниками: маршалом В.И. Чуйковым, генералами армии Курочкиным, Федюнинским, генерал-лейтенантом Ф.Е. Боковым, военным атташе СССР в ГДР генерал-лейтенантом Ильёй Васильевичем Виноградовым, с генеральным секретарём Общества германо-советской дружбы Куртом Тиме. Дегустируя юбилейное пиво, Маршал В.И. Чуйков, стоящий напротив, через стол подал руку для приветствия, спросил, какая из закусок стоящих на столе больше подходит к пиву. Я ответил, что к юбилейному немецкому пиву больше всего подходят лангусты, и подал Маршалу блюдо с лангустами, с большой фантазией кулинарного искусства сервированных столичными поварами. Василий Иванович принялся за дары моря, запивая их прекрасным пивом, которое немецкие пивовары специально сварили к 25-летию Республики. Мы последовали примеру Василия Ивановича. Точно в 20.00 в зал приёма вошли Л.И. Брежнев, Эрих Хонеккер и сопровождающие их лица. Товарищ Хонеккер поблагодарил всех гостей за внимание и за то, что приняли приглашение прибыть в ГДР на торжества по случаю 25-летия Республики. Он предложил тост в честь дорогих советских гостей, членов партийно-правительственной делегации во главе с Л.И. Брежневым и в честь советских ветеранов войны во главе с Маршалом В.И. Чуйковым и генерал-лейтенантом Ф.Е. Боковым. Прием прошёл тепло и сердечно. Отношения хозяев и гостей были братскими, искренними. 8-го октября делегация советских ветеранов войны разделилась на четыре группы и выехала в округа Республики: Дрезден, Магдебург, Эрфурт, Нойбранденбург. Бывший начальник штаба 26-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й ударной армии генерал-майор Н.К. Антипов, полковник Махмудов, полковник Гордиенко, подполковник Гумеров, капитан Алиев и я направились в Нойбранденбург. В поездке нас сопровождали подполковник Людвиг С.И, третий секретарь посольства ГДР в СССР Кристина Тешнер и переводчица. На пути из Берлина в Нойбранденбург мы проезжали города Ораниенбург, Нойштрелитц и другие населённые пункты. По обеим сторонам дороги простирались ухоженные поля кооперативов и народных имений, сады и леса. По дорогам между городами районного значения, по улицам городов и посёлков встречали граждан на собственных машинах, как отечественного производства, так и на машинах из СССР. Большой популярностью у граждан ГДР пользуются «Жигули». В городах и посёлках, где преобладает сельскохозяйственное производство, популярен велосипед. Этим видом транспорта большей частью пользуются представительницы прекрасного пола, в том числе и женщины преклонного возраста. Хорошо организована торговля в городах, сёлах, деревнях овощами и фруктами. Аккуратные лобазики устроены по обочинам дорог. Вымытые и отобранные овощи расфасованы в сетках, все имеют привлекательный вид. Продавцов не наблюдали. Покупатели подходили, клали деньги в металлическую кружку, брали покупку и уходили… В каждом населённом пункте, в каждом городе по дороге из Берлина в Нойбранденбург видели могилы и памятники погибшим в боях с гитлеровцами советским воинам, которые ухаживаются жителями этих населённых пунктов, возлагаются живые цветы. На памятниках и надмогильных плитах высечены имена павших героев, а ниже надпись: «Пал смертью героя за свободу и независимость нашей Родины». На всём пути, за километр-два к каждому населённому пункту наши машины встречал представитель народной полиции и показывал нам путь, одновременно предупреждал впереди идущий транспорт уступить нам дорогу. Обычно это были полицейские-мотоциклисты. В Нойбранденбург прибыли без четверти одиннадцать. Разместили нас в фешенебельном интеротеле «Четверо ворот». Через полчаса в одном из ресторанов гостиницы был дан обед в честь нашей делегации партийными и хозяйственными руководителями округа. Обед прошёл в дружественной и сердечной обстановке. Немецкие товарищи сожалели, что мы располагаем ограниченным временем и приглашали приехать к ним на более продолжительное время – на празднование 30-летия победы над фашизмом. После обеда нам была устроена встреча с самыми маленькими гражданами ГДР. Малыши встретили нас словами привета и букетами цветов у входа в здание детского сада. Каждый воспитанник народного детского учреждения преподнёс подарок советским ветеранам войны – сувенир, изготовленный собственными ручонками. Мне подарила девчушка настенную вешалочку с тремя крючочками для детских полотенец. Это было очень трогательно. Распрощавшись с малышами, мы тронулись на трактороремонтный завод, который расположен в корпусах бывшего секретного военного завода гитлеровцев, где производились ракету «ФАУ-1», «ФАУ-2». Теперь на этом заводе ремонтируется техника ГДР и СССР, других стран. Нам рассказали об истории предприятия, о его росте, достижениях, людях завода, показали цеха завода. В одной из бригад поговорили с рабочими об организации труда, заработках, изобретательской работе, о том, как они сообща воспитывают молодёжь, как учат мастерству в избранной профессии. Дирекция завода преподнесла в дар каждому члену делегации бронзовую юбилейную медаль предприятия. В этот же день мы побывали на выставке трудовых и профессиональных достижений юношей и девушек Нойбранденбургского округа. Мы с большим интересом осмотрели изделия мастеров токарного дела, ткацкого производства, вязания, вышивки, мастеров продовольственных товаров, кондитеров, рыбообработчиков. Утром 9-го октября мы посетили памятник борцам против реакции и фашизма, возложили букеты живых цветов. После этого нам показали новые микрорайоны, строящиеся в окрестностях Нойбранденбурга. В этом округе, как и в Берлине, ведётся большое жилищное строительство. Руководители города и округа показали дома, которые они выстроили специально для пенсионеров – ветеранов труда и борцов против фашизма. Нужно отдать должное партийным и хозяйственным руководителям ГДР за их большую заботу о ветеранах труда и борцах против фашизма. Им отведены лучшие дома, созданы самые лучшие условия быта и жизни, их дома построены в самых живописных уголках страны. И в этой области проявляется немецкая расчётливость и проявляется забота о как можно лучшей организации ухода и помощи преклонного возраста людям. Их поселили в одном месте, в группе домов, а не разбросали по разным домам и в разные концы города. В этот день мы побывали в городе Юккермюнде, районном центре Нойбранденбургского округа. Там мы посетили народное предприятие промышленного откорма крупного рогатого скота в Фердинандсхофе. После знакомства с этим мощным предприятием, мы выехали в Берлин, где в 17.00. у нас была дружественная встреча с молодёжью ГДР в зале «Фридрихштадт-паласт». На встрече руководители молодёжного движения ГДР, руководители СЕПГ и нашей делегации ветеранов обменялись приветственными речами, затем был дан концерт артистов ансамблей песни и пляски Народной Армии ГДР и воинов Советской Армии. После встречи с молодёжью и концерта мы были приглашены на торжественный ужин, устроенный в нашу честь Политбюро ЦК СЕПГ в здании ЦК. На ужине мы услышали из уст Маршала В.И. Чуйкова новое, ранее неизвестное нам из биографии товарища Эриха Хонеккера и генерала армии Гофмана. О судьбе главы ГДР было рассказано следующее: когда советские войска замкнули кольцо окружения берлинской группировки фашистских войск западнее Потсдама в апреле 1945 года, наши механизированные части настигли карательный отряд, который гнал большую группу немецких антифашистов на казнь. Воины Советской Армии разгромили эссэсовцев и освободили узников, среди которых был и Эрих Хонеккер. Он 12 лет томился в гитлеровских концлагерях. «Генерал армии Гофман, – информировал Маршал В.И. Чуйков, – в момент нападения гитлеровцев на нашу страну добровольно сдался нашим войскам в плен, был тяжело ранен, а после излечения сражался на стороне Красной Армии против фашизма». Товарищи Хоннекер и Гофман ещё раз сердечно поблагодарили нас, всех воинов Советской Армии, весь советский народ за освобождение германского народа и их лично от фашистского ига. В этот волнующий и торжественный момент, товарищи Хонеккер, Штофф, Гофман, Зиндерманн, подошли к каждому советскому ветерану, сердечно пожали руки, горячо обняли и расцеловали. В этот же вечер члены Политбюро ЦК СЕПГ и лично товарищ Хонеккер вручили каждому делегату памятные подарки и свой фотопортрет с автографом. Так же каждому советскому ветерану преподнесли богато иллюстрированную книгу «25 лет Германской демократической Республике». Фотоальбомы, подаренные нам так составлены и оформлены, что обозревающий его, собственными глазами видит тот огромный объём работ, который выполнил рабочий класс и крестьянство ГДР. Каждый фотоснимок альбома выполнен из двух половин: на одной вид здания, площади, улицы времён 1945 года, на второй половине – этот же объект, каким он выглядит теперь, в 1974 году. За время нашего пребывания на земле ГДР тронули нас скромность немецких друзей, будь то рядовые работники народного предприятия промышленного откорма крупного рогатого скота в Фердинандсхофе, будь то слесари-ремонтники тракторов в Нойбранденбурге, будь то руководители СЕПГ и правительства ГДР. Везде и всегда на наши слова восхищения, слова высокой оценки их труду, достижениям за 25 лет, граждане ГДР отвечали нам, что все успехи, всё их благополучие – результат освобождения Советской Армией немецкого народа от фашизма. «Не сделай то, что вы – советские люди сделали для нас в1945 году, не было бы и нас и тех достижений, которые вы видите» – так отвечали нам немецкие граждане. До слёз приятно было слушать такие слова благодарности и признания боевых заслуг наших воинов выживших и сложивших свои головы в этой страшной битве с фашизмом. Наступил последний день нашего пребывания в ГДР. Без четверти двенадцать подполковник Людвиг пригласил меня в один из торжественных залов отеля «Штадт Берлин» на втором этаже, где всё было приготовлено для торжественного обеда. Обед проходил весело, в непринуждённой обстановке и тон в этом задавал гостеприимный хозяин – генерал армии Гейнц Гофман. Правительством ГДР приняло решение о награждении Маршала Чуйкова, генералов Федюнинского, Бокова, Курочкина – орденами; всех остальных – медалью «За укрепление братства по оружию» в золоте. Я, даже, немного растерялся от такого известия. Через некоторое время генерал армии Гофман прикрепил ордена к мундирам наших маршала и генералов. Всем остальным прикрепляли награды сидящие рядом офицеры и генералы Народной Армии ГДР. Мы были растроганы большим вниманием немецкого правительства. По этому торжественному случаю выступили Маршал Чуйков и генерал Боков. Они от имени всех ветеранов поблагодарили правительство ГДР за высокие награды и заявили, что эти награды не только наши, не только за наш боевой труд, это награды всем тем советским людям, которые освобождали немецкий народ от фашизма. Пожелав нам доброго пути и всяческих успехов, немецкие друзья дали нам время, чтобы собрать вещи и готовиться к отъезду в аэропорт. В аэропорту нас провожал генерал армии Гофман. Он обнял каждого ветерана, крепко пожал руку, проводил нас до трапа самолёта и пожелал нам благополучного пути и скорой встречи на праздновании 30-летия Победы над фашизмом.