СТРОКИ ПЛАМЕННЫХ БИОГРАФИЙ



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ДИЛБАР САЛОХИДДИНОВА,

член союза журналистов Узбекистана. Чем дальше от нас время Великой Отечественной, тем величественнее предстает подвиг её героев. Их остается все меньше, но они и сегодня в строю. Наш рассказ о тех, кто прошел дорогами войны и принес свободу и мир своему Отечеству, став примером мужества и отваги для новых поколений…

ПОЛКОВНИК ГРИЩЕНКО Стояла осень 43-го. Немецкая армия решительно шла через Украину в направлении Кавказа. Наши войска получили задание форсировать Керченский пролив и высадиться на полуострове. В них принимал участие молодой парень из Украины Иван Грищенко. Вдруг во время одного из боев молодого солдата вызывают с передовой на контрольный пункт батальона. Оказалось, что командование решило вручить Грищенко медаль «За отвагу». На месте назначения собралось человек десять-двенадцать. Командир зачитывает приказ. В это время совсем неожиданно прямо на том месте, где собрались солдаты, взрывается мина. Всех разбрасывает в разные стороны, несколько человек погибает на месте. Ивану Грищенко чудом удается остаться в живых, на нем нет даже царапины… С тех пор прошло 67 лет. Но перед глазами ветерана все тот же молодой солдат, его сверстник, который стоял рядом с ним, в нескольких шагах, а от него осталась лишь фуражка. Вот и сегодня Ивану Никифоровичу приснился сон, он снова видел этого парня. Он стоял перед ним и что-то говорил с улыбкой. Только потом, проснувшись, он вспомнил его слова: «Вот закончится война, Иван, поедем ко мне на Родину, отец зарежет барашка, мама приготовит ароматный узбекский плов. Я подарю тебе чапан (узбекский национальный халат), познакомлю тебя с моей невестой. Она у меня такая хорошая, каждый день пишет мне письма…» Иван долго переживал смерть друга. И тогда у него зародилась мысль обязательно после войны приехать в Узбекистан и встретиться с семьей Фозилжона… В марте того же года наша армия пошла в наступление, штурмовала Севастополь. Освободила Крым. Пехотинец И. Грищенко по приказу командования остался в Крыму, ведь немцы были совсем рядом… Зима 43-го. Снег шел, не прекращаясь, и днем и ночью. Рота, где служил Иван Грищенко, находилась в землянке. А землянка – вырытый круг, а сверху брезент. Из-за тяжести снега землянку стало закрывать брезентом. Надо было что-то делать. Молодой солдат Иван решил тихонько выйти и почистить снег. Потому что уже несколько часов стояла тишина, и ничего не предвещало очередного боя. Когда боец вышел из землянки, метрах в ста спиной к нему стоял немец и тоже расчищал снег. Иван Грищенко попросил у ребят снайперскую винтовку, но в это время как назло получился перекос патрона и он не смог выстрелить. Он попросил другую винтовку и выстрелил, немец упал. Он сразу же спрятался, и их не заметили. Затем рота неожиданно пошла в наступление… Когда война закончилась, дивизию, где воевал Грищенко, расформировали, а его направили в Запорожье. В Запорожье молодой солдат работает механиком по электрооборудованию самолетов в авиационной части авиационно-бомбардировочного полка до 1948 года – до демобилизации. Здесь его снова судьба сводит со сверстником из Узбекистана, мотористом Хасаном Рахмоновым. Между ребятами завязывается дружба. После службы Хасан предлагает Ване поехать вместе с ним на свою Родину. «Поехали, друг, у нас теплое солнце, летом много ароматных арбузов и дынь, и еще… ты сможешь найти семью своего друга Фозилжона…». Грищенко соглашается. – Когда мы приехали в Самаркандскую область в Нуратинский район, – рассказывает И. Грищенко, – помню, как плакала старенькая мать Хасана. Дом, где они проживали, был похож на маленькую кибитку. Послевоенное время, беднота. Но мать друга старалась скрасить жизнь добрым словом. Нам с Хасаном после демобилизации выдали по 360 рублей. Этих денег хватило только на дорогу в солнечный край. Обратно ехать не на что. Я пошел в военкомат, и мне посоветовали обратиться в райком партии, так как я на фронте вступил в ряды КПСС. Там предложили работу – возглавить паспортный стол. Я согласился. Вскоре И. Грищенко разузнал, где проживал его погибший друг. В один из выходных дней Иван решил съездить туда. Его встретил седой старик, отец Фозилжона. Ему было всего 58 лет, но выглядел он на все 70, ведь он потерял единственного сына. Мать Фозилжона, получив похоронку, не выдержала удара, умерла в тот же год. Увидев молодого парня и поняв, что это друг сына, старик не мог найти себе места от радости. Он дрожащими руками расстелил дастархан (скатерть), положил угощение – сухой хлеб и горячий чай, и стал расспрашивать о сыне… Иван Грищенко рассказал о том, какой замечательный парень был их сын. Как он смело рвался в бой, как рассказывал о своей Родине, о родных. Иван до последних дней Умаркула-ота не оставлял его без внимания. И вместе с сельчанами он проводил его в последний путь. Здесь в Нурате И. Грищенко встретил свою судьбу – милую девушку Нину, которая была эвакуирована сюда к своей сестре. Нина тогда работала лаборанткой на зернозаготовительном пункте. Они полюбили друг друга и решили пожениться. Его возлюбленной тогда было всего 17 лет. Сыграли свадьбу. – А свадьба у нас была – одно название, – вспоминает Иван Никифорович. – Было всего пять человек. Ребята из милиции достали немного мяса, каждый принес то, что мог, и мы отметили свадьбу. С тех пор мы с моей Ниной не разлучались – говорит полковник милиции Грищенко. Отметили серебряную, а 12 лет назад золотую свадьбу. В 1950 году Грищенко перевели в город Самарканд начальником паспортного стола. Через два года назначили старшим оперуполномоченным. Органам внутренних дел нужны были офицеры, не понаслышке знавшие, что такое вступить в схватку с врагом, закаленные на фронте. И в 1952 году И. Грищенко переводят в уголовный розыск УВД Самаркандской области. Здесь он работает до самой пенсии. На заслуженный отдых он ушел заместителем начальника управления. И ему есть, что вспомнить: – Это было в 70-х годах, – рассказывает ветеран. – В канале Каттакургана, протекающем по территории района, была найдена человеческая нога. Срочно создали оперативно-следственную группу. В это время к нам обратилась молодая женщина, мать троих детей, с заявлением, что у нее пропал муж. Стали работать. В канале нашли тело погибшего, но без головы. Муж этой женщины был намного старше ее. Выяснили, что молодая женщина сожительствовала с одним завмагом, мужчиной намного моложе мужа. Появилось подозрение, что в убийстве замешана супруга погибшего. Упорный поиск наконец дал свои результаты. Оказалось, что молодая женщина, договорившись с любовником, накормила мужа пловом, куда предварительно подсыпала опий. Когда тот заснул, они с сожителем отрубили ему ноги, руки, голову и забросили в канал. Во время осмотра квартиры погибшего сотрудники милиции обнаружили, что в доме совсем недавно произведен ремонт, куплено много новых ковров, дорожек. Но полы покрашены не везде, только в спальне. Когда вскрыли пол, увидели след засохшей крови. Во дворе нашли куски сгоревшего ковра. – Наше поколение не имело в борьбе с преступностью таких совершенных средств техники, что есть сегодня – продолжает он свой рассказ. – Для нас главным оружием были верность профессии и чувство ответственности. Это нам давало силу, помогало преодолевать все трудности. В практике у полковника в отставке были случаи, когда преступники, совершившие преступление, после отсидки срока находили Ивана Никифоровича и благодарили за то, что он во время остановил их. …Это было в конце 60-х: в Джизаке совершена серия краж в магазинах. В те годы Грищенко курировал Джамбай и Галляарал, Зоомин (тогда эти районы относились к Самаркандской области). Оперативная группа, которую возглавлял И. Грищенко, выехала на место. Удивительное было в том, что вор проник в магазин через сарай начальника милиции. Работали долго, упорно и наконец вышли на след одного человека. При задержании у него в сумке были обнаружены ломики, отвертки, связка ключей и другие воровские инструменты. Через три дня мужчина во всем сознался. Он показал, куда сдал ворованное имущество. Его осудили, а после окончания срока, встретившись с Иваном Никифоровичем, поблагодарил его: «Больше никогда не буду воровать. Буду честно работать». Иван Никифорович Грищенко по натуре очень скромный человек. Пройдя дороги войны, он и в мирное время совершал поступки, которые можно смело назвать подвигами. За годы службы в органах внутренних дел он задержал не один десяток опасных вооруженных преступников. Он посвятил всю свою жизнь покою и миру в нашей стране. У него замечательные ученики, которые гордятся своим наставником, а он в свою очередь ими. Это известные люди генерал-лейтенант Б. Матлюбов, полковники Р. Зохидов, Т. Саипов, Т. Илиев и многие другие. У ветерана Грищенко много боевых и других наград: орден Красной звезды, медали «За оборону Кавказа», «За освобождение Украины», «За участие в Великой Отечественной войне», «За отличную службу в правоохранительных органах». У Ивана Никифоровича и Нины Ивановны два сына Александр и Сергей, четыре внука и две правнучки. Сергей пошел по стопам отца, он тоже посвятил жизнь нелегкой службе в органах внутренних дел. Окончив Высшую школу милиции, он работал следователем, сегодня майор в отставке. Внук Андрей Грищенко сегодня продолжает дело деда и дяди, служит в МВД республики. Такую вот героическую жизнь прожил ветеран. Своим многолетним безупречным трудом заслужил он уважение о почет. – Охранять мир и спокойствие на земле дело ответственное и сложное – говорит И. Грищенко, – но это благородное дело, поэтому я доволен тем, что мои дети тоже сделали это смыслом своей жизни. В этом году полковник Грищенко отметил свой 85-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, он и сейчас полон сил и энергии. Он всегда среди людей, всегда готов помочь людям.

ОН ОСВОБОЖДАЛ ДЕВЯТЬ ГОРОДОВ А вот фронтовику Вартану Тимуровичу Аванесову сегодня 90. «Жизнь прожить – не поле перейти»,– гласит пословица. В этом еще раз убеждаешься, когда знакомишься с жизнью ветерана. Он родился в 1920 году в Азербайджане в Нагорном Карабахе в селе Авдур, в семье простых крестьян. У Тимура и его супруги Сабахгуль (прожившей до 102 лет) было семеро детей – шестеро сыновей и дочь. Юный Вартан окончил 4 класса в родном селе, а 5, 6, 7 классы ему пришлось доучиваться в соседнем селе Мирушин, до которого мальчик добирался полтора километра пешком. До 9 класса он учился уже у дяди в Баку. Затем семья Аванесовых переехала в Ашхабад. После школы паренек мечтал стать танкистом. Окончив автошколу, пошел работать на автобазу учеником слесаря. Затем пришло время идти в армию. Это был 1939 год… Провожать его вышли брат и сестра. Тамара, старшая сестра, со слезами на глазах и дрожащими руками протянула сверток худощавому парнишке. Там были туркменские лепешки и кусок баранины. Вартан Тимурович помнит тот день как сегодня. – Я даже помню вкус тех лепешек, – говорит ветеран… Их тогда повезли на Западную Украину. Ехали к месту службы в поезде, пели песни, шутили, смеялись. Вартан Аванесов попал в батальон разведчиков. Шли учения, молодой солдат с жадностью постигал азы военного искусства, будто знал, что они ему скоро понадобятся. Июньский рассвет 1941 года ветеран не забудет никогда. Ранним утром, объявили тревогу, проснувшись, молодые солдаты ничего не могли понять, рвались снаряды, всюду взрывы. Фашисты вторглись на нашу территорию, с неба летели бомбы. Стали отступать. Несколько солдат, оставшихся в живых, подались в лес, создали там партизанский отряд. Немало подвигов совершили тогда партизаны, с которыми служил молодой Вартан. Но пришло время, и отряд соединился с армией. Затем было освобождение Польши, всей Западной Украины, Берлин. Вартан был в армии Рокоссовского. За проявленную отвагу и мужество ефрейтор Аванесов удостаивается первой боевой награды – орденом «Красной Звезды». Затем медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Польши» и другие. У него имеется благодарность Сталина за освобождение 9 городов, которые решали судьбу победы. В тяжких боях с врагом терял В. Аванесов своих боевых друзей. – Навсегда запал мне в душу один из моих товарищей – рассказывал Вартан Тимурович. Звали его Мардон, он был родом из Самарканда. Его ждала девушка, на которой он хотел жениться. Мы еще тогда с ним шутили, что вот закончится война, и мы поедем в солнечный Самарканд, и буду его сватом. В Польша его ранило осколочным снарядом и он погиб, так и не дождавшись победы. Во время войны Вартан Тимурович получил 8 ранений. Победу встретил в Берлине. Он как сейчас помнит то весеннее утро, когда услышал слова о капитуляции Германии. В это время он с очередным ранением попал в госпиталь, и солдаты, которые находились вместе с ним там, несмотря на свои ранения, громко кричали: «Победа! Ура! Мы победили!». 25-летний Вартан надеялся, что наконец-то он вернется домой к родным, но время диктовало свои правила. Их посадили в поезд, и он направился на Восточный фронт. Месяц они воевали с Японией. Затем снова дорога, и снова неизвестность. – Нас посадили на американские машины и повезли во Владивосток, – вспоминает Вартан Тимурович. – Там пересели на пароходы и – на Чукотку. Там он был до 1947 года. Сейчас, когда ветеран вспоминает те дни, он не может сдержать слез. – Я не был дома почти 10 лет. Помню, как боялся уснуть на вокзале и пропустить свой поезд. Когда приехал в Ашхабад и дошел до дома своей сестры, меня никто не узнавал. Все только кричали: «Солдат приехал!». Брата и сестра, оказалось, думали, что я погиб. Потом я узнал, что в 1944 году умер наш отец. После окончания войны Вартан Тимурович связал свою жизнь с животноводством. Окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт. Здесь он знакомится с хрупкой девушкой Асей, преподавателем одной из школ города. Статный, красивый армянин сразу приходится по душе молодой учительнице. Честность, справедливость и неутомимость в работе позволили ему пройти путь от простого зоотехника до заместителя начальника сельского хозяйства по животноводству, а затем до директора Рыбокомбината. Затем несколько лет он принимал участие в строительстве корпуса травматологической больницы. Он может с гордостью сказать, что во многих уголках области осталась и частичка его труда. – Узбекистан – это моя Родина, – говорит он с гордостью. Большой радостью для ветерана – его семья. Его любовь продолжается уже 63 года. В 1997 году вместе с супругой Асей Погосовной, которой сейчас 93 года, они отметили свою золотую свадьбу. Они воспитали двух сыновей и двух дочерей. А еще взяли на воспитание дочь брата. У них чудесный сад, гостеприимный дом, 7 внуков и 6 правнуков. Несмотря на тяготы жизни, на то, что пришлось пройти дороги войны, ветеран остался жизнерадостным человеком. Он прекрасно владеет узбекским, таджикским, армянским, азербайджанским и русским языками. В этом году ветеран ездил в Москву, был на параде на Красной площади. Вартан Тимурович подзывает к себе четырехлетнего правнука Азада. Малыш трогает руками его позвякивающие медали. И внимательно слушает неторопливый рассказ прадеда.

СБИТЫЙ САМОЛЕТ Полковнику Хидиру Давирову в этом году исполнилось бы 89. Помнится день, когда мы вместе с сотрудниками УВД Самаркандской области приехали в дом к этому замечательному человеку. Было это в 2002 году. Хидир-бобо, увидев нас, очень обрадовался. …Было лето 1934 года. Хидир вернулся из школы радостный, держа в руках свидетельство об окончании семилетки и похвальный лист за отличную учебу. Больше всех обрадовала эта весть отца Хидира. Давир-ака обнял сына и сказал: «Сынок, говорят, неграмотный подобен слепцу. Запомни мой наказ: никогда не забывай тех, кто дал тебе образование, не останься в долгу перед государством и людьми». У Хидира была заветная мечта – стать учителем. Он поступил в Самаркандский педагогический техникум. А в сентябре 1938 года 18-летний Хидир Давиров вновь переступил порог родной школы. Теперь уже в качестве учителя. Но поработать довелось всего год. Осенью 1939 года односельчане проводили его на службу в армию. Мог ли тогда знать паренек, что в свой первый настоящий бой ему придется вступить под небольшим подмосковным городком Кашира? Служил Давиров в отдельном артдивизионе кавалерийского корпуса. В тот день четыре вражеских самолета не вернулись на аэродром. Осенью 1942 года часть, где нес службу Х. Давиров, расположилась в лесу. Вдруг откуда налетели «мессеры», посыпались бомбы. Хидир получил осколочное ранение, но продолжал руководить расчетом. И – смог сбить из ружья вражеский самолет. За что был удостоен награды. Затем ему довелось принимать участие в освобождении Киева, Белой Церкви, городов Румынии, Польши, Венгрии, Германии. Хидир-бобо рассказывал об этих годах с такой болью, будто это было вчера. По окончании войны, вернувшемуся на родину Хидиру Давировичу предложили поступить на службу в органы внутренних дел. Службу начал с простого участкового инспектора. Потом его назначили начальником УВД Кашкадарьинской области, затем – заместителем начальника Бухарского областного УВД. Десять лет полковник Давиров руководил Управлением внутренних дел Сырдарьинской области. Где бы ни работал Давиров, он везде пользовался авторитетом и уважением коллег, подчиненных. После выхода на заслуженный отдых он также не сидел без дела, руководил областным обществом автолюбителей. Заслуженный юрист Узбекистана Хидир Давиров неоднократно был отмечен наградами. Он воспитал семерых детей, двадцать внуков, смог увидеть своих правнуков. Теперь каждый год в преддверии празднования Дня памяти друзья и коллеги посещают его могилу со свежими цветами.

ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ Капитану в отставке Дамину Амирову сегодня 92. Он родился в 1918 году в городе Каттакургане Самаркандской области. В 1932 году после окончания школы поступил на подготовительные курсы педагогического училища. А в 1935 его зачисляют на курсы преподавателей начальных классов. В 1938-м Даминжон уже учитель в одной из школ родного города. Но недолго пришлось ему учить грамоте мальчишек и девчонок. В том же году его призвали в армию. Он оказался на Финской войне. Здесь же получил первое боевое крещение. Затем Великая Отечественная. Бои, атаки, освобожденные города. Медали и ордена. В сентябре 43-го он получил серьезное ранение и был демобилизован. Поступил на работу в органы внутренних дел. Начал с рядового милиционера. …Это было в 1953 году. В области орудовала преступная группа, которая совершала разбойные нападения на дома мирных граждан. На ноги были подняты все сотрудники органов внутренних дел области. А Даминжону Амирову надо было войти в доверие к одному из ранее задержанных милицией за мелкую кражу – он имел связь с бандой, хотя на тот момент находился в тюрьме. Старший лейтенант Д. Амиров под видом начинающего вора попал в одну камеру с заключенным и смог выведать у него некоторые данные о бандитах. Благодаря этому он пришел к одному из преступников «передать привет из зоны». Не один день его испытывали бандиты, но молодой офицер не выдал себя. И во время очередного разбоя вся группа была задержана. А Д. Амиров был награжден медалью «За боевые заслуги». В 1972 году в звании капитана Д. Амиров ушел на заслуженный отдых. Но его назначают управляющим коммунального хозяйства города, и на этой должности он работает до 1986 года. Затем он заместитель директора 186-го училища. А с 1996 года – председатель фонда «Нуроний». Вместе с супругой они вырастили и воспитали 8 детей. Двое пошли по стопам отца. У него 18 внуков и 5 правнуков. На снимке: Д. Амиров в 40-е годы; Учеба в школе милиции; Ветеран сегодня (фото из семейного архива)

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ…

(из воспоминаний ветерана войны Акобира Исламова) 22 июня 1941 года на рассвете гитлеровские захватчики обрушили на Брестскую крепость шквал огня. Они были уверены, что внезапность нападения позволит взять крепость с ходу, но просчитались. По тревоге были подняты бойцы гарнизона. Командир эскадрона лейтенант Александр Кижеватов сам лег за станковый пулемет «Максим» и открыл огонь по врагам… Спустя много лет, в 1980 году, ветерану войны А. Исламову по туристической путевке довелось побывать на белорусской земле, увидеть места героических сражений наших воинов. – Конечно же, я посетил крепость, – говорит ветеран. – Вот Восточный форт, Холмские, Северные и трехарочные ворота, казармы, в которых жили бойцы, жилые дома, где проживал командный состав. А в музее крепости тысячи экспонатов и фотографий. Красочно оформлен стенд со стихами поэта Ашота Граши. Эти строки нельзя читать без волнения: …В той крепости, Вражьей ордой окружен, Границу страны защищая, Пожертвовал жизнью своей гарнизон, Захватчикам путь преграждая. Кем были они, Что уснули навек? Сынами ли русской равнины, Иль, может, здесь Были грузин и узбек, Иль, может, сыны Украины? Внимательно осмотрев множество фотографий, я увидел молодого лейтенанта, командира эскадрона Андрея Кижеватова. Это он утром 22 июня 1941 года со своим пулеметом «Максим» преградил путь фашистам. Внизу под фотографией надпись: «Посмертно удостоен звания Героя». Продолжая осмотр фотографий, узнал воинов из Узбекистана. Попросил фотографа переснять фото для меня. Когда вернулся домой в Самарканд, пытался найти родственников ребят, изображенных на фото. В каком районе области мне ни приходилось бывать, заходил в военные комиссариаты и показывал ее сотрудникам, фронтовикам – не узнают ли они лиц, что на снимке? В Ургутском районе один из сотрудников военкомата вдруг сказал, что узнал – справа это Раббим Курбанович Сайфулов и что он несколько лет работал начальником районного отдела внутренних дел и ныне живет в Самарканде, недалеко от радиоузла. Я разыскал этот дом и его хозяина. Когда показал фото, он был не на шутку удивлен, растерян и взволнован, а потом радостно произнес: «Огромное, преогромное вам спасибо за ваш долгий поиск». Так я узнал историю узбекского парнишки и этой фотографии… Осенью 1940 года меня, выпускника средней школы Фаришского района Джизакской области (Фаришский район в те годы входил в состав Самаркандской области) призвали на службу в армию. В это время моему брату Саттару было только 17 лет. Мы были очень дружными и неразлучными и твердо решили ехать вместе. В военкомате сначала отказали, но потом, видя его настойчивость, просьбу удовлетворили. Ехали к месту службы в одном вагоне, пели песни, шутили, смеялись. Попали в Брестскую крепость в одну роту и койки наши стояли рядом. На рассвете 22 июня 1941 года фашисты вторглись на нашу территорию. Воины Брестской крепости первыми приняли бой, отбиваясь от врага, вынуждены были отступить. А осенью 1943 года во время ожесточенных боев под Киевом мой брат Саттар погиб смертью героя. Позже, уже в период наступательных боев, я был тяжело ранен, попал в военный госпиталь Харькова, а подлечившись поздней осенью 1944 года, вернулся в родной Самарканд. Куда пойти работать не задумывался – твердо решил посвятить себя охране общественного порядка. Окончил Ташкентскую школу милиции. Работал начальником райотдела внутренних дел Самаркандского, Пайрыкского и Ургутского районов, затем начальником охраны УВД области. От лейтенанта вырос до полковника. Служил честно и добросовестно. Удостоен множества правительственных наград… Очень жаль, что в апреле 1994 года жизнь Раббима Курбановича Сайфулова оборвалась. Но светлая память о нем живет в сердцах многих сотрудников отделов внутренних дел нашей области, в сердцах родных и близких.

МАЙОР ГАЗАРОВ Человек, проживший чуть больше восьми десятков лет, обычно представляется седобородым, почтенным аксакалом, с тростью в дрожащей руке. Но это не про Газарова Георгия Аветисовича, воспитавшего двоих детей, четырех внуков и одну правнучку. Когда он появляется на мероприятиях УВД Самаркандской области, все знают, что ветеран обязательно порадует своими задорными песнями и веселым танцем. Так уж повелось, когда Георгий Аветисович в зале, то скучать никому не приходится. Георгий с детства выделялся среди сверстников усердием, любознательностью, веселым нравом. Не успел он окончить семь классов, его призвали на военную службу. Направили на Кавказ, оттуда после подготовки – на фронт. Это было в 1944 году. Эшелон, в котором находился Георгий, шел через Украину на Чехословакию. Но в селе Кошесе начался страшный бой. Здесь он получил свое первое боевое крещение. В этом бою погибло много наших солдат. Осталось всего трое, среди них и Г. Газаров. Георгий Аветисович бережно листает страницы Книги памяти, изданной к 50-летию победы над фашизмом, и словно заново проживает тот день, тот бой. – Отбита еще одна контратака. В воздухе повисла густая непривычная тишина. Солдаты отдыхают, негромко переговариваются, не спешат, делают самокрутки. Первая затяжка после жаркого боя! Тишина. Обманчивая, гнетущая тишина. Она опасна. Мгновение – и она разорвется гулкими выстрелами, разрывами, буйным стрекотом пулеметов. Так и есть! Где-то далеко впереди возник и разлился неясный гул. Он нарастал, переходил в зловещий рокот: немцы шли в очередную атаку… Так прошел молодой паренек все огненные дороги войны. Он принял участие в параде Победы 9 мая 1945 года в Москве, видел, как бросали немецкие флаги и оружие. Затем в 1946 году его направили в Бакинское пехотное училище. Родной Самарканд встретил сына-фронтовика лишь через несколько лет после Победы. Четыре года он служил в КГБ, затем его перевели в управление органов внутренних дел в подразделение ГАИ. Прошел нелегкий путь от младших чинов до майора. Тридцать лет жизни он посвятил в органах внутренних дел. Вышел в отставку в 1985 году. Он вспоминает: – Стоял один из теплых дней 70-х годов. Вдруг, откуда ни возьмись, появился автомобиль ЗИЛ, который ехал то вправо, то влево. Я понял, что водитель пьян и создавал опасную обстановку на дороге. Попытался остановить его и поднялся на подножку автомашины, тот, оттолкнув меня, тронул машину. Я взобрался на кузов, а водитель на ходу стал поднимать его, пришлось сделать контрольный выстрел и тот, испугавшись, остановил машину... И таких случаев у него было немало. Даже сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, этот человек не сидит без дела, он постоянный гость в УБДД области, помогает молодым сотрудникам, рассказывает им о своем пути. Кроме того, Г. Газаров является членом Президиума Совета ветеранов УВД Самаркандской области, членом правления Армянского культурного центра, председателем общественного центра «Нуроний». Долголетний и добросовестный труд Г. Газарова отмечен многими правительственными наградами. Но самой главной наградой ветерана является признание людей, уважение учеников. Несмотря на возраст, Георгий Аветисович и сегодня бодр и подтянут. А в праздники он надевает парадный костюм и приходит в УВД, где собираются его соратники. Им есть о чем вспомнить. На снимке: ветеран майор в отставке Г. Газаров.

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ… Марди Султанов прожил совсем недолгую жизнь. Но какой же яркой и доброй она была, если ныне именем этого человека названы школа в г. Каттакургане Самаркандской области, целое хозяйство, о нем написаны книги. – Я, к сожалению, не помню своего отца: был совсем маленьким, когда его не стало. Но какие-то яркие картины из детства живут в памяти и не дают покоя. Иногда во сне я снова возвращаюсь в тот кишлак, где все напоминает о самом дорогом мне человеке. Подполковник Олим Мардиевич Султанов очень похож на своего отца, и не только внешне. Его деловитость, сдержанность, желание помочь людям – вот наследие, которое досталось ему от отца. Марди Султанов родился в 1914 году в Нарпайском районе Самаркандской области. Его отец был культурным, грамотным человеком того времени, и поэтому не случайно земляки называли его Мулло-Султан. Такие качества, как честность, порядочность, верность слову, были в семье незыблемыми ценностями, в этом духе воспитывали и детей. И хоть им пришлось рано лишиться отца, внушенные им заповеди они усвоили на всю жизнь. После смерти мужа Анбар-ая («ая» означает «мама») переехала с пятью детьми в Каттакурган, поближе к родственникам. А через несколько лет ее старшему сыну, Марди, едва вступившему в пору юности, пришлось стать кормильцем семьи. Юношу отличали неравнодушие к людским бедам, отзывчивость, стремление все и всегда делать на совесть, поэтому, несмотря на его молодость, М. Султанова избирают председателем колхоза. 1941 год ворвался в жизнь как черный ураган. Марди идет в военкомат – проситься на фронт. Но ему отказывают: он нужен в тылу. Он действительно был нужен: под его руководством в годы войны работали сотни, тысячи людей, а лозунг «Все для фронта, все для победы!» – определял тогда жизнь каждого. За доблестный труд в тылу молодой Марди был удостоен высокой награды Родины. Но это не изменило его страстного желания сражаться плечом к плечу с теми, кто на фронте. Видя, как получают похоронки его земляки, как мог он оставаться в стороне? И в мае 1943-го Марди, после всё новых настойчивых просьб, отправляют на фронт. За боевые заслуги в 1944-м он был награжден орденом «Красной Звезды». В одном из боев он получает тяжелое ранение, но после госпиталя снова рвется бить врага! В родной край М. Султанов возвращается с несколькими ранениями. И снова возглавляет одно из хозяйств. Именно по его инициативе в этом колхозе, одном из первых в области, строится электростанция. Для ее строительства Марди-ака специально привозит из Самарканда немецкого специалиста. И вот уже в нескольких колхозах, даже в отдаленных кишлаках, появляется электричество. Имя Марди Султанова завоевывает все больший авторитет у людей, к нему в колхоз, услышав об «электрическом чуде», начинают тянуться люди из дальних селений. Свет, пришедший в дома людей, словно осветил и жизнь самого молодого председателя: в том же году они сыграли свадьбу с красавицей Махсим. 1945 год. Близится долгожданная победа. А под руководством Марди Султанова на 20 гектарах земли разбит прекрасный сад. Существует он и по сей день. Не это ли еще одна добрая память о человеке? 1950 год. М. Султанов руководит строительством двухэтажной школы на 500 мест. Обустраивается детский сад на 200 мест. 1954 год – год строительства Каттакурганского водохранилища, которое в то время называют – Узбекистон денгизи – морем Узбекистана. И в это прекрасное и нужное начинание также вложил частичку своей души Марди Султанов. Из воспоминаний отличника народного образования Республики Узбекистан Хамидуллы Хамраева: – Я тогда учился в 9 классе. Меня как вожатого направили в колхоз имени Ахунбабаева за подмогой. Этот колхоз находился в 15 километрах от города Каттакургана. В те годы здесь не ходили автобусы, и мне пришлось идти пешком. Стояла зима, мороз пробирал насквозь, но задание надо было выполнить. Когда я прибыл, меня встретил доброй улыбкой Марди-ака Султанов: – Какими судьбами? Что привело вас в такой мороз и в такое позднее время в наш колхоз? – спросил председатель. Я ответил, что в городе нужны люди для хашара (строительство общими силами), помочь в строительстве водохранилища. Марди-ака сказал, что утром даст подмогу. А сам пригласил меня домой на ночевку. Помню, как тепло встретили меня его домочадцы. Как мы с ним почти до утра говорили о поэзии Алишера Навои, Бобуршаха, Ойбека, Гафур Гуляма, Есенина, Блока и других. Марди-ака был очень начитанным человеком. Послевоенное время было очень трудным. Приходилось думать о хлебе насущном в буквальном смысле этого слова. А Марди Султанов, видавший столько смертей на фронте, вынашивал новую масштабную идею: строительство родильного дома. В мирное время люди не должны умирать из-за несовершенства медицины, нехватки лекарств, медперсонала, а молодые женщины – терять детей, еще не успевших появиться на свет. И в середине 50-ых в колхозе, возглавляемом М. Султановым, возводятся родильный дом и стационар. Сколько сил вкладывает председатель, чтобы обеспечить их необходимым инвентарем! Проводит радио, привозит из столицы рентгеновский аппарат. Из воспоминаний супруги Марди Султанова Махсим-ая. – В то время не было такого, чтобы жена председателя колхоза ездила на лошади или тем более на машине, носила дорогие платья. Все были на равных, и мы жили так же скромно, как и остальные. Если бывало нужно, я вместе с другими ни свет, ни заря выходила в поле и собирала хлопок. Марди-ака был очень добрым человеком, но руководителем умел быть очень требовательным. И никогда не проходил равнодушно мимо чужого горя. Помню день, когда я родила одного из наших сыновей – дома, больницы тогда не было, рядом была лишь акушерка. Время было голодное. Акушерка поджарила для меня два яйца и уже хотела дать мне их вместе с кусочком хлеба, но в это время в комнату поспешно вошел Марди-ака и, увидев тарелку с едой, взял ее и ушел, велев женщине накормить меня чем-нибудь другим. А дома больше ничего не было. Он же, как, оказалось, отнес эту еду одному их наших сельчан, который буквально валился с ног от истощения. Позже, узнав, что унес из дома последнее, Марди-ака страшно смутился. «Но как же я мог оставить голодного человека?..» -оправдывался он… Мои дети рано остались без отца: Марди-ака ушел из жизни в 1964-м, в 48 лет. Младшему, Олиму, было всего два года. И еще очень жалеет Махсим-ая о том, что мужу не удалось увидеть, чего достигли его дети. Один из сыновей, Алишер, несколько лет руководил вилоятом (областью), очень много сделал для нее. Сегодня он возглавляет областные органы юстиции. Младший сын, Олим, с честью несет службу в органах внутренних дел УВД Самаркандской области. Дети и внуки Марди Султанова продолжают его дело – служат Отчизне.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ КОМАНДИР 22 июня 69 лет назад началась война, ставшая героическим этапом биографии миллионов людей. Среди них наш земляк Мумин Урунов, которому тогда исполнилось всего 16 лет. Мумина Урунова – генерал-майора органов внутренних дел, хорошо знали, и помнят по сей день, не только в Самарканде. Отдавший свою жизнь миру и покою граждан, он был известным человеком. Помню, как буквально два года назад, он весь в орденах и медалях приходил в УВД области, его добрая улыбка всегда радовала тех, с кем он общался. И еще помню тот день, когда впервые побывала у него дома. Он рассказывал истории из своей жизни. Удивляло, что генерал помнил все до мельчайших подробностей. Мумин-ака Урунов родился в селении Хаймар Самаркандского района. А после войны проживал в небольшом домике в Самарканде. Во дворе у ветерана росли яблони, урючины, благоухали розы. Отец М. Урунова был простым рабочим, но всегда мечтал, чтобы его дети заняли достойное место в обществе, были полезными своей Родине. И вот, окончив 7 классов, молодой Мумин поступает в педагогическое училище. Закончив его в 15 лет, он поступает в Самаркандский государственный университет на физико-математический факультет. На первом курсе он уже стал давать уроки студентам педагогического училища. Планы на будущее нарушила война. В 16 лет юноша пошел в военкомат и попросился на фронт. Его не взяли – молод. Тогда 16-летний паренек попросил сотрудников ЗАГСа прибавить ему два года. В военкомате поняли настойчивого парнишку и сказали: «Поедешь учиться в Чирчикское пулеметно-минометное училище, как раз немного подрастешь и – на фронт!». Через 6 месяцев Мумин Урунов получает звание младшего лейтенанта и едет на фронт. Он попадает на 4 Украинский фронт командиром пулеметного взвода. Младший лейтенант Урунов воюет целых два года, а во время освобождения Крыма получает тяжелое ранение. Об этих днях он вспоминал особо. Помнится его рассказ о том, как они освобождали Крым. Взводу М. Урунова надо было форсировать канал. Во время наступления молодой командир был тяжело ранен. Шесть месяцев госпиталя – и снова в бой. В 1944 году Мумин Урунов возвращается на Родину. Молодого командира тут же взяли на работу инструктором в райком партии. Потом направили на учебу в Высшую партийную школу ЦК Узбекистана. Затем в Академию МГБ (Министерство госбезопасности) в Москву. Вернувшись в Самарканд, он работает в органах внутренних дел. Его назначают начальником политотдела УВД Самаркандской области. В это время М. Урунову исполнилось всего 24. Работая, он заочно оканчивает истфак СамГУ. Затем служба в МВД республики, вновь Самарканд. В 37 лет он становится полковником. А с 1976 по 1986 гг. возглавляет УВД Сырдарьинской области. Здесь ему присваивают звание генерал-майора. М.Урунов имел 8 орденов и 26 медалей. Вместе с супругой они воспитали четверых сыновей. Трое из них пошли по стопам отца, они офицеры. Мусин – майор, Акобир подполковник, они уже находятся на заслуженном отдыхе, а вот Баходир продолжает дело отца и по сей день, он в звании подполковника.