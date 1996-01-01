БЕССМЕРТНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ ПОДВИГ

(очерк)



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Посвящается всем матерям, потерявшим своих дочерей и сыновей

на полях сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ,

старший референт по особым поручениям пресс-службы

Следственного комитета при МВД России. Поэт Расул Гамзатов, двое старших братьев которого пали в сражениях Великой Отечественной войны, написал светлую элегию-видение «Журавли». Эти стихи (перевод с аварского на русский Наума Гребнева), положенные на музыку Яном Френкелем, стали песенными. И в негромком проникновенном исполнении Марка Бернеса «Журавли» были признаны страной как гимн благодарного поминовения всех погибших солдат Отчизны. А всенародная Память дополнилась новым ярчайшим символом – образом летящих в вечность белых журавлей: Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времён тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый,

Летит в тумане на исходе дня,

И в том строю есть промежуток малый,

Быть может, это место для меня. Настанет день, и с журавлиной стаей

Я поплыву в такой же сизой мгле,

Из-под небес по-птичьи окликая

Всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей... Журавлей памяти всё чаще можно встретить и на земле. В вечный полёт они отправились из различных мест нашей Родины.

У ПАМЯТИ СВОИ ИСТОКИ В православное Рождество, 7 января 2010 года, Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев побывал в подмосковном Видном. Вместе с главой государства цветы к Вечному огню на Аллее Славы возложили губернатор Московской области Герой Советского Союза Борис Громов, глава Ленинского муниципального района Василий Голубев и юные жители города. Во время Великой Отечественной войны 33 тысячи жителей района ушли на фронт, и из них не вернулись домой 8 тысяч: они погибли в боях, были замучены в концлагерях, умерли от ран и пропали без вести. Аллею Славы в Видном заложили к 60-летию Победы – в 2005 году. Здесь есть также композиция «Журавли», созданная заслуженным художником России скульптором Александром Александровичем Рожниковым: основной памятник комплекса выполнен из розового гранита, журавли изготовлены из стали, а посередине зажжён Вечный огонь. Чуть левее от этого мемориала расположен памятник, посвящённый всем ушедшим на фронт и не вернувшимся. В 2006-2008 годах на Аллее Славы открыты композиция «Нашим матерям», памятник воинам-интернационалистам и «Скамейка примирения». А рядом с замечательнейшей комплексной мемориальной зоной города Видное, Аллеей Славы, в 2005 году – тоже к 60-летию Великой Победы – был возведён храм Георгия Победоносца. В Кисловодске, в Кольцовском сквере на проспекте Мира, 6 октября 1978 года открыли свою архитектурно-скульптурную композицию «Журавли». Памятник сооружён в честь земляков, погибших в войну. Во время Великой Отечественной многие ушли на фронт из Кисловодска и района, а вернулись далеко не все. Поимённый список местных воинов, погибших в битве с немецко-фашистскими захватчиками, можно увидеть в краеведческом музее города. Среди погибших защитников Родины – Герои Советского Союза Георгий Аркадьевич Арустамов, Иван Карпович Двадненко, Борис Степанович Вишневский и другие отважные кисловодские фронтовики. «Журавли» появились в Кольцовском сквере потому, что отсюда в войну маршевые роты направлялись на вокзал. Средства на сооружение памятника собрали жители города. В центре монументальной композиции – три летящих журавля, а у подножия обелиска находится фигура матери. Железобетонная стела облицована пластинами титанового сплава, а фигура матери и журавли выполнены из чернённой меди. На постаменте кисловодского обелиска-мемориала «Журавли» начертана лаконичная надпись – благодарная признательность павшим участникам Великой Отечественной войны: «Живущие перед вами в вечном долгу». В число наиболее интересных в художественном отношении памятников, посвящённых героической обороне Ленинграда во время Великой Отечественной, входит Невский мемориал – «Журавли». Этот памятник возведён на месте братского воинского кладбища, где в блокадные годы войны было похоронено около 50 000 ленинградцев и защитников города, умерших от ран в располагавшемся неподалёку военном госпитале. Уже в 1949 году у братских могил была установлена прямоугольная гранитная колонна с рельефным орнаментом, увенчанная урной, а в 1975 году началась разработка проекта мемориального комплекса. Невский мемориал – памятник «Журавли», авторами которого являются скульптор Леонид Георгиевич Могилевский и трое архитекторов (Д. С. Гольдгор, А. П. Изотов и А. В. Аланнэ), сооружался в 1978-1979 годах методом народной стройки и был открыт в 1980-м. На постаменте колонны с лицевой стороны выполнен текст врезными знаками: «Здесь захоронены воины, мирные жители, героически защищавшие Ленинград 1941-1943 гг» На стеле за колонной накладными знаками написано: «Тверже стали и камня была ваша стойкость, герои, славу мужества вашего гордый хранит Ленинград» А на стеле с журавлями, с лицевой стороны, также накладными знаками начертано: ;«Память павших героев, защитников жизни, священна будь достоин её светлым подвигом жизни своей». В деревне Мины Гатчинского района Ленинградской области в 2004 году тоже появился обелиск-символ. Он воздвигнут в память о воинах, героически защищавших подступы к Ленинграду в начальный период Великой Отечественной. Гранитный чёрный журавль с перебитым крылом – памятник всем, кто погиб, кто не вернулся из плена, и кому война переломила жизнь. В городе Тобольск Тюменской области, на площади Памяти, 9 Мая 2005 года была открыта 17-метровая стела, напоминающая длинный солдатский штык. И с этой стелы журавли, как души 6 000 павших в сражениях с врагом тоболяков, уходят в небо. Одним из символов Саратова стал мемориальный комплекс «Журавли» в самой высокой точке города – на Соколовой горе в парке Победы. Здесь высится величественный монумент: три устремлённых в небо пилона с клином журавлей. К памятнику, сооружённому в честь не вернувшихся с войны саратовцев, ведут пять маршей парадной лестницы. Здесь же, на территории мемориального комплекса, расположен музей под открытым небом – Музей боевой Славы. В Самарской области увековечены материнская доблесть замечательной русской женщины Прасковьи Еремеевны Володичкиной и ратный подвиг её погибших сыновей. Внимание читателей «Российской газеты» не могла не привлечь статья «Летят журавли», опубликованная в этом центральном периодическом издании в номере за 14 апреля 2005 года: «В канун 60-летия Великой Победы началась реконструкция самого удивительного памятника на самарской земле – величественного монумента в честь простой русской крестьянки Прасковьи Еремеевны Володичкиной и её девяти сыновей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или умерших от фронтовых ран. Десять лет назад, когда в регионе шла подготовка к изданию областной Книги Памяти, её рабочая группа получила информацию о том, что в Кинельском районе до войны жила многодетная семья Володичкиных. Павел Васильевич, Прасковья Еремеевна и их девять сыновей: Александр, Андрей, Пётр, Иван, Василий, Михаил, Константин, Фёдор и Николай. Когда началась война, все девять братьев Володичкиных один за другим ушли защищать своё Отечество. Уже в июне-июле 1941 года они воевали на разных участках фронта. Прасковье Еремеевне пришлось провожать их в одиночку, так как глава семьи Павел Васильевич к тому времени умер. А вот с младшеньким, Николаем, мать даже и не попрощалась. Прямо из части, расположенной в Забайкалье, где он проходил срочную службу, промчался сынок мимо родного села в воинском эшелоне. Успел лишь на ближайшей к Алексеевке железнодорожной станции с оказией передать коротенькую записку, свёрнутую в трубочку: «Мама, родная мама. Не тужи, не горюй. Не переживай. Едем на фронт. Разобьём фашистов и все вернёмся к тебе. Жди. Твой Колька». Но так и не дождалась Прасковья Еремеевна своих сыновей. Ни одного. Пятеро из них – Николай, Андрей, Фёдор, Михаил, Александр – погибли в 1941-1943 годах. После пятой похоронки не выдержало сердце матери. Шестая – на Василия, который погиб в январе 1945 года, пришла уже в пустой дом, в который все израненные летом 45-го вернулись Пётр, Иван и Константин. Но и они один за другим стали уходить из жизни от многочисленных ран, полученных на фронте. Узнав эту трагическую историю, рабочая группа областной Книги Памяти вышла к местным властям с инициативой о сооружении к 50-летию Победы в Алексеевке мемориального комплекса по увековечению памяти погибших при защите Отечества девяти братьев Володичкиных и их великой матери – Прасковьи Еремеевны. Архитектором стал Юрий Храмов, автор многих известных самарских зданий... И 7 мая 1995 года на крутом алексеевском обрыве неподалёку от дома, расположенного на улице с символическим названием Красноармейская, встал величественный мемориал из гранита и бронзы. Девять бронзовых журавлей рвутся в небо с 11-метровой стелы. А перед ней стоит скульптура Прасковьи Еремеевны. Впереди 7-тонный гранитный монумент с именами всех сыновей и их матери и текстом: «Семье Володичкиных – благодарная Россия». За эти десять лет мемориал и дом-музей, в небольшой комнатке которого помещены портреты всех Володичкиных, посетили около 150 000 человек со всех уголков мира. Сюда приходят и молодожёны, и школьники, и туристы...» ...Начав по собственной инициативе ещё в восьмидесятые годы минувшего века создавать в посёлке Алексеевка Кинельского района музей легендарной семьи Володичкиных, учитель местной школы Нина Косарева собрала немало документов и различные предметы и вещи. Эти и другие экспонаты были размещены в комнате дома, в котором жила многодетная семья. Когда же рабочей группе областной Книги Памяти стало известно о поразительнейшем подвиге солдатской матери и её девятерых сыновей-воинов, самарские составители современного ратного мартиролога о земляках, павших на Великой Отечественной войне, не ограничились лишь включением имевшихся документальных материалов о братьях Володичкиных в готовившееся к 50-летию Победы региональное мемориальное издание. Летописцы боевой славы Отчизны предложили возвести в честь замечательной алексеевской семьи патриотов-защитников достойный памятник. Решение о возведении мемориального комплекса «Материнская доблесть» по увековечению памяти погибших при защите Родины и умерших от тяжёлых фронтовых ранений девяти братьев Володичкиных и их матери Прасковьи Еремеевны было принято администрацией Самарской области в декабре 1993 года. Торжественно открытый накануне 50-летия Победы памятник семье Володичкиных, уже превратившийся в художественно-мемориальную достопримечательность международного значения, представляет собой монументальную сюжетно-символическую композицию о великой жертвенности и безмерно-высокой силе духа матери – скорбящей и надеющейся на лучшую долю для оставшихся в живых детей-солдат – и её сыновей-героев, которых одного за другим уносили с земли раны войны. На стеле из розового и серого гранита (высотой в одиннадцать с половиной метров) укреплены девять бронзовых журавлей (весом в 100 килограммов каждый), будто уходящих клином в небо, а в иконообразном воздушном пространстве мемориального комплекса расположена изготовленная из того же металла скульптура матери-героини Прасковьи Еремеевны Володичкиной. В посёлке Алексеевка есть улица Братьев Володичкиных, на которой находится упоминавшееся уже мемориальное строение – дом-музей. Прасковья Еремеевна родилась 10 октября 1874 года в Алексеевке в крестьянской православной семье. Вступившая в ноябре 1894 года в брак с Павлом Васильевичем Володичкиным, многодетная мать была домохозяйкой. Простая отзывчивая женщина, она имела спокойный, терпеливый характер и в воспитание детей вкладывала всю свою доброту и душевную щедрость. Вдова Прасковья Еремеевна Володичкина, которая в 68-летнем возрасте умерла в середине войны – 29 сентября 1943 года, похоронена в семейной могиле в родном посёлке Алексеевка. На сайте клуба «Возрождение», созданного в школе №18 города Новокуйбышевск Самарской области, рассказывается о памятной экскурсии группы мальчишек и девчонок в Алексеевку: «В мае 2004 года учащиеся 5-х классов нашей школы посетили музей и мемориал семьи Володичкиных. Ребята узнали историю семьи, увидели, какую большую работу проводят местные школьники по сбору материала о ветеранах войны, возложили цветы к подножию памятника, увековечившего патриотизм русской семьи. ...Девять сыновей проводила на фронт в 1941 году Прасковья Еремеевна Володичкина... За 6 лет до этого схоронила Прасковья Еремеевна мужа и молила судьбу уберечь детей. Тяжкий крест выпал этой семье. Шестеро сыновей погибли, трое умерли от ран и болезней в послевоенное время... ...Во время подготовки областной Книги Памяти о воинах, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, в её рабочую группу поступила информация о том, что в посёлке Алексеевка под Кинелем жила семья, из которой девять сыновей ушли на фронт. Для документального подтверждения этого факта и сбора материала о Володичкиных под руководством гвардии полковника в отставке Н.Е. Попкова и писателя-фронтовика В.Н. Мясникова была проделана большая работа. Они и жители посёлка Алексеевка сделали всё возможное для увековечения памяти о героической семье. Учитывая беспрецедентность такого случая в истории войн, губернатор К.А. Титов и администрация Самарской области поддержали инициативу рабочей группы областной Книги Памяти, приняли решение о строительстве мемориала и первыми выделили средства. Полную поддержку идея получила у Президента России Б.Н. Ельцина, по решению которого для сооружения памятника были выделены средства, также поступали пожертвования от граждан и организаций. Так повелось на Руси – храмы и памятники защитникам Родины строить всем миром».

О НИХ УЗНАЛА ВСЯ СТРАНА Приравняв материнский подвиг кубанской колхозницы Епистинии Фёдоровны Степановой к ратному, советское государство в 1977 году посмертно удостоило её боевой наградой – орденом Отечественной войны I степени. Являясь украинской уроженкой, Епистиния Фёдоровна с детских лет жила на Кубани и здесь вышла замуж за крестьянского парня Михаила Николаевича Степанова. В их семье родились пятнадцать детей, но четверых из них ещё до революции скосили голод и болезни. Поддерживая Советскую власть, семья Степановых в числе первых вступила в товарищество по совместной обработке земли, а затем и в колхоз имени 1 Мая. Жили мать, отец и их дети на хуторе Шкуропадский, располагавшемся не так далеко от станицы Тимашевская. Александр Степанов, старший сын Епистинии Фёдороны и Михаила Николаевича, погиб в гражданскую войну. Во время разгоревшейся поблизости артиллерийско-пулемётной перестрелки красноармейцев и белогвардейцев Михаил Николаевич Степанов, активный участник местного революционного комитета, затаился в камышах. Семнадцатилетний парень, первый помощник в семье, отправился на поиски затерявшихся в степи лошадей. Посчитав его за красного разведчика, белые в поле схватили Александра Степанова и доставили в станицу Роговская. Там его, как сына активиста ревкома, опознал один из пособников белогвардейцев, и они стали жестоко пытать Александра Михайловича Степанова, чтобы дознаться, где скрываются его отец и ревкомовцы. Однако юноша никого не выдал и был расстрелян... Тяжело переживая эту утрату, Епистиния Фёдоровна самого младшего сына, который родился через пять лет после трагедии восемнадцатого года, назвала Александром – в память о старшем, казнённом. В тридцать третьем не стало и мужа Епистинии Фёдоровны – Михаила Николаевича Степанова. Потрудившись в колхозе конюхом, учётчиком и счетоводом, Фёдор Михайлович Степанов начал служить в Красной Армии и весной 1939 года, после успешного окончания курсов командиров в Краснодаре, получил звание младшего лейтенанта. Для дальнейшего прохождения службы молодого офицера направили в Забайкальский военный округ, и Фёдор Михайлович в новенькой форме и фуражке с малиновым околышем и чёрным лаковым козырьком всего лишь на несколько дней заехал на побывку домой. Выпускник командирских курсов Фёдор Степанов прибыл в 149-й Краснознамённый мотострелковый полк, который в тридцать девятом году во время боевых событий в районе реки Халхин-Гол оказался на острие атаки в Центральной группе войск. Полку приказали овладеть двумя стратегически важными высотами – Песчаной и Ремезовской. Ранним утром 20 августа 1939 года под звуки мелодии «Интернационал», лившейся из установленных политработниками на передовом рубеже мощных репродукторов, наша пехота ринулась вперёд и отбросила японцев с обеих высот. Двадцатисемилетний младший лейтеннат Фёдор Степанов, подняв взвод в атаку, погиб в том жестоком бою при выполнении воинского долга в Монголии. В письме командования на имя Епистини Фёдороны было отмечено: «Ваш сын, Степанов Фёдор Михайлович, подлинный Герой РККА. В боях за неприкосновенность границ нашей могучей социалистической Родины проявил себя честным, мужественным патриотом, беззаветно преданным Родине...» За свой подвиг командир взвода Фёдор Михайлович Степанов посмертно был награждён медалью «За отвагу». Решив заменить на армейской службе погибшего на Халхин-Голе брата Фёдора, Павел Степанов увлечённо изучал военное дело и с гордостью носил значок «Ворошиловский стрелок». Он, Павел Михайлович, был неплохим гимнастом, а ещё писал стихи и одноактные пьесы для драмкружка и с удовольствием брался за исполнение комических ролей, играл на скрипке. Ленинградский райвоенкомат Кубани направил комсомольца Павла Степанова на учёбу в Киевское артиллерийское училище. Летом сорок первого лейтенант Павел Михайлович Степанов служил в Белоруссии, командуя взводом 141-го гаубичного полка. Вступив 24 июня 1941 года в бой с фашистскими силами неподалёку от западной границы, воины полка, сдерживая своим огнём натиск противника, отходили на восток страны. В жестоком, смертоносном вихре войны канула в неизвестность боевая судьба 22-летнего лейтенанта Павла Степанова. Пока нет сведений, где он погиб и похоронен. Из Министерства обороны СССР в 1975 году в музей семьи Степановых была прислана официальная справка о том, что командир взвода 141-го гаубичного артиллерийского полка 55-й стрелковой дивизии лейтенант Павел Михайлович Степанов «значится пропавшим без вести в 1941 году на Брянском фронте». Иван Михайлович Степанов, сочинявший стихи и зачитывавшийся романами писателя Николая Алексеевича Островского «Как закалялась сталь» и «Рождённые бурей», в школе был старшим пионервожатым, заведовал Домом пионеров и работал в Тимашевском райкоме ВЛКСМ. С Украины началась служба Ивана Степанова в Красной Армии, а затем он успешно окончил Орджоникидзевское Краснознамённое военное училище и стал коммунистом. Участвуя зимой 1940 года в боях, лейтенант Иван Степанов на той – финской – войне зарекомендовал себя волевым и решительным командиром. Великая Отечественная застала офицера Ивана Степанова на западной границе, в Белоруссии. Полк, в котором служил Иван Михайлович, после нескольких дней тяжелейших боёв с гитлеровцами оказался в окружении. Советские воины отчаянно, до последнего патрона, дрались с фашистами. Ночью наши бойцы пошли на прорыв, однако из вражеского кольца вырвались не все. Многие красноармейцы погибли, а лейтенант Иван Степанов, получивший тяжёлое ранение, был схвачен оккупантами. Пленному офицеру удалось совершить побег, но смелого лейтенанта опять схватили гитлеровцы и после жестокого избиения вновь бросили за колючую проволоку. Неудачным получился и второй побег, и только с третьей попытки Иван Михайлович вырвался из фашистской неволи. Осенью сорок первого Иван Степанов, обессиленный и изнурённый от голода, добрался до деревни Великий Лес Смолевичского района, что северо-восточнее Минска. Ивана Михайловича укрыли в семье колхозника сельхозартели «Добрая воля» П.И. Норейко и помогли поскорее окрепнуть и набраться сил для участия в партизанском движении. Тогда же в деревне Великий Лес Иван Степанов познакомился с девушкой по имени Мария и полюбил её. Став народным мстителем, Иван Михайлович почти год входил в состав партизанского отряда. Отважный боец Родины, он не только воевал с врагами и ходил в разведку, но и писал листовки и распространял их среди жителей окрестных белорусских деревень. Однажды оккупанты выследили Ивана Степанова и, схватив его, расстреляли в апреле сорок второго года. Эта казнь произошла на глазах Марии, которая ждала ребёнка. Двадцатисемилетнего партизана Ивана Михайловича Степанова, погибшего во время всенародной битвы с немецко-фашистскими захватчиками, похоронили в братской могиле в деревне Драчково Смолевичского района Минской области. Илья Михайлович Степанов, который хорошо играл на гитаре и имел приятный сочный голос, очень любил небезызвестную песню о трёх танкистах. И когда в октябре 1937 года пришла пора идти на службу в армию, призывник Илья Степанов заявил в Тимашевском районном военном комиссариате, что желает учиться на танкиста. Через два года лейтенанта Илью Степанова, выпускника 1-го Саратовского автобронетанкового училища, назначили командиром взвода 25-й танковой бригады. Механизированное подразделение базировалось в Прибалтике, где лейтенант Илья Степанов и принял боевое крещение в первый день Великой Отечественной войны. В бою против немецко-фашистских захватчиков офицер-танкист был ранен и довольно долго находился в госпитале в Ростове, а осенью сорок первого года приехал долечиваться к матери. Вскоре Илья Михайлович опять ушёл на фронт и воевал под Сталинградом, вновь попал в госпиталь. С берегов Волги в ноябре 1942-го Илья Степанов написал сестре Валентине, находившейся в эвакуации в Алма-Ате: «Живу я хорошо. Нитки попались крепкие, и живот держат крепко... Скоро будем давать фрицам перцу». А потом – новые тяжёлые бои, и в декабре сорок второго года Илья Степанов был ранен в третий раз. В мае 1943-го офицер-танкист Степанов отправил письмо Епистинии Фёдоровне: «Много думаю о Вас, живу мысленно с Вами, родная мама... Ваш сын Илюша». И это оказалась последняя письменная весточка Ильи Михайловича из страшной круговерти войны. Сражаясь с врагом на Курской дуге, 26-летний командир роты управления 70-й танковой бригады Илья Степанов пал смертью храбрых. Гвардии капитан Илья Михайлович Степанов, погибший в ожесточённом танковом бою за переправу на реке Вытебеть, был похоронен в братской могиле в селе Афанасово ныне Калужской области. Второй Александр Михайлович Степанов, который родился 25 апреля 1923 года на хуторе Шкуропадский (ныне Тимашевского муниципального района Краснодарского края), окончил 8 классов и работал в колхозе. Находясь в Красной Армии с сентября 1941-го, Александр Степанов в следующем году стал выпускником Урюпинского военного пехотного училища и в том же 1942-м попал на фронт. Гвардии старший лейтенант Александр Михайлович Степанов, командир стрелковой роты 9-й гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса (47-й армии Воронежского фронта), в числе первых 30 сентября 1943 года переправился через Днепр. Возглавляемая офицером-гвардейцем рота заняла окраину села Селище Каневского района Черкасской области, и 2 октября сорок третьего при отражении контратаки противника командир гранатой подорвал себя и окруживших его гитлеровцев. За этот подвиг гвардии старшему лейтенанту Александру Михайловичу Степанову 25 октября 1943 года посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Кавалер медали «Золотая Звезда» Александр Степанов, награждённый орденом Ленина и орденом Красной Звезды, похоронен в братской могиле в селе Бобрица Каневского района Черкасской области Украины. Именем Героя были названы улицы в городах Канев и Тимашевск. Неистощимым на добрые дела для земляков был Василий Михайлович Степанов, при самом активном участии которого рождались на хуторе драмкружок и футбольная команда, делались «живые» газеты и организовывались концерты струнного оркестра и выступления агитбригады синеблузников. Самостоятельно изучив нотную грамоту и технику дирижирования, Василий Степанов и сам отлично музицировал – играл на скрипке. Когда требовалось, он становился и парикмахером, и сапожником, и художником... У него были золотые руки – Василий Михайлович даже изготовил скрипку и балалайку, и эти самодельные инструменты звучали как фабричные. Крестьянский сын, он и хлеб выращивал, и сено косил, и с винтовкой охранял колхозное добро. Уйдя в первые дни Великой Отечественной войны на фронт, сержант Василий Степанов воевал в Крыму в составе артиллерийского подразделения и под Керчью выполнял в тылу врага важное задание командования. В сорок втором году Василия Михайловича схватили фашисты и бросили за колючую проволоку в лагерь военнопленных, из которого окрепнувшему советскому воину удалось убежать. В Никопольском районе на Днепропетровщине Василий Степанов связался с подпольщиками, которые вывели его на партизан. Получив от них задание – взорвать мост через реку, с Владимиром Ониклиенко Василий Степанов пробрался в Никополь, где 2 ноября 1943 года опять был схвачен гитлеровцами. Фашисты подвергли коммуниста Василия Степанова жестоким пыткам, однако он держался стойко и мужественно. Через две недели на окраине города Никополь немецко-фашистские захватчики расстреляли семьдесят восемь советских патриотов. Среди тех, кого казнили оккупанты, был и 35-летний сержант Красной Армии и партизан Василий Михайлович Степанов. За два месяца до начала Великой Отечественной войны семью Степановых порадовала публикация в главном периодическом издании страны – в газете «Правда» в номере за 22 апреля 1941 года был напечатан снимок бригадира-полевода из кубанского колхоза имени 1 Мая коммуниста Филиппа Михайловича Степанова. Фотокорреспондент запечатлел его на хлебной ниве, среди разливов пшеницы. Талантливый земледелец, он в 1939 году вырастил самый высокий урожай зерновых и сахарной свёклы в Тимашевском районе и стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Филиппу Степанову, как и его брату Василию Михайловичу, довелось воевать в Крыму, где однажды даже произошла их неожиданная и поэтому вдвойне радостная встреча на фронтовой дороге. В октябре 1941 года в письме к матери и жене Василий Степанов известил: «Видел Филю, случайно встретились. Посидели, поговорили с час...» Рядовой Филипп Степанов, воевавший в составе первой пулемётной роты 699-го стрелкового полка, свой последний бой с гитлеровцами принял в районе Харькова. В мае сорок второго рядовой Филипп Степанов был тяжело ранен и попал в плен. После побега из концлагеря советский солдат вновь был схвачен фашистами, которые зверски избили его и отправили в глубь Германии. Только после Победы Епистиния Фёдоровна Степанова узнала о дне гибели своего сына-коммуниста Филиппа Михайловича. Из Москвы исполком Союза обществ Красного Креста и Красного полумесяца СССР прислал кубанской солдатской матери официальный документ-извещение: «По имеющимся у нас сведениям гр. Степанов Филипп Михайлович (...) умер 10 февраля 1945 года в Германии, в лагере № 326...» Солдат-военнопленный Филипп Михайлович Степанов в 35-летнем возрасте был замучен фашистами. Мать Епистиния Фёдоровна получила «похоронку» и на сына Николая Михайловича Степанова. Однако, к счастью, он вернулся домой уже после Победы. А ушёл на фронт Николай Степанов в августе 1941 года и воевал в рядах 5-го гвардейского Донского кавалерийского корпуса. Гвардии рядовой Степанов, который вместе с земляками-кавалеристами бился с немецко-фашистскими захватчиками на Северном Кавказе и освобождал от оккупантов Украину, несколько раз был ранен. Причём, очень тяжёлое ранение Николай Михайлович получил в октябре 1944 года – осколки сильно повредили правую ногу гвардейца. Хирурги сумели извлечь лишь часть этих «разнокалиберных» острых металлических кусочков, а некоторые осколки он, солдат Великой Отечественной Николай Степанов, носил в своём теле до конца своей жизни. А за неё врачи в Кисловодском эвакогоспитале боролись восемь месяцев. Не зная о том, что матери на него прислали с фронта «похоронку», прикованный к госпитальной койке Николай Михайлович решил не писать домой. Опасаясь, что может не выдюжить после ранений, гвардии рядовой Степанов не хотел раньше времени обнадёживать мать, что уцелел в смертном бою с фашистами. Но дождалась Епистиния Фёдоровна радостного часа, когда в августе сорок пятого года израненный сын Николай Михайлович переступил порог дома. В родных местах вспомнилось фронтовику, как до войны он на хуторе организовал оркестр народных инструментов, в котором играл вместе с братьями Василием, Павлом и Ильёй. В Ростове, на олимпиаде Азово-Черноморского края, их коллектив занял одно из первых мест и получил в награду комплект музыкальных инструментов. В послевоенную пору Николай Степанов, пока ему позволяло здоровье, работал плотником в колхозной строительной бригаде. Порой труженик-фронтовик брал баян, и по станичной улице разносилась мелодия знаменитой песни «В землянке» на слова Алексея Суркова (Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии за 1946 и 1956 годы, поэт и общественный деятель подполковник Алексей Александрович Сурков, участник финской военной кампании и Великой Отечественной войны, был в пятидесятые ректором Литературного института имени А.М. Горького и первым секретарём Союза писателей СССР, а также являлся депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР и членом Всемирного Совета Мира; умер 14 июня 1983 года в Москве): Бьётся в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза,

И поёт мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты

В белоснежных кустах под Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,

Как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко,

Между нами снега и снега...

До тебя мне дойти нелегко,

А до смерти – четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло,

Заплутавшее счастье зови!

Мне в холодной землянке тепло

От моей негасимой любви. От ран, полученных на фронте, в 1963 году скончался в 60-летнем возрасте Николай Михайлович Степанов – единственный вернувшийся с войны сын Епистинии Фёдоровны. У неё было на редкость любящее, сильное и мужественное сердце. Маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко и генерал армии Алексей Алексеевич Епишев в 1966 году обратились к Епистинии Фёдоровне Степановой – матери храбрых защитников Родины: «Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых дорогих для Вас людей благословили на ратные подвиги во имя Советской Отчизны. Своими боевыми делами они приблизили день нашей Великой Победы над врагами, прославили свои имена. ...Вас, мать солдатскую, называют воины своей матерью. Вам шлют они сыновнее тепло своих сердец, перед Вами, простой русской женщиной, преклоняют колени». Последние годы своей долгой и по-настоящему удивительной жизни Епистиния Фёдоровна Степанова, персональная пенсионерка союзного значения, провела в Ростове-на-Дону, в семье дочери-учительницы Валентины Михайловны Коржовой. Замечательной женщины-матери, прожившей 94 года, не стало 7 февраля 1969-го. Солдатскую мать Епистинию Фёдоровну Степанову похоронили со всеми воинскими почестями в станице Днепровская Тимашевского района Краснодарского края. Евгения Болтик в 2009 году на сайте «Край Смалявiцкi» («Край Смолевичский», то есть Смолевичский район Республики Беларусь) разместила свою статью «...И памяти солдатских матерей» о великом подвиге женщин, воспитавших своих детей достойными гражданами и самоотверженными защитниками Отечества: «Горькая и героическая доля за многие века выпадала матерям нашей Родины. Вместе с мужьями и детьми они, не щадя жизни, боролись за дом и за землю родную с захватчиками, посягнувшими на нашу страну. Но особенно тяжкая ноша легла на материнские плечи в годы борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Всё вынесли и выдержали под грузом горя утрат солдатские матери. Ежегодно, 2 ноября, отмечается День памяти Героя Советского Союза Петра Куприянова, который геройски погиб в годы Великой Отечественной войны. (Белорус Пётр Иванович Куприянов с мая 1943 по июль 1944 годов был связным и пулемётчиком партизанской бригады «Разгром» Минской области, а с июля сорок четвёртого находился в действующей армии. Разведчик 3-го батальона 53-й мотострелковой бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 1-го Прибалтийского фронта, он 2 ноября 1944 года во время атаки опорного пункта противника близ посёлка Никраце Кулдигского района Латвии закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Ефрейтор Пётр Иванович Куприянов, который был награждён медалью «Партизану Отечественной войны» II степени, 24 марта 1945 года посмертно удостоился звания Героя Советского Союза. Кавалера медали «Золотая Звезда» Петра Купринянова похоронили на территории совхоза «Никраце». На могиле и на месте гибели самоотверженного фронтовика-разведчика были установлены обелиски, в городе Слуцк – бюст Героя Советского Союза Петра Куприянова, а в городе Жодино воздвигнут памятник матери Анастасии Фоминичне Куприяновой и всем пяти её сыновьям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Жизни и подвигу Героя посвящён документальный фильм «Пётр Куприянов». – А. Т.) В этом году бессмертному подвигу Героя, который в критический момент боя закрыл грудью амбразуру вражеского дзота, исполнилось 65 лет. Мать Героя Анастасия Фоминична Куприянова за годы военного лихолетья потеряла самое дорогое – пятерых своих сыновей. Материнский подвиг Анастасии Фоминичны был по достоинству оценён в наши дни. Она посмертно была награждена орденом Петра Великого первой степени. После её смерти (в доме, построенном для Анастасии Фоминичны Куприяновой солдатами войсковой части, в которой служил Пётр) открылся дом-музей... На мероприятия, связанные с памятной датой подвига, в наш район приезжали внучка и правнук Анастасии Фоминичны Куприяновой Валентина Михайловна Караленко и Владимир Евгеньевич Мурашко, а также заместитель директора Тимашевского музея семьи Степановых, который находится на Кубани, Людмила Николаевна Дорошенко... Третьего ноября все <…> гости посетили Драчковскую среднюю школу... После посещения музея в школе состоялась встреча гостей с выпускниками <…>, во время которой Людмила Николаевна Дорошенко <…> познакомила школьников с музеем, который создан как дань памяти и уважения матери Епистинии Фёдоровне Степановой и её девяти сыновьям, отдавшим свои жизни за Отечество. Имеется в музее и мемориальное подворье Степановых <…>, где по сегодняшний день всё сохранено в первозданном виде... Гражданский подвиг Епистинии Фёдоровны Степановой отмечен боевым орденом Отечественной войны I степени, а ещё при жизни она была награждена «Медалью материнства» и медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Академией педагогических наук Епистиния Фёдоровна была награждена Почётной грамотой за воспитание своих детей. После встречи школьники вместе с гостями отправились на братскую могилу, которая находится в деревне Драчково, где похоронен один из сыновей семьи Степановых, Иван, который был расстрелян фашистами. К братской могиле были возложены венки и цветы, а память погибших воинов была почтена минутой молчания. Давно уже нет многодетных матерей, живших в пору военного лихолетья. Но и спустя десятилетия мы помним об их материнском подвиге». В музее-подворье семьи Степановых находится приземистая хата под камышовой крышей. В выставочном зале «Славянское жилище» развёрнута экспозиция, рассказывающая о жизни и быте казачьих семей и о мужестве самопожертвования местных уроженцев, погибших в годы Великой Отечественной при защите Родины и в послевоенное время при выполнении воинского долга. Во дворе установлен памятный знак Епистинии Степановой, о которой написал в своём стихотворении известный кубанский поэт Кронид Обойщиков: «...Материнский ваш подвиг бессмертен в веках,

Равен подвигу ваших сынов негасимых:

Девять жизней носили вы в добрых руках,

Десять жизней Степановых помнит Россия» Столичный режиссёр Павел Русанов в 1966 году снял документальный фильм «Слово об одной русской матери», и эта картина на Московском международном кинофестивале получила серебряный приз, а на фестивале в Монте-Карло завоевала первый приз – «Золотую нимфу». Прообразом памятника, находящегося в сквере Тимашевска, стал кадр из этой документальной ленты: солдатская мать сидит на скамейке и ждёт своих сыновей. Тимашевск, который прославился на весь мир благодаря семье Степановых, называют в честь Епистинии Фёдоровны городом материнской славы. Героиня фильма «Слово об одной русской матери» Епистиния Фёдоровна Степанова – пожилая женщина в аккуратно повязанном белом платке – с экрана рассказывает зрителям историю своей трудной и светлой жизни. И невозможно без волнения-спазма и глубинного сердечного сострадания слушать этот тихий печальный сказ: «...Все сыны идут, а моих нет и нет...» К каждому, кто видел эту ленту-исповедь, обращены напутственно-добрые ободряющие слова Епистини Фёдоровны Степановой, которые звучат в самом конце документального фильма: «Как бы тяжело тебе ни было, ты вспомни обо мне, и все твои беды покажутся не такими страшными». Подвиг солдатской Матери вдохновил поэта Феликса Чуева на написание строк стихотворного признания великой русской женщине, которая не только не согнулась под исключительно тяжким бременем своей судьбы, но и укрепляла в других жизнелюбие и веру в необходимость с добром и достоинством идти по этому миру: «...Мать взяла

на себя одна

память девятерых.

В общей жизни её

война – девять войн

для других,

боль успокоенных

матерей,

тех, у кого пришли,

тех, у кого ещё нет

детей, -

всех матерей земли» В своей публицистической работе «Мать» Надежда Пестерева поведала, какой, казалось бы, неподъёмный крест взвалило на кубанскую многодетную жительницу время войн и слёз с надеждой пополам: «...Епистинии Фёдоровне Степановой выпало на долю проводить на лихие дороги войны всех своих сыновей. Домой вернулся лишь один. Девять раз выходила она за калитку, держась за вещмешок сына. Дорога из хутора 1-е Мая, что на Кубани, шла сначала полем, а потом забирала чуть в гору, и тогда человек в солдатской шинели был отчётливо виден. Так и запомнила Епистиния Фёдоровна своих сыновей – уходящими. Александр, Николай, Василий, Филипп, Фёдор, Иван, Илья, Павел и ещё младший Александр – все они, кроме старшего Александра, погибшего в гражданскую войну, и Фёдора, павшего в бою с японскими захватчиками на реке Халхин-Гол, были призваны на Великую Отечественную. С матерью осталась дочка Валя. А Николай, единственный, кто вернулся с фронта, умер после войны от последствий фронтовых ранений. ...Все военные годы мать жила весточками от детей. И сыновья не забывали мать. «Скоро возвратимся в родные места. Заверяю вас, что буду бить оголтелую фашистскую сволочь за родную Кубань, за весь советский народ, до последнего дыхания буду верен военной присяге, пока в моей груди бьётся сердце... Мы закончим, тогда приедем. Если будет счастье», – писал младший Саша, Мизинчик, так называли его братья. Он последним из сыновей ушёл на войну. А потом писем не стало. Их не было от Павла, Филиппа, Ильи, Ивана... Так, в неизвестности, непреходящей тревоге и ожидании, пришёл 1943 год – год тяжких испытаний. В 1943 году погиб Саша. Ему было двадцать. После окончания военного училища <…> Александр Степанов воевал на Украине. При форсировании Днепра у села Селище все бойцы его подразделения погибли. Тогда он, командир, один оставшийся в живых, зажав гранату в руке, вышел навстречу гитлеровцам... Посмертно Александр Степанов удостоен звания Героя Советского Союза. На Курской дуге погиб Илья. Под Днепропетровском сложил голову партизанский разведчик Василий Степанов. На белорусской земле могила Ивана. Пропал без вести (при защите рубежей у Брестской крепости) Павел Степанов. В фашистском концлагере Форелькруз замучен Филипп... Мать не сразу получила похоронки. Не надевала траурного чёрного платка, верила, что живы дети, только не могут подать весточки. Но шли дни, месяцы, а они не отзывались. Мать ждала писем от сыновей, а получила извещения об их гибели. Глубокие раны сердцу наносила каждая такая весть... На Кубани, в станице Днепровской, недавно открыт музей. Он носит имя братьев Степановых. В народе его называют ещё музеем русской матери. После войны собрала здесь мать всех своих сыновей. Вещи, которые в нём хранятся, трудно назвать музейным словом «экспонаты». Каждый предмет говорит о материнской любви и сыновней нежности. Здесь собрано всё, что берегла мать: скрипка Василия, тетрадка со стихами Ивана, горсть земли с могилы Саши... Обращения к матери полны сыновней любви и заботы: «Много думаю о вас, живу мысленно с вами, родная мама. Часто вспоминаю свой родной дом, свою семью». После войны о семье Степановых узнала вся страна. О русской Матери написана книга, создан музей её имени. И ещё есть фильм. Он снят при жизни Епистинии Фёдоровны, когда она шагнула на свой девятый десяток. Его показывают на маленьком экране в музее... Вся она в том далёком счастливом времени, и разглаживаются её морщинки, и светлым становится взгляд, а рука, кажется, так и ищет мягковолосую голову сына, чтобы приласкать... Всем, кто слушает её, верится в хорошее, и хочется, чтобы ничего не случилось с её дорогими мальчиками. А потом голос матери прерывается, и тогда становится трудно смотреть на экран из-за нахлынувших слёз, трудно слушать женщину и невозможно справиться с волнением... Молчит экран, и плачут люди в зале. Никто не может ответить матери, где могилы Павла, Филиппа, Василия. Некуда ей прийти выплакать свою боль, негде посадить белоствольную берёзку – символ русской земли и русской души. Только одну сыновнюю могилу видела она – памятник младшему Саше на Украине. В музее семьи Степановых много книг. Стоят на полке «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева, «Белый Бим Чёрное ухо» Гавриила Троепольского, «Горячий снег» Юрия Бондарева... Они открыты на первой странице: «В музей семьи Степановых – со скорбью и солдатской памятью о павших. Юрий Бондарев»; «Дарю эту книгу в память о девяти братьях Степановых, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Их героизм был проявлением любви к человеку, проявлением чести, искренности и правды. Девять сынов Е.Ф. Степановой навечно останутся в памяти потомков вместе с их матерью-героиней, славной дочерью своей Родины. Гавриил Троепольский». ...Смотришь на фотографию Епистинии Фёдоровны в музее и видишь добрую, усталую, мудрую, с каким-то просветлённым взглядом женщину. Не осталось снимков её в молодости. Тот, что в музее, сделан уже в преклонном возрасте. Эта фотография передаёт то состояние души Матери, которое возвышает её над страданиями. Много в своей жизни получила писем Епистиния Фёдоровна. После войны ей писали совсем незнакомые люди. Каждый из написавших находил единственно верные слова, которые были так необходимы ей. Одно из них – от молодого солдата Владимира Лебеденко. «Разрешите мне, – писал он, – считать Ваших сыновей братьями, а Вас мамой... Дорогая Епистиния Фёдоровна, было у вас девять сыновей, а теперь их станет ещё больше». И сердце её в таких вот строках обретало новые силы. Негромкую жизнь прожила Епистиня Фёдоровна. Большую часть из отпущенных ей лет провела в ожидании сыновей... Имя матери объединило девять других имён. Все вместе они – семья Степановых. Склоняют люди головы перед обелиском, на котором высечено: «Доблестно жившие,

Смерть сокрушившие

Память о вас

Никогда не умрёт!» К монументу «Мать», расположенному неподалёку от музея в Тимашевске, идут и идут люди. Идут поклониться Епистинии Фёдоровне Степановой и благодарно почтить и её подвиг, и доблесть других матерей Отечества, чьих отважных детей отняла страшная, жестокая война.

В ДОЛГУ ПЕРЕД ПАВШИМИ К большому сожалению, пока нет общего списка всех женщин-матерей, каждая из которых воспитала для Отчизны сразу нескольких своих детей – сыновей и дочерей, погибших в Великую Отечественную войну при обороне Родины. ...Гитлеровцы рвались к Москве, и сложившаяся тяжелейшая обстановка на подступах к столице требовала принятия экстраординарных мер для остановления дальнейшего продвижения противника. Свою локальную боевую задачу предстояло выполнить и небольшому партизанскому отряду под командованием сержанта милиции Виктора Колесова, старшего оперуполномоченного Московского уголовного розыска. Рейды возмездия – так назвали муровцы свои боевые вылазки. После молниеносной операции рейдовая группа, по заранее условленному знаку, возвращалась на свою базу. Командир держался молодцом, даже после долгого перехода старался на привале поднять настроение у вымотавшихся подчинённых. И это удавалось старшему оперуполномоченному. Когда Виктор Васильевич, обладавший на редкость приятным звучным голосом, затягивал «Спят курганы тёмные», то милицейские работники замолкали и, затаив дыхание, слушали в исполнении командира этот истинно народный песенный шедевр. В середине ноября 1941 года партизанский отряд приблизился к населённому пункту, который был занят оккупантами. Притаившись за мохнатыми ветвями сосен и елей, муровцы наблюдали за ближайшими домами. Приметив в лесу старика, собиравшего хворост, партизаны тихонько окликнули здешнего жителя. Поняв, что перед ним свои, мужчина лет семидесяти перекрестился и облегчённо вздохнул. – Как живёте, отец? – уважительно обратился к почтенному незнакомцу Колесов. – Да какая у нас под ненавистным немцем может быть жизнь! – махнув рукой, уныло откликнулся старик. – Двое суток назад фашисты-супостаты повесили председателя колхозы и директора совхоза, а окоченевшие трупы снять не дают – грозят расстрелом на месте, если кто из жителей посмеет это сделать. – Мы им, гадам, покажем, как издеваться над русскими людьми! – гневно воскликнул командир отряда. В полночь партизаны подобрались к деревенской околице, боец Иван Свидетелев подкрался к охранявшему немецкий штаб часовому и бесшумно снял его. Командир Колесов и боец Гуреев бросили в окна дома по гранате. Прошли какие-то считанные мгновения, и Виктор Васильевич вдобавок «попотчевал» оккупантов бутылкой с горючей смесью. Штабной дом вспыхнул, и из окон стали в панике выпрыгивать гитлеровцы. Пулемётчик Пётр Катин начал поливать захватчиков свинцом, выпуская прицельные очереди. Вдруг где-то в стороне заработали моторы, и в сторону горящего немецкого штаба поехали вражеские танки. – Я принимаю бой! Отходите мелкими группами! Сбор в лесу!.. На северной стороне! – строча из ППШ, чётко скомандовал Колесов. Увы, бойцы так и не дождались командира отряда. Прикрывая отход рейдовой группы, Виктор Васильевич Колесов погиб. Случилось это горестное событие 16 ноября 1941 года… В личном деле сержанта милиции появилась знаменательная запись: «Исключен, как не возвратившийся из спецкомандировки». За свой подвиг Виктор Васильевич Колесов посмертно был удостоен высокой ратной награды – ордена Красного Знамени. На алтарь Великой Победы принесли свои жизни и три брата геройски погибшего командира партизанского отряда. Старшего лейтенанта Леонида Колесова, окончившего лётное училище, смерть подстерегла в январе 1942 года под Севастополем. Не воспользовавшись бронью, ушёл в действующую армию артиллеристом Николай Колесов: младший лейтенант погиб в Белоруссии в декабрьский рассвет 1943 года. Под Кёнигсбергом сложил свою голову Дмитрий Колесов, трижды до этого возвращавшийся в солдатский строй после ранений. В долгу перед павшими братьями чувствовал себя Алексей Колесов, писавший одно заявление за другим об отправке на фронт. Однако пятого Колесова словно уберёг ангел-хранитель: нашу страну всколыхнула долгожданная радостная весть о Победе. Как и Прасковью Еремеевну Володичкину и Епистинию Фёдоровну Степанову, ещё одну славную солдатскую мать Анну Григорьевну Колесову, в прошлом – костромскую крестьянку, в какой-то мере утешало то, что новое поколение муровцев сберегло память об её старшем сыне. В вестибюле Главного управления внутренних дел города Москвы открыли мемориальную доску, на которой было высечено и имя старшего оперуполномоченного МУРа Виктора Колесова. В 1975 году, когда страна праздновала тридцатилетний юбилей Великой Победы, отдало должное погибшему сержанту милиции Виктору Васильевичу Колесову и Министерство внутренних дел Советского Союза, навечно зачислившее командира партизанского отряда в списки личного состава МУРа: «Оперуполномоченный Московского уголовного розыска сержант милиции Колесов В.В. состоял на службе в органах внутренних дел с 1935 года, вёл активную борьбу с преступностью, был добросовестным сотрудником милиции, являлся секретарём комитета комсомола МУРа. В 1941 году во время боёв с фашистскими захватчиками под Москвой В.В. Колесов был назначен командиром партизанского отряда и действовал со своими бойцами в тылу врага на Истринском направлении. 16 ноября 1941 года после проведения операции, прикрывая отход своего отряда, В.В. Колесов, проявив мужество и отвагу в бою с фашистами, пал смертью храбрых. Приказом командующего Западным фронтом от 11 января 1942 года (№ 024) В. В. Колесов награждён посмертно орденом «Красного Знамени». ПРИКАЗЫВАЮ: Сержанта милиции Колесова Виктора Васильевича, погибшего в борьбе против фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, зачислить навечно в списки личного состава Управления уголовного розыска ГУВД Московского горисполкома». (Из приказа Министра внутренних дел СССР, 3 июля 1975 года, № 360 – по личному составу). И очень символично, что по стопам отца-героя пошла младшая дочь Маргарита Колесова. Она тоже избрала себе в удел милицейскую службу, хотя и пришла не в угрозыск, а в паспортный отдел города. …Говорят, что смерть выбирает лучших. Старшему оперативному уполномоченному МУРа Виктору Колесову судьба отмерила лишь двадцать восемь лет жизни. И всё-таки судьба подарила сержанту милиции не только двадцать восемь лет жизни, но и бессмертие! В Москве есть улица Зои и Александра Космодемьянских – сестры-партизанки и брата-фронтовика, геройски погибших во время Великой Отечественной войны и посмертно удостоившихся медали «Золотая Звезда». Их отец умер в 1933 году, и на воспитании матери Любови Космодемьянской остались старшая дочь Зоя и сын Александр. Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября 1923-го в селе Осино-Гай Гавриловского уезда Тамбовской области в семье служащего, переехавшей в следующем году в Москву. Комсомолка Зоя Космодемьянская, которая окончила 9 классов столичной школы №201, в октябре 1941 года добровольно вступила в специальный партизанский отряд, действовавший на Можайском направлении по заданию штаба Западного фронта. Девушка-партизанка дважды направлялась в тыл противника. Александр Анатольевич Космодемьянский родился в том же тамбовском селе 27 июля 1925 года и, окончив 10 классов, с сорок второго служил в Красной Армии. О доблестно-трагичной судьбе Зои Космодемьянской страна узнала из статьи Петра Лидова «Таня» – эта публикация появилась в газете «Правда» в номере за 27 января 1942 года. Случайно услышав о казни партизанки в подмосковном Петрищеве от очевидца – пожилого крестьянина, Пётр Лидов в этом селе расспросил местных жителей и на основе их рассказов о мужестве незнакомой девушки-партизанки подготовил о ней яркий публицистический материал. А вскоре личность погибшей патриотки установили, и «Правда» сообщила об этом в опубликованной 18 февраля сорок второго новой статье Петра Лидова – «Кто была Таня». Как выяснилось, «Таней» оказалась Зоя Космодемьянская, которую в конце ноября 1941 года при выполнении второго боевого задания в районе деревни Петрищево Рузского района Московской области схватили оккупанты. Несмотря на жестокие пытки, отважная и стойкая партизанка не выдала военной тайны и не назвала врагам своего имени. Фашисты 29 ноября сорок первого повесили Зою Космодемьянскую, и сделавший кадры казни партизанки гитлеровец позже был уничтожен. А тело погибшей народной защитницы, которое около месяца провисело на виселице и неоднократно подвергалось надругательствам со стороны проходивших через деревню немецких солдат, было похоронено местными жителями за околицей деревни Петрищево. Зое Анатольевне Космодемьянской 16 февраля 1942 года посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Преданность Родине, мужество и самоотверженность, проявленные Героиней-партизанкой, стали для советских людей вдохновляющим примером в борьбе с врагом. Впоследствии Зоя Космодемьянская была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Памятники в честь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской установлены на Минском шоссе близ деревни Петрищево и на платформе станции столичного метро «Партизанская» (ранее – «Измайловский парк»), в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге, в сквере на углу улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого в Киеве, в «Сквере Победы» в Харькове, в Тамбове и других городах и сельских населённых пунктах. Кстати сказать, в Саратове и Рыбинске памятники Героине находятся на улицах, названных её именем. В 201-й школе Москвы и в школе родного села легендарной партизанки Великой Отечественной войны открыли музеи, посвящённые Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Это славное имя получили школы, судно Министерства морского флота нашей страны, танкер и астероид. Став в сорок третьем выпускником Ульяновского военного танкового училища, Александр Космодемьянский в октябре того же года был направлен в действующую армию. Гвардии старший лейтенант Александр Космодемьянский, командир самоходной установки 350-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка (43-й армии 3-го Белорусского фронта), под огнём противника 6 апреля сорок пятого года преодолел в городе Кёнигсберг (ныне – Калининград) канал Ландграбен и уничтожил артиллерийскую батарею, склад боеприпасов и много гитлеровцев. За смелость и находчивость, проявленные в бою, был отмечен фронтовым руководством и назначен командиром батареи СУ-152. В другом бою, который произошёл 8 апреля 1945 года в районе северо-западнее Кёнигсберга, батарея гвардии старшего лейтенанта Космодемьянского первой ворвалась в форт, нанеся значительный урон неприятелю. Отважный офицер через несколько дней, 13 апреля сорок пятого года, погиб при штурме населённого пункта Фирбруденкруг на Земландском полуострове (северо-западнее нынешнего Калининграда). Гвардии старший лейтенант Александр Анатольевич Космодемьянский 29 июня 1945 года посмертно удостоился присвоения звания Героя Советского Союза. Кавалера медали «Золотая Звезда» Александра Космодемьянского, награждённого орденом Ленина и орденом Отечественной войны I и II степеней, похоронили на Новодевьем кладбище в столице – рядом с могилой Героини-сестры. В честь Героя Советского Союза Александра Космодемьянского были названы посёлок на окраине Калининграда и малая планета «Шура», открытая 30 августа 1970 года в Крымской астрофизической обсерватории. В Калининграде установлен бюст Героя, а на 14-м километре шоссе Калининград – Балтийск, на месте гибели фронтового офицера-гвардейца, был сооружён мемориал. Песня «Самый главный день» на слова Михаила Ножкина написана «в память павших, во славу живых!» О тех, кто четыре тяжелейших года войны, не жалея себя, бился с врагом, чтобы в нашей стране был этот великий праздник – День Победы: «...Они исполнили солдатский долг суровый

И до конца остались Родине верны.

И мы в историю заглядываем снова,

Чтоб день сегодняшний измерить днём войны...» Приближая Победу, уходили в вечность самоотверженные защитники огромной советской страны – храбро воевавшие с врагом воины, партизаны, бойцы-истребители и мужественно работавшие в прифронтовой полосе доблестные труженики тыла... Отчизна помнит и чтит и великий подвиг матерей воинов!

ОТ РЕДАКЦИИ. История семьи Прасковьи Еремеевны Володичкиной и её девяти погибших сыновей вызвала у нас особый интерес и мы решили узнать о ней еще хоть какую-то информацию. И обнаружили в Интернете ряд иллюстративных материалов и этот текст: «За 13 лет своего существования памятник так и не был принят на чей-либо баланс, мемориальный комплекс не принадлежит ни области, ни району, ни городу Кинелю, к которому относится Алексеевка. Результатом этого является отсутствие государственного финансирования поддержки памятника. Из года в год состояние памятника только ухудшается, грунт осел и бетонные плиты стали расходиться. Одним косметическим ремонтом на сегодняшний день уже не обойтись. Для того, чтобы включить памятник в реестр федерального значения, нужно разработать целый ряд документов, которые должен подписать губернатор и обратиться в соответствующие органы, в том числе в Правительство Российской Федерации.

В настоящее время памятник нуждается в серьёзной реконструкции, существует угроза его разрушения. В должном состоянии его удаётся поддерживать только благодаря помощи Алексеевского комбината коммунальных предприятий и заботе жителей поселка по уходу за памятником и музеем».